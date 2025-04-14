Bir cenaze ya da anma töreni için, izleyicilerin odaklarını kaybetmeden düşünmeye zaman bulabilmeleri adına videonun süresini beş ila on dakika arasında tutmaya çalışın. Sosyal medya veya bir grup sohbeti için ise, bir ila üç dakikaya yakın süreler genellikle dikkati daha iyi toplar.