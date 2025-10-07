สร้างวิดีโอเดโมสินค้าแบบมืออาชีพได้โดยตรงจากข้อความด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ของ HeyGen เปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นเดโมที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแบรนด์ พร้อมเสียง ภาพ คำบรรยาย และคำแปล โดยไม่ต้องใช้กล้อง ถ่ายใหม่ หรือแก้ไขวิดีโอด้วยตนเอง
ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรีของเรา
Live demos are hard to scale and inconsistent across reps. With product demo video creation, sales teams send clear, on-demand demos that explain features, workflows, and value propositions consistently and accelerate deal cycles.
Launching new features usually requires multiple recordings and edits to produce the best product demo. AI video generation turns launch scripts into product demo videos quickly, helping marketing teams publish updates faster across websites, email, and social channels.
New users often struggle to understand product workflows. Product demo videos convert onboarding documentation into visual walkthroughs that guide users step by step and improve activation without scheduling live sessions.
Support teams spend time repeating the same explanations. Create product demo videos from support scripts to show solutions visually, reduce ticket volume, and give customers clear self-serve guidance.
Training teams need repeatable product education to effectively demonstrate the product in action. Product demo video creation transforms internal guides into structured explainer videos for onboarding, updates, and enablement without relying on presenters or recording sessions.
Scaling demos across regions is expensive with traditional video. AI video generator workflows allow teams to localize one product demo video into multiple languages while keeping visuals and messaging aligned, ensuring an effective product demo for the target audience.
ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอเดโมสินค้าอันดับหนึ่ง
HeyGen ช่วยให้ทีมสร้างวิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้เร็วขึ้นด้วยการทำให้กระบวนการสร้างวิดีโออัตโนมัติแบบครบวงจร ตั้งแต่สคริปต์ ภาพ เสียง ไปจนถึงการทำโลคัลไลเซชัน ทุกอย่างถูกสร้างอย่างแม่นยำและพร้อมขยายการใช้งานได้ทั่วทั้งทีมและทุกตลาด
สร้างวิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์แบบครบถ้วนได้ภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้หลายวัน ให้ AI จัดการทั้งการบรรยาย ภาพประกอบ คำบรรยาย และจังหวะเวลา เพื่อให้ทีมเปลี่ยนจากไอเดียไปเป็นเดโมที่เสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่ติดขัดเรื่องการโปรดักชัน มอบประสบการณ์เดโมผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
เปลี่ยนโฟลว์ผลิตภัณฑ์แบบเขียนให้กลายเป็นวิดีโอเดโมแบบมีโครงสร้างที่อธิบายฟีเจอร์ทีละขั้นตอน สคริปต์ถูกแปลงเป็นเรื่องเล่าเชิงภาพที่เน้นคุณค่าได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องอัดวิดีโอสดหรือทำเวิร์กธรูที่ซับซ้อน
สร้างวิดีโอเดโมได้หลายภาษาด้วยเสียงธรรมชาติและการลิปซิงก์ที่แม่นยำ โลคัลไลซ์เดโมสินค้าได้ทันทีโดยคงภาพจังหวะและความสม่ำเสมอของแบรนด์ไว้ครบถ้วน
เดโมสร้างวิดีโอจากสคริปต์
เขียนหรือวางสคริปต์สินค้าแล้ว HeyGen จะสร้างวิดีโอเดโมสินค้าแบบสมบูรณ์ให้อัตโนมัติ AI video generatorจะสร้างซีน ภาพประกอบ เสียงบรรยาย คำบรรยาย และทรานซิชันให้ครบ ช่วยอธิบายฟีเจอร์ได้ชัดเจนโดยไม่ต้องอัดหน้าจอหรือแก้ไทม์ไลน์วิดีโอเอง
เสียง AI ระดับมืออาชีพและลิปซิงก์
เลือกใช้เสียง AI ธรรมชาติหรือโคลนเสียงให้ตรงกับแบรนด์ของคุณ วิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมาพร้อมการพูดที่สมจริงและลิปซิงก์ที่แม่นยำ สร้างวิดีโอที่ดูมืออาชีพสำหรับงานขาย การอบรมพนักงานใหม่ และการตลาด
ปรับแต่งภาพและควบคุมแบรนด์ได้อย่างยืดหยุ่น
ปรับใช้สีประจำแบรนด์ โลโก้ เลย์เอาต์ และสไตล์กับวิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ปรับพื้นหลัง จังหวะการนำเสนอ คำบรรยาย และโครงสร้างซีนให้สอดคล้องกับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ พร้อมรักษาความสม่ำเสมอของเดโมระหว่างทีมและแต่ละภูมิภาค
การทำโลคัลไลซ์วิดีโอเดโมหลายภาษา
แปลวิดีโอสาธิตสินค้าเป็นมากกว่า 175 ภาษาได้ด้วยการแปลเสียงและวิดีโอด้วย AI HeyGen รักษาน้ำเสียงและจังหวะเดิมไว้เพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับประสบการณ์สินค้าแบบเดียวกันอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องสร้างคอนเทนต์ใหม่
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์ด้วย AI
สร้างวิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้ง่ายๆ ด้วยเวิร์กโฟลว์ 4 ขั้นตอนที่เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นวิดีโอพร้อมแชร์ที่เสร็จสมบูรณ์
เลือกเลย์เอาต์ สไตล์ และอัตราส่วนภาพสำหรับวิดีโอเดโมสินค้า กำหนดภาพ แบรนด์ดิ้ง และภาษาที่ต้องการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและกรณีการใช้งานของคุณ
วางข้อความอธิบายผลิตภัณฑ์หรือสคริปต์สาธิตของคุณ HeyGen จะวิเคราะห์โครงสร้าง จังหวะ และจุดเน้นเพื่อเตรียมซีนที่สาธิตฟีเจอร์และเวิร์กโฟลว์ได้อย่างชัดเจน
ปรับพื้นหลัง คำบรรยาย สไตล์เสียง และองค์ประกอบแบรนด์ เพิ่มรูปภาพลงในองค์ประกอบวิดีโอ ซับไตเติล หรือคำแปล เพื่อให้เนื้อหาชัดเจนและเข้าถึงได้ในทุกภูมิภาค
HeyGen เรนเดอร์วิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมภาพและเสียงบรรยายที่ซิงก์กัน ดาวน์โหลด ฝัง หรือกระจายวิดีโอไปยังช่องทางการขาย การตลาด และซัพพอร์ต
เครื่องมือสร้างวิดีโอเดโมสินค้าใช้การสร้างวิดีโอ AI เพื่อแปลงสคริปต์ข้อความให้กลายเป็นวิดีโอเดโมที่สมบูรณ์ โดยสร้างภาพ เสียง คำบรรยาย และจังหวะเวลาให้อัตโนมัติ ไม่ต้องอัดหน้าจอ ถ่ายทำ หรือตัดต่อวิดีโอด้วยตัวเอง สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แผน Creator plan เริ่มต้นที่ $29.
HeyGen สร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพด้วยการพูดเสียงธรรมชาติ การลิปซิงก์ที่แม่นยำ และจังหวะการเล่าที่ลื่นไหล ผลลัพธ์ที่ได้ดูเนี๊ยบและสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับเดโมให้ลูกค้า การออนบอร์ด และการอบรมภายในทีมแพ็กเกจ Pro เริ่มต้นที่ $49
ได้ HeyGen รองรับการสร้างวิดีโอหลายภาษาและความสามารถในการแปลวิดีโอครอบคลุมมากกว่า 175 ภาษา ด้วยvideo translator คุณสามารถทำโลคัลไลซ์วิดีโอสินค้าเพียงชิ้นเดียวได้ โดยคงภาพ โครงสร้าง และการนำเสนอแบรนด์เดิมไว้
ไม่จำเป็น แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพด้านตัดต่อ คุณทำงานผ่านอินเทอร์เฟซแบบสคริปต์ ขณะที่ AI จัดการองค์ประกอบฉาก ทรานซิชัน คำบรรยาย และการซิงก์เสียงให้โดยอัตโนมัติ
ได้ คุณสามารถใส่โลโก้ สี ฟอนต์ เลย์เอาต์ และเทมเพลตที่ใช้ซ้ำได้ เพื่อรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ในวิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ทีมของคุณสร้างด้วย HeyGen
วิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์สามารถส่งออกเป็นไฟล์ MP4 มาตรฐานที่เหมาะสำหรับเว็บไซต์ การขายเชิงรุก แพลตฟอร์มการเรียนรู้ และโซเชียลมีเดีย วิดีโอพร้อมแชร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องประมวลผลเพิ่มเติม
การอัปเดตทำได้ง่าย แก้ไขสคริปต์ ภาพ หรือเสียงแล้วสร้างวิดีโอใหม่ ไม่ต้องอัดใหม่หรือสร้างซีนใหม่ทั้งหมด ช่วยให้เดโมอัปเดตตามผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตอนนี้ธุรกิจและครีเอเตอร์ได้สร้างวิดีโอ 136,655,440 วิดีโอด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเราแล้ว
HeyGen พัฒนาด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กรเพื่อปกป้องคอนเทนต์วิดีโอผลิตภัณฑ์ของคุณ สคริปต์ สื่อ และวิดีโอที่สร้างทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ พร้อมสิทธิ์การใช้งานที่ชัดเจนสำหรับการสร้างคอนเทนต์ทางธุรกิจ รวมถึงวิดีโอเดโม
เขียนสคริปต์ให้โฟกัสที่คุณค่าต่อผู้ใช้ เน้นเวิร์กโฟลว์สำคัญ และใช้โครงสร้างที่ชัดเจน เดโมสั้นๆ จังหวะดีให้ผลลัพธ์ดีที่สุด การสร้างวิดีโอ AI ช่วยให้ทดสอบ อัปเดต และปรับแต่งเดโมได้ง่ายตลอดเวลา
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
เปลี่ยนไอเดียของคุณให้เป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI