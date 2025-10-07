พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

ตัวสร้างวิดีโอเดโมสินค้า สำหรับเดโมออนไลน์แบบทันที

สร้างวิดีโอเดโมสินค้าแบบมืออาชีพได้โดยตรงจากข้อความด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ของ HeyGen เปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นเดโมที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแบรนด์ พร้อมเสียง ภาพ คำบรรยาย และคำแปล โดยไม่ต้องใช้กล้อง ถ่ายใหม่ หรือแก้ไขวิดีโอด้วยตนเอง

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรีของเรา

เริ่มต้นใช้งานฟรี
เลือกอวตาร
ลิปซิงก์จะถูกใช้หลังจากสร้างวิดีโอเสร็จ
พิมพ์สคริปต์ของคุณ
พิมพ์ได้ทุกภาษา
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
เดโมผลิตภัณฑ์สำหรับงานขาย

เดโมผลิตภัณฑ์สำหรับงานขาย

Live demos are hard to scale and inconsistent across reps. With product demo video creation, sales teams send clear, on-demand demos that explain features, workflows, and value propositions consistently and accelerate deal cycles.

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด

Launching new features usually requires multiple recordings and edits to produce the best product demo. AI video generation turns launch scripts into product demo videos quickly, helping marketing teams publish updates faster across websites, email, and social channels.

การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า

การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า

New users often struggle to understand product workflows. Product demo videos convert onboarding documentation into visual walkthroughs that guide users step by step and improve activation without scheduling live sessions.

คอนเทนต์ฝ่ายบริการลูกค้าและศูนย์ช่วยเหลือ

คอนเทนต์ฝ่ายบริการลูกค้าและศูนย์ช่วยเหลือ

Support teams spend time repeating the same explanations. Create product demo videos from support scripts to show solutions visually, reduce ticket volume, and give customers clear self-serve guidance.

การเสริมศักยภาพภายในองค์กร

การเสริมศักยภาพภายในองค์กร

Training teams need repeatable product education to effectively demonstrate the product in action. Product demo video creation transforms internal guides into structured explainer videos for onboarding, updates, and enablement without relying on presenters or recording sessions.

การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในภาพรวม

การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในภาพรวม

Scaling demos across regions is expensive with traditional video. AI video generator workflows allow teams to localize one product demo video into multiple languages while keeping visuals and messaging aligned, ensuring an effective product demo for the target audience.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอเดโมสินค้าอันดับหนึ่ง

HeyGen ช่วยให้ทีมสร้างวิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้เร็วขึ้นด้วยการทำให้กระบวนการสร้างวิดีโออัตโนมัติแบบครบวงจร ตั้งแต่สคริปต์ ภาพ เสียง ไปจนถึงการทำโลคัลไลเซชัน ทุกอย่างถูกสร้างอย่างแม่นยำและพร้อมขยายการใช้งานได้ทั่วทั้งทีมและทุกตลาด

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ผลิตเดโมได้รวดเร็ว

สร้างวิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์แบบครบถ้วนได้ภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้หลายวัน ให้ AI จัดการทั้งการบรรยาย ภาพประกอบ คำบรรยาย และจังหวะเวลา เพื่อให้ทีมเปลี่ยนจากไอเดียไปเป็นเดโมที่เสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่ติดขัดเรื่องการโปรดักชัน มอบประสบการณ์เดโมผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

เล่าเรื่องอย่างชัดเจนเป็นขั้นตอน

เปลี่ยนโฟลว์ผลิตภัณฑ์แบบเขียนให้กลายเป็นวิดีโอเดโมแบบมีโครงสร้างที่อธิบายฟีเจอร์ทีละขั้นตอน สคริปต์ถูกแปลงเป็นเรื่องเล่าเชิงภาพที่เน้นคุณค่าได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องอัดวิดีโอสดหรือทำเวิร์กธรูที่ซับซ้อน

เดโมพร้อมใช้งานทั่วโลก

สร้างวิดีโอเดโมได้หลายภาษาด้วยเสียงธรรมชาติและการลิปซิงก์ที่แม่นยำ โลคัลไลซ์เดโมสินค้าได้ทันทีโดยคงภาพจังหวะและความสม่ำเสมอของแบรนด์ไว้ครบถ้วน

เดโมสร้างวิดีโอจากสคริปต์

เขียนหรือวางสคริปต์สินค้าแล้ว HeyGen จะสร้างวิดีโอเดโมสินค้าแบบสมบูรณ์ให้อัตโนมัติ AI video generatorจะสร้างซีน ภาพประกอบ เสียงบรรยาย คำบรรยาย และทรานซิชันให้ครบ ช่วยอธิบายฟีเจอร์ได้ชัดเจนโดยไม่ต้องอัดหน้าจอหรือแก้ไทม์ไลน์วิดีโอเอง

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A content creation app showing a Q3 results text, a summary pop-up, and a presentation slide with a man and "Q3 Result Overview."

เสียง AI ระดับมืออาชีพและลิปซิงก์

เลือกใช้เสียง AI ธรรมชาติหรือโคลนเสียงให้ตรงกับแบรนด์ของคุณ วิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมาพร้อมการพูดที่สมจริงและลิปซิงก์ที่แม่นยำ สร้างวิดีโอที่ดูมืออาชีพสำหรับงานขาย การอบรมพนักงานใหม่ และการตลาด

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Three diverse people in overlapping video call screens: a red-haired woman, a Black woman, and a blurred man.

ปรับแต่งภาพและควบคุมแบรนด์ได้อย่างยืดหยุ่น

ปรับใช้สีประจำแบรนด์ โลโก้ เลย์เอาต์ และสไตล์กับวิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ปรับพื้นหลัง จังหวะการนำเสนอ คำบรรยาย และโครงสร้างซีนให้สอดคล้องกับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ พร้อมรักษาความสม่ำเสมอของเดโมระหว่างทีมและแต่ละภูมิภาค

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Voice cloning

การทำโลคัลไลซ์วิดีโอเดโมหลายภาษา

แปลวิดีโอสาธิตสินค้าเป็นมากกว่า 175 ภาษาได้ด้วยการแปลเสียงและวิดีโอด้วย AI HeyGen รักษาน้ำเสียงและจังหวะเดิมไว้เพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับประสบการณ์สินค้าแบบเดียวกันอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องสร้างคอนเทนต์ใหม่

เริ่มต้นใช้ฟรี →
motion graphics photos to video

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือวันที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์อยู่แล้ว แล้วจู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์ด้วย AI

สร้างวิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้ง่ายๆ ด้วยเวิร์กโฟลว์ 4 ขั้นตอนที่เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นวิดีโอพร้อมแชร์ที่เสร็จสมบูรณ์

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ขั้นตอนที่ 1

เลือกฟอร์แมตเดโม

เลือกเลย์เอาต์ สไตล์ และอัตราส่วนภาพสำหรับวิดีโอเดโมสินค้า กำหนดภาพ แบรนด์ดิ้ง และภาษาที่ต้องการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและกรณีการใช้งานของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เพิ่มสคริปต์ของคุณ

วางข้อความอธิบายผลิตภัณฑ์หรือสคริปต์สาธิตของคุณ HeyGen จะวิเคราะห์โครงสร้าง จังหวะ และจุดเน้นเพื่อเตรียมซีนที่สาธิตฟีเจอร์และเวิร์กโฟลว์ได้อย่างชัดเจน

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งภาพและเสียงพูด

ปรับพื้นหลัง คำบรรยาย สไตล์เสียง และองค์ประกอบแบรนด์ เพิ่มรูปภาพลงในองค์ประกอบวิดีโอ ซับไตเติล หรือคำแปล เพื่อให้เนื้อหาชัดเจนและเข้าถึงได้ในทุกภูมิภาค

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและแชร์

HeyGen เรนเดอร์วิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมภาพและเสียงบรรยายที่ซิงก์กัน ดาวน์โหลด ฝัง หรือกระจายวิดีโอไปยังช่องทางการขาย การตลาด และซัพพอร์ต

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ตัวสร้างวิดีโอเดโมสินค้า คืออะไร?

เครื่องมือสร้างวิดีโอเดโมสินค้าใช้การสร้างวิดีโอ AI เพื่อแปลงสคริปต์ข้อความให้กลายเป็นวิดีโอเดโมที่สมบูรณ์ โดยสร้างภาพ เสียง คำบรรยาย และจังหวะเวลาให้อัตโนมัติ ไม่ต้องอัดหน้าจอ ถ่ายทำ หรือตัดต่อวิดีโอด้วยตัวเอง สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แผน Creator plan เริ่มต้นที่ $29.

วิดีโอเดโมสินค้าแบบสร้างด้วย AI สมจริงแค่ไหน?

HeyGen สร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพด้วยการพูดเสียงธรรมชาติ การลิปซิงก์ที่แม่นยำ และจังหวะการเล่าที่ลื่นไหล ผลลัพธ์ที่ได้ดูเนี๊ยบและสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับเดโมให้ลูกค้า การออนบอร์ด และการอบรมภายในทีมแพ็กเกจ Pro เริ่มต้นที่ $49

สามารถสร้างเดโมได้หลายภาษาหรือไม่?

ได้ HeyGen รองรับการสร้างวิดีโอหลายภาษาและความสามารถในการแปลวิดีโอครอบคลุมมากกว่า 175 ภาษา ด้วยvideo translator คุณสามารถทำโลคัลไลซ์วิดีโอสินค้าเพียงชิ้นเดียวได้ โดยคงภาพ โครงสร้าง และการนำเสนอแบรนด์เดิมไว้

ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอหรือไม่?

ไม่จำเป็น แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพด้านตัดต่อ คุณทำงานผ่านอินเทอร์เฟซแบบสคริปต์ ขณะที่ AI จัดการองค์ประกอบฉาก ทรานซิชัน คำบรรยาย และการซิงก์เสียงให้โดยอัตโนมัติ

สามารถควบคุมการแสดงแบรนด์ในวิดีโอดีโมได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถใส่โลโก้ สี ฟอนต์ เลย์เอาต์ และเทมเพลตที่ใช้ซ้ำได้ เพื่อรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ในวิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ทีมของคุณสร้างด้วย HeyGen

สามารถส่งออกเป็นฟอร์แมตใดได้บ้าง?

วิดีโอเดโมผลิตภัณฑ์สามารถส่งออกเป็นไฟล์ MP4 มาตรฐานที่เหมาะสำหรับเว็บไซต์ การขายเชิงรุก แพลตฟอร์มการเรียนรู้ และโซเชียลมีเดีย วิดีโอพร้อมแชร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องประมวลผลเพิ่มเติม

อัปเดตวิดีโอเดโมได้ง่ายแค่ไหน

การอัปเดตทำได้ง่าย แก้ไขสคริปต์ ภาพ หรือเสียงแล้วสร้างวิดีโอใหม่ ไม่ต้องอัดใหม่หรือสร้างซีนใหม่ทั้งหมด ช่วยให้เดโมอัปเดตตามผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตอนนี้ธุรกิจและครีเอเตอร์ได้สร้างวิดีโอ 136,655,440 วิดีโอด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเราแล้ว

เนื้อหาของฉันปลอดภัยหรือไม่?

HeyGen พัฒนาด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กรเพื่อปกป้องคอนเทนต์วิดีโอผลิตภัณฑ์ของคุณ สคริปต์ สื่อ และวิดีโอที่สร้างทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ พร้อมสิทธิ์การใช้งานที่ชัดเจนสำหรับการสร้างคอนเทนต์ทางธุรกิจ รวมถึงวิดีโอเดโม

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับวิดีโอเดโมสินค้า有哪些บ้าง?

เขียนสคริปต์ให้โฟกัสที่คุณค่าต่อผู้ใช้ เน้นเวิร์กโฟลว์สำคัญ และใช้โครงสร้างที่ชัดเจน เดโมสั้นๆ จังหวะดีให้ผลลัพธ์ดีที่สุด การสร้างวิดีโอ AI ช่วยให้ทดสอบ อัปเดต และปรับแต่งเดโมได้ง่ายตลอดเวลา

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

เริ่มสร้างด้วย HeyGen

เปลี่ยนไอเดียของคุณให้เป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
CTA background