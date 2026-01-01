Bir mülk açıklamasını dakikalar içinde profesyonel bir ilan videosuna dönüştürün. Bu emlak video oluşturucu; metni, seslendirmeyi ve görselleri sizin yerinize halleder, böylece çekim yapmadan evleri pazarlayabilir, piyasa güncellemeleri paylaşabilir ve markanızı güçlendirebilirsiniz.
Gayrimenkul pazarlamasını kolaylaştıran özellikler
Emlak detaylarını videoya dönüştürün
Bir mülk açıklamasını, temel özellikleri ve fiyatı yapıştırın. Bu YZ destekli metinden videoya iş akışı, videonun baştan sona oluşturulmasını üstlenir; ritmini yazar, görseller ekler ve böylece aynı gün içinde mülk videoları oluşturup yeni ilanlarınızı yayımlamanızı sağlar.
İlan fotoğraflarını animasyonla hayata geçirin
İlan fotoğraflarınızı yükleyin ve sinematik kaydırmalar, yakınlaştırmalar ve animasyonlarla hareketli video turlarına dönüştürün. Görselden videoya motoru, hareketleri, geçişleri ve anlatımı otomatik olarak ekler; böylece hızlıca çekilmiş bir fotoğraf seti, mülkün en iyi açılarını potansiyel alıcılara gösteren, özenle hazırlanmış bir gezintiye dönüşür.
Konuşma Temizleme ile pürüzsüz video düzenleme
Tek seferde kaydınızı alın, video düzenlemesini sizin yerinize Speech Cleanup yapsın. Otomatik kırpma gibi YZ (yapay zeka) özelliklerini kullanarak dolgu kelimeleri, uzun duraklamaları ve tekrar çekimleri keser. Rahatsız edici ani kesmeler yerine, yerleşik YZ video editörü en iyi kliplerinizi görünmez geçişlerle birleştirir, böylece yeniden kayıt yapma zahmetinden kurtulursunuz.
175+ dilde doğal seslendirmeler
Herhangi bir emlak videosuna, seslendirme sanatçısı tutmadan veya ses kaydı yapmadan doğal tonlu seslendirmeler ekleyin. YZ ses oluşturucu, metninizi 175’ten fazla dil ve lehçede seslendirir; böylece ilanlarınızı, yerel ve uluslararası alıcıların evde konuştukları dilde kişiselleştirebilirsiniz.
Kullanıma hazır emlak video şablonları
Gayrimenkule özel hazırlanmış Just Listed, Open House ve emlakçı tanıtım şablonları da dahil olmak üzere, profesyonelce tasarlanmış geniş bir şablon yelpazesinden başlayarak kusursuz ve etkileyici videolar oluşturun. Bir stil seçin, detaylarınızı ekleyin; YZ video oluşturucu yapıyı otomatik olarak doldursun, böylece her ilan tutarlı ve markanıza uygun görünsün.
Gayrimenkul video fikirleri ve kullanım alanları
Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.
Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.
Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.
Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.
International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.
Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.
Emlak video oluşturucu nasıl çalışır
Bir mülk açıklamasından cilalı, paylaşmaya hazır bir ilan videosuna uzanan dört adımda emlak videosu oluşturun.
Bir emlak yerleşimi seçin, en-boy oranını ayarlayın ve ilanınıza uygun bir görünüm belirleyin.
Gayrimenkul detaylarınızı veya konuşma notlarınızı yapıştırın, ardından netlik için tonu ve temposunu düzenleyin.
Seslendirme, fotoğraflar, altyazılar, müzik ve marka öğelerinizi ekleyin, ardından sahneleri istediğiniz görünüme gelene kadar ayarlayın.
HeyGen, ilanlarınızda ve sosyal kanallarınızda paylaşmaya hazır, temiz ve yüksek kaliteli bir video oluşturur.
Gayrimenkul video oluşturucu, ilan detaylarını profesyonel gayrimenkul videolarına dönüştüren yapay zeka (YZ) destekli bir platformdur. İlan bilgilerinizi veya kısa bir prompt ekleyin; metinden videoya aracı sahneler, seslendirmeler ve görsellerle video oluşturma sürecini yönetir ve videonuz birkaç dakika içinde hazır olur. Böylece çekim yapmadan profesyonel gayrimenkul videoları oluşturabilirsiniz.
Evet. Sunucunun metninizi okuduğu konuşan kafa videoları oluşturabilir veya fotoğraflar ve seslendirme ile yüzü görünmeyen videolar hazırlayabilirsiniz. MLS ilanlarınız için video turları, sanal gezintiler ve çevrimiçi videolar üretebilir, böylece emlak danışmanları hiç kamera kurmadan içerik yayınlayabilir.
Fotoğraflarınızı yükleyin, bir düzen seçin ve slayt gösterisi oluşturucu bunları animasyonlar ve geçişlerle hareketli bir sanal tura dönüştürsün. Kareleri sürükleyerek yeniden sıralayın, müzik ve stok medya eklemek için yerleşik medya kitaplığını açın, ardından hazır bir tanıtım videosu olarak dışa aktarın.
Evet. Sinematik akışa ve stüdyo kalitesinde anlatıma sahip, HD veya 4K çözünürlükte yüksek kaliteli videolar oluşturabilirsiniz. Yapay zeka ile ses klonlama kullanarak kendi sesinizle anlatım yapabilir, her ev için detayları kişiselleştirebilir ve portföyünüzdeki her ilanı bir üst seviyeye taşımak için videoları toplu olarak üretebilirsiniz.
Her ikisi de kullanımı kolay, sürükle-bırak video düzenleme sunar, ancak bu emlak video oluşturucu, emlak pazarlaması etrafında tasarlanmıştır. Genel bir editör yerine ilan şablonları, otomatik seslendirmeler ve çeviri özellikleri elde edersiniz; böylece düzenlemeye daha az, konut satmaya daha fazla zaman harcarsınız.
HeyGen, kredi kartı gerektirmeden çevrimiçi olarak ücretsiz video oluşturmanıza olanak tanır; ancak ücretsiz dışa aktarımlarda küçük bir filigran bulunur. Ücretli bir abonelik, bu filigranı kaldırır ve daha uzun videolar ile ses klonlama özelliklerini de içeren tüm YZ araçlarının kilidini açar; abonelik planları ayda 24 $’dan başlamaktadır.
Daha fazlasını keşfedin Yapay zeka destekli araçlar
Avatar IV ile herhangi bir fotoğrafı son derece gerçekçi ses ve hareketle hayata geçir.
Gayrimenkul ilanlarınızı yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.