Herhangi bir web sayfasını HeyGen'in url to video aracıyla dakikalar içinde profesyonel, anlatımlı bir videoya dönüştürün. Bağlantınızı yapıştırın, görsel bir stil seçin ve altyazılar, seslendirme ve animasyonlar içeren eksiksiz bir video elde edin.
Anında web sayfasından videoya dönüştürme
Herhangi bir bağlantıyı yapıştırın; araç sayfayı okur, temel içeriği, görselleri ve meta verileri çıkarır ve ardından sahne sahne bir storyboard’u otomatik olarak oluşturur. Kopyalayıp yapıştırmaya gerek yoktur. Saniyeler içinde anlatım, görseller ve zamanlaması ayarlanmış, incelemeye hazır bir video taslağı elde edersiniz. Ürün sayfalarını ve makaleleri ölçekli olarak dönüştüren ekipler için bu, saatler süren kurguyu tek bir adımla değiştirir. YZ video oluşturucu, URL girişiyle birlikte senaryolar, prompt’lar ve slayt tabanlı içerik için başlangıç noktasıdır.
Özgürce düzenleyebileceğiniz yapay zeka ile oluşturulmuş senaryo
Sayfa analiz edildikten sonra, araç sayfada bulunan temel mesajlar, başlıklar ve ürün detayları etrafında kurgulanmış bir anlatım metni taslağı oluşturur. Siz bu taslağı, oluşturma işlemine geçmeden önce sade bir editörde gözden geçirir, dilediğiniz gibi yeniden yazma, kısaltma veya genişletme özgürlüğüne sahip olursunuz. Böylece sıfırdan başlamadan, anlatının kontrolü sizde olur. Tamamen yazılı metinden başlayan içerikler için, metinden videoya özelliği URL adımını atlar ve doğrudan bir metin senaryosundan video oluşturur.
Yerleşik anlatım, altyazılar ve müzik
Oluşturulan her videoda, ekrandaki içerikle senkronize edilmiş net bir YZ seslendirme, otomatik altyazılar ve sayfa içeriğinin temposuna uygun arka plan müziği bulunur. Ayrı bir kayıt veya altyazı yazılımına gerek yoktur. Anlatım doğal bir şekilde okunur ve editör içinde farklı bir ses stili, dil veya tona kolayca dönüştürülebilir. Yüklenen görüntüleri de işleyen gelişmiş bir ses senkronizasyonu iş akışı için, YZ lip-sync, yeni sesi mevcut herhangi bir videoyla kare kare eşleştirir.
175+ dilde çok dilli video
Bir URL'den oluşturulan herhangi bir video, hiçbir şeyi yeniden kurgulamak veya yeniden kaydetmek zorunda kalmadan, doğal anlatım ve doğru dudak senkronizasyonuyla 175+ dile çevrilebilir. Global ekipler, tek bir temel video hazırlayıp aynı iş akışı içinde her hedef pazara özel yerelleştirilmiş sürümler dağıtmak için bunu kullanır. AI Video Translator, desteklenen tüm dillerde ses eşleştirme ve altyazı ekleme dahil olmak üzere yerelleştirme sürecini uçtan uca yönetir.
Toplu işleme ve API otomasyonu
Bir URL listesi gönderin ve her biri için editöre hiç dokunmadan hazır videolar alın. API, ekiplerin şablonları, ses stillerini ve en-boy oranlarını bir kez tanımlayıp bunları yüzlerce bağlantıya otomatik olarak uygulamasına olanak tanır. Pazarlama ekipleri, yeni sayfalar yayına girdiğinde tetiklenecek şekilde gönderimleri zamanlar. URL’lerle birlikte belgeleri de dönüştüren ekipler için, PDF'den videoya statik dosyaları aynı iş hattından geçirir.
URL'den video oluşturucunun kullanım alanları
A blog post stops working the moment readers close the tab. Converting the URL into a short video immediately extends the content to social platforms without additional writing. The headline, key argument, and supporting points become a clip ready for LinkedIn, Instagram Reels, or YouTube Shorts. For full scene-by-scene treatment of long articles, article to video handles extended written content.
Product pages are built to convert, but most buyers skip text and want to see the product in action. Paste the URL and get a narrated walkthrough covering key features, differentiators, and outcomes in under two minutes. This is faster than a screen recording and more polished for sales emails or demo embeds. Sales teams that need a structured, purpose-built format can use the product demo video generator.
Landing pages are filled with conversion-optimized copy and proof points that translate directly into video. Pull the URL and generate a short clip carrying the same message in motion. Use it as a paid ad, social embed, or email creative without writing a separate brief. Teams scaling this into full campaigns can build on that foundation with marketing videos templates.
Internal knowledge base pages and HR wikis contain content employees rarely engage with in text form. Converting those URLs into narrated clips makes it more accessible and memorable. An entire onboarding library can be built from existing documentation without writing new scripts. For instructional video with SCORM and LMS support, training video covers the full L&D workflow.
Agencies managing multiple client accounts need to produce video without expanding production hours. A URL-based workflow allows one person to process an entire website, blog section, or press archive into a video library within a single working session. Branded and localized variants can be rendered through the same pipeline with minor template adjustments. Teams producing high-volume paid content can pair url to video with the AI ad maker for direct delivery in paid ad dimensions.
A webpage in English does not reach an international audience on its own. Convert the URL into a video, then translate it into any of 175+ languages with matching narration and captions in one additional step. What once required separate production runs for each market now happens from a single source URL. The AI dubbing tool covers audio localization, voice matching, and dialect selection across all supported languages.
URL'den video oluşturucu nasıl çalışır
Hiçbir düzenleme yazılımına veya deneyime ihtiyaç duymadan, bir web sayfası bağlantısından yalnızca dört adımda paylaşılabilir bir videoya geçin.
Herhangi bir web sayfasının bağlantısını girin. Araç sayfayı okur ve temel içeriği otomatik olarak çıkarır.
İçerik türünüz, kanalınız ve markanızla uyumlu bir şablon, en-boy oranı ve ton seçin.
Otomatik oluşturulan metni gözden geçirin, anlatımı düzenleyin ve oluşturma işleminden önce vurguları iyileştirin.
Son videoyu oluşturun ve tercih ettiğiniz formatta indirin; paylaşmaya, yerleştirmeye veya zamanlamaya hazır olsun.
Bir URL'den videoya dönüştürücü, herhangi bir web sayfasının içeriklerini, görsellerini ve meta verilerini okur ve otomatik olarak anlatımlı bir video oluşturur. URL'yi yapıştırın; sistem senaryoyu yazar, görselleri seçer ve hiçbir manuel prodüksiyon çalışması gerektirmeden seslendirme ekler. İş akışınız bir URL yerine yazılı bir senaryodan başlıyorsa, senaryodan videoya özelliği, boş bir dokümandan başlayarak aynı kalitede çıktı oluşturur.
Blog yazıları, ürün sayfaları, açılış sayfaları, haber yazıları ve Hakkımızda sayfaları yüksek dönüşüm sağlar. Net başlıklara ve yapılandırılmış paragraflara sahip sayfalar en doğru metinleri üretir. Ağırlıklı olarak görsellerden oluşan ve çok az metin içeren sayfalar, oluşturma işleminden önce daha fazla metin düzenlemesi gerektirebilir. URL’lerle birlikte slayt dosyalarını dönüştürmek için,PPT’yi videoya dönüştüraynı otomatik iş akışı üzerinden sunuma dayalı içeriği işler.
Yüksek düzeyde özelleştirilebilir. Tempo, şablonlar, arka plan müziği, seslendirme stili, altyazılar, görseller ve çevrimiçi video öğelerini değiştirin. Metinden videoya düzenlemelerle mesajınızı uyarlayın, görsel zenginliği artırmak için görselden videoya özelliklerini kullanın veya daha sinematik bir sonuç için zamanlama ve geçişleri ince ayarlarla optimize edin.
Evet. video çevirmenini kullanarak altyazıları ve seslendirmeleri çevrilmiş, yerelleştirilmiş sürümler oluşturun. HeyGen, hedef dillerde doğal anlatımı yeniden oluştururken zamanlamayı ve ritmi koruyarak farklı pazarlarda tutarlılık sağlar.
Dışa aktarma seçenekleri arasında web ve sosyal medya için optimize edilmiş MP4, Reels/TikTok için dikey kesimler, Canvas için döngüye alınmış varlıklar ve yayın için yüksek bitrate’li dosyalar bulunur. Her platform için doğru en-boy oranı, çözünürlük ve dosya boyutunu sağlamak üzere platforma özel hazır ayarları seçin.
Evet. HeyGen, video dosyalarınızın kayıtlarını oluşturmak, izlemek ve almak için REST endpoint'leri sunar. Toplu işleme, webhook bildirimleri ve depolama entegrasyonları, geniş kataloglar ve sık güncellemeler için otomatikleştirilmiş iş akışlarına olanak tanır.
Pazarlamacılar, ürün ekipleri, e-ticaret yöneticileri, eğitimciler, yayıncılar ve içerik üreticileri fayda sağlar. Mevcut web içeriğinden hızlı ve ölçeklenebilir video prodüksiyonuna ihtiyaç duyan herkes, geleneksel prodüksiyona kıyasla önemli zaman ve maliyet tasarrufu elde eder.
Dışa aktardığınız videoların tüm hakları sizde kalır. HeyGen herhangi bir mülkiyet iddiasında bulunmaz. Dönüştürülen sayfalara eklenen üçüncü taraf medya veya telif hakkıyla korunan içerikler için yasal haklara sahip olduğunuzdan emin olun; bu varlıklardan siz sorumlu olmaya devam edersiniz.
Evet. HeyGen, sosyal medya ve programatik reklamcılık için optimize edilmiş, platforma hazır kreatifler üretir. A/B testleri ve performans kampanyaları için çok sayıda reklam varyasyonu oluşturmak üzere toplu oluşturma özelliğini kullanın.
Yüklemeler ve oluşturulan videolar, aktarım sırasında ve depolama halinde şifrelenir. HeyGen, sektör standartlarında güvenlik uygulamalarına uyar ve yapılandırılabilir depolama ile erişim kontrolleri sunar. Hassas içerikler için, video dosyalarınızı güvence altına almak amacıyla özel depolama entegrasyonlarını ve erişim kısıtlamalarını kullanın.
