เปลี่ยนฟุตเทจดิบจากงานอีเวนต์ให้กลายเป็นวิดีโอสรุปงานที่ดูมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที ใส่สคริปต์ ล้างช็อตทุกเทคอัตโนมัติ แล้วรับวิดีโอไฮไลต์ที่พร้อมแชร์ทันที ไม่ต้องใช้กล้องหรือทักษะตัดต่อ
ฟีเจอร์ของเครื่องมือสร้างวิดีโอสรุปงานอีเวนต์
การตัดต่อ AI ที่ดึงทุกไฮไลต์ให้น่าสนใจ
ข้ามไทม์ไลน์และการตัดต่อแบบแมนนวลไปเลย AI จะสแกนฟุตเทจของคุณ เลือกช่วงที่เด่นที่สุด แล้วประกอบเป็นวิดีโอไฮไลต์จังหวะเร็วพร้อมเพลง ทรานซิชัน และจังหวะการตัดต่อที่จัดให้เรียบร้อย คุณจะได้วิดีโอสรุปที่กลมกลืนและคุณภาพสูงโดยไม่ต้องแตะซอฟต์แวร์ตัดต่อเองเลย
ปรับเสียงพูดให้เนียนไร้ที่ติ
ได้เสียงสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องอัดใหม่ AI จะลบคำฟุ่มเฟือย ช่วงหยุดพูด การเริ่มพูดใหม่ และเทคที่ไม่ใช้ให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นเชื่อมช่องว่างของภาพด้วย AI ลิปซิงก์ที่เป็นธรรมชาติ ทำให้วิดีโอสรุปงานของคุณดูเหมือนอัดจบในครั้งเดียวแบบไร้ที่ติ ไม่มีจังหวะตัดกระตุก ไม่มีการตัดต่อด้วยมือ
แปลงสคริปต์ให้กลายเป็นฉากพร้อมเสียงบรรยาย
ไม่มีฟุตเทจจากวันงานใช่ไหม แค่เขียนรายละเอียดงานและสคริปต์ไม่กี่บรรทัด จากนั้นเอนจินสร้างวิดีโอจากสคริปต์จะสร้างฉากบรรยายให้ครบทั้งภาพ กราฟิก และเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติ เพิ่มอินโทรแบบกำหนดเอง ข้อความขอบคุณ หรือคำพูดจากวิทยากรได้ภายในไม่กี่วินาที
Template และ Brand Kit พร้อมใช้งานในตัว
เริ่มจากไลบรารีเทมเพลตสรุปแทนการเริ่มจากหน้าว่าง ใส่โลโก้ สี และฟอนต์ของคุณเพียงครั้งเดียว วิดีโอทุกชิ้นก็จะสอดคล้องกับแบรนด์ เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ช่วยให้ทีมของคุณควบคุมงานครีเอทีฟได้เอง ทำให้ซีรีส์อีเวนต์ประจำดูมืออาชีพและมีความสม่ำเสมอทุกครั้ง
แปลสรุปเนื้อหาเป็นมากกว่า 175 ภาษา
เข้าถึงผู้เข้าร่วมทุกคนด้วยภาษาของแต่ละคน แปลวิดีโอสรุปงานของคุณด้วยการพากย์เสียง AI แบบเป็นธรรมชาติได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อมเสียงและการขยับปากที่ซิงก์กับแต่ละซีน วิดีโอสรุปงานเพียงชิ้นเดียวก็กลายเป็นคอนเทนต์การตลาดระดับโลกที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นในทุกภูมิภาค ทีม และกลุ่มผู้ชม
ไอเดียและตัวอย่างการใช้งานวิดีโอสรุปงานอีเวนต์
Editing days of conference footage takes weeks and an agency budget. Capture the excitement in a fast recap instead, then share it as a promo video that fuels your next marketing campaign and drives signups.
Internal event footage often sits unused because editing it is nobody's job. Turn it into a recap that engages your whole company, and add an AI spokesperson to communicate the highlights and key takeaways.
Trade show leads cool off while footage waits for editing. Skip the videography crew and ship an effective booth recap that pairs the best moments with a product demo video while the event is fresh.
Recapping a long webinar by hand means scrubbing hours of recording. Turn the slides and key clips into an engaging summary with PPT To video, so registrants who missed it still get the value.
Posting event clips manually means resizing and recutting for every social media feed. Generate vertical highlights with the reel generator instead, and publish recaps to Instagram, TikTok, and Shorts the moment the event wraps.
Team offsites and all-hands rarely get a recap because no one has time to cut one. Drop the clips into an AI video editor, arrange the best moments, and capture the essence of the experience.
วิธีการทำงานของเครื่องมือสร้างวิดีโอสรุปงานอีเวนต์
HeyGen ช่วยเปลี่ยนคลิปดิบของคุณให้กลายเป็นวิดีโอสรุปงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ โดยระบบจะจัดการตัดต่อให้อัตโนมัติ
อัปโหลดคลิป รูปภาพ หรือสคริปต์สั้นๆ จากอีเวนต์ของคุณ ผสมฟุตเทจที่บันทึกไว้เข้ากับซีนใหม่ๆ ได้เลย
Speech Cleanup จะลบคำฟุ่มเฟือย ช่วงหยุด และเทคที่ไม่ดีออก แล้วนำช่วงที่ดีที่สุดมาตัดต่อรวมกัน
Add your branding, music, captions, and transitions. Adjust pacing and scene order to fit the story.
เรนเดอร์วิดีโอเป็น HD หรือ 4K จากนั้นดาวน์โหลดหรือโพสต์สรุปงานของคุณไปยังโซเชียล อีเมล หรือหน้ากิจกรรมได้ทันที
วิดีโอสรุปงานอีเวนต์คือวิดีโอไฮไลต์สั้นๆที่รวบรวมช่วงเวลาที่ดีที่สุดของงานประชุม งานเปิดตัว หรือการพบปะต่างๆคุณสามารถสร้างได้โดยอัปโหลดฟุตเทจหรือเริ่มจากข้อความเป็นวิดีโอจากนั้นให้ AI ช่วยตัดต่อ บรรยาย และประกอบออกมาเป็นวิดีโอสรุปงานที่เสร็จสมบูรณ์
Yes. Pull the strongest speaker moments and panel takeaways into the recap, and use the clip generator to cut sessions into shareable highlights. Add stock clips to bridge gaps, and keep the energy of the live experience alive long after the event.
ได้แน่นอน บันทึกวิดีโอสรุปของคุณเป็นโปรเจกต์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้แล้วทำสำเนาสำหรับงานครั้งถัดไป เพื่อให้ไฮไลต์รีลแต่ละงานมีสไตล์ที่สอดคล้องกัน หลายทีมสร้างไลบรารีเทมเพลตวิดีโอสรุปขนาดเล็กไว้ใช้ขยายการทำวิดีโอการตลาดให้ครอบคลุมทั้งซีรีส์ของงานอีเวนต์
ได้แน่นอน AI จะจัดการจังหวะ ทรานซิชัน และการตัดต่อให้เนียนเหมือนทำในสตูดิโอ ไม่ใช่วิดีโอที่สร้างอัตโนมัติทั่วไป คุณยังสามารถปรับให้ตรงกับสีและฟอนต์ของแบรนด์ และเพิ่มผู้บรรยายเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย Avatar IV เพื่อถ่ายทอดอารมณ์และพลังของงานได้เต็มที่
การตัดต่อแบบดั้งเดิมต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงบนไทม์ไลน์และต้องจ่ายค่าเอเจนซี HeyGen เปลี่ยนทั้งกระบวนการให้เหลือเพียงไม่กี่นาที ลดต้นทุนการผลิตวิดีโอได้สูงสุดถึง 70% วิดีโอสรุปงานอีเวนต์ที่โปรดักชันดีช่วยให้ทีมวางแผนอีเวนต์แสดงคุณค่าต่อหน้าลูกค้าผ่านทุกช่องทางสื่อของพวกเขา
คุณสามารถเริ่มใช้งานฟรีโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตและสร้างวิดีโอสรุปเพื่อทดลองฟีเจอร์หลักได้ แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนและปลดล็อกวิดีโอที่ยาวขึ้น การโคลนเสียง ภาษาที่หลากหลายมากขึ้น และการส่งออกความละเอียดสูงสำหรับการสรุปอีเวนต์ที่ทำบ่อยหรือมีขนาดใหญ่
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
แปลงฟุตเทจงานอีเวนต์ของคุณให้เป็นวิดีโอสรุปงานสุดเนี้ยบด้วย AI