Sevdiğiniz Birini Onurlandırmak İçin Anı Videosu Oluşturucu

HeyGen's free tribute video maker turns your pictures, clips, and music into a finished tribute video in minutes. Add photos and short clips, layer in narration and captions, then share a memorial video to commemorate a loved one with family anywhere.

HeyGen tribute video maker interface with a memorial slideshow on screen.
147.858.572Oluşturulan videolar
122.996.006Oluşturulan avatarlar
20.457.309Çevrilen videolar
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Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Mavi arka plan üzerinde stilize beyaz araba simgesi.Öne çıkan özellikler

Anma videosu oluşturucunun özellikleri

Değerli fotoğrafları harekete geçirin

Sabit resimler ancak bir yere kadar anlam taşıyabilir. görselden videoya aracı, sevilen bir portreye yumuşak ve gerçekçi hareketler ekler; böylece vefat etmiş bir yakınınızın durağan fotoğrafı, tören sırasında ya da evde ekranda nefes alıyormuş gibi olur, başını çevirir ve odaya doğru bakar.

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A treasured framed portrait gently animating into subtle motion on a laptop screen.

Zarif anma videosu şablonları

Cenazeler, hayat kutlamaları, doğum günleri veya emeklilikler için hazırlanmış, özelleştirilebilir şablonlara göz atın. Bir şablon seçin; yerleşim sizin için sahneleri, zamanlamayı ve başlık kartlarını düzenlesin. Fotoğraflarınızı ve kliplerinizi sürükleyip bırakın, ardından herhangi bir tasarım becerisine ihtiyaç duymadan etkileyici bir anma videosunu dilediğiniz gibi özelleştirin.

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A gallery of elegant memorial and celebration video templates in soft, tasteful colors.

Seçtiğiniz sesle YZ anlatımı

Type your eulogy or a short prompt and let the AI voice generator turn your written words into warm, natural narration. Pick a tone that fits the person, then add text on screen and place the voiceover over photos so the story is heard, not only shown.

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A eulogy being turned into warm AI narration with a voice selection panel and waveform.

Müzik ve başlıklarla atmosferi oluşturun

Medya kitaplığından bir şarkı seçin veya kendi ses kliplerinizi ekleyin, ardından kişiye en uygun yazı tipinde başlık kartlarını ayarlayın. Stok sesi istediğiniz uzunluğa kırpın, giriş ve çıkışta yumuşak geçiş (fade) ekleyin ve izleyicilerin düşünmesi ve hatırlaması için zaman tanımak amacıyla her fotoğrafı yeterince uzun süre ekranda tutun.

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A music library and title-card editor setting a gentle mood for a tribute video.

Her dilde altyazı ve çeviri

Ekrandaki altyazıları altyazı oluşturucuile kişiselleştirerek yazı tipini alıntıların, şiirlerin ve konuşulan sözlerin kolayca takip edilebileceği şekilde ayarlayın. Editör kullanımı kolaydır ve altyazılar, anma töreninde sesi kapalı izleyenler ve yaşlı akrabalar için anma videosunu erişilebilir kılar.

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On-screen captions and subtitle options in multiple languages over a tribute clip.
Yeşil hediye kutusu simgesi.Kullanım alanları

Kullanım alanları

Bir cenaze töreninde gösterilen, yumuşak tonlu fotoğraflardan oluşan, zevkli bir anma slayt gösterisi.

Cenaze ve anma slayt gösterileri

Eskiden ailelerin cenaze slayt gösterisi için video düzenleme yazılımına veya bir editöre ihtiyacı vardı. Slayt gösterisi oluşturucu ile kendi videonuzu hazırlayın, fotoğrafları sırayla derleyin, müzik ekleyin ve videonuzun tören sırasında oynatılmaya hazır olmasını sağlayın.

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Guests at a warm celebration-of-life reception watching a joyful tribute montage.

Hayat Kutlama Anma Videoları

Hayatı kutlayan bir anma, hüzünden çok sıcaklık taşır. Arkadaşlardan gelen neşeli fotoğrafları, ev videolarını ve video mesajları bir araya getirerek insanları hem güldüren hem ağlatan bir video anma hazırlayın ve ardından bu videoyu resepsiyonda göstererek sevdiklerinizi anın.

A cheerful birthday milestone tribute montage playing on screen at a celebration.

Doğum günü ve dönüm noktası kutlamaları

Büyük doğum günleri ve dönüm noktaları, sadece bir karttan fazlasını hak eder. Arkadaşlarınızdan ve ailenizden fotoğrafları ve içten mesajları toplayarak en kişisel grup video hediyelerinden birini oluşturun, ardından onur konuğunu mükemmel bir hediye olan kişiselleştirilmiş bir video ile şaşırtın.

Ofisteki çalışma arkadaşları, sıcak bir emeklilik veda videosu izlerken yapılan uğurlamada bir araya geliyor.

Emeklilik ve veda videoları

Bir çalışma arkadaşınız emekli olduğunda veya başka bir yere geçtiğinde, hazırlayacağınız bir veda videosu yılların anılarını birkaç dakikaya sığdırır. Ekipten mesajlar, fotoğraflar ve aranızdaki esprileri toplayın, ardından bu özel veda içeriğini uğurlama buluşmasında birlikte izleyin.

Bir video düzenleyicide düzenlenen şık bir düğün ve evlilik yıldönümü fotoğraf zaman çizelgesi.

Wedding and Anniversary Tributes

Anniversaries and weddings call for a look back at the story. Drop photos into the AI video editor, use the editing tools to rearrange scenes into a timeline, add a first-dance song, preview the result, and play the tribute during the toast.

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Sevilen bir dost hayvanı onurlandıran, yumuşak ışıklarla hazırlanmış huzurlu bir anma kolajı.

Evcil hayvan anma ve hatıra videoları

Bir evcil hayvanı kaybetmek, kendi anmasını hak eden gerçek bir kayıptır. Dostunuzun fotoğraflarını ve kısa kliplerini, yumuşak bir müzikle desteklenen dokunaklı bir anma videosuna dönüştürün, “anısına” başlığı ekleyin ve size yaşattığı mutluluğun kalıcı bir hatırası olarak saklayın.

Açık mavi arka planda, üzerinde oynat düğmesi bulunan bulanık beyaz belge simgesi.Nasıl çalışır

Anma videosu oluşturucu nasıl çalışır

Dört adımda çevrimiçi anma videosu oluşturun. Bu çevrimiçi anma videosu oluşturucu tarayıcınızda çalışır, bu nedenle herhangi bir masaüstü yazılımı indirmenize gerek yoktur.

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1. adım: Fotoğraflarınızı yükleyin

Add your photos and video clips, or capture a new message with the built-in recorder.

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Adım 2: Bir şablon seçin

Choose a memorial or celebration template, or start from a blank timeline and arrange each scene.

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Step 3: Add music and words

Bir şarkıyı kırpın, ardından tam hikâyeyi anlatmak için üzerine sesli anlatım, altyazılar, tarihler ve alıntılar ekleyin.

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4. adım: Dışa aktarın ve paylaşın

Son videoyu ön izleyin, ihtiyacınız olan formatta MP4 veya MOV olarak dışa aktarın ve ardından anma videonuzu ailenizle, bulundukları her yerde çevrimiçi video bağlantısı olarak paylaşın.

Anma videosu oluşturucu SSS (Sıkça sorulan sorular)

What is a tribute video and how does a tribute video maker work?

Anma videosu, bir kişiyi fotoğrafları, video klipleri, müzikleri ve sözleriyle onurlandıran kısa bir filmdir. Anma videosu oluşturucu, bu anıları yükleyip bir şablona yerleştirerek, anlatım ve altyazılar ekleyip ardından paylaşmak için hazır bir videoyu dışa aktararak duygu yüklü anma videoları oluşturmanızı sağlar.

Fotoğraflar ve müzikten anma videosunu nasıl oluşturabilirim?

Gather 25 to 40 favorite photos and any short clips, then upload them in the order you want. Choose a template, add a song and title cards for names and dates, record or generate narration, and export the video for the service or to share online. You do not need video editing experience to finish one in an afternoon.

How long should a tribute video be for a funeral service?

Bir cenaze ya da anma töreni için, izleyicilerin odaklarını kaybetmeden düşünmeye zaman bulabilmeleri adına videonun süresini beş ila on dakika arasında tutmaya çalışın. Sosyal medya veya bir grup sohbeti için ise, bir ila üç dakikaya yakın süreler genellikle dikkati daha iyi toplar.

Can I recreate a loved one's voice for the narration?

İzin alındığında ve temiz bir ses örneği sağlandığında, YZ ses klonlama bir sesi, anma konuşmasında veya bir şiiri okumak için yeniden oluşturabilir. Bunu dikkatli kullanın ve yalnızca aile bunun doğru ve saygılı hissettirdiği konusunda hemfikir olduğunda tercih edin.

Eski bir fotoğrafı hareket ettirebilir veya ekranda canlandırabilir miyim?

Yes. Avatar IV animates a still portrait into subtle, lifelike motion, so a single treasured photo can gently move on screen. It works well for a closing shot or a title image that holds the room's attention.

Neden diğer anma videosu oluşturucular yerine HeyGen'i tercih etmelisiniz?

Pek çok araç yalnızca fotoğrafları bir slayt gösterisine dönüştürür. HeyGen ise durağan fotoğrafları harekete geçirir, seçtiğiniz bir sesle doğal bir anlatım ekler ve tüm anma videosunu başka bir dilde yeniden oluşturabilir; böylece dünyanın neresinde olursa olsun akrabalarınız videoyu kendi konuştukları dilde izleyebilir. Aynı kalite, oluşturduğunuz her videoda korunur.

Farklı diller konuşan aile üyeleriyle anma videosunu paylaşabilir miyim?

Yes. The AI video translator can recreate your tribute in 175+ languages with translated captions and voice, so grandparents and relatives abroad can watch it in their own language without a separate edit.

Anma videosuna kendi müziğimi veya sevdiğim bir şarkıyı ekleyebilir miyim?

Anlamlı bir şarkı yükleyebilir veya yerleşik müzik kütüphanesinden seçim yapabilirsiniz. Videoyu sosyal platformlarda herkese açık olarak paylaşmayı planlıyorsanız, bazı sitelerde telif hakkı olan parçaların sesi kapatılabildiği veya engellenebildiği için şarkı üzerinde haklara sahip olduğunuzdan emin olun.

Can one person create a professional tribute video without an editor?

Evet, hem de stüdyo maliyetinin çok küçük bir kısmına.Anton VoroniukHeyGen kullanarak üretim maliyetinin 40 kata kadar düştüğünü ve her hafta 15,5 saat tasarruf ettiğini bildirdi; bu da tam bir içerik üretim ekibi olmadan tek bir kişinin ne kadar yol alabileceğini gösteriyor.

Anma videosu oluşturucu ücretsiz mi, ücretli planlar neler sunuyor?

Evet, başlamak ücretsizdir; böylece ön ödeme yapmadan bir anma videosu oluşturabilirsiniz. Aylık yaklaşık 24 $’dan başlayan ücretli planlar, daha uzun dışa aktarmalar, 4K indirmeler ve daha fazla yaratıcı seçenek sunar; bu da projeksiyonda göstermek veya saklamak istediğiniz bir hatıra video için size yardımcı olur.

Daha fazlasını keşfedin Yapay zeka destekli araçlar

Avatar IV ile herhangi bir fotoğrafı son derece gerçekçi ses ve hareketle hayata geçir.

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