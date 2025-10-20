چند منٹ میں اعلیٰ معیار کی AI فیس سوئپس بنائیں۔ میڈیا اپ لوڈ کریں، چہرہ منتخب کریں، اور قدرتی لائٹنگ اور تاثرات کے ساتھ حقیقت کے قریب نتائج حاصل کریں۔ کسی ایڈیٹنگ مہارت کی ضرورت نہیں۔
اعلیٰ معیار کی ایسی تصویر منتخب کریں جس میں وہ چہرہ نظر آئے جسے آپ بدلنا چاہتے ہیں
اس چہرے کی اعلیٰ معیار کی تصویر منتخب کریں جسے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں
ون-کلک AI فیس ریپلیسمنٹ
HeyGen کا Face Swap آپ کو صرف ایک اپ لوڈ اور ایک کلک کے ساتھ آپ کی میڈیا میں چہرہ تبدیل کرنے کی سہولت دیتا ہے، بغیر ٹائم لائنز، ماسکس یا دستی کی فریمِنگ کے۔ آپ سورس امیج یا کلپ منتخب کرتے ہیں، نیا چہرہ اپ لوڈ کرتے ہیں اور Generate/Process پر کلک کرتے ہیں؛ AI مکمل طور پر براہِ راست براؤزر میں چلتا ہے اور شروع سے آخر تک آپ کے لیے پورا سوَاپ خودکار طور پر سنبھالتا ہے۔
قدرتی چہرہ میپنگ، حرکات اور لائٹنگ
سسٹم خودکار طور پر اپ لوڈ کیے گئے چہرے سے چہرے کی خصوصیات، جلد کا رنگ اور لائٹنگ کو میپ کرتا ہے تاکہ نیا چہرہ اصل منظر میں حقیقت کے قریب ملا ہوا نظر آئے۔ یہ فریم بہ فریم تاثرات اور باریک حرکات کو ٹریک کرتا ہے، جس سے بدلا ہوا چہرہ زاویوں، حرکت اور ردِعمل کو ایسے فالو کرتا ہے جیسے وہ اصل فوٹیج ہی کا حصہ ہو۔
سادہ تصاویر سے اعلیٰ معیار کے نتائج
آپ صرف صاف، سامنے سے لی گئی تصاویر اپ لوڈ کر کے پروفیشنل معیار کے سوئپس حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی اسٹوڈیو گیئر یا اعلیٰ درجے کی مہارت کی ضرورت نہیں۔ HeyGen کو اچھی روشنی والی، 720p یا اس سے زیادہ ریزولوشن کی ایسی تصاویر کے لیے بہتر بنایا گیا ہے جن میں چہرہ واضح نظر آئے، اور یہ سب سے زیادہ قابلِ یقین نتائج کے لیے دھندلی، حد سے زیادہ روشن، سائیڈ پروفائل یا کارٹون اسٹائل تصاویر سے گریز کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔
دوبارہ قابل استعمال، ورک فلو کے لیے تیار آؤٹ پٹس تیز تر تکرار کے لیے
ہر کامیاب swap کو آپ محفوظ کر کے مختلف پروجیکٹس میں دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ صرف ایک بار کی render ہو — چاہے اسے saved result کے طور پر رکھیں یا اپنے اواتار لائبریری کا حصہ بنائیں۔ اس سے آپ کے لیے مختلف تصاویر، تصورات اور انداز تیزی سے ٹیسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے (ضرورت کے مطابق دوبارہ جنریٹ کرتے ہوئے) اور بہترین ورژنز کو براہِ راست آئندہ ویڈیوز اور وسیع تر HeyGen ورک فلو میں شامل کر سکتے ہیں۔
AI فیس سوَاپ ٹیکنالوجی کے استعمالات
Swap a stock face with your own or a brand representative's so every training, explainer, or marketing video stays on-brand without reshooting. Keep the same script and scenes, then update who appears on camera for different regions, roles, or clients in a few clicks.
Generate multiple face swap versions of the same base content to test which persona performs best. Marketers can quickly iterate on creatives for A/B tests, personalization, or seasonal campaigns without rebuilding videos from scratch. Try a gender swap or a completely new look to see what resonates.
Enjoy the fun of face swapping by blending your face into iconic movie scenes, viral meme templates, or gif clips. Create playful, shareable content for social media in seconds. It's the easiest way to place your face into any scene and make eye-catching gifs and memes that actually get shared.
Use Face Swap to experiment with different visual styles and character ideas before committing to full production. Drop different faces onto existing footage or avatar setups to see how a concept feels in context. Ideal for pre-viz, pitch videos, or low-risk creative exploration.
Localize training or onboarding content by swapping in local faces while keeping the same core script and structure. Organizations can adapt ai video content to different markets or teams, making videos feel more relatable without re-recording presenters every time.
HeyGen میں فیس سوَیپ کیسے بنائیں
اپنے HeyGen ہوم پیج سے Apps سیکشن کھولیں اور ٹول میں داخل ہونے کے لیے Face Swap منتخب کریں۔
اپنے HeyGen ہوم پیج سے Apps سیکشن کھولیں اور ٹول میں داخل ہونے کے لیے Face Swap منتخب کریں۔
وہ اواتار منتخب کریں جسے آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو وہ مخصوص Look چنیں جسے آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں۔
شخص کی ایک واضح، سامنے سے لی گئی اور اچھی روشنی والی تصویر اپ لوڈ کریں۔ تصویر کم از کم 720p کی ہونی چاہیے اور اس میں سائے، سائیڈ اینگلز یا چہرے پر کوئی چیز (جیسے بال، ماسک وغیرہ) نہیں ہونی چاہیے۔
نیا چہرہ لاگو کرنے کے لیے "Preview" یا "Generate" پر کلک کریں۔ جب آپ نتیجے سے مطمئن ہوں، تو اواتار کو محفوظ کریں تاکہ آپ اسے اپنی ویڈیوز میں استعمال کر سکیں۔
یہ ایک AI سے چلنے والا ٹول ہے جو تصاویر یا ویڈیوز میں چہروں کو اس طرح بدلتا ہے کہ تاثرات، روشنی اور حرکت قدرتی رہتی ہے۔ سسٹم ہر فریم کو ٹریک کرتا ہے تاکہ صاف، حقیقت کے قریب بلینڈنگ ہو سکے جو سوشل میڈیا، مارکیٹنگ اور تخلیقی ایڈیٹنگ کے لیے بہترین کام کرتی ہے۔
جی ہاں۔ آپ ایک واضح تصویر یا ویڈیو کلپ اپ لوڈ کر سکتے ہیں اور HeyGen چند منٹوں میں ہموار اور درست فیس سوَاپ بنا دے گا۔ یہ ٹول ویڈیو کے لیے MP4، MOV اور WebM اور تصاویر کے لیے JPG یا PNG کو سپورٹ کرتا ہے۔
جی ہاں۔ AI جلد کے رنگ، روشنی، زاویوں اور باریک تاثرات کو اس طرح ہم آہنگ کرتی ہے کہ حتمی ویڈیو بالکل اصل فوٹیج کی طرح حرکت کرتی اور ردِعمل دیتی ہے۔ اس سے اواتار کی تبدیلیاں حتیٰ کہ متحرک مناظر میں بھی بالکل حقیقی اور قابلِ یقین لگتی ہیں۔
زیادہ تر ویڈیوز چند منٹ میں پروسیس ہو جاتی ہیں، جو ان کی لمبائی اور ریزولوشن پر منحصر ہے۔ ورک فلو مکمل طور پر براؤزر پر مبنی ہے، اس لیے آپ بغیر کوئی سافٹ ویئر انسٹال کیے ویڈیوز اپ لوڈ، پری ویو اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
جی ہاں، آپ نتائج کو تجارتی طور پر استعمال کر سکتے ہیں، بشرطیکہ آپ کے پاس اس ویڈیو فوٹیج اور ان چہروں کے حقوق ہوں جو آپ اپ لوڈ کرتے ہیں۔ بہت سے برانڈز فیس سوئپنگ کا استعمال تصورات کو ٹیسٹ کرنے یا تیزی سے مختلف مارکیٹنگ ویریئشنز بنانے کے لیے کرتے ہیں۔
جی ہاں۔ آپ کسی بھی وقت نئے چہرے اپ لوڈ کر سکتے ہیں، اپنی کلپ کو بہتر بنا سکتے ہیں یا دوبارہ سوئپ بنا سکتے ہیں۔ اضافی ایڈیٹنگ کے اختیارات کے لیے، آپ اپنی ویڈیو کو Personalized Video Platform کے ساتھ مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ فائلیں نجی طور پر پروسیس کی جاتی ہیں اور جنریشن کے بعد ہٹا دی جاتی ہیں۔ آپ کی تصاویر اور ویڈیو کلپس کبھی شیئر یا دوبارہ استعمال نہیں کی جاتیں۔
بالکل۔ جب آپ اپنا تبدیل شدہ کلپ بنا لیں، تو آپ اسے مرحلہ وار مواد میں بھی بدل سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے انداز کی ویڈیوز تیار کر سکتے ہیں، AI Avatar Generator
