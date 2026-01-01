Конструктор відео для нерухомості — це платформа на базі ШІ, яка перетворює інформацію про об’єкт на професійні відео про нерухомість. Додайте факти про оголошення або короткий промпт — інструмент перетворення сценарію на відео створить ролик із сценами, закадровим голосом і візуальними елементами, і вже за кілька хвилин Ваше відео буде готове, тож Ви зможете створювати професійні відео про нерухомість без зйомки.