AI Instagram اشتہار جنریٹر: فوراً اشتہارات بنائیں

کسی پروڈکٹ URL، مختصر اسکرپٹ یا چند تصاویر سے شروع کریں اور چند منٹ میں Instagram کے لیے تیار اشتہارات بنائیں۔ HeyGen خودکار طور پر دلکش ہکس لکھتا ہے، کاپی کو ویژولز کے ساتھ جوڑتا ہے، کیپشنز اور تھمب نیلز بناتا ہے، اور پلیٹ فارم کے مطابق فارمیٹ شدہ بنڈلز ایکسپورٹ کرتا ہے تاکہ آپ تیزی سے ٹیسٹ کر سکیں اور کامیاب AI اشتہارات کو بڑے پیمانے پر چلا سکیں۔

پروڈکٹ لانچز اور فلیش پروموشنز

Turn new product pages into a suite of Feed, Reels, and Story creatives so you can launch paid campaigns the same day.

کیٹلاگ اور مارکیٹ پلیس کو اسکیل کرنا

Generate consistent, high-quality creatives for large SKU catalogs with automated b-roll, closeups, and copy variations per item.

شارٹ فارم سوشل ٹیسٹنگ

Produce vertical, punchy edits with immediate hooks and captions optimized for Reels and Instagram Shorts to maximize early engagement.

ایجنسی ڈیلیوری اور کلائنٹ پیکس

Deliver client-ready ad libraries with locked brand elements, organized exports, and clear naming conventions so uploads and testing stay efficient.

ری ٹارگٹنگ اور ڈائنامک کریئیٹو

Create personalized messages for warm audiences—highlighting discounts, testimonials, or feature benefits to convert high-intent viewers.

کیوں HeyGen اسکرپٹ سے ویڈیو بنانے کے لیے بہترین AI ہے

HeyGen چند منٹ میں کسی بھی اسکرپٹ کو اعلیٰ معیار، حقیقی جیسی ویڈیو میں بدل دیتا ہے۔ آپ ایک ابتدائی خیال، مکمل تیار اسکرین پلے، یا چند بلٹ پوائنٹس سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ HeyGen طاقتور کنٹرولز کے ساتھ حقیقت کے قریب بات کرتی ہوئی مناظر بناتا ہے، تاکہ آپ روایتی پروڈکشن ورک فلو کے بغیر صرف الفاظ سے مکمل ویڈیو تک پہنچ سکیں۔

بجلی کی رفتار سے تخلیق

اپنی اسکرپٹس کو چند منٹوں میں پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔ یہ روایتی شوٹنگ، دوبارہ ریکارڈنگ یا پیچیدہ ایڈیٹنگ ٹائم لائنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز اور کم خرچ ہے۔

زیرو لرننگ کرو

پروفیشنل معیار کی ویڈیوز بنائیں ایک ایسے ورک فلو کے ساتھ جو سادہ اور سمجھنے میں آسان ہو۔ نہ ایڈیٹنگ کا پس منظر درکار، نہ کوئی تکنیکی سیٹ اپ۔ بس لکھیں، بنائیں، بہتر کریں

آل اِن ون کریئیٹو ایڈیٹر

آپ کے پہلے ڈرافٹ سے لے کر حتمی ایکسپورٹ تک، HeyGen کا ٹیکسٹ بیسڈ ایڈیٹر پورے عمل کو آسان بناتا ہے۔ لائنیں اپ ڈیٹ کریں، رفتار میں معمولی تبدیلیاں کریں، مناظر کو دوبارہ ترتیب دیں، اور تیزی سے دہرائیں — بالکل ایسے جیسے آپ ٹائم لائن نہیں بلکہ ایک ڈاکیومنٹ ایڈٹ کر رہے ہوں۔

پروڈکٹ پیجز سے اشتہار بنانے کے لیے لنک

کسی پروڈکٹ یا لینڈنگ پیج کا URL پیسٹ کریں اور HeyGen خودکار طور پر امیجری، اسپیکس اور سیلنگ پوائنٹس نکال کر ایک اسٹوری بورڈ بناتا ہے۔ یہ link-to-ad ورک فلو پیج کے مواد کو مختصر، فائدہ پر مبنی مناظر اور کیروسل پینلز میں بدل دیتا ہے، وہ بھی بغیر کسی دستی کمپوزیشن کے۔

Instagram کے لیے موزوں کاپی اور تخلیقی جوڑی

HeyGen ایسی کیپشنز، ہیڈلائن آپشنز اور CTAs لکھتا ہے جو اسکرول روک دیں، Instagram کے یوزر کے ارادے کے مطابق تیار کی جاتی ہیں اور انہیں ویژولز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ متعدد کاپی ویریئنٹس کو امیج یا ویڈیو آپشنز کے ساتھ ملا کر ایسے قابلِ ٹیسٹ کنسیپٹ سیٹس بنائے جاتے ہیں جو اشتہارات بنانے میں مدد دیں۔

ورٹیکل ویڈیو اور کیروسل کے لیے تیار آؤٹ پٹس

عمودی شارٹ فارم ایڈٹس بنائیں جن میں توجہ کھینچنے والے ہُکس اور آسانی سے پڑھنے والے کیپشنز ہوں، یا ملٹی پینل کیروسلز جو آپ کی پروڈکٹ کی کہانی سنائیں۔ ہر ایکسپورٹ Instagram کی فارمیٹنگ رولز کے مطابق ہوتا ہے تاکہ اپ لوڈز بغیر کسی دوبارہ کام کے فوراً تیار ہوں۔

برانڈ کِٹ اور اسٹائل کنٹرولز

لوگو، فونٹس، رنگ اور لاک کیے گئے برانڈ عناصر لاگو کریں تاکہ ہر تخلیقی مواد برانڈ کے مطابق رہے۔ ٹیمپلیٹس استعمال کریں تاکہ مہمات اور ٹیموں میں بصری یکسانیت برقرار رہے۔

100,000+ سے زائد ٹیمیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں وہی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع میں کرتا ہوں۔"

Steve Sowrey, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو پروگرام میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب اچانک میں اس کے لیے بس ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرسٹ, شریک بانی
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجود وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

Justin Meisinger, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

AI Instagram Ad Generator کو کیسے استعمال کریں

اپنے اشتہاری آئیڈیاز کو صرف چار آسان مراحل میں HeyGen کے جدید Instagram Ad generator کے ساتھ حقیقت بنائیں۔

مرحلہ 1

اپنا سورس AI ٹول میں شامل کریں

آسانی سے اشتہارات بنانے کے لیے کسی پروڈکٹ کا URL پیسٹ کریں، تصاویر اپ لوڈ کریں یا ایک مختصر اسکرپٹ لکھیں۔ HeyGen مواد کا تجزیہ کرتا ہے اور ہر منظر کے لیے الگ الگ تصورات تیار کرتا ہے۔

مرحلہ 2

فارمیٹس اور برانڈ اسٹائل منتخب کریں

اپنے مطلوبہ اسپییکٹ ریشوز، آواز یا اواتار منتخب کریں اور اپنا برانڈ کِٹ لاگو کریں۔ تخلیقی انداز چنیں، جیسے UGC، سینیماٹک یا منیملسٹ۔

مرحلہ 3

ویریئنٹس بنائیں اور بہتر کریں

متعدد ڈرافٹس تیار کریں جن میں مختلف hooks، CTAs، اور visual treatments شامل ہوں۔ انہیں ساتھ ساتھ پری ویو کریں، کاپی یا تصاویر میں تبدیلی کریں، اور ٹیسٹنگ کے لیے دوبارہ ویریئنٹس بنائیں۔

مرحلہ 4

ایکسپورٹ کریں اور مہمات لانچ کریں

ایڈ کریئیٹر کی مدد سے Instagram کے لیے فارمیٹ کیے گئے MP4s، تھمب نیلز، SRTs اور منظم zip بنڈلز ڈاؤن لوڈ کریں۔ انہیں اپنے ایڈ مینیجر پر اپ لوڈ کریں اور منظم A/B ٹیسٹنگ شروع کریں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

AI Instagram اشتہار جنریٹر کیا ہے؟

AI Instagram اشتہار جنریٹر آپ کے بریف، پروڈکٹ URLs، تصاویر یا اسکرپٹس کو مکمل تیار شدہ اشتہاری اثاثوں میں بدل دیتا ہے — یعنی کاپی، وژولز، ویڈیو ایڈٹس اور ایکسپورٹ بنڈلز — جو خودکار سین کمپوزیشن، آواز کی سنتھیسز، اور Instagram پلیسمنٹس کے لیے موزوں فارمیٹنگ کے ذریعے تیار کیے جاتے ہیں۔

کیا HeyGen استعمال کرنے کے لیے مجھے ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑے گی؟

نہیں۔ HeyGen پروڈکٹ پیجز سے امیج اور ویڈیو اشتہارات بنا سکتا ہے، امیج ٹو ویڈیو، یا ٹیکسٹ ٹو ویڈیو۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی ویڈیو فوٹیج اپ لوڈ کر سکتے ہیں اور HeyGen اسے Instagram کے لیے ایڈٹ اور فارمیٹ کر دے گا۔

کیا HeyGen کیروسل اور اسٹوری اشتہارات بنا سکتا ہے؟

جی ہاں۔ HeyGen فیڈ پوسٹس، کیروسلز، اسٹوریز اور عمودی شارٹ فارم ایڈٹس کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہر آؤٹ پٹ کو محفوظ ٹیکسٹ ایریاز، اسپییکٹ ریشو اور کیپشن کی آسانی سے پڑھنے کے لیے بہتر بنایا جاتا ہے۔

بڑے کیٹلاگز کے لیے بیچ جنریشن کیسے کام کرتی ہے؟

کسی CSV یا پروڈکٹ فیڈ کو ایک ٹیمپلیٹ کے ساتھ میپ کریں، اور AI ٹول ہر SKU کے لیے تخلیقی ویریئنٹس تیار کرے گا، برانڈ اثاثوں اور نام رکھنے کے اصولوں کو لاگو کرتے ہوئے تاکہ آپ بڑے پیمانے پر اشتہارات لانچ کر سکیں۔

کیا میں مختلف ممالک کے لیے اشتہارات کو مقامی بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ لوکلائزیشن ٹولز اور ویڈیو ٹرانسلیٹر ٹولز استعمال کریں تاکہ اسکرپٹس کا ترجمہ کریں، وائس اوور دوبارہ بنائیں، اور ہم آہنگ کیپشنز تخلیق کریں تاکہ لوکلائزڈ کریئیٹیوز بغیر دوبارہ شوٹنگ کے مقامی محسوس ہوں۔

میں کن فارمیٹس میں ایکسپورٹ کر سکتا ہوں؟

HeyGen MP4 ویڈیوز، ہائی ریزولوشن PNGs، SRT/VTT کیپشن فائلز، اور تھمب نیلز اور میٹا ڈیٹا کے ساتھ پیکجڈ zip بنڈلز ایکسپورٹ کرتا ہے جو اپ لوڈ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔

HeyGen ٹیسٹنگ اور آپٹیمائزیشن میں کس طرح مدد کرتا ہے؟

HeyGen تخلیقی ویریئنٹس کو ٹیسٹ سیٹس میں منظم کرتا ہے، آڈیئنس پیئرنگز تجویز کرتا ہے، اور A/B ٹیسٹنگ کے لیے صاف ستھرے ایکسپورٹ بنڈلز تیار کرتا ہے تاکہ ٹیمیں تیزی سے سب سے بہتر کارکردگی دکھانے والے ہُکس اور ویژولز کی شناخت کر سکیں۔

HeyGen کے ساتھ تیار کی گئی مواد کا مالک کون ہوتا ہے؟

آپ اپنی بنائی گئی اشتہارات کی ملکیت برقرار رکھتے ہیں۔ HeyGen لائسنس یافتہ اثاثے استعمال کرتا ہے اور تیار کردہ آؤٹ پٹس آپ کو تجارتی استعمال کے لیے فراہم کیے جاتے ہیں۔ براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ جو بھی تھرڈ پارٹی مواد اپ لوڈ کریں، اس کے لیے مناسب حقوق موجود ہوں۔

