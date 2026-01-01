สร้างวิดีโอออนบอร์ดดิงแบบมืออาชีพจากสคริปต์ง่ายๆ ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องใช้โปรแกรมตัดต่อ แค่วางข้อความ เลือกสไตล์ แล้วต้อนรับพนักงานใหม่หรือลูกค้าใหม่ด้วยวิดีโอคุณภาพที่สอดคล้องกับแบรนด์
ฟีเจอร์ของเครื่องมือสร้างวิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่
Speech Cleanup เพื่อเสียงพูดเนียนกริบไร้ที่ติ
Record once and sound polished. Speech Cleanup automatically removes filler words, awkward pauses, false starts, and retakes inside the AI video editor, then smooths every transition so your onboarding video looks recorded in one flawless take. No re-shoots and no editing skills needed.
สร้างวิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่จากข้อความ
ไม่ต้องใช้กล้องหรือทีมถ่ายทำ เพียงวางสคริปต์หรือพรอมต์ เลือกสไตล์ที่เรียบง่าย แล้วแพลตฟอร์มวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้จะจัดการที่เหลือให้ ด้วยฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นวิดีโอ HeyGen ช่วยสร้างคอนเทนต์ออนบอร์ดดิงแบบมืออาชีพจากขั้นตอนและนโยบายที่เขียนไว้ พร้อมเผยแพร่ได้ในคลิกเดียว
เสียงบรรยาย AI ได้หลายภาษา
Welcome every hire in their own language. Generate natural narration in 175+ languages and accents from your script, or match your team's tone with a custom voice. The built-in AI voice generator uses text-to-speech to maintain clear, consistent delivery without recording any audio yourself.
ปรับแต่งคำบรรยายและข้อความบนหน้าจอ
ทำให้คอนเทนต์ออนบอร์ดดิงเข้าใจง่ายได้ทุกที่ สร้างคำบรรยายอัตโนมัติและซิงก์ตามเสียงบรรยายของคุณ เพื่อให้ทุกคนรับชมได้แม้ปิดเสียงหรืออยู่ในออฟฟิศที่มีเสียงรบกวน เครื่องมือสร้างซับไตเติลจะจัดรูปแบบข้อความให้สะอาด ปรับแต่งได้ แสดงผลลื่นไหลบนทุกอุปกรณ์ พร้อมรองรับหลายภาษาอย่างครบถ้วน
เปลี่ยนสไลด์และเทมเพลตให้กลายเป็นวิดีโอ
นำคอนเทนต์ที่มีอยู่มาใช้ต่อได้ทันที อัปโหลดสไลด์เด็ค คู่มือ หรือเอกสารนโยบาย แล้วแปลงเป็นวิดีโอออนบอร์ดดิ้งแบบบรรยายเสียงโดยอัตโนมัติ ด้วยฟีเจอร์แปลง PPT เป็นวิดีโอและเทมเพลตวิดีโอออนบอร์ดดิ้ง สไลด์ของคุณจะกลายเป็นวิดีโอแนะนำแบบอินเทอร์แอคทีฟพร้อมแอนิเมชันและการปรับแต่งได้เต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องออกแบบเอง
ไอเดียและกรณีการใช้งานวิดีโอ Onboarding
Filming orientation takes days and dates fast. Write your welcome flow, pick a layout, and produce a consistent training video that helps introduce company culture, so new hires feel ready from day one.
Live setup calls don't scale and notes get ignored. Turn your setup guide into a product demo video that shows customers how to get started, lifting satisfaction and retention while cutting support tickets.
Updating compliance decks every year is slow and costly. Drop in your policy notes and build a structured course your team completes across departments, with a course builder that keeps every module current and consistent.
Screen recordings look messy and go stale fast. Describe each step, choose a format, and a tutorial video maker lets you easily create how-to content that helps new users learn features without a live demo.
Reshooting onboarding for every region costs months. Create once and use a video translator to localize into 175+ languages with synced delivery, giving distributed teams a seamless welcome in their own language.
Long help articles and manuals go unread. Convert a handbook with PDF to video and give customers and marketing teams a short, narrated asset they can watch on demand, reducing repeat questions and support load.
วิธีการทำงานของเครื่องมือสร้างวิดีโอต้อนรับผู้ใช้งานใหม่
สร้างวิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่ได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ ตั้งแต่ร่างแรกไปจนถึงวิดีโอเวอร์ชันสมบูรณ์พร้อมแชร์ให้ทีมของคุณรับชมได้ทันทีวันนี้
เลือกสไตล์และเลย์เอาต์ที่ออกแบบมาสำหรับการออนบอร์ด จากนั้นตั้งค่าอัตราส่วนภาพและสีประจำแบรนด์ของคุณ
วางข้อความต้อนรับ ขั้นตอน หรือข้อความนโยบายของคุณ จากนั้นปรับถ้อยคำและจังหวะการสื่อสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
Add narration, captions, and branding, then let Speech Cleanup remove filler words and pauses.
เรนเดอร์วิดีโอออนบอร์ดดิงที่เสร็จแล้วของคุณแล้วดาวน์โหลดหรือแชร์ให้กับพนักงานใหม่และลูกค้า
เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการสร้างวิดีโอต้อนรับจากสคริปต์ข้อความได้โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขวิดีโอ เพียงวางข้อความ เลือกสไตล์ แล้ว HeyGen จะจัดการบรรยายและจังหวะเวลาให้ วิดีโอ AI generator ทำให้การสร้างวิดีโอง่ายแค่ไม่กี่คลิก
เขียนให้สั้นและชัดเจน ทิปเล็กๆ: ใช้หนึ่งไอเดียต่อหนึ่งซีน สคริปต์ที่อ่านง่าย การบรรยายที่เป็นธรรมชาติ และคำบรรยายช่วยให้วิดีโอออนบอร์ดดิงมีประสิทธิภาพและดึงความสนใจได้ วิดีโอออนบอร์ดดิงที่สร้างจากฟีเจอร์ script to video อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่
ได้เลย เริ่มจากเทมเพลตวิดีโอ Onboarding ใส่สคริปต์ของคุณแล้วปรับแต่งหน้าตา มีเทมเพลตวิดีโอ Onboarding ให้ใช้ฟรีสำหรับเริ่มต้น พร้อมเลย์เอาต์พรีเซนเทชันแบบแอนิเมชันที่ช่วยให้สร้างวิดีโอ Onboarding ที่น่าสนใจได้ในไม่กี่นาที
ได้แน่นอน แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การสร้างวิดีโอง่ายขึ้นมาก ใครๆ ก็สร้างวิดีโอสำหรับการปฐมนิเทศได้จากข้อความที่มีอยู่แล้ว คุณจะได้ฮับรวมเทมเพลตคอนเทนต์และตัวเลือกวิดีโอแบบไม่ต้องใช้ใบหน้า ช่วยให้สร้างวิดีโอที่ดูมืออาชีพได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้ทีมถ่ายทำ
มีแพ็กเกจฟรีที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตให้ทดลองใช้เครื่องมือหลักและเทมเพลตต่างๆ แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นประมาณ $29 ต่อเดือนสำหรับวิดีโอไม่จำกัด เสียงให้เลือกมากขึ้น และการพากย์เสียงด้วย AI ช่วยให้การออนบอร์ดพนักงานใหม่ทุกคนเป็นไปอย่างราบรื่น
ได้ โมดูลแบบอินเทอร์แอกทีฟจะเพิ่มแบบทดสอบและการโต้ตอบภายในวิดีโอ และสามารถส่งออกเป็นไฟล์ SCORM สำหรับ LMS ของคุณในรูปแบบวิดีโอการเรียนรู้ การเข้าสู่ระบบแบบปลอดภัย บันทึกการตรวจสอบ และมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวด ช่วยให้วิดีโอออนบอร์ดทุกชิ้นสะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณได้อย่างแท้จริง
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เปลี่ยนสคริปต์และนโยบายของคุณให้กลายเป็นวิดีโออบรมพนักงานใหม่ที่น่าสนใจด้วย AI