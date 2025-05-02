ตัด ย่อ และปรับแต่งวิดีโอของคุณด้วยเครื่องมือตัดวิดีโอออนไลน์ฟรี เครื่องมือบนเบราว์เซอร์ที่รวดเร็วนี้ช่วยให้การตัดต่อทำได้ง่ายและแม่นยำ ลบส่วนที่ไม่ต้องการ ปรับคลิปของคุณให้เนียน และได้วิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะใช้สำหรับโซเชียลมีเดีย เดโมสินค้า หรือวิดีโอสอน ก็สร้างวิดีโอที่สะอาด ดูเพลิน และดึงดูดผู้ชมได้ในไม่กี่นาที
ตัดต่อวิดีโอได้อย่างง่ายดายด้วยความแม่นยำจาก AI
เปลี่ยนฟุตเทจยาวหรือวิดีโอดิบให้กลายเป็นคลิปสั้นน่าสนใจที่เหมาะกับทุกแพลตฟอร์ม ด้วยตัวตัดต่อวิดีโออัจฉริยะจาก AI ของ HeyGen คุณสามารถปรับแต่งวิดีโอได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อนหรือทักษะการตัดต่อ เหมาะสำหรับครีเอเตอร์โซเชียลมีเดีย นักการตลาด และมืออาชีพที่ต้องการผลงานคุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว
ตัดต่อและปรับแต่งวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย
ตัดต่อวิดีโอได้อย่างง่ายดายด้วย HeyGen อัปโหลดคลิปของคุณ ปรับแถบเลื่อน แล้วปล่อยให้ AI ช่วยสร้างทรานซิชันที่ลื่นไหล จังหวะตัดต่อคมชัด และคุณภาพสม่ำเสมอ
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:
โฟกัสช่วงเวลาสำคัญก่อนตัดต่อ
ใช้ AI เพื่อลบช่วงหยุดหรือข้อผิดพลาด
ตัดในจังหวะที่เป็นธรรมชาติเพื่อให้วิดีโอลื่นไหล
ปรับความยาวให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม
เมื่อตัดต่อฟุตเทจเรียบร้อยแล้ว สามารถแปลงเป็นฟอร์แมตที่เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือ Repurpose Videoสำหรับ TikTok, Instagram Reels, YouTube และแพลตฟอร์มอื่นๆ
ปรับแต่งคลิปให้เหมาะกับทุกแพลตฟอร์มของคุณ
เลือกอัตราส่วนภาพ ครอบตัดเฟรม และปรับขนาดวิดีโอสำหรับ TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts หรือ Facebook ปรับเสียง ปิดเสียง หรือใส่รายละเอียดขั้นสุดท้ายได้ทั้งหมดโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ
ตัดต่อ ปรับขนาด และนำวิดีโอไปใช้ซ้ำได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน
สร้างวิดีโอคุณภาพมืออาชีพได้ในไม่กี่นาทีด้วยขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้ ใช้ฟีเจอร์ Instant Highlight ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อค้นหาและแชร์ช่วงที่ดีที่สุดของคอนเทนต์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือแปลวิดีโอออนไลน์และตัวสร้างวิดีโอ AI ของเรา
นำเข้าวิดีโอจากอุปกรณ์ของคุณหรือเพิ่ม URL สาธารณะ เครื่องมือนี้รองรับไฟล์รูปแบบ MP4, MOV และ AVI
ใช้ตัวเลื่อนเพื่อเลือกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคลิปสำหรับการตัดต่ออย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ครอบตัด ปรับขนาด หรือปิดเสียงบางส่วนของวิดีโอให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละแพลตฟอร์ม
บันทึกคลิปที่ตัดต่อเสร็จแล้วหรือแชร์โดยตรงไปยัง TikTok, Instagram หรือ YouTube
HeyGen รองรับไฟล์วิดีโอรูปแบบ MP4, MOV, AVI และฟอร์แมตวิดีโอยอดนิยมส่วนใหญ่สำหรับการอัปโหลดอย่างรวดเร็ว หากไฟล์อัปโหลดไม่สำเร็จอาจเกิดจากไฟล์เสียหายหรือมีขนาดเกินข้อจำกัดการอัปโหลด
สามารถตัดต่อวิดีโอได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชี ช่วยให้เริ่มใช้งานได้ทันที สมัครสมาชิกเฉพาะเมื่อคุณต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติมและตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์
ได้ คุณสามารถตัดหลายช่วงและลบช่วงที่ไม่ต้องการได้ในการแก้ไขครั้งเดียว เมื่อเสร็จแล้วก็ส่งออกคลิปที่ปรับแต่งเรียบร้อยได้ในไม่กี่วินาที สำหรับการสร้างวิดีโอขั้นสูงแพ็กเกจ Proเริ่มต้นที่ $49
ไม่ ตัวเครื่องมือจะคงความละเอียดดั้งเดิมของวิดีโอไว้พร้อมตัดต่อได้อย่างลื่นไหลและแม่นยำ นอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาดคลิปของคุณด้วยเครื่องมือ ปรับขนาดวิดีโอ ได้ตามต้องการ
ใช่ วิดีโอทั้งหมดจะถูกประมวลผลด้วยการเข้ารหัสและถูกลบโดยอัตโนมัติไม่นานหลังจากเสร็จสิ้น เนื้อหาของคุณจะเป็นความลับและได้รับการปกป้องในทุกขั้นตอน
ได้แน่นอน คุณสามารถครอป ปรับขนาด และส่งออกวิดีโอในฟอร์แมตที่เหมาะสำหรับ TikTok, Reels และ YouTube Shorts ได้อย่างพอดี หากต้องการรีโพสต์คอนเทนต์แบบครบวงจร ลองใช้เครื่องมือ Repurpose Videoดู
ได้ หลังจากตัดต่อแล้วสามารถเพิ่มความน่าสนใจให้วิดีโอด้วยเครื่องมือ AI เช่น อวตาร เสียงบรรยาย และการแปลภาษาAI Talking Head Generatorเพื่อการปรับแต่งขั้นสูง
