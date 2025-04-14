Створіть вишукане відео‑запрошення «save the date», почавши зі сценарію, фото або простої ідеї. Жодної камери, жодної знімальної команди й жодного досвіду монтажу не потрібно. Оберіть стиль, додайте своє повідомлення — і HeyGen перетворить Ваше відео на кліп, яким можна поділитися, за лічені хвилини.
Чому бренди обирають HeyGen Save the Date Video Maker
Створюйте відео за сценарієм Вашого заходу
Вкажіть деталі Вашої події, оберіть шаблон відео «save the date» і запустіть свій відеопроєкт. Платформа автоматично створює готову анімацію з озвученням, переходами та таймінгом сцен. Інструменти ШІ керують ритмом і послідовністю, тож Ваше оголошення миттєво готове. Чи то весілля, чи ювілейний день народження — перетворення тексту на відео зробить Ваш сценарій охайним, професійним роликом без жодного монтажу.
Створіть свій шаблон відео Save the Date
Оберіть вишуканий шаблон у весільній тематиці або перегляньте дизайни для будь-якої події. Кожен шаблон відео save the date містить підібрані між собою графічні елементи, переходи та варіанти макетів, які Ви можете налаштувати під свою тему. Інтуїтивний редактор з перетягуванням елементів підходить навіть новачкам і не потребує досвіду в дизайні. Почніть з нуля або розвивайте вже наявний стиль. ШІ-відеогенераторнадає Вам миттєвий доступ до всієї бібліотеки шаблонів.
Озвучення голосом, що звучить як Ваш
Запишіть короткий зразок голосу, і платформа створить його копію, щоб передати зворушливе послання у Вашій власній манері. Кожне слово у Вашому романтичному оголошенні звучить природно, адже аудіо повністю відповідає Вашому голосу та стилю. Ваші гості чують саме Вас, навіть якщо Ви ніколи не записували фінальний текст. Або ж оберіть один із десятків вбудованих голосів, щоб знайти ідеальний варіант для Вашої події. Використовуйте клонування голосу зі ШІ, щоб додати власний голос до кожного save the date.
Анімуйте фото та відеоматеріали у відео
Завантажте власні відео або скористайтеся бібліотекою стокових роликів, щоб створити багатосценове оголошення. Анімуйте фото з переходами, кадруйте зображення під будь-який формат і обрізайте сцени до потрібної тривалості без складних програм для монтажу. Фотосесії, знімки локацій чи стокові відео автоматично перетворюються на професійний відеоконтент. Інструмент image to video відповідає за побудову сцен, візуальний таймінг і фінальний результат, тож Ви отримуєте готовий ролик без ручного монтажу.
Редагуйте, додавайте підписи та діліться в будь-якому форматі
Ваше готове відео експортується в HD-якості й підходить для будь-якого каналу: текстові повідомлення, email, Instagram, WhatsApp або пряме завантаження. Скористайтеся основними інструментами онлайн-редактора, щоб точно налаштувати субтитри, відкоригувати таймінг і співпрацювати з Вашим партнером або організатором перед фінальним затвердженням. Інструменти редагування автоматично створюють субтитри, тож Ваше оголошення буде читабельним навіть без звуку. Використайтегенератор субтитрівщоб додати точні субтитри за лічені секунди або перекласти їх для гостей з інших країн.
Варіанти використання конструктора відео Save the Date
Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.
Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.
Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.
A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.
Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.
When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.
Як працює конструктор відео Save the Date
Створіть своє відео‑запрошення save the date у чотири прості кроки — від вибору стилю до надсилання його кожному гостю зі свого списку.
Перегляньте шаблони подій і оберіть стиль, який відповідає настрою та темі Вашого свята.
Введіть назву події, дату, місце проведення та будь-які деталі, які Ви хочете, щоб гості запам’ятали.
Додайте свій голос, відкоригуйте візуальні елементи та завантажте будь-які фото, щоб персоналізувати відео.
Завантажте своє відео та надішліть його в текстовому повідомленні, електронною поштою або через соцмережі своєму списку гостей.
Конструктор відео-запрошень «save the date» дає змогу створити анонс події без зйомки та монтажу. Введіть деталі Вашого заходу, оберіть шаблон відео «save the date», додайте озвучення — і платформа збере готове відео.«script to video» допоможе перетворити написане повідомлення на кліп, готовий до публікації, всього за кілька хвилин. Надішліть його в SMS, електронною поштою або через соціальні мережі всім своїм гостям.
Так. Відеооголошення, у якому є Ваші фото, голоси та деталі події, сприймається значно особистішим, ніж надрукована листівка. Коли Ви створюєте своє весільне save the date, Ви контролюєте кожен елемент: зображення, озвучення, музику й повідомлення.AI face swapрозміщує Ваші фото в будь-якому кадрі. Додайте власний голос, щоб відео звучало саме як Ви.
Запишіть короткий зразок голосу, і платформа створить його клон, щоб озвучити Ваше відео Вашим власним тоном. Ваша озвучка автоматично застосовується до всіх сцен. Якщо Ви не хочете записувати свій голос, скористайтеся генератором голосу зі ШІ, щоб обрати один із природних за звучанням голосів. У будь-якому разі фінальне відео звучатиме особисто, без жодної додаткової постобробки.
У Вашому відео варто вказати назву події, дату, місце проведення та посилання для RSVP або на весільний сайт. Також допоможуть коротке особисте повідомлення, фото пари чи локації та тема події або дрескод. Якщо у Вас уже є презентація зі всіма деталями, скористайтеся PPT To video, щоб одразу перетворити її на відео. Зробіть фінальне відео тривалістю до 60 секунд.
Так. Ваше готове відео експортується у стандартному форматі MP4, який відтворюється на будь-якому пристрої та надсилається через WhatsApp, iMessage, email і соціальні платформи. Ви також можете створити коротку вертикальну версію для Reels або Stories за допомогою reel generator. Кожен формат оптимізований для мобільних пристроїв, щоб гості могли відкрити його й зберегти дату, не перемикаючи пристрої.
Немає обмежень щодо кількості людей, з якими Ви можете поділитися своїм відео. Коли воно буде готове, завантажте MP4 і надішліть його всьому списку гостей через SMS, email або будь-який месенджер. Для великих списків гостей вставте посилання в груповий чат або масову email-розсилку. Ви також можете скористатися url to video, щоб створити розміщену онлайн версію й ділитися посиланням замість файлу.
Відео подає інформацію у форматі, який люди значно охочіше відкривають і краще запам’ятовують, ніж листівку чи вебсторінку. Воно поєднує візуальні елементи, озвучення, музику та рух у короткий досвід, що створює справжнє відчуття очікування перед подією. На відміну від сайту, відео відтворюється в будь-якому застосунку для обміну повідомленнями.AI lip Sync забезпечує ідеальне узгодження озвучення та візуального ритму для бездоганного, професійного результату.
Ви можете створити безкоштовне відео‑запрошення «save the date» без банківської картки. Безкоштовний план дозволяє зробити відео онлайн безкоштовно, переглянути результат і експортувати його перед оновленням. Платні плани від $24 на місяць відкривають клонування голосу, довші відео та повну бібліотеку стилів. Почніть із безкоштовного відео й оновіть план, коли будете готові.
Так. Завантажте свої заручинні фото, і платформа автоматично створить багатосценове відео з Ваших зображень, з переходами, закадровим текстом і музикою. Розташуйте фото в будь-якому порядку та додайте підписи або деталі події до кожної сцени. Якщо Вам потрібна допомога з текстом, скористайтеся генератором відеосценаріїв, щоб підготувати оголошення перед тим, як додати його до відео.
Так. Формат слайдшоу — популярний вибір для відео save the date, особливо якщо Ви працюєте з фото з передвесільної зйомки. Кожне фото стає окремою сценою з плавними переходами, закадровим голосом і музикою. Скористайтеся конструктором слайдшоу, щоб створити професійне фотослайдшоу без досвіду в дизайні. Готовий результат експортується у форматі MP4, який можна одразу надіслати в текстовому повідомленні або електронною поштою.
Так. Експортуйте своє save the date як GIF або як стандартний відеофайл. Анімовані GIF добре працюють в email-розсилках і соціальних мережах, де автозапуск відео може не спрацьовувати. Створіть короткий анімований луп із Вашого анонсного кліпу за допомогою вбудованих інструментів редагування. GIF автоматично відтворюються в більшості email-клієнтів, тому це популярний формат для save the dates. Експортуйте у GIF або MP4 залежно від того, де Ви плануєте ділитися відео.
Жодних спеціальних навичок не потрібно. Платформа проста у використанні з першої сесії: шаблони та інструменти редагування автоматично беруть на себе дизайн. Принесіть свою креативність — а інструменти зроблять усе інше. Оберіть стиль, заповніть деталі й у кілька підказуваних кроків отримаєте вишукане оголошення або просте запрошення. Більшість користувачів створюють своє перше відео save the date менш ніж за десять хвилин, навіть без попереднього досвіду редагування.
