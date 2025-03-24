Profesyonel sunumlar için yapay zeka slayt gösterisi oluşturucu

Taslakları, slaytları veya makaleleri HeyGen ile profesyonel slayt gösterisi videolarına dönüştürün. Yapay zeka destekli slayt gösterisi oluşturucumuz, sade slayt tasarımlarını, gerçekçi seslendirmeleri ve otomatik altyazıları bir araya getirerek eğitim, satış ve kurs içeriklerinizi çekim yapmadan veya karmaşık düzenleme süreçlerine girmeden yayımlamanızı sağlar. Bilgilendiren, ikna eden ve ölçeklenebilen, marka kimliğinize uygun videolar oluşturun.

Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Satış sunumlarını paylaşılabilir videolara dönüştürün

Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.

Eğitim modülleri ve işe alıştırma

Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.

Ürün duyuruları ve özellik tanıtımları

Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.

Konferans konuşmaları ve konuşmacı ön izlemeleri

Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.

Kurs içeriği ve ders özetleri

Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.

İç güncellemeler ve yönetici mesajları

Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.

HeyGen neden en iyi YZ slayt gösterisi oluşturucu?

HeyGen, statik slaytları dikkati canlı tutan ve mesajı net ileten etkileyici video sunumlara dönüştürür. Bir PPT, taslak ya da blog yazısıyla başlayın; ardından YZ’nin sahneleri oluşturmasına, anlatım eklemesine ve tutarlı marka kimliğini uygulamasına izin verin ki mesajınız her seferinde hedefe ulaşsın.

Daha hızlı prodüksiyon, tutarlı kalite

Günler harcamak yerine bir slayt gösterisine dakikalar ayırın. HeyGen, temel içeriğinizi korurken sahne zamanlamasını, geçişleri ve altyazıları otomatikleştirir.

Sunucu liderliğinde netlik, minimum kurulum

Tonunuza uygun gerçekçi bir sunucu veya seslendirme seçin, konuşmacı notları ya da metinler ekleyin ve paylaşmaya hazır bir konuşan slayt gösterisi oluşturun.

Yeniden kullanın ve büyük ölçekte yerelleştirin

Projeleri çoğaltın, seslendirme ve altyazıları çevirin veya görselleri değiştirerek en baştan yeniden oluşturmaya gerek kalmadan yerelleştirilmiş sürümler oluşturun.

Slaytları, taslakları veya URL'leri içe aktarın

Mevcut PPTX dosyalarınızdan, Google Slaytlar'dan, yazılı taslaklardan veya hatta canlı bir blog URL'sinden başlayın. HeyGen başlıkları, yapıyı ve temel noktaları otomatik olarak çıkarır, ardından bunları anlatıma hazır görsel sahnelere dönüştürür.

YZ senaryo oluşturma ve zamanlama önerileri

Slayt içeriklerini otomatik özetleme ve tempo önerileriyle konuşmaya uygun metinlere dönüştürün. YZ, her fikrin izleyiciye net bir şekilde ulaşması için sahne sürelerini ve geçişlerini önerir. Satırları kolayca düzenleyebilir, tonu ayarlayabilir veya tam yaratıcı kontrol için kendi konuşmacı notlarınızı yapıştırabilirsiniz.

Gerçekçi sunucular ve çok dilli seslendirmeler

Doğal görünümlü sunucu avatarları arasından seçim yapın veya birden fazla dil ve aksanda seslendirmeler oluşturun. Konuşma hızı, vurgu ve duraklamalar netlik için optimize edilir, böylece karmaşık konuları takip etmek daha kolay hale gelir.

Markalı şablonlar, altyazılar ve görsel vurgular

Her slayt gösterisinin tutarlı ve profesyonel görünmesi için marka renklerinizi, yazı tiplerinizi, logolarınızı ve yerleşim stillerinizi uygulayın. Önemli noktaları veya verileri vurgulamak için altyazılar, alt bantlar ve animasyonlu çağrı balonları ekleyin. Bu görsel ipuçları dikkati yönlendirir ve bilgilerin daha kolay anlaşılmasını sağlar.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platformla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ slayt gösterisi oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

Süreci hızlı ve öngörülebilir tutan kontrollerle, yalnızca dört basit adımda hazır bir slayt gösterisi videosu oluşturun.

Adım 1

İçeriğinizi yükleyin veya yapıştırın

Dönüşüme başlamak için bir slayt destesi içe aktarın, bir doküman yükleyin veya bir blog URL’si ya da taslak metin yapıştırın.

Adım 2

Metni ve temposunu gözden geçirin

HeyGen, sesinize ve hedef kitlenize uygun olacak şekilde kısa bir metin ve sahne süreleri önerir; satırları veya konuşmacı notlarını buna göre düzenleyin.

Adım 3

Sunucu, görseller ve markayı seçin

Bir sunucu veya ses seçin, marka kitinizi uygulayın ve gerektiğinde ekran görüntüleri, simgeler veya stok görseller ekleyin.

Adım 4

Oluşturun ve dışa aktarın

Slayt gösterisi videonuzu oluşturun, platforma hazır dosyaları indirin veya çevrilmiş seslendirmeler ve altyazılarla yerelleştirilmiş sürümler oluşturun.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ slayt gösterisi oluşturucu nedir?

Bir YZ slayt gösterisi oluşturucu, YZ video oluşturucu olarak slayt destelerini, taslakları veya makaleleri, konuşmalı metin, görseller ve altyazıları tek bir dışa aktarılabilir videoda birleştirerek anlatımlı video sunumlara dönüştüren bir araçtır.

Bunu kullanmak için PowerPoint veya tasarım becerilerine ihtiyacım var mı?

Hayır. HeyGen yerleşimi, zamanlamayı ve anlatımı otomatikleştirir. Mevcut bir PPTX dosyası yükleyebilir veya metni yapıştırıp yapay zekanın yapılandırılmış bir slayt gösterisi oluşturmasına izin verebilirsiniz.

Mevcut marka varlıklarımı kullanabilir miyim?

Evet. Logonuzu, renklerinizi, yazı tiplerinizi ve şablonlarınızı uygulayarak oluşturulan tüm videoların marka yönergelerinize uygun olmasını sağlayın.

Hangi giriş formatları destekleniyor?

Yaygın giriş formatları arasında PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, düz metin ve URL’ler bulunur. Ayrıca görsel destek için görseller ve ekran görüntüleri de yükleyebilirsiniz.

Videoyu oluşturmadan önce YZ ile oluşturulan metni düzenleyebilir miyim?

Evet. HeyGen, metinleri ve sahne kartlarını düzenlenebilir şekilde sunar; böylece render almadan önce ifadeleri, vurguları ve harekete geçirici mesajları dilediğiniz gibi geliştirebilirsiniz.

Seslendirmeler için hangi diller mevcut?

HeyGen, anlatım ve altyazılar için birçok dili destekler. Dil ayarlarını değiştirip seslendirmeleri yeniden oluşturarak yerelleştirilmiş sürümler oluşturabilirsiniz; bunun için video translator özelliğini kullanın.

Altyazılar otomatik olarak oluşturuluyor mu?

Evet. Altyazılar, metinden otomatik olarak oluşturulur ve konuşma zamanlamasıyla hizalanır; ayrıca diğer araçlarda kullanmak üzere SRT dosyalarını dışa aktarabilirsiniz.

Sunumlarla birlikte sunucu videosunu da ekleyebilir miyim?

Evet. Sunucu avatarı seçin veya kısa bir sunucu videosu yükleyerek, slayt içeriğinin yanında görünecek hibrit bir konuşan kafa ve slayt gösterisi deneyimi oluşturun.

Slayt gösterisi videosu ne kadar uzun olmalı?

Çoğu slayt gösterisi videosu, konunun derinliğine bağlı olarak 1 ila 10 dakika arasında en iyi performansı gösterir. HeyGen, daha uzun içerikleri daha kısa modüllere ayırmanıza yardımcı olur.

Yayınladıktan sonra bir videoyu güncelleyebilir miyim?

Evet. Projeyi yeniden açın, metni veya slaytları düzenleyin ve yeni bir video oluşturun. Sürümleri korursunuz, böylece güncellemeler hızlı ve kontrollü olur.

Hangi dışa aktarma formatları mevcut?

Web ve sosyal medya için optimize edilmiş, dikey veya yatay en-boy oranlarına sahip MP4 dosyalarını ve erişilebilirlik ile dağıtım için SRT gibi altyazı dosyalarını dışa aktarın.

İçeriğim işlenirken güvende mi?

Evet. Yüklenen dosyalar, oluşturulan metinler ve işlenen videolar güvenli bir şekilde işlenir ve paylaşım ile depolama üzerinde kontrol sizde kalır.

