SaaS برانڈز کے لیے پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو جنریٹر

پروڈکٹ پیجز، تصاویر یا ایک مختصر اسکرپٹ کو بغیر کیمروں یا ایڈیٹنگ کے پروفیشنل پروڈکٹ ویڈیوز میں بدلیں۔ HeyGen خودکار طور پر سینز، وائس اوورز، کیپشنز اور پلیٹ فارم کے لیے تیار ایکسپورٹس بناتا ہے تاکہ آپ کی ٹیمیں بڑے پیمانے پر لانچ کے لیے تیار ڈیموز، اشتہارات اور سوشل کلپس تیار کر سکیں۔
Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.
Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.
Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.
Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.
Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.
Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.
AI پروڈکٹ ویڈیو جنریٹر کے لیے HeyGen کا انتخاب کیوں کریں؟
HeyGen خودکار سین بلڈنگ، حقیقی جیسی نریشن، اور بیچ جنریشن کو یکجا کر کے سست ویڈیو شوٹس کی جگہ ایک مؤثر ٹیکسٹ ٹو ویڈیو ورک فلو فراہم کرتا ہے۔ ہر چینل پر بہتر کنورژن کے لیے مستقل، آپ کے برانڈ کے مطابق پروڈکٹ ویڈیوز حاصل کریں۔
کوئی URL پیسٹ کریں، تصاویر اپ لوڈ کریں یا ایک مختصر اسکرپٹ لکھیں، اور HeyGen چند منٹوں میں مکمل پروڈکٹ ویڈیو تیار کر دیتا ہے، جس سے اس کے ویڈیو ایڈیٹر کی صلاحیتوں کے ساتھ آپ کی کئی دنوں کی پروڈکشن محنت اور ایجنسی کے اخراجات بچ جاتے ہیں۔
HeyGen خودکار طور پر لائٹنگ، کیمرہ موومنٹس، بی رول اور آڈیو مکسنگ کو ترتیب دیتا ہے تاکہ ویڈیوز بغیر کسی فزیکل شوٹ کے پروفیشنل اور براڈکاسٹ کے لیے تیار نظر آئیں۔
درجنوں اشتہاری اور ڈیمو ویریئنٹس بنائیں، ویڈیو ٹرانسلیٹر کے ساتھ اسکرپٹس کا ترجمہ کریں، اور مقامی زبانوں میں وائس اوورز تخلیق کریں تاکہ مختلف مارکیٹس میں میسجنگ کو تیزی سے ٹیسٹ کر سکیں۔
پروڈکٹ پیجز سے ویڈیو بنانے کا لنک
کسی پروڈکٹ یا لینڈنگ پیج کا URL پیسٹ کریں، اور HeyGen آپ کی ویڈیو کنٹینٹ کے لیے اہم تصاویر، اسپیکس اور سیلنگ پوائنٹس خود بخود نکال لیتا ہے۔ سسٹم ان سب کو منظم سینز میں میپ کرتا ہے اور بغیر کسی دستی ایڈیٹنگ کے مختصر ڈیموز اور تفصیلی ایکسپلینر ویڈیوز دونوں تخلیق کرتا ہے۔
اسکرپٹ سے ویڈیو بنائیں، انسانی جیسی آواز والے وائس اوورز کے ساتھ
اپنا اسکرپٹ درج کریں یا HeyGen کو آپ کے لیے خودکار طور پر اسکرپٹ تیار کرنے دیں۔ پلیٹ فارم قدرتی وائس اوورز بناتا ہے، جب آن اسکرین پریزنٹر استعمال ہوں تو ان کے لیے لب کی ہم آہنگی (lip-sync) فراہم کرتا ہے، اور متعدد ٹون کے آپشنز دیتا ہے تاکہ آپ کی ویڈیو کنٹینٹ میں نیریشن آپ کے برانڈ کی آواز سے پوری طرح مطابقت رکھے۔
بیچ جنریشن اور لوکلائزیشن کے ٹولز
منفرد ہُکس، CTAs اور تصاویر کے ساتھ پروڈکٹ ویڈیوز کی بڑی تعداد تیار کریں۔ ویڈیو ٹرانسلیٹر استعمال کر کے مقامی زبانوں میں وائس اوورز اور کیپشنز دوبارہ بنائیں تاکہ آپ کی مہمات چند منٹوں میں دنیا بھر میں لانچ ہو سکیں۔
لچکدار اسٹائلز اور موشن کنٹرول
ویڈیو کی لمبائی، اسپیکٹ ریشو اور رفتار کو اپنی ضرورت کے مطابق سیٹ کریں۔ ٹیکسٹ پر مبنی کمانڈز جیسے "slow pan" یا "zoom on subject" کے ساتھ ٹرانزیشنز کو گائیڈ کریں۔ یہ ویڈیو جنریٹر ٹول آپ کو مکمل کنٹرول دیتا ہے، وہ بھی بغیر کسی سیکھنے کے جھنجھٹ کے۔
AI پروڈکٹ ویڈیو جنریٹر کو کیسے استعمال کریں
صرف چار آسان مراحل میں پروڈکٹ ویڈیوز بنانا شروع کریں۔
کسی پروڈکٹ کا URL پیسٹ کریں، تصاویر اپ لوڈ کریں، یا ایک مختصر بریف لکھیں۔ HeyGen مواد کا تجزیہ کرتا ہے اور فیچرز، اسپیکس اور وژولز نکال کر آپ کی ویڈیو جنریشن کے عمل میں مناظر کی تیاری کو بہتر بناتا ہے۔
ایک بصری انداز، اسپییکٹ ریشو اور مطلوبہ دورانیہ منتخب کریں۔ ہر ویڈیو کو یکساں رکھنے کے لیے آواز، میوزک کا موڈ اور برانڈنگ کے آپشنز چنیں۔
بنائی گئی ڈرافٹس کا جائزہ لیں، ہیڈ لائنز میں تبدیلی کریں، تصاویر بدلیں یا متبادل ہُکس دوبارہ جنریٹ کریں۔ A/B ٹیسٹنگ کے لیے متعدد ویریئنٹس بنائیں، وہ بھی بغیر دستی ایڈیٹنگ کے۔
اپنے پلیٹ فارمز کے لیے موزوں بنائے گئے MP4 یا PNG فائلز ڈاؤن لوڈ کریں، یا منظم بیچز ایکسپورٹ کریں جو ایڈ مینیجرز اور اسٹور فرنٹ اپ لوڈز کے لیے تیار ہوں۔
AI پروڈکٹ ویڈیو جنریٹر ایسا ٹول ہے جو متن، تصاویر یا پروڈکٹ URLs کو خودکار سین کمپوزیشن، وائس سنتھیسز اور ایڈیٹنگ کے ذریعے فوری طور پر شائع کرنے کے لیے تیار ویڈیوز میں بدل دیتا ہے۔ HeyGen آپ کے بریفز کو بغیر شوٹنگ یا ٹائم لائن ایڈیٹنگ کے ڈیمو ویڈیوز، اشتہارات اور ایکسپلینر ویڈیوز میں تبدیل کرتا ہے۔
جی ہاں، کسی AI ٹول کا استعمال آپ کے تجربے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ HeyGen، ایک AI ویڈیو جنریٹر، شارٹ فارم ورٹیکل اشتہارات اور طویل ہوریزونٹل ڈیموز دونوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ دورانیہ اور فارمیٹ منتخب کریں اور HeyGen مطلوبہ پلیسمنٹ کے مطابق رفتار، کیپشنز اور سین کی ساخت کو خود بخود ڈھال دے گا۔
آپ اپنا اسکرپٹ پیسٹ کر سکتے ہیں یا HeyGen، ویڈیو میکر، کو یہ کام سونپ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کی تفصیلات سے قائل کرنے والے، کنورژن پر مبنی اسکرپٹس تیار کرے۔ پلیٹ فارم ایسے ہُکس، CTAs اور سین کی تفصیلات کا مسودہ بناتا ہے جو پروڈکٹ اسٹوری ٹیلنگ کے لیے بہتر بنائے گئے ہوں۔
ویڈیو ٹرانسلیٹر استعمال کریں تاکہ اسکرپٹس کو ہدف زبانوں میں ترجمہ کیا جا سکے۔ HeyGen دوبارہ وائس اوور بناتا ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کو ایڈجسٹ کرتا ہے، اور آن اسکرین ٹیکسٹ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے تاکہ مقامی بنائی گئی ویڈیوز بالکل مقامی محسوس ہوں۔
جی ہاں۔ اپنے برانڈ کِٹ میں لوگوز، فونٹس اور کلر پیلیٹس اپ لوڈ کریں۔ HeyGen آپ کے بنائے گئے ڈرافٹس اور ٹیمپلیٹس پر برانڈ اسٹائلنگ خودکار طور پر لاگو کرتا ہے تاکہ بڑے پیمانے پر بصری یکسانیت برقرار رہے۔
HeyGen MP4 ویڈیوز اور ہائی ریزولوشن تصاویر ایکسپورٹ کرتا ہے جو Feed، Stories، Reels اور پروڈکٹ پیجز کے لیے فارمیٹ کی گئی ہوتی ہیں۔ بیچ ایکسپورٹ فائلوں کو واضح ناموں کے ساتھ منظم کرتا ہے تاکہ ad managers اور CMS اپ لوڈز کے لیے آسانی رہے۔
جی ہاں۔ HeyGen کی بیچ جنریشن آپ کو ڈیٹا کی قطاروں کو ٹیمپلیٹس سے میپ کر کے سینکڑوں SKU-specific ویڈیوز بنانے کی سہولت دیتی ہے، جس سے آپ بہت کم دستی محنت کے ساتھ پورے کیٹلاگ کی سطح پر مہمات چلا سکتے ہیں۔
AI ویڈیو جنریٹر سے بننے والے ڈرافٹس آپ کی ضرورت کے مطابق مکمل طور پر قابلِ ترمیم ہوتے ہیں۔ مناظر تبدیل کریں، تصاویر بدلیں، آواز کا لہجہ ایڈجسٹ کریں اور متن کو بہتر بنائیں۔ HeyGen تیز رفتار ری جنریٹ کے آپشنز فراہم کرتا ہے تاکہ آپ کی کی گئی تبدیلیاں تمام ویریئنٹس میں خود بخود لاگو ہو جائیں۔
جی ہاں۔ HeyGen اشتہاری پلیٹ فارمز کے لیے پروڈکشن کوالٹی ویڈیوز بناتا ہے جن میں درست اسپییکٹ ریشوز، آسانی سے پڑھنے کے قابل کیپشنز، اور ایسا پیسنگ ہوتا ہے جو توجہ برقرار رکھے اور کنورژنز بڑھائے۔
آپ اپنی بنائی ہوئی تمام ویڈیوز کی ملکیت برقرار رکھتے ہیں۔ HeyGen لائسنس یافتہ اثاثے استعمال کرتا ہے اور تیار کی گئی مواد آپ کو کمرشل استعمال کے لیے فراہم کی جاتی ہے۔ ہمیشہ یہ یقینی بنائیں کہ جو بھی تھرڈ پارٹی اثاثے آپ اپ لوڈ کریں، ان کے پاس مناسب حقوق موجود ہوں۔
