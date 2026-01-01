สร้างวิดีโอสรุปงานอีเวนต์ได้ในไม่กี่นาที

เปลี่ยนฟุตเทจดิบจากงานอีเวนต์ให้กลายเป็นวิดีโอสรุปงานที่ดูมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที ใส่สคริปต์ ล้างช็อตทุกเทคอัตโนมัติ แล้วรับวิดีโอไฮไลต์ที่พร้อมแชร์ทันที ไม่ต้องใช้กล้องหรือทักษะตัดต่อ

Event recap video maker turning raw footage into a polished highlight reel.
141,999,561วิดีโอที่สร้างแล้ว
116,756,600อวตารที่สร้างแล้ว
19,584,524วิดีโอที่แปลแล้ว
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ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
คุณสมบัติเด่น

ฟีเจอร์ของเครื่องมือสร้างวิดีโอสรุปงานอีเวนต์

การตัดต่อ AI ที่ดึงทุกไฮไลต์ให้น่าสนใจ

ข้ามไทม์ไลน์และการตัดต่อแบบแมนนวลไปเลย AI จะสแกนฟุตเทจของคุณ เลือกช่วงที่เด่นที่สุด แล้วประกอบเป็นวิดีโอไฮไลต์จังหวะเร็วพร้อมเพลง ทรานซิชัน และจังหวะการตัดต่อที่จัดให้เรียบร้อย คุณจะได้วิดีโอสรุปที่กลมกลืนและคุณภาพสูงโดยไม่ต้องแตะซอฟต์แวร์ตัดต่อเองเลย

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AI editing assembling event footage into a highlight reel automatically.

ปรับเสียงพูดให้เนียนไร้ที่ติ

ได้เสียงสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องอัดใหม่ AI จะลบคำฟุ่มเฟือย ช่วงหยุดพูด การเริ่มพูดใหม่ และเทคที่ไม่ใช้ให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นเชื่อมช่องว่างของภาพด้วย AI ลิปซิงก์ที่เป็นธรรมชาติ ทำให้วิดีโอสรุปงานของคุณดูเหมือนอัดจบในครั้งเดียวแบบไร้ที่ติ ไม่มีจังหวะตัดกระตุก ไม่มีการตัดต่อด้วยมือ

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Speech Cleanup removing filler words and retakes from event recap takes.

แปลงสคริปต์ให้กลายเป็นฉากพร้อมเสียงบรรยาย

ไม่มีฟุตเทจจากวันงานใช่ไหม แค่เขียนรายละเอียดงานและสคริปต์ไม่กี่บรรทัด จากนั้นเอนจินสร้างวิดีโอจากสคริปต์จะสร้างฉากบรรยายให้ครบทั้งภาพ กราฟิก และเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติ เพิ่มอินโทรแบบกำหนดเอง ข้อความขอบคุณ หรือคำพูดจากวิทยากรได้ภายในไม่กี่วินาที

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Script turned into narrated event recap scenes with visuals and voiceover.

Template และ Brand Kit พร้อมใช้งานในตัว

เริ่มจากไลบรารีเทมเพลตสรุปแทนการเริ่มจากหน้าว่าง ใส่โลโก้ สี และฟอนต์ของคุณเพียงครั้งเดียว วิดีโอทุกชิ้นก็จะสอดคล้องกับแบรนด์ เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ช่วยให้ทีมของคุณควบคุมงานครีเอทีฟได้เอง ทำให้ซีรีส์อีเวนต์ประจำดูมืออาชีพและมีความสม่ำเสมอทุกครั้ง

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Recap templates and brand kits keeping event videos on brand.

แปลสรุปเนื้อหาเป็นมากกว่า 175 ภาษา

เข้าถึงผู้เข้าร่วมทุกคนด้วยภาษาของแต่ละคน แปลวิดีโอสรุปงานของคุณด้วยการพากย์เสียง AI แบบเป็นธรรมชาติได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อมเสียงและการขยับปากที่ซิงก์กับแต่ละซีน วิดีโอสรุปงานเพียงชิ้นเดียวก็กลายเป็นคอนเทนต์การตลาดระดับโลกที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นในทุกภูมิภาค ทีม และกลุ่มผู้ชม

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Localizing an event recap video into 175+ languages with AI dubbing.

ไอเดียและตัวอย่างการใช้งานวิดีโอสรุปงานอีเวนต์

สรุปงาน Conference และ Summit

สรุปงาน Conference และ Summit

Editing days of conference footage takes weeks and an agency budget. Capture the excitement in a fast recap instead, then share it as a promo video that fuels your next marketing campaign and drives signups.

ไฮไลต์วิดีโองานอีเวนต์องค์กร

ไฮไลต์วิดีโองานอีเวนต์องค์กร

Internal event footage often sits unused because editing it is nobody's job. Turn it into a recap that engages your whole company, and add an AI spokesperson to communicate the highlights and key takeaways.

สรุปงานแสดงสินค้าและบูธอีเวนต์

สรุปงานแสดงสินค้าและบูธอีเวนต์

Trade show leads cool off while footage waits for editing. Skip the videography crew and ship an effective booth recap that pairs the best moments with a product demo video while the event is fresh.

สรุป Webinar และงานอีเวนต์เสมือนจริง

สรุป Webinar และงานอีเวนต์เสมือนจริง

Recapping a long webinar by hand means scrubbing hours of recording. Turn the slides and key clips into an engaging summary with PPT To video, so registrants who missed it still get the value.

Social Clips for Instagram and TikTok

Social Clips for Instagram and TikTok

Posting event clips manually means resizing and recutting for every social media feed. Generate vertical highlights with the reel generator instead, and publish recaps to Instagram, TikTok, and Shorts the moment the event wraps.

สรุปการประชุมทีมภายในและออฟไซต์

สรุปการประชุมทีมภายในและออฟไซต์

Team offsites and all-hands rarely get a recap because no one has time to cut one. Drop the clips into an AI video editor, arrange the best moments, and capture the essence of the experience.

วิธีการทำงาน

วิธีการทำงานของเครื่องมือสร้างวิดีโอสรุปงานอีเวนต์

HeyGen ช่วยเปลี่ยนคลิปดิบของคุณให้กลายเป็นวิดีโอสรุปงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ โดยระบบจะจัดการตัดต่อให้อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดฟุตเทจของคุณ

อัปโหลดคลิป รูปภาพ หรือสคริปต์สั้นๆ จากอีเวนต์ของคุณ ผสมฟุตเทจที่บันทึกไว้เข้ากับซีนใหม่ๆ ได้เลย

ขั้นตอนที่ 2

ล้างเทคที่ถ่ายไว้

Speech Cleanup จะลบคำฟุ่มเฟือย ช่วงหยุด และเทคที่ไม่ดีออก แล้วนำช่วงที่ดีที่สุดมาตัดต่อรวมกัน

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่ง Recap

Add your branding, music, captions, and transitions. Adjust pacing and scene order to fit the story.

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและแชร์

เรนเดอร์วิดีโอเป็น HD หรือ 4K จากนั้นดาวน์โหลดหรือโพสต์สรุปงานของคุณไปยังโซเชียล อีเมล หรือหน้ากิจกรรมได้ทันที

Uploading event footage, photos, and a script to build a recap.
Speech Cleanup stitching the best event moments together.
Customizing an event recap with branding, music, and captions.
Exporting and sharing the finished event recap video in HD or 4K.

Frequently Asked Questions (FAQs)

What is an event recap video and how do I make one?

วิดีโอสรุปงานอีเวนต์คือวิดีโอไฮไลต์สั้นๆที่รวบรวมช่วงเวลาที่ดีที่สุดของงานประชุม งานเปิดตัว หรือการพบปะต่างๆคุณสามารถสร้างได้โดยอัปโหลดฟุตเทจหรือเริ่มจากข้อความเป็นวิดีโอจากนั้นให้ AI ช่วยตัดต่อ บรรยาย และประกอบออกมาเป็นวิดีโอสรุปงานที่เสร็จสมบูรณ์

สามารถไฮไลต์เซสชันและพาเนลของวิทยากรในวิดีโอสรุปได้ไหม

Yes. Pull the strongest speaker moments and panel takeaways into the recap, and use the clip generator to cut sessions into shareable highlights. Add stock clips to bridge gaps, and keep the energy of the live experience alive long after the event.

Can I reuse a recap project for future events and a series?

ได้แน่นอน บันทึกวิดีโอสรุปของคุณเป็นโปรเจกต์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้แล้วทำสำเนาสำหรับงานครั้งถัดไป เพื่อให้ไฮไลต์รีลแต่ละงานมีสไตล์ที่สอดคล้องกัน หลายทีมสร้างไลบรารีเทมเพลตวิดีโอสรุปขนาดเล็กไว้ใช้ขยายการทำวิดีโอการตลาดให้ครอบคลุมทั้งซีรีส์ของงานอีเวนต์

วิดีโอสรุปงานอีเวนต์ของฉันจะดูเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับแบรนด์หรือไม่?

ได้แน่นอน AI จะจัดการจังหวะ ทรานซิชัน และการตัดต่อให้เนียนเหมือนทำในสตูดิโอ ไม่ใช่วิดีโอที่สร้างอัตโนมัติทั่วไป คุณยังสามารถปรับให้ตรงกับสีและฟอนต์ของแบรนด์ และเพิ่มผู้บรรยายเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย Avatar IV เพื่อถ่ายทอดอารมณ์และพลังของงานได้เต็มที่

ทำไมควรใช้ HeyGen แทนโปรแกรมตัดต่อวิดีโอสำหรับสรุปไฮไลต์งานอีเวนต์?

การตัดต่อแบบดั้งเดิมต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงบนไทม์ไลน์และต้องจ่ายค่าเอเจนซี HeyGen เปลี่ยนทั้งกระบวนการให้เหลือเพียงไม่กี่นาที ลดต้นทุนการผลิตวิดีโอได้สูงสุดถึง 70% วิดีโอสรุปงานอีเวนต์ที่โปรดักชันดีช่วยให้ทีมวางแผนอีเวนต์แสดงคุณค่าต่อหน้าลูกค้าผ่านทุกช่องทางสื่อของพวกเขา

เครื่องมือสร้างวิดีโอสรุปงานอีเวนต์ใช้ฟรีหรือไม่ และแพ็กเกจแบบชำระเงินมีอะไรเพิ่มบ้าง

คุณสามารถเริ่มใช้งานฟรีโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตและสร้างวิดีโอสรุปเพื่อทดลองฟีเจอร์หลักได้ แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนและปลดล็อกวิดีโอที่ยาวขึ้น การโคลนเสียง ภาษาที่หลากหลายมากขึ้น และการส่งออกความละเอียดสูงสำหรับการสรุปอีเวนต์ที่ทำบ่อยหรือมีขนาดใหญ่

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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แปลงฟุตเทจงานอีเวนต์ของคุณให้เป็นวิดีโอสรุปงานสุดเนี้ยบด้วย AI

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