سادہ اور ذہین محسوس ہونے والے ایڈیٹر کے ساتھ کچی ویڈیوز کو پروفیشنل، تیار شدہ ویڈیوز میں بدلیں۔ HeyGen کا AI ویڈیو ایڈیٹر آپ کو ٹیکسٹ لیول کنٹرولز کے ذریعے ویڈیوز کو کاٹنے، درست کرنے اور بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے تاکہ آپ ٹائم لائنز پر کم وقت اور ایسی کہانیوں پر زیادہ وقت لگائیں جو بہترین AI ٹولز کے ساتھ زیادہ کلکس جیتیں۔
Turn long recordings into short, focused clips for feeds and stories using video editing tools. Use the editor to find key moments, add captions, and adjust framing so everything is scroll ready. This helps you publish frequently without rebuilding from scratch.
Refine product recordings into clear, helpful demos. Cut out pauses and mistakes, add callouts, and overlay text that explains key benefits. Customers can see how your product works in seconds.
Clean up screen recordings, meeting recaps, and training content into structured lessons. The AI video editor helps standardize style and audio so every video feels professional. New hires and teams can revisit online video content whenever they need.
Clip long form content into highlight reels, shorts, and topic based segments. Add titles and captions so each segment can live on its own. This extends the life of every webinar and interview, making them suitable for online video sharing.
Edit promo videos quickly as offers or messaging change. Swap scenes, adjust text, and test multiple hooks without re-recording. Teams can keep campaigns fresh while staying within budget.
Turn recordings into clear step by step videos. Tighten each step, add on screen instructions, and generate subtitles for global audiences. This reduces support requests and empowers user self service.
اپنے AI ویڈیو ایڈیٹر کے طور پر HeyGen ہی کیوں منتخب کریں
HeyGen طاقتور ویڈیو ایڈیٹنگ ٹولز کو ایک صاف، براؤزر پر مبنی ورک اسپیس میں یکجا کرتا ہے۔ آپ چند رہنمائی شدہ مراحل میں ویڈیو کو ٹرم کر سکتے ہیں، اس کا انداز بدل سکتے ہیں اور اسے مختلف زبانوں کے مطابق مقامی بنا سکتے ہیں، وہ بھی روایتی ایڈیٹنگ سافٹ ویئر سیکھے بغیر۔ یہ مختصر کلپس کے لیے بھی اتنا ہی مؤثر ہے جتنا مکمل پریزنٹیشنز اور مہمات کے لیے۔
بس ایڈیٹر کو بتا کر تبدیلیاں کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، جیسے کوئی سیکشن ہٹانا یا نریشن کی ایک لائن اپ ڈیٹ کرنا۔ HeyGen آپ کی ان ہدایات کو فوراً درست کٹس اور ایڈجسٹمنٹس میں بدل دیتا ہے۔ اس طرح آپ کا ورک فلو تیز رہتا ہے، چاہے آپ ایڈیٹنگ میں نئے ہی کیوں نہ ہوں۔
پس منظر کے شور کو صاف کریں، رفتار کو بہتر بنائیں، اور ویژولز کو اس طرح ہم آہنگ کریں کہ سب کچھ ایک جیسا اور مربوط محسوس ہو۔ AI ویڈیو ایڈیٹر کم سے کم دستی تبدیلی کے ساتھ معیار کو بلند رکھنے میں مدد دیتا ہے، تاکہ آپ ویڈیوز کو مؤثر طریقے سے AI کے ساتھ ایڈٹ کر سکیں۔ آپ کی AI سے بنی ویڈیوز ہر پلیٹ فارم پر پروفیشنل اور نفیس دکھائی دیتی اور سنائی دیتی ہیں۔
ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے ساتھ ایک ہی بار میں ویڈیوز کو مختلف فارمیٹس کے لیے ری سائز کریں، فریم بدلیں اور کیپشن شامل کریں۔ آپ ایک ہی سورس ویڈیو کو ای میل، سوشل فیڈز اور اندرونی چینلز کے لیے متعدد ورژنز میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے بنائے گئے ہر کنٹینٹ کی پہنچ زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔
ٹیکسٹ سے چلنے والے ایڈیٹنگ کنٹرولز
وہ تبدیلیاں بیان کریں جو آپ کو درکار ہیں، مثلاً کسی حصے کو تراشنا یا بیانیہ کی کسی لائن کو بدلنا۔ ایڈیٹر آپ کی درخواست کے مطابق درست کٹ اور ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے۔ آپ کے پاس اب بھی نتائج کو مزید بہتر بنانے کا مکمل اختیار رہتا ہے۔
اسمارٹ آڈیو، کیپشنز، اور وائس اوورز
تقریر کی وضاحت بہتر بنائیں، پس منظر کا شور کم کریں، اور چند کلکس میں کیپشنز بنائیں۔ آپ تیز لوکلائزیشن کے لیے متعدد زبانوں میں AI وائس اوورز بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے ویڈیوز قابلِ رسائی رہتی ہیں اور بغیر آواز کے دیکھنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔
بصری لے آؤٹس، ری فریمنگ، اور اثاثے
AI ویڈیو جنریٹر کی مدد سے ویڈیوز کو عمودی، مربع یا لینڈ اسکیپ فارمیٹس میں دوبارہ فریم کریں، بغیر اس کے کہ اہم سبجیکٹس کٹ جائیں۔ اوورلے، ٹائٹلز اور برانڈ کے عناصر شامل کریں تاکہ ہر کلپ آپ کی بصری شناخت سے مطابقت رکھے۔ چاہے آپ بیک وقت کئی آؤٹ پٹس سنبھال رہے ہوں، پورا عمل پھر بھی سادہ رہتا ہے۔
تیز ایکسپورٹ اور برانڈ کے مطابق مستقل پری سیٹس
برانڈ اسٹائل، فارمیٹس اور کیپشن ٹریٹمنٹس کے لیے پری سیٹس محفوظ کریں۔ مستقل نتائج کے لیے انہیں نئے پروجیکٹس پر لاگو کریں۔ جب آپ تیار ہوں، تو اپنی پسندیدہ پلیٹ فارمز کے مطابق اعلیٰ معیار کی ویڈیوز ایکسپورٹ کریں۔
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں دستیاب سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
AI ویڈیو ایڈیٹر کیسے استعمال کریں
HeyGen AI ویڈیو ایڈیٹنگ کو ہر ایک کے لیے آسان بناتا ہے، چاہے آپ نے اس سے پہلے کبھی ٹائم لائن پر کام نہ کیا ہو۔ ورک فلو آپ کو خام فوٹیج سے تیار شدہ کنٹینٹ تک چند واضح مراحل میں لے جاتا ہے۔
اپنی فوٹیج اپ لوڈ کریں یا اپنی پسندیدہ سورس سے ریکارڈنگ لے آئیں۔ ایڈیٹر ایک ٹرانسکرپٹ اور اوورویو تیار کرتا ہے تاکہ آپ اپنا مواد متن اور ویڈیو، دونوں شکلوں میں دیکھ سکیں۔
اپنے چینلز کے لیے آؤٹ پٹ فارمیٹس منتخب کریں اور برانڈ پری سیٹس لاگو کریں۔ اس سے شروع ہی سے فونٹس، رنگ اور بنیادی لے آؤٹ کے انتخاب بہترین AI ڈیزائن طریقوں کے مطابق سیٹ ہو جاتے ہیں۔
ٹرانسکرپٹ اور ٹیکسٹ لیول کمانڈز استعمال کر کے سینز کو کاٹیں، منتقل کریں اور ایڈجسٹ کریں۔ چند کلکس میں ٹائٹلز، کیپشنز اور سادہ ٹرانزیشنز شامل کریں۔
تیار شدہ ویڈیو کا جائزہ لیں اور ضرورت کے مطابق معمولی تبدیلیاں کریں۔ پھر اپنی مین ورژن کے ساتھ اضافی سائز یا اورینٹیشن کی مختلف ویریئنٹس TikTok جیسے پلیٹ فارمز کے لیے ایکسپورٹ کریں۔
AI ویڈیو ایڈیٹر ایک ایسا ٹول ہے جو مصنوعی ذہانت استعمال کر کے آپ کو ویڈیوز کو کاٹنے، بہتر بنانے اور نکھارنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ٹرم کرنا، فریم دوبارہ سیٹ کرنا، کیپشن لگانا اور آڈیو صاف کرنا جیسے کام خودکار بنا دیتا ہے تاکہ آپ اپنے پروجیکٹس تیزی سے مکمل کر سکیں۔
نہیں۔ HeyGen خاص طور پر مارکیٹرز، اساتذہ اور ایسی ٹیموں کے لیے بنایا گیا ہے جن کا روایتی ویڈیو ایڈیٹنگ کا پس منظر نہیں ہے۔ ٹیکسٹ پر مبنی کنٹرولز اور سادہ انٹرفیس پیچیدہ ٹائم لائنز کی جگہ لے لیتے ہیں، تاکہ آپ کرتے کرتے سیکھ سکیں۔
جی ہاں۔ آپ فیڈز اور اسٹوریز کے لیے موزوں عمودی اور اسکوائر ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ ایڈیٹر کی مدد سے آپ آسانی سے اہم حصے نکال سکتے ہیں، کیپشنز شامل کر سکتے ہیں، اور ہر پلیٹ فارم کے مطابق مواد کو ڈھال سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ آپ متعدد زبانوں میں سب ٹائٹلز اور AI وائس اوورز بنا سکتے ہیں video translator کے ذریعے۔ اس سے آپ کو مختلف خطوں اور ناظرین کے لیے بغیر دوبارہ شوٹنگ کیے اسی ویڈیو اسٹرکچر کو دوبارہ استعمال کرنے میں مدد ملتی ہے۔
جی ہاں۔ آپ اسی پروجیکٹ سے اپنی کنٹینٹ کو عمودی، لینڈ اسکیپ یا اسکوائر فارمیٹس میں دوبارہ فریم کر سکتے ہیں۔ سبجیکٹس مرکز میں اور واضح رہتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنی ایڈیٹنگ دوبارہ سے نہیں بنانی پڑتی۔
AI ویڈیو ایڈیٹر خودکار طور پر شور کم کر سکتا ہے، والیوم لیولز کو ہموار کر سکتا ہے اور گفتگو کو نمایاں بنا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے زیادہ صاف آوازیں اور زیادہ یکساں سننے کا تجربہ، وہ بھی بغیر کسی دستی مکسنگ کے۔
جی ہاں۔ آپ اپنے برانڈ کی عکاسی کرنے والے لوگوز، رنگ، فونٹس اور میڈیا اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ انہیں پری سیٹس کے طور پر AI ویڈیو جنریٹر میں محفوظ کریں تاکہ ہر نیا پروجیکٹ آپ کی گائیڈ لائنز کے مطابق بصری طور پر ہم آہنگ رہے۔
جی ہاں۔ ٹیمیں پروجیکٹس شیئر کر سکتی ہیں، ایڈیٹس کا جائزہ لے سکتی ہیں، اور برانڈ کے اصولوں کو مستقل رکھ سکتی ہیں۔ اس سے مختلف لوگ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں جبکہ حتمی نتیجہ مربوط اور ہم آہنگ رہتا ہے۔
ٹاکنگ ہیڈ کلپس، اسکرین ریکارڈنگز، ویبینارز، ایکسپلینر ویڈیوز، پروڈکٹ ڈیموز اور سوشل ویڈیوز سب بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ کوئی بھی ویڈیو جسے تیز رفتار ایڈیٹنگ، واضح کیپشنز اور بہتر فریمِنگ سے فائدہ ہو، اس کے لیے یہ بہترین ہے۔
جی ہاں۔ آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر استعمال کرتے ہوئے مختلف اہم حصے اور دلکش پوائنٹس منتخب کر کے ایک ہی سورس ویڈیو سے کئی مختصر ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ صرف ایک بار ریکارڈنگ کر کے شیئر کرنے کے لیے زیادہ مواد حاصل کر لیتے ہیں۔
