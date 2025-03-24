Profesyonel sunumlar için yapay zeka slayt gösterisi oluşturucu

Taslakları, slaytları veya makaleleri HeyGen ile profesyonel slayt gösterisi videolarına dönüştürün. Yapay zeka destekli slayt gösterisi oluşturucumuz, sade slayt tasarımlarını, gerçekçi seslendirmeleri ve otomatik altyazıları bir araya getirerek eğitim, satış ve kurs içeriklerinizi çekim yapmadan veya karmaşık düzenleme süreçlerine girmeden yayımlamanızı sağlar. Bilgilendiren, ikna eden ve ölçeklenebilen, marka kimliğinize uygun videolar oluşturun.
Ücretsiz görselden videoya dönüştürücümüzü deneyin
Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.
Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.
Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.
Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.
Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.
Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.
HeyGen neden en iyi YZ slayt gösterisi oluşturucu?
HeyGen, statik slaytları dikkati canlı tutan ve mesajı net ileten etkileyici video sunumlara dönüştürür. Bir PPT, taslak ya da blog yazısıyla başlayın; ardından YZ’nin sahneleri oluşturmasına, anlatım eklemesine ve tutarlı marka kimliğini uygulamasına izin verin ki mesajınız her seferinde hedefe ulaşsın.
Günler harcamak yerine bir slayt gösterisine dakikalar ayırın. HeyGen, temel içeriğinizi korurken sahne zamanlamasını, geçişleri ve altyazıları otomatikleştirir.
Tonunuza uygun gerçekçi bir sunucu veya seslendirme seçin, konuşmacı notları ya da metinler ekleyin ve paylaşmaya hazır bir konuşan slayt gösterisi oluşturun.
Projeleri çoğaltın, seslendirme ve altyazıları çevirin veya görselleri değiştirerek en baştan yeniden oluşturmaya gerek kalmadan yerelleştirilmiş sürümler oluşturun.
Slaytları, taslakları veya URL'leri içe aktarın
Mevcut PPTX dosyalarınızdan, Google Slaytlar'dan, yazılı taslaklardan veya hatta canlı bir blog URL'sinden başlayın. HeyGen başlıkları, yapıyı ve temel noktaları otomatik olarak çıkarır, ardından bunları anlatıma hazır görsel sahnelere dönüştürür.
YZ senaryo oluşturma ve zamanlama önerileri
Slayt içeriklerini otomatik özetleme ve tempo önerileriyle konuşmaya uygun metinlere dönüştürün. YZ, her fikrin izleyiciye net bir şekilde ulaşması için sahne sürelerini ve geçişlerini önerir. Satırları kolayca düzenleyebilir, tonu ayarlayabilir veya tam yaratıcı kontrol için kendi konuşmacı notlarınızı yapıştırabilirsiniz.
Gerçekçi sunucular ve çok dilli seslendirmeler
Doğal görünümlü sunucu avatarları arasından seçim yapın veya birden fazla dil ve aksanda seslendirmeler oluşturun. Konuşma hızı, vurgu ve duraklamalar netlik için optimize edilir, böylece karmaşık konuları takip etmek daha kolay hale gelir.
Markalı şablonlar, altyazılar ve görsel vurgular
Her slayt gösterisinin tutarlı ve profesyonel görünmesi için marka renklerinizi, yazı tiplerinizi, logolarınızı ve yerleşim stillerinizi uygulayın. Önemli noktaları veya verileri vurgulamak için altyazılar, alt bantlar ve animasyonlu çağrı balonları ekleyin. Bu görsel ipuçları dikkati yönlendirir ve bilgilerin daha kolay anlaşılmasını sağlar.
Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platformla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
YZ slayt gösterisi oluşturucuyu nasıl kullanırsınız
Süreci hızlı ve öngörülebilir tutan kontrollerle, yalnızca dört basit adımda hazır bir slayt gösterisi videosu oluşturun.
Dönüşüme başlamak için bir slayt destesi içe aktarın, bir doküman yükleyin veya bir blog URL’si ya da taslak metin yapıştırın.
HeyGen, sesinize ve hedef kitlenize uygun olacak şekilde kısa bir metin ve sahne süreleri önerir; satırları veya konuşmacı notlarını buna göre düzenleyin.
Bir sunucu veya ses seçin, marka kitinizi uygulayın ve gerektiğinde ekran görüntüleri, simgeler veya stok görseller ekleyin.
Slayt gösterisi videonuzu oluşturun, platforma hazır dosyaları indirin veya çevrilmiş seslendirmeler ve altyazılarla yerelleştirilmiş sürümler oluşturun.
Bir YZ slayt gösterisi oluşturucu, YZ video oluşturucu olarak slayt destelerini, taslakları veya makaleleri, konuşmalı metin, görseller ve altyazıları tek bir dışa aktarılabilir videoda birleştirerek anlatımlı video sunumlara dönüştüren bir araçtır.
Hayır. HeyGen yerleşimi, zamanlamayı ve anlatımı otomatikleştirir. Mevcut bir PPTX dosyası yükleyebilir veya metni yapıştırıp yapay zekanın yapılandırılmış bir slayt gösterisi oluşturmasına izin verebilirsiniz.
Evet. Logonuzu, renklerinizi, yazı tiplerinizi ve şablonlarınızı uygulayarak oluşturulan tüm videoların marka yönergelerinize uygun olmasını sağlayın.
Yaygın giriş formatları arasında PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, düz metin ve URL’ler bulunur. Ayrıca görsel destek için görseller ve ekran görüntüleri de yükleyebilirsiniz.
Evet. HeyGen, metinleri ve sahne kartlarını düzenlenebilir şekilde sunar; böylece render almadan önce ifadeleri, vurguları ve harekete geçirici mesajları dilediğiniz gibi geliştirebilirsiniz.
HeyGen, anlatım ve altyazılar için birçok dili destekler. Dil ayarlarını değiştirip seslendirmeleri yeniden oluşturarak yerelleştirilmiş sürümler oluşturabilirsiniz; bunun için video translator özelliğini kullanın.
Evet. Altyazılar, metinden otomatik olarak oluşturulur ve konuşma zamanlamasıyla hizalanır; ayrıca diğer araçlarda kullanmak üzere SRT dosyalarını dışa aktarabilirsiniz.
Evet. Sunucu avatarı seçin veya kısa bir sunucu videosu yükleyerek, slayt içeriğinin yanında görünecek hibrit bir konuşan kafa ve slayt gösterisi deneyimi oluşturun.
Çoğu slayt gösterisi videosu, konunun derinliğine bağlı olarak 1 ila 10 dakika arasında en iyi performansı gösterir. HeyGen, daha uzun içerikleri daha kısa modüllere ayırmanıza yardımcı olur.
Evet. Projeyi yeniden açın, metni veya slaytları düzenleyin ve yeni bir video oluşturun. Sürümleri korursunuz, böylece güncellemeler hızlı ve kontrollü olur.
Web ve sosyal medya için optimize edilmiş, dikey veya yatay en-boy oranlarına sahip MP4 dosyalarını ve erişilebilirlik ile dağıtım için SRT gibi altyazı dosyalarını dışa aktarın.
Evet. Yüklenen dosyalar, oluşturulan metinler ve işlenen videolar güvenli bir şekilde işlenir ve paylaşım ile depolama üzerinde kontrol sizde kalır.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.