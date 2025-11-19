کسی پروڈکٹ URL، مختصر اسکرپٹ یا چند تصاویر سے شروع کریں اور چند منٹ میں Instagram کے لیے تیار اشتہارات بنائیں۔ HeyGen خودکار طور پر دلکش ہکس لکھتا ہے، کاپی کو ویژولز کے ساتھ جوڑتا ہے، کیپشنز اور تھمب نیلز بناتا ہے، اور پلیٹ فارم کے مطابق فارمیٹ شدہ بنڈلز ایکسپورٹ کرتا ہے تاکہ آپ تیزی سے ٹیسٹ کر سکیں اور کامیاب AI اشتہارات کو بڑے پیمانے پر چلا سکیں۔
Turn new product pages into a suite of Feed, Reels, and Story creatives so you can launch paid campaigns the same day.
Generate consistent, high-quality creatives for large SKU catalogs with automated b-roll, closeups, and copy variations per item.
Produce vertical, punchy edits with immediate hooks and captions optimized for Reels and Instagram Shorts to maximize early engagement.
Deliver client-ready ad libraries with locked brand elements, organized exports, and clear naming conventions so uploads and testing stay efficient.
Create personalized messages for warm audiences—highlighting discounts, testimonials, or feature benefits to convert high-intent viewers.
کیوں HeyGen اسکرپٹ سے ویڈیو بنانے کے لیے بہترین AI ہے
HeyGen چند منٹ میں کسی بھی اسکرپٹ کو اعلیٰ معیار، حقیقی جیسی ویڈیو میں بدل دیتا ہے۔ آپ ایک ابتدائی خیال، مکمل تیار اسکرین پلے، یا چند بلٹ پوائنٹس سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ HeyGen طاقتور کنٹرولز کے ساتھ حقیقت کے قریب بات کرتی ہوئی مناظر بناتا ہے، تاکہ آپ روایتی پروڈکشن ورک فلو کے بغیر صرف الفاظ سے مکمل ویڈیو تک پہنچ سکیں۔
اپنی اسکرپٹس کو چند منٹوں میں پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔ یہ روایتی شوٹنگ، دوبارہ ریکارڈنگ یا پیچیدہ ایڈیٹنگ ٹائم لائنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز اور کم خرچ ہے۔
پروفیشنل معیار کی ویڈیوز بنائیں ایک ایسے ورک فلو کے ساتھ جو سادہ اور سمجھنے میں آسان ہو۔ نہ ایڈیٹنگ کا پس منظر درکار، نہ کوئی تکنیکی سیٹ اپ۔ بس لکھیں، بنائیں، بہتر کریں
آپ کے پہلے ڈرافٹ سے لے کر حتمی ایکسپورٹ تک، HeyGen کا ٹیکسٹ بیسڈ ایڈیٹر پورے عمل کو آسان بناتا ہے۔ لائنیں اپ ڈیٹ کریں، رفتار میں معمولی تبدیلیاں کریں، مناظر کو دوبارہ ترتیب دیں، اور تیزی سے دہرائیں — بالکل ایسے جیسے آپ ٹائم لائن نہیں بلکہ ایک ڈاکیومنٹ ایڈٹ کر رہے ہوں۔
پروڈکٹ پیجز سے اشتہار بنانے کے لیے لنک
کسی پروڈکٹ یا لینڈنگ پیج کا URL پیسٹ کریں اور HeyGen خودکار طور پر امیجری، اسپیکس اور سیلنگ پوائنٹس نکال کر ایک اسٹوری بورڈ بناتا ہے۔ یہ link-to-ad ورک فلو پیج کے مواد کو مختصر، فائدہ پر مبنی مناظر اور کیروسل پینلز میں بدل دیتا ہے، وہ بھی بغیر کسی دستی کمپوزیشن کے۔
Instagram کے لیے موزوں کاپی اور تخلیقی جوڑی
HeyGen ایسی کیپشنز، ہیڈلائن آپشنز اور CTAs لکھتا ہے جو اسکرول روک دیں، Instagram کے یوزر کے ارادے کے مطابق تیار کی جاتی ہیں اور انہیں ویژولز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ متعدد کاپی ویریئنٹس کو امیج یا ویڈیو آپشنز کے ساتھ ملا کر ایسے قابلِ ٹیسٹ کنسیپٹ سیٹس بنائے جاتے ہیں جو اشتہارات بنانے میں مدد دیں۔
ورٹیکل ویڈیو اور کیروسل کے لیے تیار آؤٹ پٹس
عمودی شارٹ فارم ایڈٹس بنائیں جن میں توجہ کھینچنے والے ہُکس اور آسانی سے پڑھنے والے کیپشنز ہوں، یا ملٹی پینل کیروسلز جو آپ کی پروڈکٹ کی کہانی سنائیں۔ ہر ایکسپورٹ Instagram کی فارمیٹنگ رولز کے مطابق ہوتا ہے تاکہ اپ لوڈز بغیر کسی دوبارہ کام کے فوراً تیار ہوں۔
برانڈ کِٹ اور اسٹائل کنٹرولز
لوگو، فونٹس، رنگ اور لاک کیے گئے برانڈ عناصر لاگو کریں تاکہ ہر تخلیقی مواد برانڈ کے مطابق رہے۔ ٹیمپلیٹس استعمال کریں تاکہ مہمات اور ٹیموں میں بصری یکسانیت برقرار رہے۔
AI Instagram Ad Generator کو کیسے استعمال کریں
اپنے اشتہاری آئیڈیاز کو صرف چار آسان مراحل میں HeyGen کے جدید Instagram Ad generator کے ساتھ حقیقت بنائیں۔
آسانی سے اشتہارات بنانے کے لیے کسی پروڈکٹ کا URL پیسٹ کریں، تصاویر اپ لوڈ کریں یا ایک مختصر اسکرپٹ لکھیں۔ HeyGen مواد کا تجزیہ کرتا ہے اور ہر منظر کے لیے الگ الگ تصورات تیار کرتا ہے۔
اپنے مطلوبہ اسپییکٹ ریشوز، آواز یا اواتار منتخب کریں اور اپنا برانڈ کِٹ لاگو کریں۔ تخلیقی انداز چنیں، جیسے UGC، سینیماٹک یا منیملسٹ۔
متعدد ڈرافٹس تیار کریں جن میں مختلف hooks، CTAs، اور visual treatments شامل ہوں۔ انہیں ساتھ ساتھ پری ویو کریں، کاپی یا تصاویر میں تبدیلی کریں، اور ٹیسٹنگ کے لیے دوبارہ ویریئنٹس بنائیں۔
ایڈ کریئیٹر کی مدد سے Instagram کے لیے فارمیٹ کیے گئے MP4s، تھمب نیلز، SRTs اور منظم zip بنڈلز ڈاؤن لوڈ کریں۔ انہیں اپنے ایڈ مینیجر پر اپ لوڈ کریں اور منظم A/B ٹیسٹنگ شروع کریں۔
AI Instagram اشتہار جنریٹر آپ کے بریف، پروڈکٹ URLs، تصاویر یا اسکرپٹس کو مکمل تیار شدہ اشتہاری اثاثوں میں بدل دیتا ہے — یعنی کاپی، وژولز، ویڈیو ایڈٹس اور ایکسپورٹ بنڈلز — جو خودکار سین کمپوزیشن، آواز کی سنتھیسز، اور Instagram پلیسمنٹس کے لیے موزوں فارمیٹنگ کے ذریعے تیار کیے جاتے ہیں۔
نہیں۔ HeyGen پروڈکٹ پیجز سے امیج اور ویڈیو اشتہارات بنا سکتا ہے، امیج ٹو ویڈیو، یا ٹیکسٹ ٹو ویڈیو۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی ویڈیو فوٹیج اپ لوڈ کر سکتے ہیں اور HeyGen اسے Instagram کے لیے ایڈٹ اور فارمیٹ کر دے گا۔
جی ہاں۔ HeyGen فیڈ پوسٹس، کیروسلز، اسٹوریز اور عمودی شارٹ فارم ایڈٹس کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہر آؤٹ پٹ کو محفوظ ٹیکسٹ ایریاز، اسپییکٹ ریشو اور کیپشن کی آسانی سے پڑھنے کے لیے بہتر بنایا جاتا ہے۔
کسی CSV یا پروڈکٹ فیڈ کو ایک ٹیمپلیٹ کے ساتھ میپ کریں، اور AI ٹول ہر SKU کے لیے تخلیقی ویریئنٹس تیار کرے گا، برانڈ اثاثوں اور نام رکھنے کے اصولوں کو لاگو کرتے ہوئے تاکہ آپ بڑے پیمانے پر اشتہارات لانچ کر سکیں۔
جی ہاں۔ لوکلائزیشن ٹولز اور ویڈیو ٹرانسلیٹر ٹولز استعمال کریں تاکہ اسکرپٹس کا ترجمہ کریں، وائس اوور دوبارہ بنائیں، اور ہم آہنگ کیپشنز تخلیق کریں تاکہ لوکلائزڈ کریئیٹیوز بغیر دوبارہ شوٹنگ کے مقامی محسوس ہوں۔
HeyGen MP4 ویڈیوز، ہائی ریزولوشن PNGs، SRT/VTT کیپشن فائلز، اور تھمب نیلز اور میٹا ڈیٹا کے ساتھ پیکجڈ zip بنڈلز ایکسپورٹ کرتا ہے جو اپ لوڈ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
HeyGen تخلیقی ویریئنٹس کو ٹیسٹ سیٹس میں منظم کرتا ہے، آڈیئنس پیئرنگز تجویز کرتا ہے، اور A/B ٹیسٹنگ کے لیے صاف ستھرے ایکسپورٹ بنڈلز تیار کرتا ہے تاکہ ٹیمیں تیزی سے سب سے بہتر کارکردگی دکھانے والے ہُکس اور ویژولز کی شناخت کر سکیں۔
آپ اپنی بنائی گئی اشتہارات کی ملکیت برقرار رکھتے ہیں۔ HeyGen لائسنس یافتہ اثاثے استعمال کرتا ہے اور تیار کردہ آؤٹ پٹس آپ کو تجارتی استعمال کے لیے فراہم کیے جاتے ہیں۔ براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ جو بھی تھرڈ پارٹی مواد اپ لوڈ کریں، اس کے لیے مناسب حقوق موجود ہوں۔
