چند منٹ میں TikTok کے لیے تیار کنٹینٹ بنائیں۔ AI اواتارز، آوازوں اور ٹیمپلیٹس کا استعمال کریں تاکہ ایسی ہائی پرفارمنگ ویڈیوز تیار کریں جو آپ کے نِچ میں نمایاں نظر آئیں۔
اپنی اسکرپٹ کو AI کے ساتھ TikTok کنٹینٹ میں بدلیں
HeyGen کا AI TikTok Video Generator آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بنانے کا شارٹ کٹ ہے جو اسکرول روک دیں، وہ بھی بغیر شوٹنگ یا ایڈیٹنگ کے۔ بس اپنا پیغام ٹائپ کریں، ایک اواتار منتخب کریں، اور عمودی (vertical) ٹیمپلیٹ چنیں۔ چاہے آپ پروڈکٹس پروموٹ کر رہے ہوں، ہاؤ ٹو گائیڈز شیئر کر رہے ہوں، یا کوئی وائرل مہم لانچ کر رہے ہوں، ہمارے ٹولز آپ کو AI آوازوں، چہرہ ظاہر کیے بغیر اواتار کے آپشنز، اور فوری کیپشننگ کے ساتھ TikTok ویڈیوز بنانے میں مدد دیتے ہیں۔
AI TikTok ویڈیو بنانے کے بہترین طریقے
ان تیز اور آسان ٹپس پر عمل کر کے TikTok پر اپنی پہنچ اور انگیجمنٹ کو زیادہ سے زیادہ کریں:
AI کے ساتھ ہائی پرفارمنس TikTok ویڈیوز بنائیں
پروڈکٹ شوکیسز سے لے کر ٹرینڈ پر مبنی اسٹوریز تک، HeyGen تخلیق کاروں، مارکیٹرز اور انٹرپرینیورز کو ایسی TikTok ویڈیوز بنانے میں مدد دیتا ہے جو واقعی دیکھی جائیں۔ AI اواتارز، وائس اوورز اور آٹو کیپشننگ کے ساتھ، آپ بغیر کسی ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے تیزی سے لامحدود TikTok ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔
CapCut، Simplified، یا InVideo جیسے ٹولز آزما چکے ہیں؟ HeyGen اسے مزید آسان بناتا ہے، AI آٹومیشن اور چہرہ دکھائے بغیر ویڈیو بنانے کی سہولت کے ساتھ جو خاص طور پر TikTok کے لیے تیار کی گئی ہے۔
HeyGen کے AI TikTok ویڈیو جنریٹر کو کیسے استعمال کریں
کسی بھی اسکرپٹ کو AI اواتارز اور آواز کی مدد سے وائرل TikTok ویڈیو میں بدلیں۔
مختصر، دلکش اور ٹرینڈ کے مطابق — بس اسے ایڈیٹر میں ڈال دیں۔
اپنے لہجے اور آڈینس کے مطابق 700+ اواتارز اور آوازوں میں سے انتخاب کریں۔ کسی اداکار یا اسٹوڈیو کی ضرورت نہیں۔
اپنے پیغام کو مؤثر بنانے کے لیے اینیمیشنز، سب ٹائٹلز، بیک گراؤنڈز اور ٹرانزیشنز شامل کریں۔
اپنی حتمی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں یا اسے براہِ راست لنک کے ذریعے شیئر کریں — بغیر واٹر مارک کے۔
HeyGen کا AI TikTok Video Generator آپ کی اسکرپٹ، URL یا آئیڈیا کو AI اواتارز، آوازوں، کیپشنز اور ویژولز کی مدد سے مکمل ایڈیٹ شدہ TikTok ویڈیو میں بدل دیتا ہے۔ یہ بغیر شوٹنگ یا ایڈیٹنگ کے پروفیشنل 9:16 ویڈیوز بناتا ہے۔ یہ ٹول یہاں آزمائیں: AI TikTok Video Generator
G2 کے 2025 Best Software Awards میں #1 Fastest Growing Product کے طور پر تسلیم کیا گیا، HeyGen مارکیٹنگ، سیلز اور ٹریننگ کے لیے ویڈیوز بنانے کے طریقے کو بدل رہا ہے۔
AI آپ کی اسکرپٹ کا تجزیہ کرتی ہے، TikTok طرز کی رفتار اپناتی ہے، خودکار کیپشنز شامل کرتی ہے، ویژولز منتخب کرتی ہے، اور ایک حقیقی محسوس ہونے والا اواتار یا آواز ہم آہنگ کرتی ہے۔ اس سے چند ہی منٹوں میں ایسا شارٹ فارم کنٹینٹ بنتا ہے جو TikTok کے لیے بالکل مقامی سا لگتا ہے۔
جی ہاں۔ ہر ویڈیو خودکار طور پر عمودی 9:16 فارمیٹ میں بنائی جاتی ہے جو TikTok، Instagram Reels، YouTube Shorts اور دیگر موبائل پلیٹ فارمز پر بہترین کارکردگی دکھاتی ہے۔ ایکسپورٹ کے آپشنز میں صاف، HD ورژنز شامل ہیں جو اپ لوڈ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
جی ہاں۔ آپ سینکڑوں اواتارز میں سے انتخاب کر سکتے ہیں یا صرف آواز والے ٹیمپلیٹس استعمال کر کے بغیر چہرہ دکھائے TikTok ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ یہ ان تخلیق کاروں کے لیے بہترین ہے جو پرائیویسی کو ترجیح دیتے ہیں یا خودکار کنٹینٹ پائپ لائن چاہتے ہیں۔
جی ہاں۔ HeyGen خودکار طور پر کیپشنز، اینیمیشنز، ٹرانزیشنز، AI artwork اور کاپی رائٹ سے پاک میوزک شامل کرتا ہے۔ یہ بہتریاں TikTok پر ویڈیوز کی ریٹینشن، وضاحت اور مجموعی کارکردگی بڑھانے میں مدد دیتی ہیں۔
جی ہاں۔ بس اپنا اسکرپٹ یا کوئی URL پیسٹ کریں اور AI اہم نکات نکال کر شارٹ فارم اسکرپٹ لکھتی ہے اور آپ کی ویڈیو بنا دیتی ہے۔ مزید مضبوط اسکرپٹنگ کے لیے ویڈیو بنانے سے پہلے AI ویڈیو اسکرپٹ جنریٹر استعمال کریں۔
جی ہاں۔ اپنی TikTok ویڈیو ایکسپورٹ کرنے کے بعد، آپ اسے دیگر پلیٹ فارمز کے لیے ری سائز اور بہتر بنا سکتے ہیں، Repurpose Video Tool کا استعمال کرتے ہوئے۔ اس سے آپ کو متعدد شارٹ فارم چینلز پر اپنی پہنچ بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔
