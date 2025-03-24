AI-конструктор слайдшоу для бездоганних презентацій

Перетворюйте конспекти, слайди або статті на професійні слайдшоу-відео з HeyGen. Наш AI-конструктор слайдшоу поєднує охайні макети слайдів, реалістичне озвучення та автоматичні субтитри, щоб Ви могли публікувати навчальний, продажний та освітній контент без зйомки чи складного монтажу. Створюйте відео у стилі Вашого бренду, які інформують, переконують і масштабуються.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Продажні презентації, перетворені на відео, якими легко ділитися

Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.

Навчальні модулі та онбординг

Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.

Оголошення про продукти та демонстрації можливостей

Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.

Конференційні доповіді та прев’ю виступів спікерів

Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.

Зміст курсу та підсумки уроків

Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.

Внутрішні оновлення та звернення керівництва

Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.

Чому HeyGen — найкращий AI-конструктор слайдшоу

HeyGen перетворює статичні слайди на захопливі відеопрезентації, які утримують увагу та чітко доносять думку. Почніть із PPT, структури виступу або публікації в блозі, а потім дозвольте ШІ створити сцени, додати озвучення та застосувати послідовний брендинг, щоб Ваше повідомлення щоразу досягало мети.

Швидше виробництво, стабільна якість

Витрачайте хвилини на слайд-шоу замість днів. HeyGen автоматизує таймінг сцен, переходи та субтитри, зберігаючи Ваш основний контент.

Чіткість з ведучим, мінімум налаштувань

Оберіть реалістичного ведучого або закадровий голос, який відповідає Вашому тону, додайте нотатки для спікера чи сценарій і створіть слайд-шоу з «живим» виступом, готове до поширення.

Масштабуйте повторне використання та локалізацію

Дублюйте проєкти, перекладайте озвучку та субтитри або змінюйте візуали, щоб створювати локалізовані версії без повної переробки з нуля.

Імпортуйте слайди, плани або URL-адреси

Почніть з наявних файлів PPTX, Google Slides, текстових планів або навіть URL-адреси живого блогу. HeyGen автоматично виокремлює заголовки, структуру та ключові тези, а потім перетворює їх на візуальні сцени, готові до озвучення.

Створення сценарію зі ШІ та рекомендації щодо таймінгу

Перетворюйте вміст слайдів на зручні для озвучення сценарії з автоматичним узагальненням і підказками щодо темпу. ШІ рекомендує тривалість сцен і переходи, щоб кожна ідея мала достатньо часу, аби «зайти». Ви можете легко редагувати репліки, змінювати тон або вставити власні нотатки спікера для повного творчого контролю.

Реалістичні ведучі та багатомовний закадровий голос

Обирайте реалістичних аватарів-ведучих або створюйте озвучку кількома мовами й з різними акцентами. Темп мовлення, наголоси та паузи оптимізовані для чіткості, тож складні теми стають простішими для сприйняття.

Брендові шаблони, субтитри та візуальні виділення

Застосовуйте фірмові кольори, шрифти, логотипи та стилі макета, щоб кожна презентація залишалася послідовною та професійною. Додавайте субтитри, нижні третини та анімовані позначки, щоб виділяти ключові тези або дані. Такі візуальні підказки спрямовують увагу й допомагають легше засвоювати інформацію.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Стів Соврі, Дизайнер навчального медіаконтенту
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав тоді, коли ми вже кілька тижнів поспіль знімали фільм. Раптом ми зрозуміли, що я можу просто написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду: тепер ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як користуватися AI-конструктором слайдшоу

Створіть готове слайдшоу-відео лише за чотири прості кроки, з інструментами керування, які роблять процес швидким і передбачуваним.

Крок 1

Завантажте або вставте свій контент

Імпортуйте презентацію, завантажте документ або вставте URL-адресу блогу чи план, щоб розпочати перетворення.

Крок 2

Перегляньте сценарій і темп мовлення

HeyGen пропонує короткий сценарій і тривалість сцен; відредагуйте репліки або нотатки для спікера, щоб вони відповідали Вашому голосу та авдиторії.

Крок 3

Оберіть ведучого, візуали та бренд

Оберіть ведучого або голос, застосуйте свій бренд‑кит і додайте скріншоти, іконки чи стокові візуали там, де це потрібно.

Крок 4

Створіть та експортуйте

Рендерте своє відео-презентацію, завантажуйте файли, готові до публікації на платформах, або створюйте локалізовані версії з перекладеними закадровими голосами та субтитрами.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке конструктор слайдшоу зі ШІ?

Конструктор слайдшоу зі ШІ — це AI-відео генератор, який перетворює презентації, плани або статті на озвучені відеопрезентації, поєднуючи озвучений текст, візуальні матеріали та субтитри в одному відео, готовому до експорту.

Чи потрібні мені PowerPoint або навички дизайну, щоб користуватися цим?

Ні. HeyGen автоматизує макет, таймінг і озвучення. Ви можете завантажити наявний PPTX або вставити текст і дозволити ШІ створити структуровану слайд-презентацію.

Чи можу я використати наявні бренд-активи?

Так. Додайте свій логотип, кольори, шрифти та шаблони, щоб усі створені відео відповідали вашим бренд‑гайдам.

Які формати вхідних файлів підтримуються?

До поширених вхідних форматів належать PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, а також звичайний текст або URL-адреси. Ви також можете завантажувати зображення та скріншоти для додаткових візуальних матеріалів.

Чи можу я відредагувати створений ШІ сценарій перед створенням відео?

Так. HeyGen надає редаговані сценарії та картки сцен, щоб Ви могли вдосконалити формулювання, акценти та заклики до дії перед рендерингом.

Які мови доступні для озвучування голосом?

HeyGen підтримує багато мов для озвучування та субтитрів. Ви можете створювати локалізовані версії, змінюючи мовні налаштування та повторно створюючи озвучку за допомогою функції video translator.

Чи створюються субтитри автоматично?

Так. Субтитри автоматично створюються на основі сценарію та синхронізуються з мовленням, а також Ви можете експортувати файли SRT для використання в інших інструментах.

Чи можу я додати відео ведучого поруч із слайдами?

Так. Виберіть аватара-ведучого або завантажте короткий кліп з ведучим, щоб він з’являвся поруч із вмістом слайдів для гібридного формату з «говорячою головою» та показом слайдів.

Якої тривалості має бути відео‑слайдшоу?

Більшість слайдшоу-відео найкраще працюють, коли тривають від 1 до 10 хвилин, залежно від складності теми. HeyGen допомагає Вам розбити довший контент на коротші модулі.

Чи можу я оновити відео після публікації?

Так. Відкрийте проєкт знову, відредагуйте сценарій або слайди та створіть нове відео. Усі версії зберігаються, тож оновлення відбуваються швидко й контрольовано.

Які формати експорту доступні?

Експортуйте MP4-файли, оптимізовані для вебу та соцмереж, у вертикальному або горизонтальному форматі, а також файли субтитрів, як-от SRT, для доступності та розповсюдження.

Чи є мій контент захищеним під час обробки?

Так. Завантажені файли, створені скрипти та відрендерені відео обробляються безпечно, і Ви зберігаєте контроль над їхнім поширенням та зберіганням.

