اپنے آئیڈیاز، اسکرپٹس، لنکس یا ٹریکس کو HeyGen کے AI reel generator کے ساتھ پروفیشنل سوشل ریلز میں بدلیں۔ آڈیو ری ایکٹو ایڈٹس، کیپشنز، پلیٹ فارم پری سیٹس اور مقامی زبانوں میں ویریئنٹس خودکار طور پر تیار کریں، نہ کیمروں کی ضرورت، نہ ایڈیٹرز کی، بس فوراً شائع کرنے کے لیے تیار شارٹ فارم ویڈیو۔
Capture trends fast. Paste a prompt or upload a clip and generate vertical reels that match trending formats, maximizing reach and engagement with minimal turnaround.
Turn product pages or catalog links into shoppable short videos. HeyGen pulls product imagery, creates highlight scenes, and outputs multiple ad variants for testing.
Create audio-reactive lyric reels by uploading tracks and lines with our AI tool. The engine times captions and visuals to phrasing and beat so lyric drops feel cinematic and shareable.
Convert lesson scripts, tips, and how-tos into short, captioned reels for faster learner engagement. Localize content via the video translator for global courses and L&D programs.
Transform long-form videos, live streams, or podcasts into dozens of short reels automatically using our free AI reel generator. Batch generation and API workflows let creators publish consistent content quickly with the help of our free AI reels maker.
Generate concert visuals, DJ loops, or festival promos that match live energy. Export performance-ready loops in high quality for LED screens and VJ setups.
HeyGen بہترین AI Reel Generator کیوں ہے؟
HeyGen جدید AI ویڈیو جنریشن، آڈیو اینالیسس اور ٹیمپلیٹ پر مبنی ورک فلو کو یکجا کر کے چند منٹوں میں ایسی ریلز بناتا ہے جو اسکرول روک دیں۔ کریئیٹرز اور ٹیمیں مستقل کوالٹی، تیز رفتار iteration اور بلٹ اِن لوکلائزیشن حاصل کرتی ہیں تاکہ ہر مہم عالمی سطح پر بہترین کارکردگی دکھا سکے۔
صرف ایک پرامپٹ، اسکرپٹ یا لنک سے چند منٹ میں پروفیشنل ریلز بنائیں، وہ بھی مفت AI reel generator کے ساتھ۔ HeyGen خودکار طور پر سین کا انتخاب، رفتار اور کیپشنز سنبھالتا ہے تاکہ تخلیق کار خیال سے لے کر پبلش کے لیے تیار کنٹینٹ تک کہیں زیادہ تیزی سے پہنچ سکیں۔
ویژول اسٹائلز منتخب کریں، موشن اور رنگ ایڈجسٹ کریں، فوٹیج تبدیل کریں، یا کیپشنز اور ٹائمنگ کو باریک سطح پر سیٹ کریں۔ HeyGen آپ کو پیچیدہ ایڈیٹنگ سافٹ ویئر یا ٹائم لائنز کے بغیر ہائی لیول کنٹرول فراہم کرتا ہے۔
ہمارے ریل میکر کی مدد سے TikTok، Instagram Reels، YouTube Shorts یا پیڈ سوشل کے لیے پلیٹ فارم کے مطابق بہتر بنائی گئی ویڈیوز ایکسپورٹ کریں۔ ویڈیو ٹرانسلیٹر کے ساتھ اسکرپٹس کا ترجمہ کریں اور ہمارے AI ٹول کے ذریعے عالمی سطح تک پہنچنے کے لیے لب کی ہم آہنگی اور کیپشن کے وقت کو درست رکھیں۔
مصنوعی ذہانت سے چلنے والی اسکرپٹ سے ریل پروڈکشن تک
HeyGen آپ کی اسکرپٹ، پرامپٹ یا لنک کی گئی پیج کو پڑھ کر اس کے مطابق مناظر کا ایک ایڈیٹ ایبل اسٹوری بورڈ بناتا ہے جو لہجے اور مقصد سے ہم آہنگ ہوتا ہے، تاکہ آپ اپنے مواد کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال سکیں۔ AI ویڈیو جنریٹر آپ کی کہانی کے بہاؤ کو برقرار رکھتے ہوئے اور آپ کے اصل الفاظ کو محفوظ رکھتے ہوئے فوٹیج، کیمرہ موشن اور ٹائمنگ کا انتخاب کر کے ایک مربوط ریل تیار کرتا ہے۔
آڈیو کے مطابق ردِعمل دینے والی ویژولز اور بیٹ پر مبنی ایڈیٹنگ
ایک ٹریک اپ لوڈ کریں اور HeyGen ٹیمپو، بیٹ اور انرجی کا تجزیہ کر کے ایڈیٹس، ٹرانزیشنز اور ویژول ایفیکٹس کو خودکار بناتا ہے۔ ایسی ریلز بنائیں جو آپ کی میوزک کے ساتھ دھڑکیں، ڈراپس کو نمایاں کریں اور فریزنگ سے ہم آہنگ ہوں تاکہ آپ کا شارٹ فارم کنٹینٹ زیادہ دل چسپ بنے۔
سمارٹ کیپشنز، وائس اوورز، اور لوکلائزیشن
اپنے ریل کے لیے خودکار طور پر کیپشنز اور وائس اوورز بنائیں۔ سسٹم وائس کلوننگ اور کثیر لسانی نریشن کو سپورٹ کرتا ہے، اور ویڈیو ٹرانسلیٹر دوسری زبانوں میں اندازِ بیان کو دوبارہ تخلیق کرتا ہے تاکہ مقامی بنائی گئی ریلز قدرتی اور بروقت محسوس ہوں۔
تیز کسٹمائزیشن اور ری مکسنگ کے ٹولز
AI کے منتخب کردہ بی رول کو اپنی فوٹیج سے بدلیں، اسٹائل تبدیل کریں یا سادہ پرامپٹس کے ساتھ باریک سیٹنگز ایڈجسٹ کریں۔امیج ٹو ویڈیو یا فیس سوآپ کو کریکٹر پر مبنی ریلز کے لیے استعمال کریں اور بہتر پرفارمنس ہم آہنگی کے لیے لب کی ہم آہنگی (lip-sync) اپلائی کریں۔
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
AI Reel Generator کو کیسے استعمال کریں
صرف چار واضح مراحل میں آئیڈیا سے لے کر پبلش کے لیے تیار فائل تک ریلز بنائیں۔
اپنا آئیڈیا درج کریں، کسی پروڈکٹ کا URL ڈالیں، اسکرپٹ پیسٹ کریں یا کوئی ٹریک اپ لوڈ کریں اور باآسانی ریلز بنائیں۔ HeyGen آپ کے مواد، میٹا ڈیٹا اور آڈیو کا تجزیہ کر کے آپ کی ریل کے لیے اسٹوری بورڈ تیار کرتا ہے اور ایک طاقتور ویڈیو ایڈیٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔
ویژول پری سیٹس منتخب کریں یا اپنی مرضی کا انداز بنائیں، پھر TikTok، Instagram یا Shorts کے لیے بہتر بنائے گئے عمودی، اسکوائر یا افقی اسپیکٹ ریشوز میں سے انتخاب کریں۔ HeyGen خودکار طور پر ہر پلیٹ فارم کے لیے مخصوص کٹس تیار کر دیتا ہے۔
مناظر کو ایڈٹ کریں، فوٹیج بدلیں، رفتار ایڈجسٹ کریں، اور کیپشن اسٹائلز سیٹ کریں۔ سادہ پرامپٹس یا فائن ٹیون کنٹرولز استعمال کریں تاکہ پیچیدہ ٹائم لائنز کے بغیر موشن، رنگ یا زور (emphasis) تبدیل کر سکیں۔
حتمی ریل کو MP4 میں رینڈر کریں اور ہر پلیٹ فارم کے لیے آپٹمائزڈ ورژنز ایکسپورٹ کریں۔ متعدد ویریئنٹس اور مقامی زبانوں میں کاپیز بنانے کے لیے بیچ موڈ یا API استعمال کریں، اور ویڈیو ٹرانسلیٹر کے ساتھ ترجمہ شدہ ویڈیوز تیار کریں۔
AI reel generator مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کا استعمال کرتا ہے تاکہ آئیڈیاز، اسکرپٹس، لنکس یا آڈیو کو شارٹ فارم ویڈیوز میں بدل سکے۔ HeyGen ایڈیٹنگ، کیپشنز اور پلیٹ فارم پری سیٹس کو خودکار بناتا ہے تاکہ کریئیٹرز زیادہ تیزی سے مزید reels بنا سکیں، مختلف ورژنز ٹیسٹ کریں اور بغیر ایڈیٹرز کو ہائر کیے اپنی بصری شناخت کو مستقل رکھ سکیں۔
اپنا ٹریک اپ لوڈ کریں یا اپنی آڈیو کو لنک کریں اور HeyGen ٹیمپو، بیٹ اور سیکشنز کا تجزیہ کر کے کٹس، ٹرانزیشنز اور ویژول کی شدت کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ ڈراپس کو نمایاں کر سکتے ہیں، کیپشنز کو فریزنگ کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتے ہیں، یا ایڈوانس آڈیو ری ایکٹو ویژولز کے لیے اپنے ریلز میں اسٹیمز کو ایفیکٹس کے ساتھ میپ کر سکتے ہیں، وہ بھی AI کی مدد سے۔
جی ہاں۔ بس ایک URL پیسٹ کریں اور HeyGen، مفت AI reels maker، خودکار طور پر تصاویر، متن اور اہم حصے نکال کر ایک مختصر اسٹوری بورڈ بناتا ہے۔ AI reel generator مناظر کو ترتیب دیتا ہے، کیپشنز شامل کرتا ہے اور ایک سوشل میڈیا کے لیے تیار ویڈیو بناتا ہے جسے آپ مزید بہتر بنا کر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔
بالکل، ہمارا ویڈیو ایڈیٹر آپ کے تخلیقی عمل کو آسان بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ HeyGen خودکار طور پر درست کیپشنز اور سب ٹائٹل اسٹائلز بناتا ہے جو موبائل پر دیکھنے کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ آپ ٹائمنگ، اسٹائل اور زبان میں ترمیم کر سکتے ہیں، اور سسٹم ضرورت کے مطابق سب ٹائٹل فائلیں یا ویڈیو پر جلے ہوئے کیپشنز ایکسپورٹ کر دے گا۔
جی ہاں۔ بلٹ اِن ویڈیو ٹرانسلیٹر استعمال کریں تاکہ اسکرپٹس اور کیپشنز کا ترجمہ کریں، مقامی زبانوں میں وائس اوورز بنائیں، اور ٹائمنگ اور لب کی ہم آہنگی کو برقرار رکھیں۔ اس سے آپ ایک ہی کریئیٹو بریف کے ساتھ تیزی سے ثقافتی طور پر موزوں ریلز لانچ کر سکتے ہیں۔
سنیماٹک، UGC، پروڈکٹ شوکیس، اینیمیشن یا برانڈڈ ٹیمپلیٹس میں سے انتخاب کریں۔ رنگ، موشن، اوورلے، ٹائپوگرافی اور ٹرانزیشنز کو اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ AI اثاثوں کو اپنی فوٹیج سے تبدیل کریں، چاہے image to video ٹولز کے ذریعے ہو یا اپ لوڈز کے ذریعے۔
جی ہاں۔ HeyGen پلیٹ فارم کے مطابق فارمیٹس اور ہائی کوالٹی MP4 فائلیں فراہم کرتا ہے جو پیڈ کیمپینز کے لیے بہتر بنائی گئی ہوتی ہیں۔ بیچ موڈ کے ذریعے آپ آسانی سے A/B ٹیسٹنگ اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اشتہاری ویریئنٹس بنا سکتے ہیں۔
زیادہ تر ریلز چند منٹ میں بن جاتی ہیں، جو لمبائی اور پیچیدگی پر منحصر ہوتا ہے۔ بیچ پروسیسنگ اور API آٹومیشن اُن ٹیموں کے لیے بڑے ورک لوڈز اور تیزی سے کام مکمل کرنے میں مدد دیتی ہے جو بہت سی ویریئنٹس تیار کرتی ہیں۔
جی ہاں۔ نیریشن کے لیے آواز اپ لوڈ کریں یا اس کی کاپی (وائس کلوننگ) کریں اور اپنے ریلز کے لیے کسٹم اواتارز یا کریئیٹرز استعمال کریں۔ ہمارے حسبِ ضرورت ٹیمپلیٹس کے ذریعے فیس سوَاپ یا اواتار ایسٹس کو ملا کر کسی بھی مہم میں بار بار نظر آنے والی ٹیلنٹ کو آسانی سے منظم کریں۔
آپ برآمد کی گئی ویڈیوز کی مکمل ملکیت برقرار رکھتے ہیں۔ HeyGen آپ کے مواد پر کسی قسم کے حقوق کا دعویٰ نہیں کرتا، جس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ ہمارے AI ٹول کے ذریعے بنائی گئی تخلیقات کی ملکیت آپ ہی کے پاس رہتی ہے۔ براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ریل میں شامل کسی بھی تھرڈ پارٹی میڈیا کے لیے آپ کے پاس ضروری حقوق موجود ہوں۔
جی ہاں۔ HeyGen REST APIs، ویب ہُک نوٹیفیکیشنز، اور بیچ پروسیسنگ فیچرز فراہم کرتا ہے تاکہ آپ link to reel ورک فلو، کیٹلاگ جنریشن، اور شیڈولڈ پبلشنگ کو خودکار بنا سکیں۔
HeyGen انٹرپرائز درجے کے سکیورٹی معیارات پر عمل کرتا ہے، جن میں انکرپشن، ایکسس کنٹرولز، اور ٹیموں کے لیے کمپلائنس کے اختیارات شامل ہیں۔ آپ کے تخلیقی اثاثے اور بنائی گئی ویڈیوز نجی اور محفوظ رہتی ہیں۔
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
اپنے خیالات کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔