เพิ่มรูปภาพ PNG โลโก้ หรือกราฟิกใดๆ ลงในวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว อัปโหลดวิดีโอ วางรูปภาพในตำแหน่งที่ต้องการ และปรับแต่งทุกอย่างได้ในตัวแก้ไขออนไลน์แบบใช้งานง่ายที่ทำงานได้บนทุกอุปกรณ์
เคล็ดลับการใช้รูปภาพอย่างมีประสิทธิภาพกับ HeyGen
ยกระดับวิดีโอของคุณด้วยการเพิ่มรูปภาพ ไฟล์ PNG โปร่งใส สติกเกอร์ หรือกราฟิกแบรนด์ได้ในไม่กี่คลิก หากต้องการลูกเล่นที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้น ยังสามารถใช้เครื่องมืออย่าง Add Stickers to Video Tool เพื่อปรับแต่งงานภาพของคุณได้ตามต้องการ
อัปโหลดไฟล์รูปภาพได้ทุกฟอร์แมตไม่ว่าจะเป็น PNG, JPG, SVG หรือ WebP จากนั้นวางและปรับขนาดรูปภาพของคุณได้ทุกตำแหน่งบนไทม์ไลน์ ไม่ว่าคุณจะต้องการโลโก้ รูปสินค้า หรือกราฟิกสำหรับสอนใช้งาน ตัวแก้ไขจะให้คุณควบคุมตำแหน่ง ขนาด และความทึบแสงได้อย่างเต็มที่
ทุกอย่างทำงานออนไลน์โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ ใช้งานได้บน iPhone, Android, Mac และ Windows พร้อมปกป้องไฟล์ของคุณให้เป็นส่วนตัวขณะส่งออกวิดีโอคมชัดคุณภาพสูง ทั้งกระบวนการรวดเร็ว เรียบง่าย และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
ยังสามารถเพิ่มองค์ประกอบภาพเพื่อความสร้างสรรค์มากขึ้นได้ ลองใช้เครื่องมือเพิ่มสติกเกอร์ลงในวิดีโอหากต้องการยกระดับวิดีโอของคุณให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
เปลี่ยนวิดีโอของคุณให้เป็นประสบการณ์ที่น่าดึงดูด
การเพิ่มรูปภาพลงในวิดีโอทำได้ง่าย และถ้าใช้เทคนิคเล็กน้อยก็จะช่วยให้ผลงานสุดท้ายดูสะอาดตาและเป็นมืออาชีพมากขึ้น:
• ใช้รูปภาพคุณภาพสูง: เลือกไฟล์ PNG หรือ JPG แบบ HD เพื่อลดปัญหาภาพแตก โดยเฉพาะเมื่อแสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่
• วางภาพอย่างระมัดระวัง: จัดตำแหน่งรูปภาพไม่ให้บังใบหน้าหรือจุดสำคัญของฉาก มุมของเฟรมมักเหมาะสำหรับโลโก้หรือกราฟิกขนาดเล็ก
• ใช้ความโปร่งใสเพื่อให้ภาพกลมกลืน: ลดค่า Opacity หรือใช้ไฟล์ PNG แบบโปร่งใสเพื่อให้โลโก้ดูกลมกลืนไปกับฉาก
• เลือกขนาดให้เหมาะสม: ให้รูปภาพมีขนาดใหญ่พอให้สะดุดตาบนมือถือโดยไม่กลบเฟรมจนเกินไป
• ใส่ B-roll และองค์ประกอบเสริม: เพิ่มรูปภาพประกอบ ภาพสต็อก หรือไอคอนเพื่อเน้นไอเดียและทำให้คอนเทนต์น่าสนใจยิ่งขึ้น
• พรีวิวบนมือถือ: ตรวจสอบความชัด การจัดวาง และตำแหน่งให้เหมาะกับทั้งแนวตั้งและแนวนอน
• ปรับจังหวะบนไทม์ไลน์: ตั้งเวลาเริ่มและสิ้นสุดให้รูปภาพแสดงขึ้นตรงจังหวะที่ต้องการเพื่อให้จังหวะการเล่าเรื่องลื่นไหล
เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยวิดีโอที่เสริมด้วยภาพถ่าย
HeyGen ช่วยให้การเพิ่มและปรับแต่งรูปภาพในวิดีโอของคุณทำได้ง่ายด้วยเครื่องมือควบคุมแบบมืออาชีพที่ใช้งานไม่ซับซ้อน
• เพิ่มภาพซ้อนทับ: อัปโหลดรูปภาพหรือไฟล์ PNG แล้ววางไว้ตรงไหนก็ได้ ปรับขนาด หมุน หรือปรับความทึบแสงได้ในไม่กี่วินาที
• แทรกโลโก้และลายน้ำ: ใส่แบรนด์ของคุณด้วยโลโก้ไฟล์ PNG พื้นหลังโปร่งใสแบบคมชัด
• ใช้สติกเกอร์และกราฟิก: เพิ่มไอคอนหรือภาพประกอบเพื่อเน้นจุดสำคัญ หรือสร้างการเล่าเรื่องแบรนด์เชิงลึกด้วย Personalized Video Platform
• เพิ่มรูปภาพหลายภาพ: สร้างสไลด์โชว์ง่ายๆ หรือแสดงหลายขั้นตอนด้วยการวางภาพหลายภาพบนไทม์ไลน์
• การปรับแต่งมีเดียด้วย AI: สร้างรูปภาพ แนะนำฟุตเทจ B-roll หรือปรับตำแหน่งอัตโนมัติด้วยเครื่องมือ AI
• ภาพซ้อนแบบจอซ้อนจอ (Picture-in-Picture): เพิ่มภาพลอยขนาดเล็กสำหรับรีแอคชันหรือวิดีโอสอน
• รองรับไฟล์ครบถ้วน: ทำงานร่วมกับ PNG, JPG, SVG, WebP, GIF และนำไปใส่ในวิดีโอ MP4, MOV, AVI หรือ WebM ได้โดยไม่เสียคุณภาพ
เพิ่มรูปภาพลงในวิดีโอของคุณใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ
สร้างวิดีโอที่ดึงดูดสายตาได้ง่ายๆ ด้วยการเพิ่มรูปภาพแบบไร้รอยต่อ ไม่ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อ แก้ไขได้บนเบราว์เซอร์และส่งออกวิดีโอคุณภาพสูงโดยไม่มีลายน้ำ เริ่มเลยแล้วสัมผัสความรวดเร็วในการเพิ่มรูปภาพลงในวิดีโอของคุณ
อัปโหลดไฟล์ MP4, MOV หรือรูปแบบไฟล์อื่นที่รองรับ
เพิ่มรูปภาพ โลโก้ หรือกราฟิกของคุณ
ลากแล้ววางเพื่อวางรูปภาพ ปรับขนาด หมุน ครอบตัด หรือเปลี่ยนความทึบ ตั้งเวลาในไทม์ไลน์
ส่งออกวิดีโอความละเอียด HD หรือ 4K แล้วแชร์ไปยัง TikTok, Instagram หรือ YouTube
อัปโหลดวิดีโอของคุณ ใส่รูปภาพแล้วลากไปวางในตำแหน่งที่ต้องการด้วยตัวแก้ไขบนเบราว์เซอร์ที่ใช้งานง่ายของ HeyGen คุณสามารถปรับขนาด จัดวาง และตั้งเวลาให้รูปภาพได้อย่างสะดวก ลองใช้งานได้ผ่านเครื่องมือ Add Photo to Videoนี้
ได้ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ ไฟล์ PNG และโลโก้ได้ฟรีผ่านตัวแก้ไขออนไลน์ของ HeyGen และยังสามารถส่งออกไฟต์แบบไม่มีลายน้ำได้ตามแพ็กเกจที่ใช้งาน สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แพ็กเกจ Creator เริ่มต้นที่ $29
ไม่ใช่ HeyGen จะคงคุณภาพต้นฉบับระดับ HD หรือ 4K ของคุณไว้ พร้อมทั้งรักษาความคมชัดของรูปภาพที่เพิ่มเข้าไปให้สะอาดและคมชัด ไฟล์ PNG แบบโปร่งใสจะยังคงเรียบเนียนและคมชัดเมื่อส่งออก
คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ PNG, JPG, SVG, WebP หรือ GIF ได้ โดยไฟล์ PNG แบบโปร่งใสจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับโลโก้ เลเยอร์ซ้อนทับที่ดูสะอาดตา และงานสร้างแบรนด์แบบมืออาชีพ
ได้ เพิ่มรูปภาพหลายรูปลงในไทม์ไลน์เพื่อสร้างสไลด์โชว์ อธิบายขั้นตอน หรือไฮไลต์ฟีเจอร์ของสินค้า แต่ละรูปสามารถควบคุมตำแหน่งและระยะเวลาแสดงผลได้อย่างอิสระ
แน่นอน คุณสามารถเพิ่มโลโก้ รูปภาพสินค้า และกราฟิกสำหรับ TikTok, Instagram และ YouTube ได้ สำหรับลูกเล่นสร้างสรรค์เพิ่มเติม ลองใช้ เครื่องมือเพิ่มสติกเกอร์ลงในวิดีโอ สำหรับการสร้างสรรค์ขั้นสูง แพ็กเกจ Pro เริ่มต้นที่ $49
คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอรูปแบบ MP4, MOV, AVI และ WebM จากนั้นส่งออกโปรเจกต์สุดท้ายของคุณเป็นความละเอียด HD หรือ 4K เพื่อการเล่นที่ลื่นไหลบนแพลตฟอร์มหลักทั้งหมด ธุรกิจและครีเอเตอร์ได้สร้างวิดีโอ 136,655,440 ด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเราแล้ว
ได้ AI จะช่วยจัดแนว ระยะห่าง และความสมดุลของภาพให้ดูเรียบร้อยยิ่งขึ้น หากต้องการควบคุมแบรนด์เชิงลึกมากขึ้น ลองใช้text to videoดู
