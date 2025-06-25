ایک سادہ اسکرپٹ کو چند منٹ میں توجہ کھینچنے والے AI اشتہاری کریئیٹو میں بدلیں۔ نہ کیمروں کی ضرورت، نہ ٹیموں کی، نہ ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کی۔ Meta، TikTok اور YouTube کے لیے درجنوں ویڈیو اشتہاری ویریئشنز بنائیں، جو فوراً لانچ اور ٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔
AI اشتہاری تخلیقات کی خصوصیات
دنوں نہیں، چند سیکنڈ میں اشتہارات بنائیں
صرف ایک اسکرپٹ سے چند سیکنڈ میں اشتہاری کریئیٹو تیار کریں، کسی شوٹ کی بکنگ کی ضرورت نہیں۔ ہُک، ہیڈ لائن یا کال ٹو ایکشن بدلیں اور فوراً نئے اشتہارات بنائیں۔ ہمارا text to video انجن ہر آئیڈیا کو ایسے اشتہاری کیمپینز میں بدل دیتا ہے جو ہر چینل پر کنورژن بڑھانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔
ایسی دلکش اشتہاری ڈیزائننگ جو فوراً توجہ کھینچ لے
پہلے تین سیکنڈز میں جیتیں ایسی نیٹو کریئیٹو کے ساتھ جو پیڈ سوشل آڈیئنس کو انگیج کرنے کے لیے تیار کی گئی ہو۔ اصلی کریئیٹر کنٹینٹ کے انداز سے میچ کریں،AI UGC ویڈیو اسٹائلز استعمال کریں، پھر ہر فریم کو آپ کے برانڈ کے رنگوں اور لوگو کے مطابق رکھیں۔ AI سے چلنے والے ڈیزائن برانڈ کے مطابق رہتے ہیں، جس سے انگیجمنٹ اور کنورژنز میں اضافہ ہوتا ہے۔
ہر مارکیٹر کے لیے کثیر لسانی آواز
ہر اشتہار کو 175+ زبانوں میں قدرتی لگنے والی آواز دیں، بغیر ایک بھی لائن دوبارہ ریکارڈ کیے۔ ہمارے AI وائس جنریٹر کے ساتھ نریشن بنائیں، اپنی برانڈ کی ٹون سے ہم آہنگ کریں، اور ایک ہی اسکرپٹ کو تمام سوشل چینلز پر دوبارہ استعمال کریں۔ ایک ہی پلیٹ فارم ہر مارکیٹر اور ہر ریجن کے لیے ایک مہم کو بآسانی مقامی بناتا ہے۔
سادہ ٹیکسٹ سے اشتہار کا ڈیزائن ایڈٹ کریں
مناظر کو ایڈجسٹ کریں، بیک گراؤنڈ بدلیں، کیپشنز شامل کریں اور سادہ کنٹرولز کے ساتھ اپنا لوگو لگائیں، کسی ٹائم لائن ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں۔ AI ویڈیو ایڈیٹرآپ کو رفتار بہتر کرنے اور ہر کٹ کو برانڈ کے مطابق رکھنے کے لیے ایڈوانس ٹولز دیتا ہے۔ بغیر کسی سیکھنے کے مرحلے کے، چمکدار اور چینل کے لیے تیار آؤٹ پٹ حاصل کریں، چاہے اسکوائر ہو یا ورٹیکل۔
اپنی پروڈکٹ کی تصاویر کو اشتہاری کریئیٹو میں بدلیں
حقیقی پروڈکٹس کو بغیر اسٹوڈیو، پراپس یا مہنگی پروڈکٹ فوٹوگرافی کے پیش کریں۔ بس اپنے پروڈکٹ کی تصویر کو مناظر میں شامل کریں، AI پروڈکٹ پلیسمنٹ کے ساتھ امیجز کو اپ اسکیل کریں، اور عام اسٹاک امیجز سے جان چھڑائیں۔ ہر AI امیج سیاق و سباق کے ساتھ تیار ہوتا ہے، اس لیے ہر شاٹ آپ کے برانڈ کے لیے خاص طور پر لیا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
Paid سوشل کی ٹیسٹنگ میں عموماً ایک ہی شوٹ پر سارا ad spend ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے ملتے جلتے ad creatives بنائیں، مکمل test set لانچ کریں، اور اپنے ad accounts سے performance ڈیٹا کھینچ کر بہترین کارکردگی والی AI ویڈیو Ad کو اسکیل کریں۔
ہر UGC اشتہار کے لیے نئے کریئیٹرز ہائر کرنا سست اور مشکل سے اسکیل ہوتا ہے۔ ایک ہی اسکرپٹ سے بے شمار کریئیٹیوز بنائیں اور کانٹینٹ کریئیشن کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ایسا AI انفلوئنسر جنریٹر استعمال کریں جو ہر فیڈ میں بالکل مقامی اور قدرتی لگے۔
ہر SKU کے لیے اشتہارات شوٹ کرنا وقت اور بجٹ دونوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک تصویر کو image to video کے ذریعے ویڈیو میں بدلیں اور ہر لسٹنگ کے لیے الگ ویڈیو اشتہار بنائیں۔ کیمرے کے بغیر ڈیجیٹل اشتہارات لانچ کریں اور چند منٹوں میں ویڈیو تخلیق کو بڑے پیمانے پر بڑھائیں۔
ایڈ تھکن آپ کے نتائج کو کمزور کرتی ہے، اور دوبارہ شوٹ کرنا سست اور مہنگا ہوتا ہے۔ بس اسکرپٹ میں ترمیم کریں، ویژولز کو ریفریش کریں، اور اسی دوپہر میں ایک ہائی پرفارمنگ ایڈ لانچ کریں۔ بغیر نئی پروڈکشن کے اپنی مارکیٹنگ ویڈیوز کو مسلسل کنورٹ کرتے رہنے دیں۔
نئے مارکیٹس کے لیے مارکیٹنگ مہمات کو ڈھالنے کا مطلب عموماً ہر مہم کو دوبارہ بنانا ہوتا ہے۔ اب ایک کامیاب اشتہار کو AI ڈبنگ کے ساتھ 175+ زبانوں میں ترجمہ کریں جو آپ کے لہجے کو برقرار رکھے، تاکہ ایک ہی کریئیٹو سے ایک ہی سورس کے ذریعے ہر ٹارگٹ آڈیئنس تک پہنچا جا سکے۔
اشتہارات بنانے کی طلب چھوٹی ٹیم سے زیادہ ہے۔ صرف ایک مختصر بریف سے ہر قسم کا اشتہار تیار کریں اور ہر کلائنٹ کے لیے متعدد ویڈیو تصورات فراہم کریں۔ اسکرپٹ سے ویڈیو تک کا ورک فلو برانڈز اور ایجنسیوں کے لیے آؤٹ پٹ کو بڑے پیمانے پر بڑھاتا ہے۔
AI اشتہاری کریئیٹو کس طرح کام کرتے ہیں
صرف چار آسان مراحل میں خالی بریف سے لانچ کے لیے تیار اشتہاری کریئیٹو تک جائیں، کسی کیمرے، کسی ٹیم یا کسی ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں۔
وہ ٹیمپلیٹ، اسپییکٹ ریشو اور فارمیٹ منتخب کریں جو اس پلیٹ فارم کے لیے موزوں ہو جہاں آپ اشتہار دے رہے ہیں، چاہے وہ فیڈ ہو یا اسٹوریز۔
اپنا ہُک، پیغام اور کال ٹو ایکشن پیسٹ کریں، یا ایک مختصر بریف سے اسکرپٹ بنائیں اور لہجہ طے کریں۔
اپنا لوگو، رنگ، کیپشنز اور آواز شامل کریں، پھر رفتار کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ ہر ویریئیشن برانڈ کے مطابق رہے۔
ہر اشتہاری کریئیٹو کو HD میں رینڈر کریں، پھر ہر ویریئیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ آپ کے تمام چینلز پر شائع کرنے کے لیے تیار ہو۔
AI اشتہاری کریئیٹو وہ ویڈیو اشتہارات ہوتے ہیں جو فلم شوٹ کے بجائے تحریری اسکرپٹ سے تیار کیے جاتے ہیں۔ کسی AI اشتہاری کریئیٹو پلیٹ فارم پر، آپ اپنا ہُک اور پیغام لکھتے ہیں، ایک اسٹائل منتخب کرتے ہیں، اور ایک AI ویڈیو جنریٹر بصری مواد، آواز اور ٹائمنگ کو جوڑ کر ایک مکمل اشتہار بناتا ہے جو لانچ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو کے لیے اشتہار جنریٹر کی طرح کام کرتا ہے، نہ کہ صرف اسٹِل تصاویر کے لیے۔
یہ ہے کہ جنریٹو AI کیسے کام کرتا ہے: ملکیتی AI اور AI ماڈلز، جو کامیاب اشتہارات کے وسیع ڈیٹا سیٹس پر ٹرین کیے گئے ہیں، اسکرپٹنگ، ویژولز، آواز اور ٹائمنگ کو سنبھالتے ہیں۔ سسٹم ہر سین کے حساب سے مواد تخلیق کرنے پر توجہ دیتا ہے، اعلیٰ معیار کے AI سے بنے اشتہارات تیار کرتا ہے اور حقیقت کے قریب فوٹیج بناتا ہے، جن میں جیسے آپشنز شامل ہوتے ہیں AI actors، تاکہ آپ بغیر شوٹنگ کے ایک پالشڈ نتیجہ حاصل کریں۔
ہر AI ٹول کام کا صرف ایک حصہ حل کرتا ہے۔ ChatGPT کاپی رائٹنگ اور اشتہاری متن میں مدد دیتا ہے، Midjourney اسٹِل AI امیج بناتا ہے، اور Creatify مختصر UGC کلپس پر فوکس کرتا ہے۔ HeyGen پورا ورک فلو ایک ساتھ جوڑتا ہے، کاپی اور امیجز کو مکمل، برانڈ کے مطابق ویڈیو اشتہارات میں بدل دیتا ہے، تاکہ آپ ایک ہی جگہ سے بہتر اشتہارات شِپ کریں۔ جو ٹیمیں Creatify سے سوئچ کرتی ہیں وہ اپنا UGC انداز برقرار رکھتے ہوئے ملٹی لِنگول ویڈیو بھی شامل کر لیتی ہیں۔
جی ہاں، جب AI کے ساتھ انسانی نگرانی بھی ہو تو یہ ممکن ہے۔ AI رفتار اور بڑے پیمانے پر کام میں بہترین ہے، جبکہ آپ کی ٹیم تخلیقی کام، ہکس اور جذباتی کہانی سنانے کی رہنمائی کرتی ہے۔ جنریٹیو AI مضبوط آئیڈیا کو بہتر بناتی ہے، انسانی تخلیقی صلاحیت کی جگہ نہیں لیتی، اور آپ ہی اپنے برانڈ کا لہجہ طے کرتے ہیں، اس لیے جذباتی اثر ایک AI talking head میں بھی بالکل آپ ہی جیسا محسوس ہوتا ہے۔
جی ہاں۔ کاپی رائٹنگ سے آگے بڑھ کر، پلیٹ فارم کا ویڈیو اسکرپٹ جنریٹر سادہ AI پرامپٹس سے اشتہاری کاپی، ٹیکسٹس اور ہیڈ لائنز، اور سین اسکرپٹس تیار کرتا ہے۔ AI آپ کو لامحدود ویری ایشنز بنانے کی سہولت دیتا ہے، تاکہ آپ ایک ہی آئیڈیا سے، الگ رائٹر کے بغیر، تیزی سے اشتہارات تخلیق کر سکیں۔
زیادہ مقدار کے ساتھ ٹیسٹنگ کنورژن بڑھاتی ہے۔ جب آپ بریف کے مطابق بہت سی مختلف ویڈیوز بناتے ہیں تو ہر اشتہار کو اس کی مخصوص آڈینس سے میچ کرتے ہیں، کلک تھرو ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ تیزی سے زیادہ کنورژن دینے والی AI تخلیقات تلاش کر لیتے ہیں۔ اس سے پرفارمنس مارکیٹنگ کے اہداف جیسے لیڈ جنریشن کو تقویت ملتی ہے، اور ویڈیوز نتائج کو بہتر بناتی ہیں کیونکہ یہ مصنوعی ذہانت سے بنی سوشل میڈیا اشتہارات ہوتی ہیں۔
ہر وہ مارکیٹر، برانڈ یا ایجنسی جسے زیادہ اشتہارات تیزی سے درکار ہوں۔ یہ AI ad generator ایک AI سے چلنے والا اشتہاری اور AI ڈیزائن ٹول ہے جو چھوٹی ٹیموں کو بغیر اسٹوڈیو کے اشتہارات بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ایڈ جنریٹر استعمال کریں تاکہ ایک ہی بار میں مختلف آئیڈیاز تیار کریں، ایک پروڈکٹ ویڈیو سے لے کر پرومو تک، اور ہر مہم کو ہمیشہ بھرپور رکھیں۔
ایک بنیادی اسکرپٹ لکھیں، پھر ہُک، ہیڈ لائن، ویژولز یا کال ٹو ایکشن بدل کر دوبارہ جنریٹ کریں۔ ہر چھوٹی تبدیلی چند سیکنڈز میں ایک نیا ویریئنٹ بناتی ہے۔ آپ اسی سورس سے مختلف پلیٹ فارمز کے لیے مخصوص کٹس بھی بنا سکتے ہیں، جیسے Facebook ایڈ اور اسی مواد سے ایک عمودی ورژن۔
بالکل کر سکتے ہیں۔ ایسا کریئیٹر اسٹائل لُک اور قدرتی انداز منتخب کریں تاکہ اشتہار کارپوریٹ ویڈیو لگنے کے بجائے فیڈ میں گھل مل جائے۔ ایک کلپ جنریٹر آپ کو تیز، نیٹو اسٹائل ایڈیٹس بنانے میں مدد دیتا ہے جو پہلے چند سیکنڈز تک ناظرین کی توجہ قائم رکھتے ہیں۔
جتنی آپ کی مہم کو ضرورت ہو۔ چونکہ ہر ویری ایشن ٹیکسٹ سے شروع ہوتی ہے، اس لیے کسی شوٹ کو شیڈول کرنے کی ضرورت نہیں، تو آپ ایک دن میں درجنوں اشتہاری کریئیٹیوز بنا سکتے ہیں۔ جو ٹیمیں پیڈ سوشل کو اسکیل کر رہی ہوتی ہیں وہ عموماً اسےTikTok ویڈیوکے ساتھ جوڑتی ہیں تاکہ شارٹ فارم ٹیسٹنگ کی جا سکے۔
ایجنسیاں ہر ایسٹ کے حساب سے چارج کرتی ہیں اور ہر راؤنڈ میں کئی دن لگا دیتی ہیں۔ HeyGen چند منٹوں میں اسکرپٹ کو تیار شدہ اشتہاری کریئیٹو میں بدل دیتا ہے، وہ بھی بہت کم لاگت پر، تاکہ آپ پورے عمل کے مالک ہوں اور اپنی سہولت کے مطابق اسے بار بار بہتر بنا سکیں۔ ایک AI spokesperson بغیر کسی ٹیلنٹ کو بُک کیے آپ کی مہمات کا چہرہ بن سکتا ہے۔
ایک مفت پلان دستیاب ہے جس کے لیے کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں، تاکہ آپ بغیر کسی لاگت کے اپنا پہلا اشتہاری کریئیٹو بنا سکیں۔ پیڈ پلانز $24 فی مہینہ سے شروع ہوتے ہیں اور آواز کی کاپی (وائس کلوننگ)، زیادہ طویل ویڈیوز، اور بڑی مہمات کے لیے مکمل ٹیمپلیٹ لائبریری تک رسائی فراہم کرتے ہیں۔
جی ہاں۔ جب کوئی اشتہار کم مؤثر ہونے لگے تو اس کی اسکرپٹ میں ترمیم کریں یا ویژولز بدلیں اور اسی دن ایک نیا ورژن دوبارہ تخلیق کریں۔ آپ ایک کامیاب آئیڈیا کو دوبارہ فریم کر کے اسے reel generator فارمیٹ میں بھی بنا سکتے ہیں تاکہ اس کی عمر نئے پلیسمنٹس پر مزید بڑھ سکے۔
جی ہاں۔ کسی کامیاب اشتہار کو 175+ زبانوں میں ترجمہ کریں اور اپنی آواز اور ٹائمنگ کو برقرار رکھیں، تاکہ ایک ہی کریئیٹو ہر مارکیٹ کے لیے کام آئے۔ اسے instagram ad maker لے آؤٹ کے ساتھ استعمال کریں تاکہ ہر ریجن کے لیے شارٹ فارم پلیسمنٹس کو لوکلائز کیا جا سکے، بغیر یہ کہ پوری مہم دوبارہ بنانی پڑے۔
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Avatar IV کی مدد سے کسی بھی تصویر کو نہایت حقیقی آواز اور حرکات کے ساتھ زندگی بخشیں۔
ایک سادہ اسکرپٹ کو چند منٹ میں توجہ کھینچنے والے AI اشتہاری کریئیٹو میں بدلیں۔