Перетворюйте будь-яку вебсторінку на професійне, озвучене відео за лічені хвилини за допомогою інструмента HeyGen для створення відео з URL. Вставте посилання, оберіть візуальний стиль — і отримайте повноцінне відео з субтитрами, озвученням і анімаціями.
Чому бренди обирають HeyGen для створення весільних відеозапрошень
Персоналізоване текст‑у‑відео менш ніж за хвилину
Пропустіть увесь процес продакшену. Вставте деталі Вашого весілля в редактор, оберіть візуальну тему — і платформа автоматично створить повноцінне відеозапрошення на весілля. Кожна деталь — від Ваших імен і дати до локації та дрес-коду — буде вплетена в кінематографічний, високоякісний результат. Не потрібен досвід у дизайні чиперетворенні сценарію на відео— Ви переходите від порожньої сторінки до відео, готового до публікації, за той самий час, що й написання одного повідомлення.
Перегляньте понад 1 000 настроюваних відеошаблонів
Перегляньте бібліотеку з понад 1 000 шаблонів відеозапрошень на весілля в різних стилях: романтичному, сучасному, рустикальному, у форматі garden party та для весіль за кордоном. Кожен шаблон повністю редагований: змінюйте кольори, оновлюйте шрифти, коригуйте темп і додавайте власні фото або відео з локації за допомогою функції image to video. Оберіть той, що найкраще відповідає темі Вашого весілля, і налаштуйте його так, щоб він відчувався на 100% Вашим. Незалежно від того, чи Ваша велика подія — це вечір у форматі black-tie, чи церемонія на пляжі, Ви знайдете стиль, який точно відповідає Вашому баченню.
Монтаж відео методом drag and drop, без жодних навичок
Створіть весільне запрошення у форматі відео, не торкаючись таймлайну й не вивчаючи складне програмне забезпечення. Редактор із перетягуванням елементів дає змогу змінювати порядок сцен, завантажувати фото, замінювати аудіодоріжки, обрізати кліпи та кадрувати зображення за допомогою простих інструментів. Переглядайте попередній результат на будь-якому етапі й миттєво вносьте зміни без повторного рендерингу всього проєкту. відеоредактор бере на себе технічний бік, щоб Ви могли зосередитися на дизайні та повідомленні.
Природне озвучення без жодного запису
Додайте теплу, природну озвучку до свого весільного відеозапрошення, не стаючи перед мікрофоном. Оберіть серед широкого спектра природних голосів зі ШІ з десятками акцентів і тембрів або створіть копію власного голосу з короткого зразка за допомогою клонування голосу. Озвучка ідеально синхронізується з текстом і візуальними елементами на екрані, надаючи Вашому запрошенню особистого, інтимного звучання, якого звичайний текст просто не здатен передати.
Багатомовні запрошення для глобального списку гостей
Весілля за кордоном і багатокультурні родини часто потребують запрошень більш ніж однією мовою. Перекладіть своє весільне відеозапрошення понад 175 мовами, зокрема маратхі, гінді, іспанською, арабською та французькою, зі природним звучанням закадрового голосу та точною синхронізацією губ по всьому відео за допомогою HeyGen's video translator. Спочатку створіть англомовну версію, а потім за кілька хвилин отримайте будь-яку іншу мову без необхідності збирати відео заново.
Варіанти використання конструктора весільних відеозапрошень
Traditional paper invitations do not capture tone, excitement, or personality. When guests are spread across cities and countries, a wedding video invitation lands differently. Write your important details, pair them with the right music and video clips, and send something that feels personal even when delivered to a phone screen thousands of miles away. Guests feel included from the moment the invite arrives, before they have even RSVP'd.
Announcing your engagement or sharing your save-the-date on Instagram, TikTok, or Facebook requires something more eye-catching than a photo with text overlay. A wedding invitation video created with the video generator gives you a scroll-stopping clip that showcases your date, venue, and vibe in seconds. Share your wedding invitation video to your feed, add it to your Stories, or pin it to your profile. No videographer or editing app required.
When your guest list spans two languages or two cultures, a single-language invitation leaves half the room feeling like an afterthought. Want to create a beautifully designed Marathi wedding invitation video alongside an English version? Produce one video in your primary language, then generate a fully localized version using AI dubbing for the second. Both versions carry the same warmth, pacing, and visual quality, so every guest feels the invitation was made for them.
Wedding planning platforms and email invitations are practical but rarely memorable. Embedding an online wedding invitation video into your digital invite suite changes the experience entirely. Instead of a block of text, guests receive a produced, narrated video that walks them through your important details with music and visuals. It takes the same information and makes it feel like a celebration. Use the text to video workflow to create it from the copy you have already written.
Booking venues and locking dates happens months before full invitation suites are ready. A save-the-date wedding video lets you communicate urgency and excitement early without waiting for all the details to be finalized. Write the essentials, pick a style from the selection of free templates, and generate a short, gorgeous clip that guests can save immediately. The invitation video format is flexible enough to work for save-the-dates, formal invitations, and day-of welcome messages alike.
The first thing guests see when they land on your wedding website should stun them and set the tone for your big day. A short welcome video with your names, your love story, and your wedding details creates an immediate emotional connection. Use the AI Studio to upload photos and videos, choose background music, and refine the pacing until the video feels exactly right.
Як працює відеоредактор запрошень на весілля
Створіть весільне запрошення у форматі відео за чотири кроки — від деталей списку гостей до готового, відшліфованого ролика, яким можна ділитися в усіх каналах.
Введіть Ваші імена, дату весілля, місце проведення, дрескод та будь-яку іншу інформацію, яку хочете додати. Додайте коротке особисте повідомлення або залиште все на закадровий текст.
Перегляньте бібліотеку шаблонів і виберіть візуальний стиль, який пасує до Вашого весілля. Налаштуйте кольори, музику, темп і макет, щоб вони відповідали Вашій темі.
Оберіть голос для озвучення, додайте власні фото та точно налаштуйте таймінг. Кожен елемент можна змінити безпосередньо в редакторі без жодних технічних навичок.
Завантажте готове весільне відеозапрошення у форматі MP4 або вертикального кліпу та поділіться ним через WhatsApp, Instagram, електронну пошту або на своєму весільному сайті.
Весільне запрошення у форматі відео — це короткий, продумано створений ролик, який передає деталі Вашого весілля, дату, місце проведення та настрій за допомогою візуальних ефектів, озвучення й музики замість статичного тексту. Ви вписуєте інформацію про своє весілля, обираєте візуальний стиль, і платформа автоматично створює готове відео. Не потрібні ні зйомка, ні програми для монтажу, ні досвід у дизайні. У результаті Ви отримуєте стильне відео, яким легко ділитися й яке передає атмосферу Вашої події так, як звичайна паперова листівка не здатна.
Так. Рівень персоналізації, який Ви отримуєте, виходить далеко за межі того, що пропонують більшість друкованих запрошень. Ви можете додати власні фото, використати голос, який звучить так, ніби говорите Ви, завдяки технології AI voice generator, завантажити відео з Вашої передвесільної зйомки та написати саме той текст, який хочете донести. Фінальне відео відображає Ваші імена, Вашу історію та Ваш стиль.
Більшість відеозапрошень на весілля тривають від 30 до 90 секунд. Цього достатньо, щоб передати всі ключові деталі, задати настрій і зацікавити гостей, не затягуючи відео. Короткі версії (15–30 секунд) добре підходять для Instagram Stories та WhatsApp, а трохи довші — для весільних сайтів і електронних листів.
Так. Завантажте свої заручинні фото або будь-які особисті зображення безпосередньо в редактор, і платформа інтегрує їх у відео разом із моушн-графікою, оверлеями та музикою. Використовуйте функцію «image to video», щоб перетворити статичні фото на анімовані сцени з плавними переходами.
Створення весільного запрошення відео мархаті відбувається за тим самим робочим процесом, що й будь-якою іншою мовою. Напишіть свій сценарій або деталі весілля англійською, створіть відео, а потім скористайтеся перекладачем відео, щоб отримати версію мархаті з природною начиткою та збереженою синхронізацією губ. Ви також можете надрукувати або вставити свій сценарій безпосередньо мархаті, і платформа створить відео за лічені хвилини. Це працює для всіх регіональних мов Індії, включно з гінді, тамільською, телугу та гуджараті, що особливо зручно для родин, які святкують у кількох мовних спільнотах.
Так. Щойно Ваше основне відеозапрошення на весілля буде готове, Ви зможете створити перекладені версії більш ніж 175 мовами за допомогою відеоперекладача. Озвучення буде виконано цільовою мовою з природним звучанням голосу та збереженням таймінгу. Вам не потрібно заново збирати відео чи писати новий сценарій. Це особливо корисно для мультикультурних родин, весіль за кордоном і списків гостей, що охоплюють кілька країн.
Ви можете створити безкоштовне весільне відеозапрошення без завантаження будь-якого програмного забезпечення. Відкрийте онлайн-конструктор весільних відеозапрошень у браузері, виберіть один із безкоштовних шаблонів, додайте деталі Вашого весілля та натисніть, щоб створити відео. Для безкоштовного плану не потрібна банківська картка, і він дозволяє експортувати та ділитися готовим запрошенням. Платні плани від $24 на місяць відкривають доступ до додаткових шаблонів весільних відеозапрошень, довших відео та клонування голосу. Для індивідуальних креаторівплан Creatorпочинається від $29
Відеограф для створення запрошувального відео зазвичай потребує окремого дня зйомки, часу на монтаж і бюджету від кількох сотень до кількох тисяч доларів, а готовий результат доводиться чекати днями або навіть тижнями. Ця платформа забезпечує порівнюваний результат лише з тексту та фото менш ніж за годину. Ви зберігаєте повний контроль над кожним елементом, можете вносити необмежену кількість правок і створювати кілька версій для різних каналів без додаткових витрат. відео без обличчя як робочий процес означає жодних камер, жодних узгоджень розкладу й жодного очікування.
Так. Після того як Ваше відеозапрошення на весілля буде експортовано, Ви зможете завантажити його у форматі MP4 з тим співвідношенням сторін, яке підходить для Вашої платформи, зокрема у вертикальних форматах, оптимізованих для Instagram Stories, Reels і статусу WhatsApp. Скористайтеся налаштуваннями генератора рілсів для коротких вертикальних відео та стандартним експортом 16:9 для весільних сайтів і вбудовування в електронні листи.
Так. Поверніться до редактора, оновіть потрібні деталі у своєму сценарії або візуальних елементах і перезапустіть рендеринг. Оновлене відео буде готове за кілька хвилин. Це одна з найпрактичніших переваг порівняно з друкованими запрошеннями: якщо змінюється локація, час початку або Ви хочете додати якусь деталь, Ви створюєте нову версію без повторного друку чи редизайну.
