SaaS برانڈز کے لیے پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو جنریٹر

پروڈکٹ پیجز، تصاویر یا ایک مختصر اسکرپٹ کو بغیر کیمروں یا ایڈیٹنگ کے پروفیشنل پروڈکٹ ویڈیوز میں بدلیں۔ HeyGen خودکار طور پر سینز، وائس اوورز، کیپشنز اور پلیٹ فارم کے لیے تیار ایکسپورٹس بناتا ہے تاکہ آپ کی ٹیمیں بڑے پیمانے پر لانچ کے لیے تیار ڈیموز، اشتہارات اور سوشل کلپس تیار کر سکیں۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

ہماری مفت امیج ٹو ویڈیو جنریٹر آزمائیں

مفت میں شروع کریں
ایک اواتار منتخب کریں
جنریشن کے بعد لب کی ہم آہنگی لاگو کی گئی
اپنی اسکرپٹ لکھیں
کسی بھی زبان میں ٹائپ کریں
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
سیاہ مربع پلیس ہولڈر جو غائب یا لوڈ ہوتی ہوئی HeyGen AI ویڈیو پری ویو کو ظاہر کر رہا ہے

پروڈکٹ لانچ ڈیموز

Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.


HeyGen AI ویڈیو مواد کے لیے پلیس ہولڈر کے طور پر استعمال ہونے والا سیاہ پس منظر

ای کامرس پروڈکٹ لسٹنگز

Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.

HeyGen AI ویڈیو مواد کے لیے سیاہ پس منظر کا پلیس ہولڈر

شارٹ فارم سوشل اشتہارات

Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.

وضاحتی اور ہاؤ ٹو کلپس

وضاحتی اور ہاؤ ٹو کلپس

Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.

سیاہ مربع پلیس ہولڈر جو HeyGen کی AI سے بنی ویڈیو کے تھمب نیل کی نمائندگی کر رہا ہے

ری ٹارگٹنگ اور ذاتی نوعیت کی ویریئنٹس

Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.

سیاہ پس منظر جس میں کوئی نظر آنے والا مواد نہیں، HeyGen AI ویڈیو پلیٹ فارم سائٹ پر پلیس ہولڈر کے طور پر استعمال ہوتا ہے

ٹریننگ اور پروڈکٹ ایجوکیشن

Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.

AI پروڈکٹ ویڈیو جنریٹر کے لیے HeyGen کا انتخاب کیوں کریں؟

HeyGen خودکار سین بلڈنگ، حقیقی جیسی نریشن، اور بیچ جنریشن کو یکجا کر کے سست ویڈیو شوٹس کی جگہ ایک مؤثر ٹیکسٹ ٹو ویڈیو ورک فلو فراہم کرتا ہے۔ ہر چینل پر بہتر کنورژن کے لیے مستقل، آپ کے برانڈ کے مطابق پروڈکٹ ویڈیوز حاصل کریں۔

مفت میں شروع کریں
مختصر بریف سے تیار ویڈیو تک تیزی سے پہنچیں

کوئی URL پیسٹ کریں، تصاویر اپ لوڈ کریں یا ایک مختصر اسکرپٹ لکھیں، اور HeyGen چند منٹوں میں مکمل پروڈکٹ ویڈیو تیار کر دیتا ہے، جس سے اس کے ویڈیو ایڈیٹر کی صلاحیتوں کے ساتھ آپ کی کئی دنوں کی پروڈکشن محنت اور ایجنسی کے اخراجات بچ جاتے ہیں۔

اسٹوڈیو کے بغیر پروڈکشن معیار

HeyGen خودکار طور پر لائٹنگ، کیمرہ موومنٹس، بی رول اور آڈیو مکسنگ کو ترتیب دیتا ہے تاکہ ویڈیوز بغیر کسی فزیکل شوٹ کے پروفیشنل اور براڈکاسٹ کے لیے تیار نظر آئیں۔

ویریئنٹس اور لوکلائزیشن کو وسعت دیں

درجنوں اشتہاری اور ڈیمو ویریئنٹس بنائیں، ویڈیو ٹرانسلیٹر کے ساتھ اسکرپٹس کا ترجمہ کریں، اور مقامی زبانوں میں وائس اوورز تخلیق کریں تاکہ مختلف مارکیٹس میں میسجنگ کو تیزی سے ٹیسٹ کر سکیں۔

پروڈکٹ پیجز سے ویڈیو بنانے کا لنک

کسی پروڈکٹ یا لینڈنگ پیج کا URL پیسٹ کریں، اور HeyGen آپ کی ویڈیو کنٹینٹ کے لیے اہم تصاویر، اسپیکس اور سیلنگ پوائنٹس خود بخود نکال لیتا ہے۔ سسٹم ان سب کو منظم سینز میں میپ کرتا ہے اور بغیر کسی دستی ایڈیٹنگ کے مختصر ڈیموز اور تفصیلی ایکسپلینر ویڈیوز دونوں تخلیق کرتا ہے۔

مفت میں شروع کریں →
A woman holds a pink Crocs clog, with a smaller image of the clog shown in the top right corner.

اسکرپٹ سے ویڈیو بنائیں، انسانی جیسی آواز والے وائس اوورز کے ساتھ

اپنا اسکرپٹ درج کریں یا HeyGen کو آپ کے لیے خودکار طور پر اسکرپٹ تیار کرنے دیں۔ پلیٹ فارم قدرتی وائس اوورز بناتا ہے، جب آن اسکرین پریزنٹر استعمال ہوں تو ان کے لیے لب کی ہم آہنگی (lip-sync) فراہم کرتا ہے، اور متعدد ٹون کے آپشنز دیتا ہے تاکہ آپ کی ویڈیو کنٹینٹ میں نیریشن آپ کے برانڈ کی آواز سے پوری طرح مطابقت رکھے۔

مفت میں شروع کریں →
A content creation interface with a green cursor over a text editor, and a presentation slide featuring "Q3 Result Overview" and a man's portrait.

بیچ جنریشن اور لوکلائزیشن کے ٹولز

منفرد ہُکس، CTAs اور تصاویر کے ساتھ پروڈکٹ ویڈیوز کی بڑی تعداد تیار کریں۔ ویڈیو ٹرانسلیٹر استعمال کر کے مقامی زبانوں میں وائس اوورز اور کیپشنز دوبارہ بنائیں تاکہ آپ کی مہمات چند منٹوں میں دنیا بھر میں لانچ ہو سکیں۔

مفت میں شروع کریں →
Voice cloning

لچکدار اسٹائلز اور موشن کنٹرول

ویڈیو کی لمبائی، اسپیکٹ ریشو اور رفتار کو اپنی ضرورت کے مطابق سیٹ کریں۔ ٹیکسٹ پر مبنی کمانڈز جیسے "slow pan" یا "zoom on subject" کے ساتھ ٹرانزیشنز کو گائیڈ کریں۔ یہ ویڈیو جنریٹر ٹول آپ کو مکمل کنٹرول دیتا ہے، وہ بھی بغیر کسی سیکھنے کے جھنجھٹ کے۔

مفت میں شروع کریں →
Collage of a smiling woman holding a skateboard, surrounded by images of her in different life roles, with a play button icon.

100,000+ سے زائد ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور تیزی کو اہمیت دیتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

میں دیکھتا ہوں
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ تخلیقی سطح پر اسی درجے کی آزادی حاصل کریں جو مجھے بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع کے ساتھ کام کرتے ہوئے ملتی ہے۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
play buttonWatch video
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو پروگرام میں ہر ہفتے خود ریکارڈ کر رہا تھا، اب میں اس کے لیے بس ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرسٹ, شریک بانی
play buttonWatch video
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجود وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
یہ کیسے کام کرتا ہے

AI پروڈکٹ ویڈیو جنریٹر کو کیسے استعمال کریں

صرف چار آسان مراحل میں پروڈکٹ ویڈیوز بنانا شروع کریں۔

مفت میں شروع کریں
مرحلہ 1

اپنے پروڈکٹ کا سورس شامل کریں

کسی پروڈکٹ کا URL پیسٹ کریں، تصاویر اپ لوڈ کریں، یا ایک مختصر بریف لکھیں۔ HeyGen مواد کا تجزیہ کرتا ہے اور فیچرز، اسپیکس اور وژولز نکال کر آپ کی ویڈیو جنریشن کے عمل میں مناظر کی تیاری کو بہتر بناتا ہے۔

مرحلہ 2

اسٹائل اور دورانیہ منتخب کریں

ایک بصری انداز، اسپییکٹ ریشو اور مطلوبہ دورانیہ منتخب کریں۔ ہر ویڈیو کو یکساں رکھنے کے لیے آواز، میوزک کا موڈ اور برانڈنگ کے آپشنز چنیں۔

مرحلہ 3

اپنی ویڈیو کنٹینٹ کے مختلف ورژنز کا پری ویو کریں اور انہیں بہتر بنائیں تاکہ بہترین نتائج حاصل ہوں۔

بنائی گئی ڈرافٹس کا جائزہ لیں، ہیڈ لائنز میں تبدیلی کریں، تصاویر بدلیں یا متبادل ہُکس دوبارہ جنریٹ کریں۔ A/B ٹیسٹنگ کے لیے متعدد ویریئنٹس بنائیں، وہ بھی بغیر دستی ایڈیٹنگ کے۔

مرحلہ 4

اپنے AI ویڈیو جنریٹر سے بنائی گئی ویڈیو مواد کو ایکسپورٹ کریں اور ڈپلائے کریں۔

اپنے پلیٹ فارمز کے لیے موزوں بنائے گئے MP4 یا PNG فائلز ڈاؤن لوڈ کریں، یا منظم بیچز ایکسپورٹ کریں جو ایڈ مینیجرز اور اسٹور فرنٹ اپ لوڈز کے لیے تیار ہوں۔

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

AI پروڈکٹ ویڈیو جنریٹر کیا ہے اور HeyGen اسے کیسے استعمال کرتا ہے؟

AI پروڈکٹ ویڈیو جنریٹر ایسا ٹول ہے جو متن، تصاویر یا پروڈکٹ URLs کو خودکار سین کمپوزیشن، وائس سنتھیسز اور ایڈیٹنگ کے ذریعے فوری طور پر شائع کرنے کے لیے تیار ویڈیوز میں بدل دیتا ہے۔ HeyGen آپ کے بریفز کو بغیر شوٹنگ یا ٹائم لائن ایڈیٹنگ کے ڈیمو ویڈیوز، اشتہارات اور ایکسپلینر ویڈیوز میں تبدیل کرتا ہے۔

کیا HeyGen مختصر اشتہاری کلپس اور طویل ڈیمو ویڈیوز، دونوں بنا سکتا ہے؟

جی ہاں، کسی AI ٹول کا استعمال آپ کے تجربے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ HeyGen، ایک AI ویڈیو جنریٹر، شارٹ فارم ورٹیکل اشتہارات اور طویل ہوریزونٹل ڈیموز دونوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ دورانیہ اور فارمیٹ منتخب کریں اور HeyGen مطلوبہ پلیسمنٹ کے مطابق رفتار، کیپشنز اور سین کی ساخت کو خود بخود ڈھال دے گا۔

کیا مجھے خود اسکرپٹ دینا ہوگا یا HeyGen میرے لیے لکھ سکتا ہے؟

آپ اپنا اسکرپٹ پیسٹ کر سکتے ہیں یا HeyGen، ویڈیو میکر، کو یہ کام سونپ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کی تفصیلات سے قائل کرنے والے، کنورژن پر مبنی اسکرپٹس تیار کرے۔ پلیٹ فارم ایسے ہُکس، CTAs اور سین کی تفصیلات کا مسودہ بناتا ہے جو پروڈکٹ اسٹوری ٹیلنگ کے لیے بہتر بنائے گئے ہوں۔

لوکلائزیشن اور ترجمہ کیسے کام کرتے ہیں؟

ویڈیو ٹرانسلیٹر استعمال کریں تاکہ اسکرپٹس کو ہدف زبانوں میں ترجمہ کیا جا سکے۔ HeyGen دوبارہ وائس اوور بناتا ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کو ایڈجسٹ کرتا ہے، اور آن اسکرین ٹیکسٹ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے تاکہ مقامی بنائی گئی ویڈیوز بالکل مقامی محسوس ہوں۔


کیا HeyGen میرے برانڈ کے اثاثے اور گائیڈ لائنز استعمال کر سکتا ہے؟

جی ہاں۔ اپنے برانڈ کِٹ میں لوگوز، فونٹس اور کلر پیلیٹس اپ لوڈ کریں۔ HeyGen آپ کے بنائے گئے ڈرافٹس اور ٹیمپلیٹس پر برانڈ اسٹائلنگ خودکار طور پر لاگو کرتا ہے تاکہ بڑے پیمانے پر بصری یکسانیت برقرار رہے۔

کون سے ایکسپورٹ فارمیٹس اور پلیٹ فارم پری سیٹس دستیاب ہیں؟

HeyGen MP4 ویڈیوز اور ہائی ریزولوشن تصاویر ایکسپورٹ کرتا ہے جو Feed، Stories، Reels اور پروڈکٹ پیجز کے لیے فارمیٹ کی گئی ہوتی ہیں۔ بیچ ایکسپورٹ فائلوں کو واضح ناموں کے ساتھ منظم کرتا ہے تاکہ ad managers اور CMS اپ لوڈز کے لیے آسانی رہے۔

کیا میں ایک ہی وقت میں بہت سی پروڈکٹ ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ HeyGen کی بیچ جنریشن آپ کو ڈیٹا کی قطاروں کو ٹیمپلیٹس سے میپ کر کے سینکڑوں SKU-specific ویڈیوز بنانے کی سہولت دیتی ہے، جس سے آپ بہت کم دستی محنت کے ساتھ پورے کیٹلاگ کی سطح پر مہمات چلا سکتے ہیں۔

بنائی گئی ویڈیوز کو آپ کس حد تک اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال سکتے ہیں؟

AI ویڈیو جنریٹر سے بننے والے ڈرافٹس آپ کی ضرورت کے مطابق مکمل طور پر قابلِ ترمیم ہوتے ہیں۔ مناظر تبدیل کریں، تصاویر بدلیں، آواز کا لہجہ ایڈجسٹ کریں اور متن کو بہتر بنائیں۔ HeyGen تیز رفتار ری جنریٹ کے آپشنز فراہم کرتا ہے تاکہ آپ کی کی گئی تبدیلیاں تمام ویریئنٹس میں خود بخود لاگو ہو جائیں۔

کیا HeyGen سے بنائی گئی ویڈیوز پیڈ اشتہارات کے لیے موزوں ہیں؟

جی ہاں۔ HeyGen اشتہاری پلیٹ فارمز کے لیے پروڈکشن کوالٹی ویڈیوز بناتا ہے جن میں درست اسپییکٹ ریشوز، آسانی سے پڑھنے کے قابل کیپشنز، اور ایسا پیسنگ ہوتا ہے جو توجہ برقرار رکھے اور کنورژنز بڑھائے۔

HeyGen میں بنائی گئی ویڈیوز کے حقوق کس کے پاس ہوتے ہیں؟

آپ اپنی بنائی ہوئی تمام ویڈیوز کی ملکیت برقرار رکھتے ہیں۔ HeyGen لائسنس یافتہ اثاثے استعمال کرتا ہے اور تیار کی گئی مواد آپ کو کمرشل استعمال کے لیے فراہم کی جاتی ہے۔ ہمیشہ یہ یقینی بنائیں کہ جو بھی تھرڈ پارٹی اثاثے آپ اپ لوڈ کریں، ان کے پاس مناسب حقوق موجود ہوں۔

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen کے ساتھ تخلیق کرنا شروع کریں

اپنے خیالات کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔

مفت میں شروع کریں →
CTA background