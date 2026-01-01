ปรับแต่งเสียงด้วย AI เพื่อวิดีโอที่คมชัดไร้ที่ติ
เปลี่ยนไฟล์เสียงที่ยังไม่เรียบร้อยให้กลายเป็นวิดีโอเนียนตาไร้จังหวะตัดต่อสะดุด Speech Cleanup ช่วยลบคำฟุ่มเฟือย ช่วงหยุดพูด การอัดซ้ำ และเสียงรบกวนออกจากไฟล์เสียงและวิดีโอ จากนั้นซิงก์ภาพให้ทุกจังหวะการตัดต่อแทบมองไม่เห็น
ฟีเจอร์ของ AI Speech Cleanup
ลบคำฟิลเลอร์และคำว่า "เอ่อ" อัตโนมัติเมื่ออัปโหลด
เครื่องมือนี้จะตรวจจับและลบคำฟิลเลอร์อย่างเช่น "เอ่อ" "อ่า" "แบบว่า" และคำคล้ายกันให้ทันทีหลังอัปโหลด ใช้งานได้กับทั้งพอดแคสต์แบบยาว คลิปสั้นสำหรับโซเชียล และฟุตเทจพูดหน้ากล้องในทุกฟอร์แมตยอดนิยม ทำให้จังหวะการพูดฟังดูมั่นใจและกระชับโดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่แม้แต่บรรทัดเดียว
เชื่อมต่อภาพอย่างแนบเนียนระหว่างแต่ละช็อต
ตัดเสียงแล้วสร้างเฟรมใหม่รอบๆ แต่ละจุดที่แก้ไข ขณะที่เครื่องมือแก้ไขเสียงทั่วไปมักทิ้งจัมป์คัตที่สะดุดตาไว้ในวิดีโอของคุณ Speech Cleanup จะผสมผสานการเคลื่อนไหวเล็กๆ ระหว่างแต่ละคัต ทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายดูเหมือนการถ่ายทำต่อเนื่องครั้งเดียวที่ลื่นไหล ไม่ใช่ไฟล์ mp4 ที่ตัดต่อปะติดปะต่อกัน
ตัวลบเสียงรบกวนพื้นหลังในตัว
ตัวลบเสียงรบกวนพื้นหลังในตัวจะตัดเสียงฮัมในห้อง เสียงจี่จากไมค์ และเสียงรบกวนรอบข้างออกไปพร้อมกับการลบคำฟิลเลอร์ อัปโหลดครั้งเดียว ส่งออกครั้งเดียว ไม่ต้องต่อเชนเครื่องมือปรับเสียงแยกต่างหากตัวสร้างซับไตเติลและโปรแกรมตัดต่อวิดีโอหลายตัวเพื่อให้ได้เสียงคุณภาพสตูดิโอ
การตัดคำเกินและการกู้คืนการอัดใหม่
แก้ปัญหาพูดซ้ำ พูดประโยคเดิมใหม่ และช่วงที่ต้องพูดว่า "เดี๋ยวลองใหม่อีกครั้ง" ในทุกคลิปบนไทม์ไลน์ของคุณ เพียงมาร์กช็อตที่ต้องการเก็บไว้ แล้วเครื่องมือจะต่อช็อตนั้นเข้ากับไทม์ไลน์ให้อัตโนมัติ ตัดเวอร์ชันที่ไม่ใช้ทิ้ง พร้อมรักษาจังหวะการเล่าเรื่องให้ลื่นไหลตลอดทั้งวิดีโอ
ตัดช่วงเงียบและช่วงไม่มีเสียงอัตโนมัติ
เครื่องมือนี้จะลดช่วงหยุดพูดยาวๆ ช่องว่างหายใจ และช่วงเงียบในไฟล์ที่อัปโหลด โดยไม่ทำให้เสียงของคุณฟังเร่งรีบหรือเหมือนหุ่นยนต์ นอกจากนี้ยังปรับแต่งคุณภาพเสียงในคลิปที่เลือกใช้ ทำให้พอดแคสต์หรือวิดีโอที่ตัดต่อแล้วฟังเป็นธรรมชาติ เหมือนผลงานที่คนตัดต่อ ไม่ใช่เครื่องจักร
กรณีการใช้งานสำหรับปรับแต่งเสียงพูด
ตอนวิดีโอพอดแคสต์สำหรับ YouTube
Record raw and ship clean. The tool turns a 90-minute video podcast recording into a publish-ready episode, removing fillers and dead air so the final cut feels tight on YouTube and Spotify without any manual editing work on the video.
วิดีโอ Talking-Head สำหรับครีเอเตอร์ YouTube
Skip the re-shoots. Read your script naturally, let the tool remove every "um" and false start across the upload, and export a confident on-camera take you can pair with text to video for fully scripted segments.
คอร์สออนไลน์และวิดีโอสอนการใช้งาน
Course recordings are full of self-corrections and retakes. Clean them up in a single pass so your educational video flows lesson-to-lesson without learners spotting the edits, the cuts, or the production gaps between each take.
บันทึกวิดีโอนำเสนอการขายและเดโมสินค้า
Demo recordings rarely land on the first try, even with a script. The tool removes the hesitations and "let me show you that again" moments across the whole video, leaving a polished walkthrough you can drop into emails and decks.
วิดีโอสั้นสำหรับโซเชียลมีเดีย Reels และ TikTok
Cut faster, post faster. A ten-minute raw recording becomes a sub-sixty-second short with the rambling removed and the visuals locked in sync, ready for YouTube Shorts, TikTok, and Instagram Reels without manual trimming on the timeline.
บันทึกวิดีโอสัมภาษณ์และเว็บบินาร์
Multi-speaker interviews are filler-word minefields with cross-talk and overlapping audio between speakers. The tool handles each speaker independently, removes stutters and dead air across both tracks, and keeps the conversation moving without choppy jump cuts.
การทำงานของ AI สำหรับปรับเสียงให้คมชัด
ล้างเสียงพูดให้สะอาดใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่การอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอต้นฉบับ การตรวจทาน ไปจนถึงไฟล์เสียงที่สะอาดพร้อมเผยแพร่
อัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอ
อัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอ รองรับ mp4, mov, mp3 และ wav ได้ถึงความยาวแบบ long-form
เลือกตัวเลือกการล้างข้อมูล
เปิดหรือปิดการลบคำฟุ่มเฟือย ช่วงเงียบยาว เสียงรบกวน และเทคที่อัดซ้ำก่อนประมวลผล
ตรวจสอบทุกการแก้ไข
พรีวิววิดีโอที่ตัดต่อสะอาดแล้ว ข้ามหรือนำการตัดต่อใดๆ กลับมาได้ AI จะแสดงทุกการเปลี่ยนแปลงให้ดูก่อนยืนยัน
ส่งออกไฟล์ที่สะอาด
ส่งออกไฟล์ mp4 หรือไฟล์เสียงที่ปรับแต่งเรียบร้อยแล้ว ดาวน์โหลด แชร์ หรือส่งต่อไปยังการแปลหรือการอัปสเกล
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
AI speech cleanup คืออะไรและทำงานอย่างไรกับวิดีโอ?
การทำความสะอาดเสียงด้วย AI คือการล้างเสียงอัตโนมัติที่ลบคำฟุ่มเฟือย ช่วงหยุด พูดติดขัด และเสียงรบกวนพื้นหลังออกจากไฟล์เสียง HeyGen จะวิเคราะห์ไฟล์เสียงหรือวิดีโอของคุณ ตรวจจับองค์ประกอบที่ต้องการลบ นำออก แล้วสร้างทรานซิชันภาพขึ้นมาใหม่เพื่อให้จุดตัดต่อดูลื่นไหลต่อเนื่อง
ถ้าลบคำฟิลเลอร์ออกจากวิดีโอจะทำให้เห็นจัมป์คัตชัดเจนไหม
ไม่ใช่ นี่คือความแตกต่างหลักระหว่าง Speech Cleanup กับเครื่องมือทำความสะอาดเสียงแบบ audio-only เมื่อตัวเลือกอื่นลบคำฟิลเลอร์ออกจากวิดีโอ ภาพจะกระตุก แต่ HeyGen จะสร้างเฟรมระหว่างจุดตัดใหม่ ทำให้ใบหน้าพูดคุยต่อเนื่องลื่นไหลได้แม้จะแก้ไขหลายสิบครั้ง
HeyGen Speech Cleanup แตกต่างจาก Adobe Enhance Speech หรือ Cleanvoice AI อย่างไร?
Adobe Enhance Speech เน้นการปรับปรุงเสียงพูดและคุณภาพเสียง Cleanvoice AI เป็นเครื่องมือทำความสะอาดเสียงด้วย AI ฟรีที่ลบคำฟิลเลอร์ออกจากพอดแคสต์ HeyGen Speech Cleanup ทำได้ทั้งสองอย่างและยังจัดการวิดีโอให้ด้วย ทำให้การตัดต่อวิดีโอแบบพูดหน้ากล้องแนบเนียนจนแทบมองไม่เห็นบนหน้าจอ
สามารถตรวจสอบและอนุมัติการตัดต่อแต่ละส่วนก่อนส่งออกวิดีโอได้หรือไม่?
ได้แน่นอน Speech Cleanup จะแสดงคำฟิลเลอร์ ช่วงหยุด และส่วนที่เป็นเสียงรบกวนที่ตรวจพบทั้งหมดในหน้าพรีวิว ให้ข้าม กู้คืน หรือยอมรับทีละรายการได้ ไม่มีอะไรถูกลบออกไปโดยที่คุณไม่อนุมัติ ช่วยหลีกเลี่ยงการตัดอัตโนมัติแบบรุนแรงเกินไปที่เครื่องมือทำความสะอาดเสียงอื่นมักเป็น
เครื่องมือนี้ใช้กับไฟล์พอดแคสต์หรือบันทึกเว็บบินาร์แบบยาวได้ไหม?
ได้ เครื่องมือนี้รองรับไฟล์บันทึกเสียงและวิดีโอความยาวมากๆ รวมถึงพอดแคสต์ทั้งตอน เว็บบินาร์ และวิดีโอสัมภาษณ์ในไฟล์อัปโหลดเดียว ระบบจะประมวลผลทั้งไฟล์โดยไม่ตัดแบ่งเป็นหลายส่วน ทำให้การตัดต่อของคุณอยู่ในที่เดียวตั้งแต่เริ่มจนถึงการส่งออก
สามารถลบเสียงรบกวนพื้นหลัง รวมถึงคำฟุ่มเฟือยและช่วงหยุดพูดได้ด้วยหรือไม่
ได้เลยในขั้นตอนเดียว เครื่องมือนี้มีตัวลบเสียงรบกวนในตัว พร้อมกับการลบคำฟิลเลอร์ การตัดช่วงเงียบยาว และการกู้คืนเทคที่อัดซ้ำ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องอัปโหลดไฟล์เสียงบันทึกฟรีของคุณไปยังเครื่องมือปรับแต่งเสียงตัวอื่นก่อน
หลังจากทำความสะอาดเสียงแล้ว เสียงของฉันจะยังฟังดูเป็นธรรมชาติและเหมือนเสียงคนจริงไหม
ได้ เครื่องมือนี้จะตัดช่วงเงียบและคำฟุ่มเฟือยออกโดยไม่เร่งจังหวะการพูดของคุณ และใช้การปรับแต่งเสียงเล็กน้อยเพื่อให้เสียงชัดขึ้น หากเทคไหนแก้ไม่ได้จริงๆ ให้สร้างประโยคใหม่ด้วย การโคลนเสียงด้วย AI โดยใช้โคลนเสียงของคุณเอง
รองรับการอัปโหลดและส่งออกไฟล์เสียงและวิดีโอรูปแบบใดบ้าง?
อัปโหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ mp3, wav หรือ mov รวมถึงวิดีโอในฟอร์แมตยอดนิยมส่วนใหญ่ จากนั้นส่งออกวิดีโอที่ผ่านการทำความสะอาดพร้อมเสียงที่ฝังอยู่ในไฟล์ หรือส่งออกเป็นไฟล์เสียงแยกต่างหากหากต้องการใช้เฉพาะเสียงที่ผ่านการทำความสะอาดสำหรับพอดแคสต์หรือการพากย์เสียง
สามารถใช้เครื่องมือนี้กับวิดีโอที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษได้ไหม
ได้ ตรวจจับคำฟุ่มเฟือยและช่วงหยุดเว้นวรรคได้หลายภาษา หลังจากประมวลผลแล้วให้นำไฟล์ไปผ่านAI video translatorเพื่อพากย์เสียงเป็นมากกว่า 175 ภาษาแบบลิปซิงก์ ทำให้ไฟล์บันทึกเสียงที่เกลี้ยงเกลาไฟล์เดียวกลายเป็นคอนเทนต์หลายภาษาได้
สิ่งนี้แตกต่างจากเครื่องมือตัดต่อวิดีโอ AI อื่นๆ อย่างไร?
เครื่องมือวิดีโอ AI อื่นๆ มักจะแค่ทำความสะอาดเสียงอย่างเดียว (ทำให้วิดีโอกระตุกเป็นจังหวะ) หรือไม่ก็สร้างฉากใหม่ทั้งหมดจากข้อความ เวิร์กโฟลว์นี้เป็นแบบเดียวที่ยังคงใช้ฟุตเทจที่คุณถ่ายจริงไว้ แล้วทำความสะอาดให้เนียนเหมือนมีมนุษย์ตัดต่อ โดยไม่ต้องถ่ายใหม่หรือใช้วิดีโอสังเคราะห์แทน
มีทดลองใช้ฟรีหรือวิธีปรับแต่งเสียงให้สะอาดแบบใช้ฟรีก่อนหรือไม่
ได้ HeyGen มีแพ็กเกจฟรีให้ใช้งาน สามารถลองล้างเสียงรบกวนจากไฟล์จริงได้ก่อนโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต แพ็กเกจแบบชำระเงินจะปลดล็อกการอัปโหลดวิดีโอที่ยาวขึ้น การส่งออกคุณภาพสูงขึ้น และเวิร์กโฟลว์แบบเต็มรูปแบบสำหรับAI video generator
การปรับแต่งเสียงด้วย AI ช่วยประหยัดเวลาให้ครีเอเตอร์วิดีโอได้จริงหรือไม่ในทางปฏิบัติ?
ได้แน่นอน ครีเอเตอร์อย่าง Anton Voroniuk ประหยัดเวลาได้ 15.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 40 เท่า ด้วยการใช้ วิดีโอ AI editor ร่วมกับการล้างไฟล์อัตโนมัติ แทนการตัดต่อแต่ละเทคด้วยมือ
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