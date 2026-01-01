Basit bir açıklamadan yeni bir YZ sesi oluşturun veya ses klonlama izniniz olan bir sesi klonlayın ve ardından bunu tüm videolarda kullanın. Her iki yöntem de, özellikle kitleniz çocuklar ve onların ebeveynleri olduğunda büyük önem taşıyan, onaya dayalı politikalara ve insan moderasyonuna göre çalışır.