Перетворюйте прості ідеї на змістовні персоналізовані вітальні відео до дня народження, які відчуваються по-справжньому особистими й незабутніми. HeyGen — це AI-конструктор вітальних відео до дня народження, який допомагає Вам створювати щирі привітання з візуальними ефектами, музикою та озвученням — усе це за кілька хвилин і без досвіду монтажу.
Спробуйте наш безкоштовний генератор відео з зображень
Text messages and cards fade quickly, but video messages last forever. AI generated birthday videos combine visuals, voice, and music to create a keepsake that feels more thoughtful and emotionally meaningful.
Collect photos or messages from multiple people and generate one unified birthday video. AI organizes content into a single polished story without manual coordination or editing.
When time is limited, AI video generation helps you deliver a meaningful birthday video in minutes instead of scrambling to create something manually.
Create short, shareable birthday videos optimized for social platforms and messaging apps. AI formats visuals and pacing for easy sharing.
Design fun, colorful animations for kids or milestone celebrations without complex production. AI adapts visuals and tone to match the occasion.
Send a birthday video that feels present and personal when you cannot celebrate in person. AI bridges the distance with a thoughtful visual message.
Чому HeyGen — найкращий AI-генератор вітальних відео до дня народження
HeyGen створений для особливих моментів. Замість того щоб вручну зшивати кліпи чи шаблони, створення відео зі ШІ автоматично формує повноцінні вітальні відео до дня народження, поєднуючи візуальні ефекти, рух, голос і таймінг, щоб кожне свято було продуманим і особистим.
ШІ структурує вітальні відео до дня народження навколо сторітелінгу та ритму, тож побажання звучать тепло, продумано й запам’ятовуються. Візуальний ряд, ритм музики та озвучення створюються так, щоб відповідати емоціям особливої події.
Забули про день народження або не встигаєте? Створіть повноцінне вітальне відео до дня народження за кілька хвилин без запису, монтажу чи експорту кількох ресурсів.
Не потрібен досвід у дизайні чи продакшні. Додайте привітання, ім’я або фото — і ШІ зробить усе інше, тож створення вітальних відео до дня народження стає доступним для кожного.
Повний цикл створення вітального відео до дня народження зі ШІ
AI-відео генератор HeyGen автоматично перетворює ідею для дня народження на повноцінне відео. Він створює сцени, переходи, субтитри, музику та ритм, тож фінальний результат виглядає цілісним і повністю готовим до свята без ручного монтажу чи редагування.
Перетворення зображень на відео для святкування дня народження
Легко перетворюйте фото на динамічні ролики за допомогою технології image to video. ШІ оживляє зображення плавними рухами та переходами, створюючи захопливі слайд-шоу до дня народження, які виглядають живими, а не статичними.
Природні голосові повідомлення з синхронізацією губ
Надсилайте вітання з днем народження з природним озвученням і точною синхронізацією губ. Використовуйте власний голос або створений ШІ голос, щоб робити теплі, емоційні відеопривітання до дня народження, які сприймаються особистими та справжніми.
Легка персоналізація та оновлення
Створюйте кілька версій вітального відео до дня народження, змінюючи імена, повідомлення або візуальні елементи. ШІ миттєво створює кожну версію без необхідності збирати відео з нуля.
Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Як користуватися AI-конструктором вітальних відео до дня народження
Створіть персоналізоване вітальне відео до дня народження за чотири прості кроки за допомогою ШІ.
Почніть із привітання з днем народження, імені, фото або кліпів. Визначте настрій і стиль вітального відео, яке Ви хочете створити.
Оберіть візуальний стиль, музику, субтитри та параметри голосу. Персоналізуйте тон і темп, щоб вони відповідали імениннику.
AI-відеогенератор HeyGen створює повноцінне вітальне відео до дня народження із синхронізованим зображенням, озвученням, рухом і музикою.
Завантажте своє відео до дня народження або поділіться ним напряму з друзями, родиною чи в соцмережах.
AI-сервіс для створення вітальних відео до дня народження використовує створення відео зі ШІ, щоб автоматично підготувати повноцінне святкове відео. Ви надаєте привітання, ім'я, фото або просту ідею, а система створює візуальні ефекти, рух, озвучення, субтитри та музику для Вашого відео з побажаннями «з днем народження».
Більшість вітальних відео до дня народження створюються всього за кілька хвилин після того, як Ви додасте свої дані. Оскільки ШІ автоматично відповідає за створення сцен, таймінг і синхронізацію аудіо, Вам не потрібно чекати на ручне редагування чи тривалі процеси рендерингу.
Так. Ви можете додати імена, особисті повідомлення, фото та візуальні вподобання. ШІ природно інтегрує ці елементи у відео, коригуючи темп і візуальний ряд так, щоб персоналізація виглядала продуманою, а не просто «наклеєною» зверху.
Ні. AI-інструмент для створення вітальних відео до дня народження розроблений для людей без досвіду монтажу. Вам не потрібно працювати з таймлайнами, шарами чи ефектами. Натомість Ви зосереджуєтеся на повідомленні та контенті, а створення відео зі ШІ автоматично відповідає за структуру, рух і подачу.
Так. Ви можете створювати кілька версій вітального відео до дня народження, змінюючи імена, повідомлення, зображення або тон. Кожна версія автоматично перегенеровується без необхідності збирати відео з нуля, тож Вам легко створювати варіанти для друзів, членів родини або різних платформ. Для розширених потреб створення тариф Pro починається від $99
Ви можете обрати, як буде доставлено вітання з днем народження. Скористайтеся створеним ШІ голосом для чіткої, виразної начитки або додайте власний голос, щоб зробити відео більш особистим.
Так. ШІ адаптує візуальний стиль, темп і тон відповідно до Ваших налаштувань. Ви можете створювати грайливі, яскраві відео для дітей, вишукані повідомлення для дорослих або зворушливі спогади до ювілейних днів народження — без зміни інструментів чи робочих процесів.
Так. Якщо Вам потрібно змінити повідомлення, виправити ім'я або замінити фото, Ви можете оновити вхідні дані та заново створити відео. Немає потреби починати спочатку чи вручну редагувати сцени, що заощаджує час і запобігає помилкам.
Ви зберігаєте всі права на кожне вітальне відео до дня народження, яке створюєте. Увесь контент, візуальні матеріали та фінальні відеофайли належать Вам, і Ви можете ділитися ними приватно або публічно без будь-яких обмежень щодо права власності.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.