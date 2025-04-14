สร้างวิดีโอวันหยุดที่ดูมืออาชีพจากสคริปต์ข้อความง่ายๆ ด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอวันหยุดใน HeyGen สร้างวิดีโออวยพรตามฤดูกาล แคมเปญเทศกาล และคอนเทนต์ฉลองโอกาสต่างๆ ได้ทุกเทศกาล โดยไม่ต้องใช้กล้อง ซอฟต์แวร์ตัดต่อ หรือประสบการณ์โปรดักชัน
ทำไมแบรนด์ถึงเลือกใช้ HeyGen Video Maker
สร้างวิดีโอวันหยุดแบบใดก็ได้จากข้อความ
ไม่ต้องใช้กล้องหรือทีมถ่ายทำอีกต่อไป แค่เขียนสคริปต์หรือข้อความอวยพร เลือกสไตล์ภาพตามฤดูกาล แล้วเครื่องมือสร้างวิดีโอช่วงวันหยุดจะสร้างวิดีโอฉบับสมบูรณ์ให้อัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะทำวิดีโออวยพรคริสต์มาส ข้อความสวัสดีวันดิวาลี แคมเปญปีใหม่ หรือวิดีโอขอบคุณวันขอบคุณพระเจ้า ก็เริ่มต้นจากข้อความและจบด้วยวิดีโอระดับมืออาชีพได้ทั้งนั้น เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีไม่ใช่หลายวัน และไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานตัดต่อ ใช้เอนจินแปลงข้อความเป็นวิดีโอเพื่อเปลี่ยนจากสคริปต์เป็นคอนเทนต์วิดีโอช่วงวันหยุดที่เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในเซสชันเดียว
เทมเพลตวิดีโอต้อนรับวันหยวนหลายพันแบบ
เลือกชมเทมเพลตวิดีโอช่วงวันหยุดหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาสำหรับทุกเทศกาลสำคัญ ทุกวัฒนธรรม และทุกฤดูกาล พื้นหลังสไตล์เทศกาล มูฟชันกราฟิก และพาเลตต์สีตามฤดูกาลถูกใส่มาให้พร้อม เพื่อให้วิดีโอของคุณดูเนี้ยบตั้งแต่เฟรมแรก ใส่สติกเกอร์ ไอคอน และแอนิเมชันธีมวันหยุดเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ให้แต่ละวิดีโอให้สอดคล้องกับแบรนด์และโอกาสพิเศษของคุณ เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI จะจัดการเลเยอร์ภาพทุกส่วนให้อัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณโฟกัสที่สารและเนื้อหาได้เต็มที่แทนการกังวลเรื่องโปรดักชัน
เครื่องมือแก้ไขแบบลากแล้ววาง
ปรับแต่งวิดีโอช่วงวันหยุดให้เป็นสไตล์ของคุณเองได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องมีทักษะด้านเทคนิค อินเทอร์เฟซแบบลากแล้ววางช่วยให้ตกแต่งวิดีโอด้วยโอเวอร์เลย์ธีมเทศกาล ปรับเพลงประกอบและเอฟเฟกต์เสียง และใส่ฟิลเตอร์เพื่อสร้างบรรยากาศวันหยุดที่ใช่ เพิ่มรูปสต็อก สลับฉากหลัง หรือวางภาพต้นคริสต์มาสเพื่อให้ลุคสมบูรณ์แบบ ทุกการแก้ไขทำได้บนเบราว์เซอร์ ไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มและไม่ต้องเรียนรู้ซอฟต์แวร์ซับซ้อน วิดีโอเอดิตเตอร์ AI ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ใช้งานง่ายตั้งแต่ต้นจนจบ
เสียงบรรยายธรรมชาติในมากกว่า 175 ภาษา
เพิ่มเสียงบรรยายโทนอบอุ่นเป็นธรรมชาติให้กับวิดีโอช่วงวันหยุดทุกชิ้นได้โดยไม่ต้องอัดเสียงเองแม้แต่ประโยคเดียว โคลนเสียงของคุณจากตัวอย่างเสียงสั้นๆ แล้วนำไปใช้กับทุกวิดีโออวยพรตามฤดูกาลที่คุณสร้าง ส่งข้อความอวยพรวันหยุดแสนสุขแบบเดียวกันถึงทีม ลูกค้า และพาร์ทเนอร์ในกว่า 40 ประเทศเป็นภาษาที่แต่ละคนต้องการได้ โดยไม่ต้องสร้างวิดีโอใหม่ทุกครั้ง เครื่องสร้างเสียง AI สร้างเสียงคุณภาพระดับออกอากาศจากข้อความได้ภายในไม่กี่นาที พร้อมคงโทนเสียงและความอบอุ่นไว้ในทุกเวอร์ชันภาษาที่คุณต้องการ
ปรับแต่งวิดีโอช่วงวันหยุดในระดับจำนวนมาก
การส่งคำอวยพรวันหยุดแบบทั่วไปข้อความเดียวไปยังรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดทำได้ง่าย แต่การส่งวิดีโอแบบเฉพาะบุคคลไปยังผู้รับนับพันคือจุดที่หลายทีมติดขัด ด้วยการปรับแต่งแบบแบตช์ คุณสามารถสลับชื่อ อ้างอิงบริษัท และรายละเอียดเฉพาะต่างๆ ในวิดีโอวันหยุดหลายร้อยเวอร์ชันได้โดยอัตโนมัติ ผู้รับแต่ละคนจะได้รับคำอวยพรที่รู้สึกเหมือนสร้างมาเพื่อเขาโดยเฉพาะ ทำให้การสร้างคอนเทนต์วันหยุดแบบเฉพาะบุคคลในปริมาณมากเป็นเรื่องง่ายดาย จับคู่สิ่งนี้เข้ากับ AI face swap เพื่อเปลี่ยนผู้พูดให้แตกต่างกันตามภูมิภาคหรือแคมเปญได้โดยไม่ต้องถ่ายทำเพิ่ม
แปลวิดีโอวันหยุดได้ทันทีทุกภาษา
วิดีโอแคมเปญวันหยุดเพียงชิ้นเดียวสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทั่วโลกเมื่อมีการแปลรวมอยู่ในเวิร์กโฟลว์การผลิต ตั้งค่าคอนเทนต์ช่วงเทศกาลของคุณให้รองรับมากกว่า 175 ภาษา พร้อมลิปซิงก์แม่นยำและคุณภาพเสียงคงเดิม เพื่อให้ทุกเวอร์ชันเป็นธรรมชาติเหมือนต้นฉบับ แชร์แคมเปญเดียวให้ครอบคลุมทุกตลาดได้ภายในบ่ายเดียว แทนการต้องจัดการไทม์ไลน์การผลิตแยกตามแต่ละภูมิภาค ใช้ตัวแปลวิดีโอ AIเพื่อโลคัลไลซ์คอนเทนต์ช่วงวันหยุดสำหรับทุกตลาดได้โดยไม่ต้องสร้างวิดีโอใหม่ตั้งแต่ต้น
กรณีการใช้งานของ Holiday Video Maker
Running a major campaign for Christmas, Lunar New Year, or any global holiday requires consistent, high-quality video across every channel and market. Traditional production means multiple shoots, rounds of editing, and agency fees that slow down your timeline. A holiday video is a great way to convey your brand's warmth and leave a lasting impression on customers during the festive season. With a holiday video maker, your team writes the script, selects the seasonal look, and generates campaign-ready videos the same day. Use marketing videos to build full seasonal campaigns from a single workflow.
Recording a personal holiday message from a CEO or department head usually means scheduling time, finding a quiet space, and editing the footage afterward. That process takes days for one video and falls apart at scale when you need different messages for different regions or teams. With the holiday video maker, leadership writes their message, approves the script, and gets a finished video without stepping in front of a camera. The result looks polished and personal. The faceless video workflow means no camera is ever required.
Sometimes the most impactful holiday message is the personal one. Sending a heartwarming video to loved ones, close friends, or a small team captures the joy of the season in a way a text message never can. A heartfelt holiday video is a great way to build stronger connections and show people they matter. Produce a professional-looking video in minutes, add a personal voiceover, and share it across any social media platform or messaging app. Use the invitation video tool to create moments people will cherish long after the holidays.
Social feeds fill up with generic holiday posts every year. Standing out requires video content that is on-trend, on-brand, and published at the right moment. Most teams do not have the bandwidth to produce fresh holiday videos for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts simultaneously. With the holiday video maker, you generate platform-optimized seasonal clips in minutes and schedule them before the rush. The reel generator and tiktok video tools produce vertical, short-form holiday content built for each platform.
Internal holiday communications break down when your workforce spans multiple countries and languages. A single English-language video leaves non-native speakers feeling excluded and reduces the impact of the message. Produce one holiday greeting and localize it into every language your teams speak, with natural narration and accurate timing in each version. Würth Group cut translation costs by 80% and delivered a 65-minute presentation across 8 languages in four days using this approach. Use AI dubbing to make every internal holiday message feel local.
Time-sensitive holiday promotions need to go live fast. Waiting on a production team or agency to deliver a finished video ad means missing peak buying windows. With the holiday video maker, your marketing team writes the offer, selects a seasonal style, and publishes a finished promo video the same day. Making holiday videos for limited-time offers is something any team can do without video editing experience. Pair with the AI ad maker to turn holiday promos into ready-to-run video ads.
วิธีการทำงานของเครื่องมือสร้างวิดีโอวันหยุด
เปลี่ยนจากสคริปต์ช่วงวันหยุดให้กลายเป็นวิดีโอพร้อมแชร์ได้ใน 4 ขั้นตอน ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีตั้งแต่เริ่มจนเผยแพร่
เรียกดูเทมเพลตและธีมภาพตามฤดูกาลสำหรับทุกโอกาสพิเศษ เลือกพื้นหลัง ชุดสี และรูปแบบเลย์เอาต์ที่เข้ากับเทศกาลและแบรนด์ของคุณ ระบบจะเตรียมองค์ประกอบภาพทั้งหมด ทรานซิชัน และการตั้งค่าบรรยายให้พร้อมก่อนที่คุณจะเริ่มเขียนสักคำ
พิมพ์สคริปต์ช่วงวันหยุดของคุณโดยตรงหรือวางข้อความที่มีอยู่ ปรับโทน ความยาว และจังหวะให้เหมาะกับโอกาส แพลตฟอร์มจะวิเคราะห์ข้อความของคุณเพื่อจัดโครงสร้างฉากและเวลาให้พร้อมสำหรับการเรนเดอร์วิดีโอ
เพิ่มโลโก้ของคุณ ปรับสไตล์เสียงบรรยาย ใส่ซับไตเติล หรือสลับภาพผู้บรรยายได้ สำหรับแคมเปญแบบแบตช์ เพียงอัปโหลดรายชื่อผู้รับ ระบบจะปรับแต่งวิดีโอแต่ละเวอร์ชันให้เหมาะกับแต่ละคนโดยอัตโนมัติ ทุกการแก้ไขทำผ่านอินเทอร์เฟซแบบข้อความ ไม่ต้องมีทักษะตัดต่อวิดีโอ
เรนเดอร์วิดีโอสุดท้ายแล้วดาวน์โหลดหรือเผยแพร่โดยตรงไปยังช่องทางที่ต้องการ วิดีโอช่วงวันหยุดพร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาที จัดรูปแบบสำหรับโซเชียลมีเดีย อีเมล หรือแพลตฟอร์มภายใน โดยไม่ต้องทำโพสต์โปรดักชันเพิ่มเติม
เครื่องสร้างวิดีโอช่วงวันหยุดคือเครื่องมือที่เปลี่ยนสคริปต์หรือข้อความที่เขียนไว้ให้กลายเป็นวิดีโอธีมเทศกาลที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมภาพประกอบ เสียงบรรยาย และโมชั่นกราฟิก ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโออวยพรคริสต์มาส แคมเปญปีใหม่ ข้อความสำหรับเทศกาล Diwali คำขอบคุณวัน Thanksgiving การ์ด Hanukkah โปรโมชันตรุษจีน และคอนเทนต์ฉลองโอกาสพิเศษอื่นๆ ได้ทุกเทศกาล เวิร์กโฟลว์ script to videoจะจัดการงานโปรดักชันด้านภาพให้อัตโนมัติ ทำให้เปลี่ยนจากข้อความไปเป็นวิดีโอที่ดูมืออาชีพและพร้อมแชร์ได้โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขวิดีโอเอง
ได้ การปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลถูกผสานอยู่ในเวิร์กโฟลว์การผลิต คุณสามารถโคลนเสียงของตัวเองเพื่อให้เสียงบรรยายฟังดูเหมือนคุณจริงๆ และการปรับแบบแบตช์ช่วยให้สลับชื่อ คำทักทาย และข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ได้ในวิดีโอหลายร้อยเวอร์ชันจากเทมเพลตเดียว ผู้รับแต่ละคนจะได้รับวิดีโอที่สร้างขึ้นมาเฉพาะสำหรับเขา ความรู้สึกอบอุ่นส่งต่อไปถึงผู้ชมเพราะการนำเสนอถูกออกแบบมาเฉพาะ ไม่ได้เป็นข้อความกลางๆ ทั่วไป การโคลนเสียงด้วย AIจะรักษาน้ำเสียงธรรมชาติของคุณไว้ได้ในทุกเวอร์ชันวิดีโอ
วิดีโอช่วงวันหยุดส่วนใหญ่จะพร้อมใช้งานภายในไม่ถึง 5 นาทีหลังจากที่คุณส่งสคริปต์ เอนจินเรนเดอร์จะประมวลผลการบรรยาย การเลือกฉาก และการซิงก์ภาพไปพร้อมกันทั้งหมด จึงไม่ต้องรอคิวตัดต่อแบบแมนนวล หากคุณต้องการผลิตวิดีโอช่วงวันหยุดแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเป็นชุดใหญ่สำหรับรายชื่อผู้ติดต่อจำนวนมาก ระบบจะสร้างทุกเวอร์ชันแบบขนานกัน ทำให้เวลาในการรอสำหรับวิดีโอ 500 รายการไม่ต่างจากวิดีโอ 5 รายการ
ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือพิธีกรเลย คุณสามารถใช้อวตารดิจิทัลจากไลบรารีสต็อกกว่า 1,000 แบบ สร้างพิธีกรแบบกำหนดเองจากรูปภาพเพียงรูปเดียวด้วยเทคโนโลยี AI Photo Avatar หรือสร้างวิดีโอเทศกาลแบบไม่เห็นหน้าเลยโดยใช้เพียงเสียงบรรยายและภาพประกอบตามฤดูกาล ทุกวิธีให้ผลลัพธ์ระดับมืออาชีพโดยที่คุณหรือทีมของคุณไม่ต้องยืนอยู่หน้ากล้องเลย
เขียนสคริปต์ของคุณเพียงครั้งเดียวแล้วใช้เอนจินแปลภาษาช่วยโลคัลไลซ์เป็นกว่า 175 ภาษา แต่ละเวอร์ชันที่แปลจะคงโทนเสียงต้นฉบับและรักษาจังหวะการบรรยายให้แม่นยำเพื่อให้วิดีโอดูเป็นธรรมชาติในทุกภาษา คุณสามารถส่งแคมเปญตามฤดูกาลชุดเดียวกันให้ทีมงานหรือกลุ่มลูกค้าในกว่า 40 ประเทศได้ภายในบ่ายวันเดียวด้วย การพากย์เสียงด้วย AI โดยไม่ต้องมีไทม์ไลน์การโปรดักชันแยกตามแต่ละตลาด
ได้แน่นอน แก้ไขสคริปต์ ปรับเสียงพากย์ สลับภาพ หรือเปลี่ยนองค์ประกอบใดๆ ผ่านตัวแก้ไขแบบใช้ข้อความแล้วเรนเดอร์ใหม่ วิดีโอที่อัปเดตจะพร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมดหรือถ่ายทำซ้ำ ทำให้เครื่องมือสร้างวิดีโอช่วงวันหยุดนี้เหมาะสำหรับโปรโมชันที่ต้องทำแข่งกับเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อเสนอในช่วงพีค ใช้ตัวแก้ไขวิดีโอ AIเพื่อปรับแก้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่รบกวนเวิร์กโฟลว์การผลิตส่วนอื่นๆ ของคุณ
HeyGen มีเครื่องมือสร้างวิดีโอช่วงวันหยุดให้ใช้ฟรีโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต สามารถเริ่มสร้างและลองใช้ฟีเจอร์หลักได้ทันที แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน ปลดล็อกการโคลนเสียง ความยาววิดีโอที่มากขึ้น การปรับแต่งแบบแบตช์ และการเข้าถึงไลบรารีเทมเพลตตามฤดูกาลแบบครบชุด แผนสำหรับทีมและองค์กรรวมเครื่องมือทำงานร่วมกัน การเข้าถึง API และการดูแลแบบเฉพาะสำหรับแคมเปญช่วงวันหยุดปริมาณมาก ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วย แผน ที่เริ่มต้นเพียง $49 ต่อเดือน
การจ้างช่างวิดีโอสำหรับถ่ายทำตามฤดูกาลมักต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า เดินทาง เตรียมอุปกรณ์ และตัดต่อหลังถ่ายทำ ซึ่งมักใช้เวลาหลายวันและมีค่าใช้จ่ายหลักพันดอลลาร์ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น ฟุตเทจสต็อกก็จำกัดความสามารถในการปรับให้เป็นแบบเฉพาะแบรนด์ของคุณ เครื่องมือสร้างวิดีโอสำหรับช่วงวันหยุดช่วยให้ทีมของคุณสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพสำหรับทุกโอกาสได้ในต้นทุนและเวลาเพียงเศษเสี้ยว ลูกค้ารายงานว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้สูงสุด 70% เมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิมวิดีโอสาธิตสินค้าและเวิร์กโฟลว์โปรโมชันใช้โมเดลเดียวกันนี้กับคอนเทนต์แคมเปญช่วงวันหยุด
ได้ ซับไตเติลจะถูกสร้างอัตโนมัติจากสคริปต์ของคุณ และสามารถปรับสไตล์ ย้ายตำแหน่ง และส่งออกเป็นไฟล์ SRT หรือ VTT ได้ การเพิ่มคำบรรยายช่วยให้เข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้นและเพิ่มเวลาในการรับชมบนโซเชียลแพลตฟอร์มที่วิดีโอเล่นอัตโนมัติโดยไม่มีเสียง ใช้ตัวสร้างซับไตเติลเพื่อใส่และปรับแต่งคำบรรยายในวิดีโอช่วงวันหยุดได้ทุกแบบโดยไม่ต้องมีขั้นตอนตัดต่อแยกต่างหาก
คุณสามารถส่งออกวิดีโอช่วงวันหยุดในแนวนอนสำหรับ YouTube และอีเมล แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับ Instagram และ LinkedIn และแบบแนวตั้งสำหรับ TikTok และ Instagram Reels ได้ทุกรูปแบบจากสคริปต์และเทมเพลตเดียวกันโดยไม่ต้องสร้างวิดีโอใหม่เครื่องมือ AI social mediaจะสร้างเวอร์ชันที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องมานั่งปรับรูปแบบวิดีโอเดิมซ้ำๆ สำหรับทุกช่องทาง
ได้ อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอของคุณเองแล้วแพลตฟอร์มจะผสานเข้ากับผลลัพธ์สุดท้ายควบคู่ไปกับภาพที่สร้างขึ้น พื้นหลังตามฤดูกาล และเสียงบรรยายที่สร้างด้วย AI เหมาะมากเมื่ออยากโชว์สินค้า ทีมงาน หรือโมเมนต์ของแบรนด์จริงๆ ภายในวิดีโอธีมวันหยุดimage to videoช่วยให้การนำคอนเทนต์ภาพของคุณเองเข้าไปอยู่ในเวิร์กโฟลว์การสร้างวิดีโอธีมวันหยุดเป็นเรื่องง่ายและลื่นไหล
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมชุดเครื่องมือ AI ครบวงจรสำหรับการสร้างวิดีโอ: การสร้างสคริปต์อัตโนมัติ การโคลนเสียง ลิปซิงก์ การสร้างซีนอัตโนมัติ การแปลภาษา และการปรับวิดีโอให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลแบบแบตช์ ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อหลายแอปหรือจัดการเวิร์กโฟลว์แยกกันสำหรับแต่ละงาน ทุกอย่างที่ต้องใช้ในการสร้างวิดีโออวยพรวันหยุดที่ดูมืออาชีพและทรงพลังถูกรวมไว้ในที่เดียว ใช้งานได้โดยตรงบนเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
