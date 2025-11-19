พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

เครื่องมือ Face Talking AI สำหรับสร้างวิดีโอสมจริง

Face talking เปลี่ยนภาพนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอพูดได้สมจริงด้วย AI ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอ Face talking ที่ดูเป็นธรรมชาติ ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดี และเหมือนมนุษย์ โดยไม่ต้องใช้กล้อง การถ่ายทำ หรือเวิร์กโฟลว์การโปรดักชันที่ซับซ้อน

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

เลือกอวตาร
ลิปซิงก์จะถูกซิงก์ปากหลังจากสร้างวิดีโอเสร็จ
พิมพ์สคริปต์ของคุณ
พิมพ์ได้ทุกภาษา
พื้นหลังสีดำล้วน

การศึกษาและการฝึกอบรม

Face talking videos explain lessons, onboarding steps, and tutorials in a clear and personal way. This improves understanding and keeps learners engaged without live instruction.

การสื่อสารด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์

Use face talking to introduce features, explain benefits, or deliver announcements with a human presence. This builds trust while keeping messaging consistent.

อัปเดตองค์กรและการสื่อสารภายใน

Teams share policies, updates, and instructions using familiar faces in talking photos. This removes the need for meetings or scheduled recordings.

การเริ่มต้นใช้งานและการดูแลลูกค้า

Face talking videos guide users step by step through processes and workflows. This reduces confusion and improves completion rates.

การเล่าเรื่องและคลังข้อมูลดิจิทัล

Creators animate portraits to narrate stories, biographies, or historical content with emotional impact. This brings static visuals to life.

การสื่อสารหลายภาษา

Organizations deliver the same message globally by translating scripts while keeping the same talking face with the video translator.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI แบบ Face Talking ที่ดีที่สุด

Face talking ถูกออกแบบมาสำหรับช่วงเวลาที่การมีตัวตนของมนุษย์ช่วยให้การสื่อสารชัดเจนขึ้น น่าเชื่อถือขึ้น และดึงดูดมากขึ้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชัน AI talking ต่างๆ HeyGen ช่วยให้สร้างวิดีโอพูดคุยได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี AI talking

การสื่อสารแบบมนุษย์โดยไม่ต้องถ่ายทำวิดีโอ

Face talking ให้คุณปรากฏบนหน้าจอเป็นอวตาร AI โดยไม่ต้องอัดวิดีโอเอง รักษาความรู้สึกเชื่อมต่อแบบมนุษย์ให้เห็นได้ชัดเจน พร้อมลดความเครียด การเตรียมอุปกรณ์ และเวลาที่ต้องใช้ในการถ่ายทำวิดีโอจริงด้วยการใช้อวตาร AI

อัปเดตและปรับปรุงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

แทนที่จะต้องถ่ายวิดีโอใหม่ คอนเทนต์แบบพูดกับกล้องสามารถอัปเดตได้ด้วยการแก้ไขข้อความหรือเสียง ทำให้การปรับแก้ทำได้ทันทีและทำให้คอนเทนต์ทันสมัยอยู่เสมอ

ส่งมอบผลงานสม่ำเสมอในทุกวิดีโอ

Face talking ช่วยให้ใบหน้าโทนเสียงและสไตล์การนำเสนอเหมือนกันในทุกวิดีโอช่วยให้ทีมรักษาเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอ

สร้างวิดีโอใบหน้าพูดจากรูปถ่าย

อัปโหลดรูปถ่ายใบหน้าตรงเพียงรูปเดียวแล้วสร้างวิดีโอใบหน้าพูดพร้อมการขยับปากและสีหน้าที่สมจริงด้วยAI video generatorAI จะวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าเพื่อสร้างแอนิเมชันการพูดที่ลื่นไหลเป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกเหมือนจริง ช่วยตัดความจำเป็นในการถ่ายทำ จัดแสง หรือมีทักษะด้านแอนิเมชันออกไป

image to video

ขยับใบหน้าพูดตามข้อความ

สร้างวิดีโอใบหน้าพูดได้ง่ายๆ แค่พิมพ์สคริปต์แทนการอัดเสียง ระบบเสียง AI และการลิปซิงก์จะซิงก์กันอย่างแม่นยำ แก้ไขได้รวดเร็วโดยไม่เสียความสมจริง เหมาะสำหรับคอนเทนต์ปริมาณมากและอัปเดตบ่อย

การลิปซิงก์และควบคุมสีหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ

วิดีโอพูดคุยแบบเห็นใบหน้ามีการซิงก์ปากที่แม่นยำควบคู่กับการขยับใบหน้าที่เป็นธรรมชาติ ช่วยหลีกเลี่ยงแอนิเมชันที่เกินจริงและสร้างการนำเสนอที่น่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ชมโฟกัสและรู้สึกสบายตา ผลลัพธ์จึงดูเป็นมืออาชีพและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพให้ประสบการณ์วิดีโอ AI แบบพูดคุย

รองรับการพูดด้วยใบหน้าหลายภาษา

สร้างวิดีโอพูดด้วยใบหน้าเดียวกันได้หลายภาษา ช่วยสื่อสารกับผู้ชมทั่วโลกโดยไม่ต้องสร้างภาพใหม่ ลดเวลาการทำโลคัลไลเซชันพร้อมรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือวันที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์อยู่แล้ว แล้วจู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพทีมให้เก่งขึ้น ทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากภาพด้วย AI

สร้างใบหน้าที่คุณต้องการให้พูดได้ด้วย AI ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดรูปภาพ

เลือกภาพถ่ายใบหน้าตรงที่คมชัด จากนั้น AI จะเตรียมใบหน้าเพื่อใช้สร้างการเคลื่อนไหวสมจริงในอวตาร AI

ขั้นตอนที่ 2

เพิ่มข้อความหรือเสียง

พิมพ์สคริปต์ของคุณหรืออัปโหลดไฟล์เสียง ระบบจะสร้างจังหวะ น้ำเสียง การแสดงออก และการขยับปากให้อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3

สร้างวิดีโอใบหน้าพูดได้

HeyGen สร้างใบหน้าพูดคุยที่ดูเป็นธรรมชาติพร้อมการลิปซิงก์และการเคลื่อนไหวใบหน้าที่แม่นยำ

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและแชร์

ดาวน์โหลดวิดีโอของคุณไปใช้บนเว็บไซต์ โซเชียลแพลตฟอร์ม หรือเครื่องมือภายในองค์กรได้ตามต้องการ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Face talking คืออะไร?

Face talking คือเทคโนโลยี AI ที่ทำให้ภาพนิ่งขยับและพูดได้ราวกับมีชีวิต โดยสร้างการขยับริมฝีปากและสีหน้าที่สมจริงให้ตรงกับข้อความหรือเสียงที่ป้อนเข้าไป เปลี่ยนภาพเพียงภาพเดียวให้กลายเป็นวิดีโอพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ

วิดีโอใบหน้าพูดได้สมจริงแค่ไหน?

วิดีโอพูดคุยแบบเห็นใบหน้าถูกออกแบบมาให้ดูเหมือนมนุษย์จริง ไม่ใช่การ์ตูนเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวบนใบหน้าที่ละเอียดอ่อนและการลิปซิงก์ที่แม่นยำในวิดีโอพูดคุยแบบเห็นใบหน้าช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและหลีกเลี่ยงความรู้สึกแปลกหลอนที่มักเกิดขึ้นกับแอนิเมชันพื้นฐาน

รูปแบบภาพแบบไหนที่เหมาะที่สุดสำหรับทำใบหน้าพูดได้?

รูปภาพใบหน้าตรงที่ชัดเจนและมีแสงสว่างเพียงพอจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รูปที่มองเห็นรายละเอียดใบหน้าได้ชัดช่วยให้ AI สร้างการขยับปากและการพูดได้ลื่นไหลและแม่นยำยิ่งขึ้น

สามารถสร้างวิดีโอใบหน้าพูดได้โดยใช้แค่ข้อความอย่างเดียวได้ไหม

ได้ วิดีโอพูดคุยแบบเห็นใบหน้าสามารถสร้างได้จากข้อความล้วนๆ ด้วยเทคโนโลยี text to videoAI จะเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงพูดและซิงก์การขยับใบหน้าให้อัตโนมัติ ไม่ต้องอัดเสียงเอง

ใบหน้าเดียวสามารถพูดได้หลายภาษาไหม?

ใบหน้าเดียวสามารถปรับให้พูดได้หลายภาษาโดยเปลี่ยนสคริปต์ในวิดีโอหัวพูดแบบปรับแต่งส่วนบุคคล ช่วยให้ภาพลักษณ์ทางสายตาคงเดิมแต่ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับภูมิภาคและกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกันได้ สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แพ็กเกจ Creator เริ่มต้นที่ $29

ต้องมีทักษะตัดต่อวิดีโอหรือทำแอนิเมชันไหม?

ไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านเทคนิค วิดีโอพูดคุยแบบเห็นใบหน้าถูกสร้างขึ้นผ่านเวิร์กโฟลว์ง่ายๆ โดยใช้รูปภาพและสคริปต์ ทำให้ทุกคนสามารถใช้งานได้

สามารถใช้อวตารใบหน้าเดียวกันพูดซ้ำได้ไหม

ได้ เมื่อสร้างอวตารใบหน้าพูดได้แล้ว สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนวิดีโอ ช่วยให้สร้างคอนเทนต์ได้อย่างขยายขนาดได้ โดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่ซ้ำทุกครั้ง

เข้าถึง 500 ได้เต็มรูปแบบและสำรวจ อวตารสาธารณะทั้งหมด

Face Talking เหมาะกับใครมากที่สุด?

Face talking เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สอน นักการตลาด ธุรกิจ และครีเอเตอร์ที่ต้องการการสื่อสารผ่านวิดีโอที่ดูเป็นมนุษย์โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือมีต้นทุนการโปรดักชันสูง

สำรวจตัวเลือกราคาแบบรายปีที่คุ้มค่า เริ่มต้นเพียง $24 ต่อปี

