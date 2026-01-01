Перетворіть опис нерухомості на професійне відео-оголошення за лічені хвилини. Цей конструктор відео для ринку нерухомості створює сценарій, озвучку та візуали, щоб Ви могли просувати об’єкти, ділитися оглядами ринку й розвивати свій бренд без зйомок.
Можливості, які спрощують маркетинг нерухомості
Перетворюйте інформацію про нерухомість на відео
Вставте опис нерухомості, ключові характеристики та ціну. Цей робочий процес перетворення тексту на відео зі ШІ бере на себе створення відео від початку до кінця: прописує темп, додає візуальні елементи, тож Ви створюєте відео про об’єкти й публікуєте нові оголошення того ж дня.
Оживіть фото оголошень за допомогою анімації
Завантажте фотографії Вашого об’єкта нерухомості та перетворіть їх на динамічні відеотури з кінематографічними панорамами, масштабуванням і анімацією. Движок перетворення з зображення у відео автоматично додає рух, переходи та озвучення, тож швидка підбірка фото перетворюється на професійний відеоогляд, який демонструє найвигідніші ракурси об’єкта потенційним покупцям.
Охайне редагування відео за допомогою Speech Cleanup
Запишіть свій тейк один раз, а далі дозвольте Speech Cleanup подбати про монтаж відео. Він використовує можливості ШІ, як-от автоматичне обрізання, щоб прибрати слова-паразити, довгі паузи та повторні дублі. Замість різких склейок вбудований AI-відеоредактор поєднує ваші найкращі фрагменти непомітними переходами, тож Ви уникаєте перезаписів.
Натуральне озвучення 175+ мовами
Додавайте природні за звучанням озвучки до будь-якого відео про нерухомість без залучення дикторів чи запису аудіо. Голосовий генератор на базі ШІ озвучує Ваш сценарій більш ніж 175 мовами та діалектами, тож Ви можете персоналізувати оголошення для місцевих та міжнародних покупців мовою, якою вони спілкуються вдома.
Готові шаблони відео для нерухомості
Почніть із широкого вибору професійно розроблених шаблонів, щоб створювати вишукані, вражаючі відео, зокрема макети Just Listed, Open House та агентських інтро, спеціально створені для нерухомості. Оберіть стиль, додайте свої дані, і AI-відеогенератор заповнить структуру, тож кожен об’єкт виглядатиме послідовно й відповідатиме вашому бренду.
Ідеї та варіанти використання відео для нерухомості
Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.
Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.
Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.
Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.
International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.
Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.
Як працює відеоредактор для нерухомості
Створіть відео про нерухомість у чотири кроки — від опису об’єкта до відшліфованого відео оголошення, готового до публікації.
Оберіть макет для нерухомості, задайте співвідношення сторін і виберіть стиль, який пасує до Вашого оголошення.
Вставте деталі про нерухомість або основні тези, а потім відкоригуйте тон і темп для більшої зрозумілості.
Додайте закадровий голос, фото, субтитри, музику та елементи бренду, а потім відкоригуйте сцени, доки все не виглядатиме як слід.
HeyGen створює чисте, високоякісне відео, готове до публікації у Ваших оголошеннях і на всіх соціальних каналах.
Конструктор відео для нерухомості — це платформа на базі ШІ, яка перетворює інформацію про об’єкт на професійні відео про нерухомість. Додайте факти про оголошення або короткий промпт — інструмент перетворення сценарію на відео створить ролик із сценами, закадровим голосом і візуальними елементами, і вже за кілька хвилин Ваше відео буде готове, тож Ви зможете створювати професійні відео про нерухомість без зйомки.
Так. Створюйте відео з ведучим, який озвучує Ваш сценарій, або робіть відео без обличчя з фото та закадровим голосом. Ви можете створювати відео-тури, віртуальні прогулянки та онлайн-відео для Ваших MLS-оголошень, щоб рієлтори могли публікувати їх, не встановлюючи камеру.
Завантажте свої фото, виберіть макет, і конструктор слайдшоу перетворить їх на динамічний віртуальний тур з анімаціями та переходами. Перетягуйте кадри, щоб змінити їхній порядок, відкрийте вбудовану медіатеку, щоб додати музику та стокові матеріали, а потім експортуйте готовий відеоогляд.
Так. Ви можете створювати високоякісні відео в HD або 4K із кінематографічним темпом і озвученням студійного рівня. Озвучуйте власним голосом завдяки клонуванню голосу на основі ШІ, персоналізуйте деталі для кожного будинку та створюйте відео пакетами, щоб підняти на новий рівень кожен об’єкт у Вашому портфоліо.
Обидва інструменти пропонують просте відеоредагування з перетягуванням елементів, але цей конструктор відео для нерухомості спеціально створений для маркетингу нерухомості. Замість універсального редактора Ви отримуєте шаблони для оголошень, автоматичні озвучування та переклад, тож витрачаєте менше часу на монтаж і більше — на продажі житла.
HeyGen дає змогу створювати відео онлайн безкоштовно без прив’язки банківської картки, хоча безкоштовні експорти містять невеликий водяний знак. Платна підписка прибирає водяний знак і відкриває повний набір інструментів ШІ, причому плани підписки починаються від $24 на місяць для довших відео та клонування голосу.
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Перетворюйте свої оголошення про нерухомість на професійні відео зі ШІ.