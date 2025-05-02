ปรับขนาดวิดีโอของคุณได้อย่างรวดเร็วพร้อมคงความคมชัด สะอาดตา และพร้อมใช้งานบนทุกแพลตฟอร์ม HeyGen ช่วยให้คุณปรับสัดส่วนวิดีโอได้ในไม่กี่นาที ไม่ว่าจะต้องการวิดีโอแนวตั้งสำหรับ TikTok รูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับ Instagram หรือวิดีโอจอกว้างสำหรับ YouTube เมื่อได้ขนาดที่เหมาะสม วิดีโอของคุณจะแสดงผลได้ถูกต้อง ไม่ถูกครอปเกินความตั้งใจ และมอบประสบการณ์การรับชมที่ลื่นไหลยิ่งขึ้น
ต้องการให้วิดีโอของคุณพอดีกับทุกแพลตฟอร์มใช่ไหม
แพลตฟอร์มแต่ละแห่งมีข้อกำหนดวิดีโอที่ต่างกัน และขนาดที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้วิดีโอถูกตัดเฟรมผิดตำแหน่ง ภาพบิดเบี้ยว หรือรายละเอียดหายไปได้ เมื่อปรับขนาดวิดีโอได้อย่างถูกต้อง วิดีโอจะพอดีกับหน้าจออย่างเป็นธรรมชาติ คงคุณภาพไว้ครบถ้วน และช่วยให้สารที่ต้องการสื่อไปถึงผู้ชมได้โดยไม่ถูกรบกวน
โปรแกรมตัดต่อสมัยใหม่ส่วนใหญ่รองรับฟีเจอร์การปรับขนาด ตั้งแต่การเปลี่ยนอัตราส่วนภาพแบบง่ายไปจนถึงการควบคุมขั้นสูงที่ช่วยแก้ปัญหาวิดีโอที่ยืดหรือบิดเบี้ยว ด้วย HeyGen คุณสามารถปรับขนาดวิดีโอได้โดยยังคงเวิร์กโฟลว์ให้เรียบง่าย พร้อมมั่นใจได้ว่าคอนเทนต์ของคุณจะดูเนี้ยบบนทุกอุปกรณ์
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับขนาดวิดีโอ
• ตัวเลือกอัตราส่วนภาพ: สลับระหว่างแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือแนวนอนเพื่อให้วิดีโอของคุณพอดีกับแพลตฟอร์มที่ต้องการโพสต์
• ปรับขนาดโดยไม่เสียความคมชัด: การสเกลอัจฉริยะช่วยให้วิดีโอคมชัดและลื่นไหลแม้ปรับเปลี่ยนขนาด
• ตั้งค่าความกว้างและความสูงเองได้: เหมาะสำหรับครีเอเตอร์ที่ต้องการควบคุมขนาดและเลย์เอาต์อย่างละเอียด
• แก้คลิปที่ยืดหรือบิดเบี้ยว: ปรับฟุตเทจที่ถ่ายมาผิดอัตราส่วนให้กลับมาดูเป็นธรรมชาติ
• พรีเซ็ตสำหรับโซเชียลแพลตฟอร์ม: ใช้ขนาดสำเร็จรูปสำหรับ TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts และอื่นๆ เพื่อประหยัดเวลา
• ปรับขนาดวิดีโอได้ในเบราว์เซอร์: เปลี่ยนขนาดออนไลน์ได้เลยโดยไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือเซ็ตอัปเครื่องมือซับซ้อน
• ใช้ได้กับวิดีโอทุกประเภท: ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์โซเชียล วิดีโอเดโมสินค้า วิดีโอเทรนนิ่ง หรือโปรเจกต์วิดีโอแบบยาว การปรับขนาดช่วยให้วิดีโอดูเรียบร้อยและตั้งใจออกแบบ
ขยายการเข้าถึงด้วยวิดีโอที่ปรับขนาดเหมาะสม
การปรับขนาดวิดีโอช่วยให้คอนเทนต์ของคุณยืดหยุ่นและเหมาะกับแพลตฟอร์มหลากหลายมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการมองเห็นและการมีส่วนร่วม ด้วยขนาดและฟอร์แมตที่เหมาะสม วิดีโอของคุณจะเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้นและดูเป็นมืออาชีพไม่ว่าจะถูกแชร์ที่ไหน
เครื่องมือปรับขนาดวิดีโอของ HeyGen ช่วยให้การปรับขนาดวิดีโอง่ายขึ้นโดยยังคงคุณภาพของวิดีโอไว้ปรับคอนเทนต์ให้เหมาะกับฟอร์แมตเฉพาะของแต่ละแพลตฟอร์มจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและการมีส่วนร่วม ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของเรา คุณสามารถปรับวิดีโอให้เหมาะกับทุกแพลตฟอร์มหรือทุกวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ตัดต่อ ปรับขนาด และนำวิดีโอไปใช้ซ้ำได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน
ใช้ฟีเจอร์ Instant Highlight ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อค้นหาและแชร์ช่วงที่ดีที่สุดของคอนเทนต์ได้อย่างรวดเร็ว
เลือกไฟล์ที่ต้องการปรับขนาดจากอุปกรณ์ของคุณ
เลือกพรีเซ็ตหรือใส่ขนาดกำหนดเองให้ตรงกับแพลตฟอร์มของคุณ
ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อให้ตัวแบบอยู่กึ่งกลางเสมอเมื่อสลับรูปแบบวิดีโอ
ตรวจสอบความคมชัด การจัดแนวการเคลื่อนไหว และการครอปที่ไม่ต้องการ
ใช้เครื่องมือปรับขนาดอัจฉริยะที่เปลี่ยนสัดส่วนวิดีโอโดยไม่ยืดหรือบิดภาพ HeyGen รักษาความคมชัดระหว่างการปรับขนาดเพื่อให้วิดีโอของคุณคมชัดแม้เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล สำหรับการตัดต่อก่อนปรับขนาด ลองใช้ Online Video Trimmer
TikTok, Reels และ Shorts เหมาะที่สุดกับวิดีโอแนวตั้งอัตราส่วน 9:16 ส่วนฟีด Instagram รองรับแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (1:1) และ 4:5 วิดีโอ YouTube และวิดีโอเทรนนิ่งเหมาะกับจอกว้าง (16:9) การเลือกขนาดที่เหมาะสมช่วยให้คอนเทนต์แสดงผลได้ถูกต้องบนทุกแพลตฟอร์ม
ได้ HeyGen ให้คุณปรับขนาดวิดีโอได้ทั้งหมดบนเบราว์เซอร์ ไม่ต้องติดตั้งแอป ไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ หรือเซ็ตอัปด้านเทคนิคใดๆ เพียงอัปโหลดไฟล์ เลือกขนาด แล้วส่งออกวิดีโอคุณภาพพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ในไม่กี่นาที ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วย แพ็กเกจ ที่เริ่มต้นเพียง $49 ต่อเดือน
การปรับขนาดคือการเปลี่ยนความกว้างและความสูงโดยรวมของวิดีโอ ส่วนการครอปคือการตัดบางส่วนของเฟรมออกไป ครีเอเตอร์จำนวนมากจะปรับขนาดให้ตรงกับแพลตฟอร์มก่อน แล้วจึงครอปเพื่อจัดเฟรมและองค์ประกอบภาพให้ลงตัวที่สุด
ได้ HeyGen ช่วยให้ปรับทั้งอัตราส่วนและความละเอียดได้ในขั้นตอนเดียว ปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับ TikTok, Instagram, YouTube และแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้โดยไม่ทำให้ภาพบิดเบี้ยว สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แพ็กเกจ Creator เริ่มต้นที่ $29
ใช้การปรับอัตราส่วนภาพเพื่อคืนสัดส่วนที่เป็นธรรมชาติ HeyGen ปรับเลย์เอาต์ให้อัตโนมัติทำให้ตัวแบบดูสมดุลและอยู่กึ่งกลางเฟรมแทนที่จะถูกยืดเต็มกรอบ สร้างคอนเทนต์วิดีโอ AI คุณภาพสูงด้วย 136,655,440 วิดีโอที่สร้างแล้ว.
แน่นอน ไฟล์ MP4 รองรับการใช้งานได้กับทุกแพลตฟอร์ม สามารถปรับขนาด ปรับเฟรม และส่งออกได้โดยไม่มีปัญหาความเข้ากันได้ หลังจากปรับขนาดแล้ว ยังสามารถปรับรูปแบบคลิปของคุณใหม่ได้ด้วยเครื่องมือปรับใช้วิดีโอซ้ำ Repurpose Video Tool
อาจทำให้คุณภาพลดลงได้หากปรับขนาดไม่ถูกวิธี แต่ HeyGen ใช้การสเกลแบบปรับแต่งพิเศษเพื่อรักษาความคมชัดและสีสัน การพรีวิวก่อนส่งออกช่วยให้มั่นใจว่าวิดีโอที่ปรับขนาดแล้วของคุณยังคงคมชัดและดูเป็นมืออาชีพบนทุกอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI