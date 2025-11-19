AI-конструктор вітальних відео до дня народження для швидких привітань

Перетворюйте прості ідеї на змістовні персоналізовані вітальні відео до дня народження, які відчуваються по-справжньому особистими й незабутніми. HeyGen — це AI-конструктор вітальних відео до дня народження, який допомагає Вам створювати щирі привітання з візуальними ефектами, музикою та озвученням — усе це за кілька хвилин і без досвіду монтажу.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Спробуйте наш безкоштовний генератор відео з зображень

Почніть безкоштовно
Виберіть аватар
Lip-sync застосовано після створення
Введіть свій сценарій
Введіть текст будь-якою мовою
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Вітання з днем народження для друзів і родини

Вітання з днем народження для друзів і родини

Text messages and cards fade quickly, but video messages last forever. AI generated birthday videos combine visuals, voice, and music to create a keepsake that feels more thoughtful and emotionally meaningful.

Групові вітальні відео до дня народження

Групові вітальні відео до дня народження

Collect photos or messages from multiple people and generate one unified birthday video. AI organizes content into a single polished story without manual coordination or editing.

Подарунки на день народження в останню хвилину

Подарунки на день народження в останню хвилину

When time is limited, AI video generation helps you deliver a meaningful birthday video in minutes instead of scrambling to create something manually.

Вітання з днем народження в соцмережах

Вітання з днем народження в соцмережах

Create short, shareable birthday videos optimized for social platforms and messaging apps. AI formats visuals and pacing for easy sharing.

Дитячі та ювілейні дні народження

Дитячі та ювілейні дні народження

Design fun, colorful animations for kids or milestone celebrations without complex production. AI adapts visuals and tone to match the occasion.

Привітання з днем народження на відстані

Привітання з днем народження на відстані

Send a birthday video that feels present and personal when you cannot celebrate in person. AI bridges the distance with a thoughtful visual message.

Чому HeyGen — найкращий AI-генератор вітальних відео до дня народження

HeyGen створений для особливих моментів. Замість того щоб вручну зшивати кліпи чи шаблони, створення відео зі ШІ автоматично формує повноцінні вітальні відео до дня народження, поєднуючи візуальні ефекти, рух, голос і таймінг, щоб кожне свято було продуманим і особистим.

Почніть безкоштовно
Створено для емоційного впливу

ШІ структурує вітальні відео до дня народження навколо сторітелінгу та ритму, тож побажання звучать тепло, продумано й запам’ятовуються. Візуальний ряд, ритм музики та озвучення створюються так, щоб відповідати емоціям особливої події.

Достатньо швидко для подарунків в останню хвилину

Забули про день народження або не встигаєте? Створіть повноцінне вітальне відео до дня народження за кілька хвилин без запису, монтажу чи експорту кількох ресурсів.

Просто для кожного, щоб створювати

Не потрібен досвід у дизайні чи продакшні. Додайте привітання, ім’я або фото — і ШІ зробить усе інше, тож створення вітальних відео до дня народження стає доступним для кожного.

Повний цикл створення вітального відео до дня народження зі ШІ

AI-відео генератор HeyGen автоматично перетворює ідею для дня народження на повноцінне відео. Він створює сцени, переходи, субтитри, музику та ритм, тож фінальний результат виглядає цілісним і повністю готовим до свята без ручного монтажу чи редагування.

Почніть безкоштовно →
Smiling man with a tablet and a smiling woman waving, depicted in two diagonal panels on a bright blue background.

Перетворення зображень на відео для святкування дня народження

Легко перетворюйте фото на динамічні ролики за допомогою технології image to video. ШІ оживляє зображення плавними рухами та переходами, створюючи захопливі слайд-шоу до дня народження, які виглядають живими, а не статичними.

Почніть безкоштовно →
A photo of a smiling Black woman being dragged by a blue cursor into a file upload section of a user interface.

Природні голосові повідомлення з синхронізацією губ

Надсилайте вітання з днем народження з природним озвученням і точною синхронізацією губ. Використовуйте власний голос або створений ШІ голос, щоб робити теплі, емоційні відеопривітання до дня народження, які сприймаються особистими та справжніми.

Почніть безкоштовно →
Voice cloning

Легка персоналізація та оновлення

Створюйте кілька версій вітального відео до дня народження, змінюючи імена, повідомлення або візуальні елементи. ШІ миттєво створює кожну версію без необхідності збирати відео з нуля.

Почніть безкоштовно →
Five individual portraits of diverse people in glowing, rounded frames.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчального медіаконтенту
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Найбільше мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Як це працює

Як користуватися AI-конструктором вітальних відео до дня народження

Створіть персоналізоване вітальне відео до дня народження за чотири прості кроки за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно
Крок 1

Додайте свою ідею для дня народження

Почніть із привітання з днем народження, імені, фото або кліпів. Визначте настрій і стиль вітального відео, яке Ви хочете створити.

Крок 2

Налаштуйте візуали та голос

Оберіть візуальний стиль, музику, субтитри та параметри голосу. Персоналізуйте тон і темп, щоб вони відповідали імениннику.

Крок 3

Створіть за допомогою ШІ

AI-відеогенератор HeyGen створює повноцінне вітальне відео до дня народження із синхронізованим зображенням, озвученням, рухом і музикою.

Крок 4

Поділіться миттєво

Завантажте своє відео до дня народження або поділіться ним напряму з друзями, родиною чи в соцмережах.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке AI-сервіс для створення вітальних відео до дня народження і як він працює?

AI-сервіс для створення вітальних відео до дня народження використовує створення відео зі ШІ, щоб автоматично підготувати повноцінне святкове відео. Ви надаєте привітання, ім'я, фото або просту ідею, а система створює візуальні ефекти, рух, озвучення, субтитри та музику для Вашого відео з побажаннями «з днем народження».

Скільки часу потрібно, щоб створити вітальне відео до дня народження?

Більшість вітальних відео до дня народження створюються всього за кілька хвилин після того, як Ви додасте свої дані. Оскільки ШІ автоматично відповідає за створення сцен, таймінг і синхронізацію аудіо, Вам не потрібно чекати на ручне редагування чи тривалі процеси рендерингу.

Чи можу я персоналізувати вітальне відео до дня народження іменами та фотографіями?

Так. Ви можете додати імена, особисті повідомлення, фото та візуальні вподобання. ШІ природно інтегрує ці елементи у відео, коригуючи темп і візуальний ряд так, щоб персоналізація виглядала продуманою, а не просто «наклеєною» зверху.

Чи потрібен мені досвід відеомонтажу або дизайну, щоб користуватися цим?

Ні. AI-інструмент для створення вітальних відео до дня народження розроблений для людей без досвіду монтажу. Вам не потрібно працювати з таймлайнами, шарами чи ефектами. Натомість Ви зосереджуєтеся на повідомленні та контенті, а створення відео зі ШІ автоматично відповідає за структуру, рух і подачу.

Чи можу Я створити кілька вітальних відео до дня народження з однієї ідеї?

Так. Ви можете створювати кілька версій вітального відео до дня народження, змінюючи імена, повідомлення, зображення або тон. Кожна версія автоматично перегенеровується без необхідності збирати відео з нуля, тож Вам легко створювати варіанти для друзів, членів родини або різних платформ. Для розширених потреб створення тариф Pro починається від $99

Чи можу я додати власний голос або використати озвучення голосом зі ШІ?

Ви можете обрати, як буде доставлено вітання з днем народження. Скористайтеся створеним ШІ голосом для чіткої, виразної начитки або додайте власний голос, щоб зробити відео більш особистим.

Чи підходять ці вітальні відео до дня народження для дітей, дорослих і важливих ювілеїв?

Так. ШІ адаптує візуальний стиль, темп і тон відповідно до Ваших налаштувань. Ви можете створювати грайливі, яскраві відео для дітей, вишукані повідомлення для дорослих або зворушливі спогади до ювілейних днів народження — без зміни інструментів чи робочих процесів.

Чи можу я оновити вітальне відео до дня народження після того, як воно вже створене?

Так. Якщо Вам потрібно змінити повідомлення, виправити ім'я або замінити фото, Ви можете оновити вхідні дані та заново створити відео. Немає потреби починати спочатку чи вручну редагувати сцени, що заощаджує час і запобігає помилкам.

Кому належать вітальні відео до дня народження, створені за допомогою HeyGen?

Ви зберігаєте всі права на кожне вітальне відео до дня народження, яке створюєте. Увесь контент, візуальні матеріали та фінальні відеофайли належать Вам, і Ви можете ділитися ними приватно або публічно без будь-яких обмежень щодо права власності.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background