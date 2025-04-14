HeyGen's free tribute video maker turns your pictures, clips, and music into a finished tribute video in minutes. Add photos and short clips, layer in narration and captions, then share a memorial video to commemorate a loved one with family anywhere.
Anma videosu oluşturucunun özellikleri
Değerli fotoğrafları harekete geçirin
Sabit resimler ancak bir yere kadar anlam taşıyabilir. görselden videoya aracı, sevilen bir portreye yumuşak ve gerçekçi hareketler ekler; böylece vefat etmiş bir yakınınızın durağan fotoğrafı, tören sırasında ya da evde ekranda nefes alıyormuş gibi olur, başını çevirir ve odaya doğru bakar.
Zarif anma videosu şablonları
Cenazeler, hayat kutlamaları, doğum günleri veya emeklilikler için hazırlanmış, özelleştirilebilir şablonlara göz atın. Bir şablon seçin; yerleşim sizin için sahneleri, zamanlamayı ve başlık kartlarını düzenlesin. Fotoğraflarınızı ve kliplerinizi sürükleyip bırakın, ardından herhangi bir tasarım becerisine ihtiyaç duymadan etkileyici bir anma videosunu dilediğiniz gibi özelleştirin.
Seçtiğiniz sesle YZ anlatımı
Type your eulogy or a short prompt and let the AI voice generator turn your written words into warm, natural narration. Pick a tone that fits the person, then add text on screen and place the voiceover over photos so the story is heard, not only shown.
Müzik ve başlıklarla atmosferi oluşturun
Medya kitaplığından bir şarkı seçin veya kendi ses kliplerinizi ekleyin, ardından kişiye en uygun yazı tipinde başlık kartlarını ayarlayın. Stok sesi istediğiniz uzunluğa kırpın, giriş ve çıkışta yumuşak geçiş (fade) ekleyin ve izleyicilerin düşünmesi ve hatırlaması için zaman tanımak amacıyla her fotoğrafı yeterince uzun süre ekranda tutun.
Her dilde altyazı ve çeviri
Ekrandaki altyazıları altyazı oluşturucuile kişiselleştirerek yazı tipini alıntıların, şiirlerin ve konuşulan sözlerin kolayca takip edilebileceği şekilde ayarlayın. Editör kullanımı kolaydır ve altyazılar, anma töreninde sesi kapalı izleyenler ve yaşlı akrabalar için anma videosunu erişilebilir kılar.
Eskiden ailelerin cenaze slayt gösterisi için video düzenleme yazılımına veya bir editöre ihtiyacı vardı. Slayt gösterisi oluşturucu ile kendi videonuzu hazırlayın, fotoğrafları sırayla derleyin, müzik ekleyin ve videonuzun tören sırasında oynatılmaya hazır olmasını sağlayın.Aracı keşfedin
Hayatı kutlayan bir anma, hüzünden çok sıcaklık taşır. Arkadaşlardan gelen neşeli fotoğrafları, ev videolarını ve video mesajları bir araya getirerek insanları hem güldüren hem ağlatan bir video anma hazırlayın ve ardından bu videoyu resepsiyonda göstererek sevdiklerinizi anın.
Büyük doğum günleri ve dönüm noktaları, sadece bir karttan fazlasını hak eder. Arkadaşlarınızdan ve ailenizden fotoğrafları ve içten mesajları toplayarak en kişisel grup video hediyelerinden birini oluşturun, ardından onur konuğunu mükemmel bir hediye olan kişiselleştirilmiş bir video ile şaşırtın.
Bir çalışma arkadaşınız emekli olduğunda veya başka bir yere geçtiğinde, hazırlayacağınız bir veda videosu yılların anılarını birkaç dakikaya sığdırır. Ekipten mesajlar, fotoğraflar ve aranızdaki esprileri toplayın, ardından bu özel veda içeriğini uğurlama buluşmasında birlikte izleyin.
Anniversaries and weddings call for a look back at the story. Drop photos into the AI video editor, use the editing tools to rearrange scenes into a timeline, add a first-dance song, preview the result, and play the tribute during the toast.Aracı keşfedin
Bir evcil hayvanı kaybetmek, kendi anmasını hak eden gerçek bir kayıptır. Dostunuzun fotoğraflarını ve kısa kliplerini, yumuşak bir müzikle desteklenen dokunaklı bir anma videosuna dönüştürün, “anısına” başlığı ekleyin ve size yaşattığı mutluluğun kalıcı bir hatırası olarak saklayın.
Anma videosu oluşturucu nasıl çalışır
Dört adımda çevrimiçi anma videosu oluşturun. Bu çevrimiçi anma videosu oluşturucu tarayıcınızda çalışır, bu nedenle herhangi bir masaüstü yazılımı indirmenize gerek yoktur.
Add your photos and video clips, or capture a new message with the built-in recorder.
Choose a memorial or celebration template, or start from a blank timeline and arrange each scene.
Bir şarkıyı kırpın, ardından tam hikâyeyi anlatmak için üzerine sesli anlatım, altyazılar, tarihler ve alıntılar ekleyin.
Son videoyu ön izleyin, ihtiyacınız olan formatta MP4 veya MOV olarak dışa aktarın ve ardından anma videonuzu ailenizle, bulundukları her yerde çevrimiçi video bağlantısı olarak paylaşın.
Anma videosu, bir kişiyi fotoğrafları, video klipleri, müzikleri ve sözleriyle onurlandıran kısa bir filmdir. Anma videosu oluşturucu, bu anıları yükleyip bir şablona yerleştirerek, anlatım ve altyazılar ekleyip ardından paylaşmak için hazır bir videoyu dışa aktararak duygu yüklü anma videoları oluşturmanızı sağlar.
Gather 25 to 40 favorite photos and any short clips, then upload them in the order you want. Choose a template, add a song and title cards for names and dates, record or generate narration, and export the video for the service or to share online. You do not need video editing experience to finish one in an afternoon.
Bir cenaze ya da anma töreni için, izleyicilerin odaklarını kaybetmeden düşünmeye zaman bulabilmeleri adına videonun süresini beş ila on dakika arasında tutmaya çalışın. Sosyal medya veya bir grup sohbeti için ise, bir ila üç dakikaya yakın süreler genellikle dikkati daha iyi toplar.
İzin alındığında ve temiz bir ses örneği sağlandığında, YZ ses klonlama bir sesi, anma konuşmasında veya bir şiiri okumak için yeniden oluşturabilir. Bunu dikkatli kullanın ve yalnızca aile bunun doğru ve saygılı hissettirdiği konusunda hemfikir olduğunda tercih edin.
Yes. Avatar IV animates a still portrait into subtle, lifelike motion, so a single treasured photo can gently move on screen. It works well for a closing shot or a title image that holds the room's attention.
Pek çok araç yalnızca fotoğrafları bir slayt gösterisine dönüştürür. HeyGen ise durağan fotoğrafları harekete geçirir, seçtiğiniz bir sesle doğal bir anlatım ekler ve tüm anma videosunu başka bir dilde yeniden oluşturabilir; böylece dünyanın neresinde olursa olsun akrabalarınız videoyu kendi konuştukları dilde izleyebilir. Aynı kalite, oluşturduğunuz her videoda korunur.
Yes. The AI video translator can recreate your tribute in 175+ languages with translated captions and voice, so grandparents and relatives abroad can watch it in their own language without a separate edit.
Anlamlı bir şarkı yükleyebilir veya yerleşik müzik kütüphanesinden seçim yapabilirsiniz. Videoyu sosyal platformlarda herkese açık olarak paylaşmayı planlıyorsanız, bazı sitelerde telif hakkı olan parçaların sesi kapatılabildiği veya engellenebildiği için şarkı üzerinde haklara sahip olduğunuzdan emin olun.
Evet, hem de stüdyo maliyetinin çok küçük bir kısmına.Anton VoroniukHeyGen kullanarak üretim maliyetinin 40 kata kadar düştüğünü ve her hafta 15,5 saat tasarruf ettiğini bildirdi; bu da tam bir içerik üretim ekibi olmadan tek bir kişinin ne kadar yol alabileceğini gösteriyor.
Evet, başlamak ücretsizdir; böylece ön ödeme yapmadan bir anma videosu oluşturabilirsiniz. Aylık yaklaşık 24 $’dan başlayan ücretli planlar, daha uzun dışa aktarmalar, 4K indirmeler ve daha fazla yaratıcı seçenek sunar; bu da projeksiyonda göstermek veya saklamak istediğiniz bir hatıra video için size yardımcı olur.
Daha fazlasını keşfedin Yapay zeka destekli araçlar
Avatar IV ile herhangi bir fotoğrafı son derece gerçekçi ses ve hareketle hayata geçir.
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