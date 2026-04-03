แอปอัปสเกลวิดีโอ AI เพื่อคุณภาพระดับ 4K
อัปสเกลวิดีโอใดๆ เป็น 4K ด้วย AI แบบ diffusion ที่ถูกฝังอยู่ใน HeyGen Apps โดยตรง เลือกใช้เอนจิน Standard หรือ Precise ส่งออกได้ที่ความละเอียด 1080p หรือ 4K ปรับอัตราเฟรมได้สูงสุด 120fps และอัปโหลดไฟล์ MP4, MOV หรือ WEBM การคิดราคาอิงตามความยาววิดีโอ (ใช้เครดิตตามจำนวนวินาที)
ฟีเจอร์ของตัวอัปสเกลวิดีโอ AI
เอนจินขยายความละเอียดแบบ Standard และ Precise
เอนจินทั้งสองตอบโจทย์การใช้งานที่ต่างกัน Standard ให้การขยายความละเอียดที่รวดเร็วและสะอาด เหมาะกับเวิร์กโฟลว์ปริมาณมากที่ความเร็วคือสิ่งสำคัญ Precise ใช้โมเดลแบบ diffusion ที่สร้างรายละเอียดเล็กๆ เนื้อผิวหน้าแบบเป็นธรรมชาติ ตัวอักษรที่อ่านได้ชัด รวมถึงพื้นผิวผ้าและใบไม้ที่สมจริงในระดับพิกเซล Precise ให้เอาต์พุตความเที่ยงตรงสูงสุดสำหรับงานไฟนอล งานลูกค้า และคอนเทนต์ที่รับชมบนหน้าจอขนาดใหญ่ สลับใช้เอนจินทั้งสองกับโปรเจกต์ใดก็ได้โดยไม่ต้องอัปโหลดไฟล์ใหม่ จับคู่เอาต์พุตที่ขยายความละเอียดแล้วของคุณเข้ากับAI Video Generatorเวิร์กโฟลว์ใดก็ได้ และเรนเดอร์ไฟนอลจะคมชัดไม่ว่าจะดูในระยะไหน
ความละเอียดเอาต์พุต 1080p และ 4K
เลือกความละเอียดเป้าหมายก่อนประมวลผล โมเดล AI รองรับฟุตเทจที่มีความละเอียดเริ่มต้นตั้งแต่ 360p ขึ้นไป และปรับสเกลเป็น 1080p หรือ 4K เอนจิน Precise จะปรับระดับความเข้มข้นในการรีคอนสตรักต์ตามคุณภาพอินพุต โดยสร้างรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นสำหรับต้นฉบับความละเอียดต่ำ และปรับแต่งแบบเบาสำหรับฟุตเทจที่มีความใกล้เคียงความละเอียดเป้าหมายอยู่แล้ว ไฟล์เอาต์พุตพร้อมดาวน์โหลดเพื่อนำไปเผยแพร่ ฝังบนเว็บ หรือเก็บถาวรได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้ารหัสเพิ่ม ใช้งานหลังจากการเรนเดอร์แบบ Text to Video เพื่อยกระดับคอนเทนต์ที่สร้างจาก AI ให้ถึงความละเอียดระดับออกอากาศ
ควบคุมอัตราเฟรมได้สูงสุดถึง 120fps
ตั้งค่าอัตราเฟรมเอาต์พุตเป็น Original, 30, 60, 90 หรือ 120fps การอินเทอร์โพเลตเฟรมด้วย AI จะสร้างเฟรมระหว่างกลางที่ลื่นไหลและเป็นธรรมชาติ ทำให้ฟุตเทจที่กระตุกกลายเป็นภาพที่ต่อเนื่อง ฉากแอ็กชันเล่นได้อย่างคมชัด และคอนเทนต์สโลว์โมชั่นดูมีสไตล์แบบภาพยนตร์ เมื่อใช้อัตราเฟรมที่สูงร่วมกับความละเอียด 4K จะได้เอาต์พุตที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมบนจอมอนิเตอร์ โปรเจ็กเตอร์ และจอแสดงผลขนาดใหญ่ ใช้การเพิ่มอัตราเฟรมเพื่อทำให้AI Video Editorเอ็กซ์พอร์ตลื่นไหลขึ้น หรือทำให้คลิปที่สร้างด้วย AI เล่นได้อย่างเนียนตา
การลดสัญญาณรบกวนและการลบภาพซ้อนแบบบูรณาการ
เอนจิน Precise จะลบสัญญาณรบกวน แก้ aliasing และเพิ่มความคมชัดให้ครบในขั้นตอนการอัปสเกลครั้งเดียว เกรน นอยส์สี แถบจากการบีบอัด ขอบหยัก และอาร์ติแฟกต์แบบขั้นบันไดจะถูกแก้ไขทีละเฟรมโดยไม่ต้องมีขั้นตอนประมวลผลแยกต่างหาก โมเดลแยกแยะพื้นผิวจริงออกจากนอยส์ได้อย่างแม่นยำ ทำให้ผิวดูเป็นธรรมชาติ ตัวอักษรคมชัด และขอบภาพสะอาด ไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์หรือปลั๊กอินเพิ่มเติม นำผลลัพธ์ไปผ่าน Subtitle Generator แล้วโอเวอร์เลย์ของคุณจะอยู่บนเฟรมที่ปราศจากอาร์ติแฟกต์
ความสม่ำเสมอของภาพในแต่ละเฟรมตามลำดับเวลา
การอัปสเกลเฟรมทีละเฟรมทำให้เกิดอาการสั่นระยิบระยับ กระพริบ และอาร์ติแฟกต์แบบคลานระหว่างการเล่น โมเดล AI จะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและทิศทางของรายละเอียดระหว่างเฟรมเพื่อรักษาความสอดคล้องเชิงเวลาอย่างสมบูรณ์ วัตถุที่เคลื่อนไหวยังคงนิ่งเสถียร ฉากหลังที่เรียบยังคงสะอาดปราศจากการกระพริบแบบแถบสี และสีคงที่ตั้งแต่เฟรมแรกจนถึงเฟรมสุดท้าย เมื่อผสานกับการอินเทอร์โพเลตเฟรม ผลลัพธ์คือการเล่นวิดีโอที่ลื่นไหล ปราศจากการกระพริบ ในทุกความละเอียดและอัตราเฟรมสำหรับคอนเทนต์อย่าง วิดีโอเดโมสินค้า ที่ส่งมอบให้ลูกค้า
กรณีการใช้งาน
อัปสเกลวิดีโอ GenAI จาก 720p เป็น 4K
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
กู้คืนฟุตเทจจากเทป VHS, miniDV และ 8mm เก่า
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
ปรับวิดีโอกระตุกให้ลื่นไหลที่ 60 หรือ 120fps
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
ปรับให้ภาพจากเว็บแคมและการบันทึกหน้าจอคมชัดยิ่งขึ้น
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for Course Builder libraries and on-demand viewing.
ปรับแต่งฟุตเทจในที่แสงน้อยและมีนอยส์ให้คมชัด
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
อัปสเกลวิดีโอที่แปลหรือพากย์เสียงแล้ว
Re-encoding during AI Dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
วิธีการทำงาน
อัปโหลดวิดีโอ กำหนดเอนจิน ความละเอียด และเฟรมเรต จากนั้นเรนเดอร์วิดีโอความละเอียด 4K ได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ ไม่ต้องใช้ GPU ไม่ต้องมีทักษะตัดต่อ
อัปโหลดวิดีโอของคุณ
ลากไฟล์ MP4, MOV หรือ WEBM มาวางในช่องอัปโหลดหรือคลิก เลือกไฟล์ รองรับทุกความละเอียดของวิดีโอ
เลือกเอนจินและการตั้งค่า
เลือก Standard หรือ Precise ตั้งค่าความละเอียดเอาต์พุตเป็น 1080p หรือ 4K ตั้งค่าเฟรมเรตเป็น Original, 30, 60, 90 หรือ 120fps
ให้ AI ยกระดับทุกเฟรมของคุณ
AI จะลบสัญญาณรบกวน เพิ่มความคมชัด และอัปสเกลแบบเฟรมต่อเฟรม เพื่อสร้างรายละเอียด เนื้อสัมผัส และความคมชัดขึ้นมาใหม่โดยอัตโนมัติ
ดาวน์โหลดและเผยแพร่
รับวิดีโอที่ปรับคุณภาพแล้วกลับไปใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเข้ารหัสเพิ่ม ไม่ต้องตัดต่อ แค่เผยแพร่ได้เลย
คำถามที่พบบ่อย
Precise upscale engine คืออะไรและทำงานอย่างไร?
เอนจิน Precise ขับเคลื่อนด้วย Topaz Labs Starlight Precise 2.5 ซึ่งเป็นโมเดลอัปสเกลแบบ diffusion ที่เทรนด้วยเฟรมวิดีโอนับล้านเฟรม สามารถสร้างพื้นผิวละเอียด รายละเอียดใบหน้าที่เป็นธรรมชาติ โครงสร้างผ้า และตัวอักษรที่อ่านได้ในระดับพิกเซล แตกต่างจากการอินเทอร์โพเลชันแบบมาตรฐานที่เพียงยืดพิกเซล โมเดล diffusion จะสร้างรายละเอียดใหม่ที่สมเหตุสมผลตามคอนเท็กซ์ของซีน ทำให้ผลลัพธ์ดูราวกับถูกถ่ายมาที่ความละเอียดที่สูงกว่าตั้งแต่ต้น
ความแตกต่างระหว่างเอนจิน Standard กับ Precise คืออะไร
Standard มอบการเพิ่มความละเอียดที่รวดเร็วและคมชัด เหมาะกับเวิร์กโฟลว์ปริมาณงานสูงที่ให้ความสำคัญกับความเร็วมากกว่าความละเอียดในระดับพิกเซล ส่วน Precise ใช้โมเดลแบบ diffusion เพื่อสร้างรายละเอียดกลับมาให้มากที่สุด แนะนำให้ใช้ Precise สำหรับงานไฟนอล คอนเทนต์สำหรับลูกค้า และทุกอย่างที่จะแสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่ ขณะที่ Standard เหมาะสำหรับร่างงาน การรีวิวภายใน และการประมวลผลแบบแบตช์
สามารถอัปสเกลวิดีโอที่สร้างจาก AI อย่าง Sora, Kling หรือ Veo ได้ไหม
ได้ Engine แบบ Precise ถูกปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับฟุตเทจวิดีโอจาก AI ซึ่งมักมีความนุ่มเบาเล็กน้อย การแตกเป็นขั้นบันได และความไม่สม่ำเสมอระหว่างเฟรมที่การอัปสเกลแบบทั่วไปมักทำให้เห็นชัดขึ้น Precise จะแก้ไขรูปแบบเหล่านี้พร้อมคงเจตนางานสร้างสรรค์เอาไว้ ทำให้Script to Videoเอาต์พุตและการสร้างจากพรอมต์คมชัดเป็น 4K ที่ดูเนียนเหมือนต้นฉบับ
รองรับรูปแบบไฟล์วิดีโอและความละเอียดแบบใดบ้าง?
ตัวอัปสเกลรองรับไฟล์ MP4, MOV และ WEBM ที่ความละเอียดอินพุตตั้งแต่ 360p ขึ้นไป สามารถตั้งค่าความละเอียดเอาต์พุตเป็น 1080p หรือ 4K ได้ โมเดล AI จะปรับระดับการปรับแต่งภาพตามคุณภาพต้นฉบับ โดยเพิ่มความคมชัดมากขึ้นสำหรับวิดีโอความละเอียดต่ำ และปรับแต่งแบบเบาสำหรับฟุตเทจที่มีความละเอียดใกล้เคียงกับเป้าหมาย
การปรับอัตราเฟรมทำงานอย่างไร?
คุณสามารถเลือกอัตราเฟรมเอาต์พุตได้เป็น Original, 30, 60, 90 หรือ 120fps การอินเทอร์โพเลตเฟรมด้วย AI จะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวระหว่างเฟรมที่มีอยู่และสร้างเฟรมระหว่างกลางให้ลื่นไหล สำหรับคอนเทนต์โซเชียล 30 หรือ 60fps ก็เพียงพอและใช้งานได้ดี ส่วนคอนเทนต์ที่มีแอ็กชันเยอะ งานภาพยนตร์ หรือฉายบนจอขนาดใหญ่ 90 หรือ 120fps จะให้การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวอัปสเกลลบสัญญาณรบกวนและอาร์ติแฟกต์จากการบีบอัดให้อัตโนมัติหรือไม่?
ได้ แน่นอน เอนจิน Precise จะทำการลบสัญญาณรบกวน ลดอาการ aliasing และลบอาร์ติแฟกต์ต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการอัปสเกลแบบครบวงจร โดยสามารถแยกแยะพื้นผิวจริงออกจากเกรน สัญญาณรบกวนสี และแถบจากการบีบอัดข้อมูล ลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปพร้อมคงขอบและรายละเอียดของภาพไว้ครบถ้วน โดยไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนหรือตัวเสริมสำหรับการลบสัญญาณรบกวนแยกต่างหาก
การอัปสเกลแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
การคิดค่าบริการการอัปสเกลขึ้นอยู่กับความยาววิดีโอ โดยจะหักเครดิตตามจำนวนวินาทีของวิดีโอที่สร้างจากพูลเครดิตที่ใช้ร่วมกัน ยอดคงเหลือของคุณจะแสดงบนไทม์ไลน์ในตัวแก้ไขของ HeyGen แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนมาพร้อมเครดิตพรีเมียมสำหรับการอัปสเกลและฟีเจอร์อย่าง AI Voice Cloning และ Face Swap.
สามารถพรีวิวผลการอัปสเกลได้ก่อนใช้เครดิตหรือไม่?
ได้ ระบบอัปสเกลจะประมวลผลพรีวิวสั้นๆ ตามเอนจิน ความละเอียด และเฟรมเรตที่คุณเลือกก่อนยืนยัน สามารถปรับตั้งค่าและเปรียบเทียบวิดีโอต้นฉบับกับผลลัพธ์ได้จนกว่าจะพอใจ เครดิตจะถูกหักก็ต่อเมื่อคุณยืนยันการเรนเดอร์เต็มเท่านั้น
สามารถอัปสเกลวิดีโอหลังจากแปลหรือพากย์เสียงแล้วได้ไหม?
ใช่ วิดีโอที่ประมวลผลผ่านVideo TranslatorหรือAI Lip Syncจะสูญเสียคุณภาพจากการเข้ารหัสใหม่ การรันไฟล์ภาษาท้องถิ่นผ่านตัวเพิ่มความคมชัดจะช่วยคืนความคมและทำให้แต่ละเวอร์ชันภาษาตรงกับต้นฉบับ ราคาของแต่ละเวอร์ชันคำนวณตามความยาวของวิดีโอ
ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือมี GPU ประสิทธิภาพสูงเองไหม
ไม่จำเป็น Upscaler ทำงานทั้งหมดในเบราว์เซอร์ผ่าน HeyGen Apps การเรนเดอร์ทั้งหมดประมวลผลด้วย GPU บนคลาวด์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ไม่มีสเปกขั้นต่ำของระบบ และไม่ต้องใช้ GPU บนเครื่อง เพียงอัปโหลดไฟล์ MP4, MOV หรือ WEBM ตั้งค่าการทำงาน พรีวิว แล้วให้คลาวด์จัดการเรนเดอร์ทั้งหมดให้
เริ่มสร้างด้วย HeyGen
อัปสเกลวิดีโอของคุณเป็นความละเอียด 4K สวยคมด้วย AI แบบ diffusion ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ ไม่ต้องใช้ GPU และไม่ต้องมีทักษะการตัดต่อ