บันทึกหน้าจอ เว็บแคม และเสียงของคุณด้วย AI screen recorder จาก HeyGen บันทึกวิดีโอแบบซิงก์ภาพและเสียงอย่างสมบูรณ์ ลดเสียงรบกวนพื้นหลัง และสร้างคำบรรยายอัตโนมัติ สร้างวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมแชร์ได้ในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ตัดต่อ
บันทึกอย่างชาญฉลาด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
HeyGen’s AI Screen Recorder มอบทุกสิ่งที่ต้องการสำหรับการบันทึก ปรับแต่ง และแชร์วิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย ไม่ว่ากำลังสร้างวิดีโอสอนการใช้งาน เดโมสินค้า วิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่ หรือพรีเซนเทชันสำหรับทีม HeyGen ช่วยประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรักษาคุณภาพระดับสตูดิโอได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ
ด้วยการปรับแต่งด้วย AI การบันทึกจากหลายแหล่ง และเครื่องมือแชร์ได้ทันที วิดีโอทุกคลิปที่คุณบันทึกจะดูเป็นมืออาชีพและเสียงคมชัดใส
ปรับคุณภาพอัตโนมัติด้วย AI
ยกระดับการบันทึกเสียงจากพื้นฐานให้โดดเด่นแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยี AI ขั้นสูงของ HeyGen ช่วยปรับแต่งเสียงของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยการตัดเสียงรบกวน ปรับสมดุลระดับเสียง และลบคำฟุ่มเฟือยออกโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องตัดต่อเอง ก็ได้ไฟล์เสียงลื่นไหลคุณภาพระดับมืออาชีพทุกครั้ง
ปรับแต่งผลลัพธ์ได้อย่างละเอียดด้วยการตั้งค่าการเพิ่มคุณภาพในตัวที่ช่วยให้เสียงคมชัดและเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับครีเอเตอร์ ผู้สอน และมืออาชีพ
การบันทึกจากหลายแหล่งแบบไร้รอยต่อ
บันทึกหน้าจอ เว็บแคม และไมโครโฟนของคุณแบบซิงก์กันอย่างสมบูรณ์ในครั้งเดียว สลับมุมมองได้อย่างง่ายดายในระหว่างการบันทึกเพื่อเน้นภาพสำคัญหรือสีหน้าท่าทาง
ก่อนเริ่มบันทึก วางแผนสคริปต์ของคุณด้วย AI video script generator เพื่อจัดโครงสร้างข้อความให้ชัดเจนและประหยัดเวลา
การตั้งค่าที่ยืดหยุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอสอนการใช้งาน การสาธิตผลิตภัณฑ์ หรือการนำเสนอระยะไกล ช่วยให้วิดีโอของคุณมีความเป็นกันเองและดึงดูดให้ผู้ชมมีส่วนร่วมอยู่เสมอ อินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายช่วยให้การทำงานลื่นไหลไม่สะดุด ไม่มีอาการแลคหรือเสียงดีเลย์แม้จะสลับแหล่งสัญญาณระหว่างการบันทึก
บันทึกหน้าจอของคุณใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ
บันทึกหน้าจอได้อย่างง่ายดายและเปลี่ยนวิดีโอบันทึกหน้าจอให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพที่น่าสนใจด้วย AI Screen Recorder ของ HeyGen
เปิดใช้งาน HeyGen Screen Recorder ได้โดยตรงบนเบราว์เซอร์ของคุณ ไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งใดๆ แค่เปิดเครื่องมือแล้วเริ่มบันทึกหน้าจอได้ภายในไม่กี่วินาที
เลือกได้อย่างแม่นยำว่าต้องการบันทึกอะไร: หน้าจอ เว็บแคม หรือทั้งสองอย่างพร้อมเสียง สลับมุมมองได้ทุกเมื่อเพื่อโฟกัสผู้ชมไปที่สิ่งสำคัญที่สุด
เมื่อเริ่มบันทึก HeyGen ใช้ AI ทำงานอัตโนมัติอยู่เบื้องหลัง ระบบจะตัดเสียงรบกวน ปรับช่วงหยุดพูดที่ยาวเกินไป ปรับสมดุลเสียง และใส่คำบรรยายให้โดยอัตโนมัติ ทำให้วิดีโอของคุณลื่นไหลและดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องแก้ไขเองเลย
เมื่อเสร็จแล้วให้พรีวิวการบันทึกของคุณและส่งออกได้ภายในไม่กี่วินาที ดาวน์โหลดวิดีโอที่ปรับแต่งเรียบร้อยแล้วของคุณในความละเอียด HD หรือ 4K หรือแชร์ได้ทันทีผ่านลิงก์ที่ปลอดภัย เหมาะสำหรับวิดีโอสอนงาน พรีเซนเทชัน และอัปเดตให้ทีม
AI screen recorder จะบันทึกหน้าจอ เว็บแคม และเสียงของคุณ พร้อมปรับคุณภาพวิดีโอให้อัตโนมัติ HeyGen ช่วยเพิ่มความคมชัดด้วยการตัดเสียงรบกวน ตัดช่วงเงียบ และสร้างคำบรรยาย ทำให้วิดีโอที่บันทึกดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องตัดต่อเอง
Yes. HeyGen allows simultaneous screen, webcam, and microphone capture with perfect sync. You can switch between layouts during recording, making it ideal for tutorials, demos, and walkthroughs that need both visuals and presenter context.
ได้แน่นอน HeyGen ทำงานออนไลน์ทั้งหมดโดยไม่ต้องติดตั้งหรือเซ็ตอัปใดๆ สามารถบันทึกได้ทันทีบน Windows, Mac หรือเบราว์เซอร์บนมือถือ และไฟล์ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้อย่างปลอดภัยบนคลาวด์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
ได้ ระบบ AI ในตัวจะลบเสียงรบกวน ปรับสมดุลระดับเสียง ตัดคำฟุ่มเฟือย และเพิ่มความคมชัดของเสียงโดยอัตโนมัติ หากต้องการผลลัพธ์ที่สะอาดยิ่งขึ้น สามารถปรับแต่งเสียงเพิ่มเติมได้ภายหลังด้วยเครื่องมือ Increase Volume of Video
ได้ HeyGen สร้างคำบรรยายและถอดเสียงที่แม่นยำให้อัตโนมัติระหว่างการบันทึก ทำให้วิดีโอของคุณเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ดูตามได้สะดวก และพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มอย่าง YouTube, Reels และพอร์ทัลเทรนนิ่งภายใน
คุณสามารถแก้ไขอย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ AI เช่น การลบช่วงเงียบ การตรวจจับฉาก การตัดต่อ และการปรับคำบรรยาย สำหรับการปรับแต่งเพิ่มเติม เช่น การตัดบางส่วนของวิดีโอ ให้ใช้ Online Video Trimmer
ได้ คุณสามารถบันทึก ปรับคุณภาพ และส่งออกวิดีโอได้ฟรีด้วยเวอร์ชันพื้นฐาน การอัปเกรดจะปลดล็อกฟีเจอร์ระดับพรีเมียมสำหรับทีม การบันทึกที่ยาวขึ้น และเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน คุณสามารถสมัครใช้งานได้ที่นี่
