เพิ่มความดังและความคมชัดให้วิดีโอของคุณได้ในไม่กี่วินาทีด้วยตัวเพิ่มระดับเสียงออนไลน์ของ HeyGen อัปโหลดคลิป ปรับระดับเสียงให้ดังขึ้น และแก้ปัญหาเสียงเบาหรือเงียบได้ทันที ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อหรือมีประสบการณ์มาก่อน

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
กำลังเจอปัญหาเสียงเบาในวิดีโอของคุณอยู่หรือเปล่า?

HeyGen ปรับเพิ่มเสียงในวิดีโอของคุณอย่างสม่ำเสมอและป้องกันเสียงแตก ให้ผลลัพธ์ที่คมชัดและสมดุล ไม่ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อหรือใช้เครื่องมือซับซ้อน เพียงอัปโหลดวิดีโอของคุณ ปรับแถบเลื่อนระดับเสียง แล้วพรีวิวการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือนี้ทำงานออนไลน์ รองรับหลายฟอร์แมต และคงคุณภาพวิดีโอต้นฉบับของคุณไว้

• ใช้งานได้บนเบราว์เซอร์ ไม่ต้องติดตั้ง
• ใช้งานง่ายสำหรับมือใหม่และรวดเร็ว
• เพิ่มเสียงโดยไม่ลดทอนคุณภาพวิดีโอ
• ช่วยแก้ปัญหาเสียงพูดเบาในคลิป
• รองรับไฟล์ MP4, MOV และ WebM
• พร้อมใช้งานสำหรับ TikTok, YouTube, Instagram และแพลตฟอร์มอื่นๆ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเพิ่มปริมาณวิดีโอ

ปรับเสียงให้คมชัดที่สุดด้วยทิปง่ายๆ ไม่กี่ข้อ:

• เริ่มจากเพิ่มระดับเสียงแบบพอดีเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงเพี้ยน
• ใช้ตัวอย่างพรีวิวเพื่อตรวจสอบความดังของเสียงก่อนดาวน์โหลด
• ลดเสียงรบกวนพื้นหลังหากเสียงต้นฉบับเบามาก
• ทดสอบวิดีโอผ่านทั้งหูฟังและลำโพง
• รักษาระดับเสียงพูดให้สมดุลกับเสียงดนตรีหรือเอฟเฟกต์พื้นหลัง

อยากปรับความยาววิดีโอก่อนเพิ่มความดังเสียงใช่ไหม ลองใช้ Online Video Trimmer ของเราเพื่อตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกและได้ผลลัพธ์เสียงที่ทรงพลังยิ่งขึ้น

ยกระดับคอนเทนต์ของคุณด้วยเสียงที่คมชัดยิ่งขึ้น

เสียงที่ดีขึ้นช่วยยกระดับความรู้สึกของคอนเทนต์ได้ทันที เสียงที่ดังคมชัดช่วยดึงให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและทำให้สารที่ต้องการสื่อส่งถึงได้ชัดเจน ไม่ว่าคุณจะสร้างวิดีโอสอนการใช้งาน วิดีโอการตลาด หรือคลิปสั้นสำหรับโซเชียล การปรับเสียงให้ดีขึ้นจะทำให้วิดีโอของคุณทรงพลังยิ่งขึ้น ด้วย HeyGen คุณอัปเกรดคุณภาพเสียงได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องเรียนรู้โปรแกรมตัดต่อ

ทำงานอย่างไร

ยกระดับเสียงวิดีโอด้วยเสียง AI แบบกำหนดเองใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

การปรับเสียงวิดีโอให้ดีขึ้นทำได้รวดเร็วและเหมาะสำหรับมือใหม่ด้วย HeyGen เพียงอัปโหลดคลิปของคุณ เพิ่มความดังของเสียง แล้วส่งออกเวอร์ชันที่ดังและคมชัดกว่าได้ในไม่กี่คลิก ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดวิดีโอของคุณ

อัปโหลดไฟล์ MP4, MOV หรือ WebM ใดก็ได้

ขั้นตอนที่ 2

ปรับระดับความดังเสียง

ปรับระดับเสียงให้ดังขึ้นด้วยตัวเลื่อนในตัว

ขั้นตอนที่ 3

พรีวิววิดีโอของคุณ

ฟังเสียงที่ปรับปรุงแล้วของคุณก่อนส่งออก

ขั้นตอนที่ 4

ดาวน์โหลดวิดีโอที่เสียงดังขึ้นของคุณ

บันทึกและแชร์วิดีโอที่ปรับแต่งแล้วของคุณได้ทุกที่

เพิ่มจำนวนวิดีโอคำถามที่พบบ่อย

ตัวเพิ่มระดับเสียงวิดีโอทำอะไรได้บ้าง?

เครื่องมือนี้ช่วยเพิ่มระดับเสียงในวิดีโอของคุณและปรับความคมชัดของเสียงให้ดีขึ้นโดยไม่กระทบต่อคุณภาพของภาพ ช่วยขยายเสียงที่เบาเพื่อให้คอนเทนต์ของคุณได้ยินชัดบนทุกอุปกรณ์

การเพิ่มระดับเสียงจะทำให้เสียงเพี้ยนหรือไม่?

ไม่ หากปรับระดับอย่างค่อยเป็นค่อยไป ฟีเจอร์พรีวิวในตัวช่วยทดสอบความดังของเสียงก่อนส่งออก ทำให้หาจุดสมดุลที่ลงตัวได้โดยไม่เกิดเสียงเพี้ยน

สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้โดยตรงบนเบราว์เซอร์หรือไม่?

ได้แน่นอน เครื่องเพิ่มระดับเสียงทำงานออนไลน์ทั้งหมด ไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือมีประสบการณ์ตัดต่อ เพียงอัปโหลดวิดีโอ ปรับแถบเลื่อน แล้วส่งออกได้ทันที

ตัวเพิ่มระดับเสียงใช้งานได้ฟรีหรือไม่?

ได้ คุณสามารถเพิ่มความดังเสียงวิดีโอของคุณได้ฟรีด้วยเวอร์ชันพื้นฐาน หากต้องการสร้างคอนเทนต์ที่ดูมืออาชีพยิ่งขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น ลองใช้AI Video Script Generatorปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน

รองรับวิดีโอรูปแบบใดบ้าง?

เครื่องมือนี้รองรับไฟล์ MP4, MOV และ WebM คุณภาพวิดีโอต้นฉบับจะถูกเก็บไว้เหมือนเดิม โดยจะปรับปรุงเฉพาะเสียงเท่านั้น สำหรับการสร้างวิดีโอขั้นสูงแผน Pro เริ่มต้นที่ $49

สามารถเตรียมวิดีโอให้พร้อมก่อนเพิ่มคุณภาพเสียงได้ไหม

ได้แน่นอน หากต้องการตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกหรือจัดระเบียบคลิปของคุณก่อน ให้ใช้Online Video Trimmerเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ลื่นไหลยิ่งขึ้น

ต้องมีบัญชีก่อนจึงจะเริ่มเพิ่มระดับเสียงวิดีโอได้หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเพื่อใช้เครื่องมือนี้ แต่หากสร้างบัญชีจะปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติมและตัวเลือกเวิร์กโฟลว์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถสมัครใช้งานได้ทุกเวลาผ่าน HeyGen Signup

