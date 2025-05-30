ย่อขนาดไฟล์วิดีโอออนไลน์

บีบอัดขนาดวิดีโอออนไลน์ในไม่กี่วินาทีพร้อมคมชัดเหมือนเดิม อัปโหลดไฟล์ MP4, MOV, MKV หรือ AVI ใดๆ แล้วสร้างไฟล์ขนาดเล็กลงที่โหลดเร็วขึ้นและแชร์ได้ง่ายขึ้น HeyGen ช่วยให้ลดขนาดไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ได้อย่างง่าย ปลอดภัย และรวดเร็ว โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือสูญเสียคุณภาพ

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ส่งออกวิดีโอด้วยความละเอียดที่คุณต้องการ

คุณควรควบคุมคุณภาพวิดีโอได้โดยไม่ต้องยุ่งกับการตั้งค่าที่ซับซ้อน เครื่องมือบีบอัดวิดีโอออนไลน์ของ HeyGen ช่วยให้คุณส่งออกวิดีโอในความละเอียดที่เหมาะที่สุดกับโปรเจกต์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการย่อขนาดฟุตเทจแบบ HD หรือเตรียมไฟล์ขนาดเล็กสำหรับการแชร์อย่างรวดเร็ว

อัปโหลดวิดีโอของคุณแล้วเลือกความละเอียดอย่าง 4K, 1080p หรือ 720p เพื่อจัดการขนาดไฟล์โดยยังคงความคมชัดของภาพไว้ เป็นวิธีง่ายๆ ในการปรับคอนเทนต์ให้เหมาะกับอีเมล มือถือ หรือแพลตฟอร์มเว็บโดยไม่ต้องลดทอนความคมชัด

หากต้องการปรับแต่งวิดีโอก่อนบีบอัด ให้ใช้ เครื่องมือ Add Photo to Video เพื่อใส่รูปภาพ โอเวอร์เลย์ หรือกราฟิกเพื่อให้คอนเทนต์ของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ตัวบีบอัดวิดีโอออนไลน์เพื่อลดขนาดไฟล์

ไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงไม่จำเป็นต้องเสียความสวยงามของภาพไป ด้วยการปรับไม่กี่อย่าง คุณสามารถบีบอัดวิดีโอให้เล็กลงได้โดยที่ยังคมชัด ลื่นไหล และพร้อมแชร์ HeyGen แนะนำให้ตัดส่วนวิดีโอที่ไม่จำเป็นออกก่อนส่งออกเพื่อลดขนาดไฟล์โดยรวม และเลือกความละเอียด 1080p หรือ 720p เพื่อให้ได้สมดุลที่ดีที่สุดระหว่างความคมชัดและการบีบอัด

หากคุณใช้อวตาร กราฟิก หรือเสียงบรรยาย ควรออกแบบซีนให้เรียบง่ายเพื่อให้ตัวบีบอัดไฟล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอพรีวิววิดีโอก่อนดาวน์โหลดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างแสดงผลได้ถูกต้องแนวทางเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างวิดีโอที่โหลดได้รวดเร็วและแชร์ได้ง่ายบนทุกอุปกรณ์

แชร์วิดีโอได้เร็วขึ้นด้วยตัวบีบอัดวิดีโอออนไลน์

การแชร์ทำได้ง่ายขึ้นเมื่อไฟล์วิดีโอมีขนาดเล็กลง การบีบอัดออนไลน์ช่วยลดเวลาอัปโหลด เลี่ยงข้อจำกัดขนาดไฟล์ของอีเมล และทำให้การเล่นวิดีโอลื่นไหลขึ้นสำหรับผู้ชมของคุณ เหมาะอย่างยิ่งเมื่อส่งอัปเดต แชร์คลิปการตลาด หรือเตรียมคอนเทนต์สำหรับโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆ

HeyGen ช่วยให้คุณสร้างเวอร์ชันวิดีโอที่เบาขึ้นโดยไม่เสียความคมชัด ส่งออกไฟล์ คัดลอกลิงก์สำหรับแชร์ แล้วส่งได้ทันทีผ่านแอป อีเมล หรือแพลตฟอร์มใดก็ได้ โดยไม่ต้องรออัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่

ใช้งานอย่างไร

วิธีบีบอัดและแชร์วิดีโอของคุณอย่างง่ายดาย

การบีบอัดวิดีโอออนไลน์ทำได้ในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ อัปโหลดไฟล์ของคุณ เลือกการตั้งค่า แล้วแชร์วิดีโอเวอร์ชันที่ปรับให้เหมาะสมโดยไม่ต้องยุ่งยากกับไฟล์แนบขนาดใหญ่หรือการอัปโหลดที่ใช้เวลานาน

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดวิดีโอของคุณ

ลากแล้ววางวิดีโอความละเอียดเต็มของคุณลงในพื้นที่ทำงานของ HeyGen ตัวอัปโหลดรองรับไฟล์ MP4, MOV, MKV, AVI และอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 2

แก้ไขอย่างรวดเร็ว

ตัดช่วงที่ยาวเกินไปหรือลบคลิปที่ไม่ได้ใช้เพื่อลดขนาดไฟล์สุดท้ายและทำให้วิดีโอของคุณดูสะอาดตา

ขั้นตอนที่ 3

เลือกความละเอียดของคุณ

เลือกความละเอียด 1080p, 720p หรือขนาดไฟล์อื่นที่เหมาะกับความต้องการของคุณ เครื่องมือนี้จะปรับขนาดไฟล์ให้โดยอัตโนมัติตามตัวเลือกที่เลือก

ขั้นตอนที่ 4

แชร์ได้ทันที

ดาวน์โหลดวิดีโอที่บีบอัดแล้วหรือใช้ลิงก์สำหรับแชร์เพื่อส่งผ่านอีเมล ข้อความ หรือโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบีบอัดขนาดวิดีโอ

HeyGen Video Size Compressor คืออะไร?

Video Size Compressor เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยลดขนาดไฟล์วิดีโอของคุณโดยยังคงความคมชัดของภาพไว้ ช่วยให้คุณส่งออกวิดีโอเป็น 4K, 1080p หรือ 720p เพื่อให้อัปโหลด แชร์ หรือส่งทางอีเมลได้ง่ายขึ้น ลองใช้ได้ที่นี่: ตัวบีบอัดขนาดวิดีโอ.

การบีบอัดวิดีโอทำให้คุณภาพลดลงหรือไม่?

การบีบอัดอาจทำให้คุณภาพลดลงเล็กน้อย แต่ HeyGen จะปรับแต่งฟุตเทจของคุณให้คมชัดและลื่นไหลแม้ที่ความละเอียดต่ำลง การเลือก 1080p หรือ 720p ช่วยให้วิดีโอของคุณยังคงคมชัดพร้อมลดขนาดไฟล์ลงได้อย่างมาก

ฉันสามารถบีบอัดวิดีโอรูปแบบใดได้บ้าง?

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ MP4, MOV, MKV, AVI, FLV, 3GP และฟอร์แมตยอดนิยมอื่นๆ ได้อีกหลายแบบ เครื่องมือนี้จะปรับแต่งไฟล์แต่ละฟอร์แมตให้อัตโนมัติเพื่อการเล่นที่รวดเร็วและรองรับการใช้งานข้ามอุปกรณ์

สามารถบีบอัดไฟล์ขนาดใหญ่เช่น 1GB หรือ 2GB ได้ไหม

ได้แน่นอน HeyGen จัดการไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่นและแปลงเป็นไฟล์ขนาดเล็กลงที่แชร์ง่าย โดยไม่ค้างและไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม คุณสามารถบีบอัดวิดีโอยาวๆ ฟุตเทจจากกล้อง หรือคลิปความละเอียดสูงได้

การบีบอัดใช้เวลานานแค่ไหน?

การบีบอัดส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที ขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์และความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณ เมื่อประมวลผลเสร็จแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดวิดีโอที่ปรับให้เหมาะสมได้ทันทีหรือแชร์ผ่านลิงก์

สามารถแก้ไขวิดีโอก่อนบีบอัดได้ไหม?

ได้ คุณสามารถตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกเพื่อลดขนาดไฟล์ได้มากขึ้น สำหรับการตัดต่อที่ละเอียดขึ้น ให้ใช้ Online Video Trimmer ก่อนเริ่มบีบอัดวิดีโอ

สามารถเพิ่มกราฟิกหรือโอเวอร์เลย์ก่อนบีบอัดได้ไหม

ได้แน่นอน หากต้องการแทรกรูปภาพ โลโก้ หรือสติกเกอร์ก่อนบีบอัดไฟล์ คุณสามารถปรับแต่งวิดีโอของคุณด้วยเครื่องมือ avatars เพื่อให้ได้ผลงานที่ดูมืออาชีพยิ่งขึ้น

ตัวบีบอัดขนาดวิดีโอใช้งานได้ฟรีหรือไม่?

ได้ หลายฟีเจอร์การบีบอัดหลักใช้งานได้ฟรี และคุณสามารถบีบอัดวิดีโอได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ เพียงอัปโหลด เลือกความละเอียด แล้วดาวน์โหลดไฟล์ที่ปรับให้เหมาะสมของคุณ

