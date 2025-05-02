พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

เครื่องตัดต่อวิดีโอออนไลน์

ตัด ย่อ และปรับแต่งวิดีโอของคุณด้วยเครื่องมือตัดวิดีโอออนไลน์ฟรี เครื่องมือบนเบราว์เซอร์ที่รวดเร็วนี้ช่วยให้การตัดต่อทำได้ง่ายและแม่นยำ ลบส่วนที่ไม่ต้องการ ปรับคลิปของคุณให้เนียน และได้วิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะใช้สำหรับโซเชียลมีเดีย เดโมสินค้า หรือวิดีโอสอน ก็สร้างวิดีโอที่สะอาด ดูเพลิน และดึงดูดผู้ชมได้ในไม่กี่นาที

Tool featured image
136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
เครื่องตัดต่อวิดีโอออนไลน์

ตัดต่อวิดีโอได้อย่างง่ายดายด้วยความแม่นยำจาก AI

เปลี่ยนฟุตเทจยาวหรือวิดีโอดิบให้กลายเป็นคลิปสั้นน่าสนใจที่เหมาะกับทุกแพลตฟอร์ม ด้วยตัวตัดต่อวิดีโออัจฉริยะจาก AI ของ HeyGen คุณสามารถปรับแต่งวิดีโอได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อนหรือทักษะการตัดต่อ เหมาะสำหรับครีเอเตอร์โซเชียลมีเดีย นักการตลาด และมืออาชีพที่ต้องการผลงานคุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
User interface for creating a 15-second TikTok video with an avatar, displaying conversion settings and a male avatar speaking.
เครื่องตัดต่อวิดีโอออนไลน์

ตัดต่อและปรับแต่งวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย

ตัดต่อวิดีโอได้อย่างง่ายดายด้วย HeyGen อัปโหลดคลิปของคุณ ปรับแถบเลื่อน แล้วปล่อยให้ AI ช่วยสร้างทรานซิชันที่ลื่นไหล จังหวะตัดต่อคมชัด และคุณภาพสม่ำเสมอ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:

โฟกัสช่วงเวลาสำคัญก่อนตัดต่อ

ใช้ AI เพื่อลบช่วงหยุดหรือข้อผิดพลาด

ตัดในจังหวะที่เป็นธรรมชาติเพื่อให้วิดีโอลื่นไหล

ปรับความยาวให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม

เมื่อตัดต่อฟุตเทจเรียบร้อยแล้ว สามารถแปลงเป็นฟอร์แมตที่เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือ Repurpose Videoสำหรับ TikTok, Instagram Reels, YouTube และแพลตฟอร์มอื่นๆ

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A video editing interface showing two clips of a woman, social media platform icons, and a timeline with a pink cursor dragging a video segment.
เครื่องตัดต่อวิดีโอออนไลน์

ปรับแต่งคลิปให้เหมาะกับทุกแพลตฟอร์มของคุณ

เลือกอัตราส่วนภาพ ครอบตัดเฟรม และปรับขนาดวิดีโอสำหรับ TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts หรือ Facebook ปรับเสียง ปิดเสียง หรือใส่รายละเอียดขั้นสุดท้ายได้ทั้งหมดโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A man in a video frame, with a list of social media platforms (TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn) next to him. A cursor highlights Instagram.
วิธีการทำงาน

ตัดต่อ ปรับขนาด และนำวิดีโอไปใช้ซ้ำได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

สร้างวิดีโอคุณภาพมืออาชีพได้ในไม่กี่นาทีด้วยขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้ ใช้ฟีเจอร์ Instant Highlight ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อค้นหาและแชร์ช่วงที่ดีที่สุดของคอนเทนต์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือแปลวิดีโอออนไลน์และตัวสร้างวิดีโอ AI ของเรา

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดวิดีโอของคุณหรือวางลิงก์

นำเข้าวิดีโอจากอุปกรณ์ของคุณหรือเพิ่ม URL สาธารณะ เครื่องมือนี้รองรับไฟล์รูปแบบ MP4, MOV และ AVI

ขั้นตอนที่ 2

กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

ใช้ตัวเลื่อนเพื่อเลือกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคลิปสำหรับการตัดต่ออย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งคลิปของคุณ

ครอบตัด ปรับขนาด หรือปิดเสียงบางส่วนของวิดีโอให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละแพลตฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 4

ดาวน์โหลดหรือแชร์

บันทึกคลิปที่ตัดต่อเสร็จแล้วหรือแชร์โดยตรงไปยัง TikTok, Instagram หรือ YouTube

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือตัดต่อวิดีโอออนไลน์

รองรับไฟล์รูปแบบใดบ้าง?

HeyGen รองรับไฟล์วิดีโอรูปแบบ MP4, MOV, AVI และฟอร์แมตวิดีโอยอดนิยมส่วนใหญ่สำหรับการอัปโหลดอย่างรวดเร็ว หากไฟล์อัปโหลดไม่สำเร็จอาจเกิดจากไฟล์เสียหายหรือมีขนาดเกินข้อจำกัดการอัปโหลด

ต้องสมัครสมาชิกก่อนหรือไม่

สามารถตัดต่อวิดีโอได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชี ช่วยให้เริ่มใช้งานได้ทันที สมัครสมาชิกเฉพาะเมื่อคุณต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติมและตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์

สามารถตัดหลายส่วนจากวิดีโอเดียวกันได้ไหม

ได้ คุณสามารถตัดหลายช่วงและลบช่วงที่ไม่ต้องการได้ในการแก้ไขครั้งเดียว เมื่อเสร็จแล้วก็ส่งออกคลิปที่ปรับแต่งเรียบร้อยได้ในไม่กี่วินาที สำหรับการสร้างวิดีโอขั้นสูงแพ็กเกจ Proเริ่มต้นที่ $49

การตัดแต่งจะส่งผลต่อคุณภาพวิดีโอของฉันไหม?

ไม่ ตัวเครื่องมือจะคงความละเอียดดั้งเดิมของวิดีโอไว้พร้อมตัดต่อได้อย่างลื่นไหลและแม่นยำ นอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาดคลิปของคุณด้วยเครื่องมือ ปรับขนาดวิดีโอ ได้ตามต้องการ

ไฟล์ของฉันปลอดภัยระหว่างการประมวลผลหรือไม่?

ใช่ วิดีโอทั้งหมดจะถูกประมวลผลด้วยการเข้ารหัสและถูกลบโดยอัตโนมัติไม่นานหลังจากเสร็จสิ้น เนื้อหาของคุณจะเป็นความลับและได้รับการปกป้องในทุกขั้นตอน

หลังจากตัดต่อแล้วสามารถเตรียมวิดีโอสำหรับโพสต์บนโซเชียลแพลตฟอร์มได้ไหม

ได้แน่นอน คุณสามารถครอป ปรับขนาด และส่งออกวิดีโอในฟอร์แมตที่เหมาะสำหรับ TikTok, Reels และ YouTube Shorts ได้อย่างพอดี หากต้องการรีโพสต์คอนเทนต์แบบครบวงจร ลองใช้เครื่องมือ Repurpose Videoดู

สามารถใช้การตัดต่อร่วมกับฟีเจอร์ AI อื่นๆ ได้ไหม

ได้ หลังจากตัดต่อแล้วสามารถเพิ่มความน่าสนใจให้วิดีโอด้วยเครื่องมือ AI เช่น อวตาร เสียงบรรยาย และการแปลภาษาAI Talking Head Generatorเพื่อการปรับแต่งขั้นสูง

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

เริ่มสร้างด้วย HeyGen

เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
CTA background