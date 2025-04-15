حقیقی نظر آنے والے AI اداکاروں کے ساتھ پریزنٹر لیڈ ویڈیوز، UGC اسٹائل اشتہارات، اور ٹریننگ کلپس بنائیں، بغیر کیمرہ، اسٹوڈیو یا کاسٹنگ کے۔ کوئی اسٹاک اداکار منتخب کریں، اپنی آواز کی کاپی بنائیں، یا برانڈ اواتار تیار کریں اور چند منٹوں میں پلیٹ فارم کے لیے تیار ویڈیوز شائع کریں۔
Create UGC-style testimonials, product demos, and trend-led shorts with believable spokespeople that drive engagement and conversions.
Generate consistent training presenters and explainer videos for global teams with synchronized captions and SCORM exports for LMSs.
Build repeatable product demos and feature explainers that sales reps can customize with region-specific messaging.
Produce influencer-style clips and multi-language variants for international rollouts without travel, casting, or scheduling.
Turn knowledge-base articles into narrated, on-screen explanations that reduce support tickets and improve resolution times.
HeyGen بہترین AI اداکار جنریٹر کیوں ہے
HeyGen کے AI اداکار قدرتی تاثرات، درست lip-sync، اور انٹرپرائز درجے کے کنٹرولز کو یکجا کرتے ہیں تاکہ مارکیٹنگ، لرننگ، اور پروڈکٹ ٹیمیں سست شوٹس کی جگہ AI اواتارز کے ساتھ تیز، قابلِ تکرار پروڈکشن استعمال کر سکیں۔
اظہاری اواتار منتخب کریں یا مختصر ویب کیم ریکارڈنگ سے اپنا کسٹم اواتار بنائیں۔ HeyGen چہرے کے قدرتی مائیکرو ایکسپریشنز اور ٹائمنگ اس طرح رینڈر کرتا ہے کہ ناظرین بالکل ویسے ہی ردِعمل دیتے ہیں جیسے کسی حقیقی اداکار کے ساتھ۔
پروڈکٹ کیٹلاگز، مقامی مارکیٹس اور A/B ٹیسٹس کے لیے درجنوں یا ہزاروں ویریئشنز بیچ میں بنائیں، اور اس کے لیے AI سے تخلیق کردہ اثاثوں کا استعمال کریں۔ برانڈ کِٹس اور ٹیمپلیٹس لاگو کریں تاکہ ہر ویڈیو بڑے پیمانے پر بھی یکساں رہے، بشمول وہ ویڈیوز جو AI سے تیار کردہ مواد پر مشتمل ہوں۔
100+ زبانوں میں وائس اوورز اور کیپشنز تیار کریں۔ HeyGen ویڈیو ٹرانسلیٹر ٹول کے ترجمہ شدہ اسکرپٹس کے لیے ٹائمنگ کو دوبارہ ہم آہنگ کرتا ہے تاکہ مقامی سطح پر ڈھالی گئی ویڈیوز بغیر دوبارہ شوٹنگ کے بالکل مقامی محسوس ہوں۔
250+ تیار استعمال کے لیے اواتار اور آپ کے حسبِ ضرورت کلونز
مختلف عمر، نسلوں اور انداز کے اداکاروں کی متنوع لائبریری تک رسائی حاصل کریں۔ یا ایک مختصر، بااجازت ریکارڈنگ کے ذریعے اپنا پرائیویٹ کلون بنائیں تاکہ ایسا برانڈ لاکڈ اداکار تخلیق ہو جو کسی بھی اسکرپٹ کو بول سکے۔
اسٹوڈیو معیار کی لب کی ہم آہنگی اور جذبات پر مکمل کنٹرول
HeyGen آڈیو کو فونیِمز کے ساتھ سب فریم درستگی پر ہم آہنگ کرتا ہے اور چہرے کی حرکت کو اس طرح میپ کرتا ہے کہ الفاظ، وقفے اور باریک تاثرات بالکل فطری انداز میں ظاہر ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی AI اداکارہ کرتی ہے۔ ٹون، انرجی اور مائیکرو جیسچرز کو کنٹرول کریں تاکہ پیغام کے مطابق ہوں۔
چند منٹ میں اسکرپٹ سے ویڈیو بنائیں
ایک اسکرپٹ پیسٹ کریں برائے text to video جنریشن یا پروڈکٹ URL، اور HeyGen خودکار طور پر سین لے آؤٹس، وائس اوور، کیپشنز اور بی رول تجاویز بناتا ہے۔ ٹیکسٹ میں ترمیم کریں، اداکار بدلیں، اور تیزی سے کام مکمل کرنے کے لیے AI سے بنی ہوئی آپشنز استعمال کرتے ہوئے فوراً متبادل ٹیک دوبارہ جنریٹ کریں۔
متعدد فارمیٹ ایکسپورٹس اور پلیٹ فارم پری سیٹس
MP4، SRT/VTT کیپشنز، تھمب نیلز، اور موبائل پری سیٹس کو Reels، Stories، Feed، اور ویب پلیئرز کے لیے ایکسپورٹ کریں۔ بنڈلز کو اس طرح نام دیا گیا ہے اور سائز کیا گیا ہے کہ آپ انہیں براہِ راست ad managers اور LMSs پر اپ لوڈ کر سکیں۔
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
AI Actors Generator کو کیسے استعمال کریں
اپنے مثالی اداکار کو HeyGen کے AI Actor Generator کے ساتھ صرف چار آسان مراحل میں حقیقت بنائیں۔
اسٹاک اداکاروں میں سے انتخاب کریں یا ایک مختصر سیلفی ویڈیو ریکارڈ کریں تاکہ AI ویڈیو جنریٹر کے ذریعے اپنا پرائیویٹ برانڈ اواتار بنائیں۔
اپنا متن یا URL درج کریں۔ HeyGen اہم نکات نکالتا ہے، دلکش hooks تجویز کرتا ہے، اور ہر منظر کے لیے الگ الگ بیانیہ تیار کرتا ہے۔
کوئی وائس ماڈل منتخب کریں، انرجی اور چہرے کے تاثرات کو ایڈجسٹ کریں، اور کیپشنز یا اسکرین پر کال آؤٹس شامل کریں۔
ویریئشنز کا پری ویو کریں، متعدد SKUs یا زبانوں کے لیے بیچ جابز چلائیں، اور TikTok اور دیگر پلیٹ فارمز کے لیے پلیٹ فارم کے لیے تیار بنڈلز ایکسپورٹ کریں۔
AI اداکار مصنوعی آن اسکرین پرفارمرز ہوتے ہیں — چاہے وہ اسٹاک اداکار ہوں، اواتارز ہوں یا کسی شخص کی کلون کی گئی مشابہت — جو ویڈیو مواد کے لیے کسی بھی اسکرپٹ کو قدرتی حرکات اور جذبات کے ساتھ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
جی ہاں۔ آپ ایک مختصر، باقاعدہ اجازت شدہ ویڈیو ریکارڈ کریں اور HeyGen آپ کے لیے ایک نجی ایکٹر کلون بنا دے گا۔ رضامندی کے ورک فلو اور سیکیورٹی سیٹنگز استعمال اور ملکیت کو محفوظ بناتی ہیں۔
HeyGen سب فریم lip-sync، فیشل میش ری ٹارگٹنگ، اور انسانی معیار کے text-to-speech یا voice clones استعمال کرتا ہے۔ نتائج کو حقیقت کے قریب منہ کی حرکت، پلک جھپکنے اور مائیکرو ایکسپریشنز کے لیے بہتر بنایا جاتا ہے۔
جی ہاں۔ HeyGen کمرشل استعمال کی شرائط اور برانڈڈ ایکٹر کے آپشنز فراہم کرتا ہے۔ ہمیشہ یہ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس کسی بھی تھرڈ پارٹی مواد کو شامل کرنے کے لیے مناسب حقوق موجود ہوں اور پلیٹ فارم کی پالیسیوں پر عمل کریں۔
HeyGen 100 سے زائد زبانوں اور علاقائی لہجوں میں وائس اوور اور کیپشنز فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ TikTok کریئیٹرز کے لیے بہترین ہے۔ تراجم کو دوبارہ ہم آہنگ کیا جاتا ہے تاکہ رفتار اور قدرتی اندازِ بیان برقرار رہے۔
کسٹم کلونز ڈیفالٹ طور پر پرائیویٹ ہوتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ تک محدود کیے جا سکتے ہیں، جس سے آپ کے AI اداکار تک خصوصی رسائی یقینی بنتی ہے۔ HeyGen اثاثوں کو انکرپٹ کرتا ہے اور گورننس اور رسائی کے لیے انٹرپرائز کنٹرولز فراہم کرتا ہے۔
سادہ کلپس چند منٹ میں رینڈر ہو جاتی ہیں۔ بڑے کیٹلاگ کے لیے بیچ جابز متوازی طور پر چلتی ہیں، تاکہ ٹیمیں سینکڑوں اثاثے مؤثر طریقے سے تیار کر سکیں۔
نہیں۔ HeyGen کلاؤڈ میں چلتا ہے اور آپ کو کہیں سے بھی AI سے تیار کردہ مواد تک رسائی دیتا ہے۔ آپ کو صرف ایک براؤزر کی ضرورت ہے تاکہ آپ اسکرپٹ لکھ سکیں، پری ویو دیکھ سکیں، ایڈیٹ کریں اور ویڈیوز ایکسپورٹ کریں۔
آپ اپنی بنائی ہوئی ویڈیوز اور اثاثوں کی ملکیت برقرار رکھتے ہیں۔ HeyGen آپ کے پلان کے مطابق تخلیق کردہ آؤٹ پٹس کو تجارتی طور پر استعمال کرنے کے لیے لائسنس فراہم کرتا ہے۔
