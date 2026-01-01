Metinden Konuşmaya Çocuk Sesi
Hikayeler, dersler ve kanallar için saniyeler içinde metinden konuşmaya çocuk sesi oluşturun. Metninizi yazın, bir çocuk sesi seçin ve doğal bir anlatım ya da hazır bir video elde edin. Kayıt yok, kurgu yazılımı yok.
Yalnızca ses tabanlı araçları geride bırakan metinden konuşmaya çocuk sesi özellikleri
Her proje için çocuk ses seçenekleri
HeyGen'in YZ ses oluşturucusunda 300+ sesi keşfedin ve yaş, duygu ve stile göre filtreleyerek senaryonuz için parlak, genç tonda bir okuma bulun. Seçenekleri yan yana önizleyin, ardından karakterinize, dersinize veya hikayenize en uygun olanı, oluşturma işlemine geçmeden önce seçip sabitleyin.
Doğrudan ton, tempo ve duygu
Teslimatı satır satır şekillendirin. Metin düzenleyicisinden hız, duraklamalar, telaffuz ve duygusal stili ayarlayarak çocuk sesi metinden sese okumanın karakterinize uymasını sağlayın; ister sakin bir uyku vakti anlatıcısı, ister heyecanlı bir çizgi film yardımcısı olsun, böylece her satır tam yazıldığı gibi etki yaratır.
175+ dilde çocuk içerikleri
Bir kez kaydedin, tüm dünyaya ulaşın. HeyGen'in YZ video çevirmeni sesinizi klonlanmış ses karakteri ve uyumlu dudak senkronizasyonuyla 175+ dil ve lehçede yeniden oluşturarak, tek bir pazar için hazırladığınız bir hikâye veya dersi aynı gün içinde dünyanın dört bir yanındaki genç kitlelere ulaştırmanızı sağlar.
Özel ses tasarımı ve ses klonlama
Basit bir açıklamadan yeni bir YZ sesi oluşturun veya ses klonlama izniniz olan bir sesi klonlayın ve ardından bunu tüm videolarda kullanın. Her iki yöntem de, özellikle kitleniz çocuklar ve onların ebeveynleri olduğunda büyük önem taşıyan, onaya dayalı politikalara ve insan moderasyonuna göre çalışır.
Çocuk sesi kaydından hazır videoya
Diğer araçlar MP3 ile yetinir. Çocuk sesinizi sahneler, altyazılar, müzik ve görsellerle birleştirmek için metinden videoya özelliğini kullanın; böylece yapıştırdığınız bir metin, bir editörün eline düşmeyi bekleyen bir ses dosyası olmak yerine, dakikalar içinde paylaşmaya hazır bir hikâye kitabı klibine veya derse dönüşsün.
Çocuk sesli metinden sese, çocuk medya içeriklerinde kullanım alanları
Çocuk YouTube kanalı anlatımı
Her yükleme için çocuk seslendirme sanatçıları tutmak yavaş ve pahalıdır. Her senaryo için tutarlı çocuk sesi anlatımı oluşturun, kurgunuza ekleyin veya videonun tamamını render edin ve aynı gün yayınlayın.
Uyku vakti hikayeleri ve sesli kitaplar
Çocuk sesli kitap anlatımı genellikle stüdyo zamanı demektir. Bir resimli kitap bölümünü yapıştırın veya video senaryosu oluşturucu ile yeni bir bölüm taslağı hazırlayın; ebeveyn kanalı ya da podcast için hazır, sıcak ve yatıştırıcı bir anlatım elde edin.
Genç öğrenenler için tasarlanmış e-öğrenim
Yetişkin anlatıcılar, küçük yaştaki öğrenenlerin ilgisini hızla kaybettirir. Sevimli, yaşa uygun çocuk sesiyle metinden sese dönüştürme, dersleri, sınavları ve dil öğrenme uygulamalarını ilgi çekici tutar; bir modülü güncellemek ise yeni bir kayıt seansı ayarlamak yerine sadece metni düzenlemek anlamına gelir.
Çizgi film ve oyun karakteri sesleri
Tek bir animasyonlu yardımcı karakter veya oyun NPC’si için çocuk oyuncu seçmek çoğu zaman maliyetini karşılamaz. Diyalogları yazın, neşeli bir genç ses seçin, enerjiyi ayarlayın ve satırları motorunuzda veya zaman çizelgenizde kullanıma hazır şekilde dışa aktarın.
Eşlikli okuma ve erişilebilir içerik
Disleksi veya görme bozukluğu olan genç okurlar, akranlarına benzer bir ses yüksek sesle okuduğunda metni daha iyi takip eder. Anlatımı altyazı oluşturucu ile eşleştirerek, söylenen her kelimenin aynı anda ekranda görünmesini sağlayın.
Ölçeklenebilir çok dilli çocuk içerikleri
Çocuklara yönelik içerikleri yerelleştirmek eskiden her pazarda yeniden kayıt almayı gerektiriyordu. Tamamlanmış bir hikâyeyi veya dersi, orijinal ses karakterini koruyarak 175’ten fazla dile çevirin; buna yalnızca sese sınırlı kalan hiçbir çocuk ses üreticisi erişemez.
Dört adımda metinden çocuk sesi nasıl oluşturulur
Bir metni dört adımda çocuk sesi anlatımına dönüştürün; kopyaladığınız metinden indirilebilir bir ses parçasına veya tamamlanmış bir videoya kadar.
Çocuğunuzun senaryosunu yapıştırın
Hikayenizi, dersinizi veya diyalogunuzu editöre yazın ya da yapıştırın. Uzun metinler sahnelere ayrılır.
Genç bir YZ sesi seçin
Ses kütüphanesini yaşa, duyguya ve tarza göre filtreleyin, ardından uygun olanı bulana kadar örnek okumaları dinleyin.
Sunumu ince ayarlarla düzenleyin
Tüm senaryo kulağa tam olarak doğru gelene kadar her bir satırın temposunu, duraklamalarını ve duygusal tonunu ayarlayın.
Sesi veya videoyu dışa aktarın
Anlatımı indirin veya görseller ve altyazılarla tam bir video olarak oluşturup dilediğiniz yerde paylaşın.
Metinden sese çocuk sesi nedir ve nasıl çalışır?
Metinden sese çocuk sesi, genç bir konuşmacının perde, tempo ve enerjisini taşıyan yapay zeka ile oluşturulmuş sestir. Bir YZ çocuk ses oluşturucu, yazdığınız metni hikayeler, dersler, oyunlar ve videolar için, mikrofon ya da çocuk oyuncu gerektirmeden, doğal bir ses kaydı olarak okur.
Çocuk sesi daha uzun hikayelerde yapay veya robotik mi duyulacak?
Hayır. HeyGen'in sesleri, uzun metinlerde de kalitesini korur; bu sayede on dakikalık bir hikâye, on saniyelik bir klip kadar tutarlı ve dengeli duyulur. Duygu kontrolleri sayesinde, sesi değiştirmeden, uyku zamanı anlatımları için tonu yumuşatabilir veya macera sahneleri için daha canlı ve enerjik hâle getirebilirsiniz.
Bir çocuk hikâyesi senaryosunu anlatımlı bir videoya nasıl dönüştürebilirim?
Hikâyeyi HeyGen'e yapıştırın, genç bir ses seçin ve oluşturun. Senaryo otomatik olarak sahnelere ayrılır ve YZ video oluşturucu görseller, müzik ve altyazılar ekler; böylece bir yatma zamanı masalı veya sınıf dersi, yapıştırılmış metinden tek seferde tamamlanmış, izlenebilir bir videoya dönüşür.
HeyGen'i diğer çocuk ses oluşturucularına göre neden tercih etmelisiniz?
Çoğu çocuk sesi aracı yalnızca bir MP3 üretir ve orada durur. HeyGen ise aynı metni sahneler, altyazılar ve klonlanmış ya da özel bir sesle, hepsi tek bir platformda olmak üzere tamamlanmış bir videoya dönüştürür; böylece bir editörü bekleyen ham ses dosyaları yerine, yayına hazır, eksiksiz çocuk içerikleri oluşturursunuz.
Tek bir içerik üreticisi, çocuklar için eğitici içerikleri ölçekli şekilde üretebilir mi?
Evet, tek bir kişi tam kapsamlı bir çocuk eğitim kanalı yürütebilir. Creator Anton Voroniuk, HeyGen ile haftada 15,5 saat tasarruf etti ve prodüksiyon maliyetleri çekime göre 40 kat daha düşükken 1M+ öğrenciye ulaştı. The Anton Voroniuk story, bu rakamların arkasındaki iş akışını adım adım açıklıyor.
HeyGen'de çocuk sesiyle metinden konuşmaya yönelik ücretsiz bir plan var mı?
Evet. Free katmanı, kredi kartı gerektirmeden ses ve video oluşturmanıza olanak tanır ve düzenli olarak içerik yayımlayan yaratıcılar için ücretli planlar aylık 24 $’dan başlar. Fiyatlandırma, stüdyo saatlerine veya kayıt başına oyuncu ücretlerine göre değil, kullanıma göre ölçeklenir.
Çizgi film karakterleri ve oyunlar için YZ çocuk sesi kullanabilir miyim?
Evet. Animasyonlu yardımcı karakterler, oyun NPC'leri ve uygulama eğitim prompt'ları için diyaloglar oluşturun; her karakterin sesi benzersiz olana kadar enerji ve duyguyu satır satır ayarlayın. Motorunuz veya kurgu zaman çizelgeniz için temiz ses dosyaları dışa aktarın ve aynı senaryo içinde her karakter için farklı sesler kullanın.
YZ ile oluşturulmuş bir çocuk sesini kullanmak güvenli ve etik mi?
Evet. Tüm sesler yapay zeka ile oluşturulur, bu nedenle hiçbir çocuk oyuncunun kaydı alınmaz ve HeyGen bunu onay gereklilikleri, insan denetimi ve müşteri verilerinin asla modelleri eğitmek için kullanılmamasına yönelik bir politika ile güvence altına alır. Hedef kitleniz çocukları ve ebeveynleri içerdiğinde bu çerçeve büyük önem taşır.
Karakterlerim için özel bir genç ses oluşturabilir miyim?
Evet. İstediğiniz sesi sade bir metinle tarif edin, HeyGen buna uygun özel bir ses oluşturur veya elinizde kullanma iznine sahip olduğunuz bir kaydı kullanarak ses klonlama yapabilirsiniz. Her iki seçenek de oluşturduğunuz her bölüm, ders veya videoda tutarlı kalır.
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