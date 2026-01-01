เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซ เพื่อวิดีโอขายของที่โดดเด่น

เปลี่ยนคำบรรยายสินค้าให้กลายเป็นวิดีโออีคอมเมิร์ซคุณภาพมืออาชีพได้ในไม่กี่นาทีด้วย HeyGen ไม่ต้องใช้กล้อง ทีมถ่ายทำ หรือซอฟต์แวร์ตัดต่อ เพียงวางข้อความ เลือกสไตล์ แล้วรับวิดีโอสินค้า วิดีโอ UGC Ads และวิดีโอตัวอย่างสินค้า พร้อมเผยแพร่ได้ทันที

AI ecommerce video maker creating stunning product videos.
141,999,561วิดีโอที่สร้างแล้ว
116,756,600อวตารที่สร้างแล้ว
19,584,524วิดีโอที่แปลแล้ว
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ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
คุณสมบัติเด่น

ฟีเจอร์ของ Ecommerce Video Maker

สร้างวิดีโอผลิตภัณฑ์ได้ในไม่กี่นาที

ใส่รายละเอียดสินค้าแล้วสร้างวิดีโอสินค้าอีคอมเมิร์ซคุณภาพสูงได้ในไม่กี่นาที แค่อธิบายสินค้า เลือกสไตล์ แล้วเอนจิน text to video จะสร้างซีน คำบรรยาย และการเคลื่อนไหวให้อัตโนมัติ เครื่องมือสร้างวิดีโออีคอมเมิร์ซนี้ช่วยให้คุณทำวิดีโอคุณภาพแบบมืออาชีพได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้

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AI product video creation process for ecommerce listings.

AI Speech Cleanup เพื่อเสียงพูดที่สมบูรณ์แบบทุกเทค

อัดเสียงเพียงครั้งเดียวแล้วให้ AI Speech Cleanup ลบคำฟุ่มเฟือย ช่วงหยุดยาว การเริ่มพูดใหม่ และการอัดซ้ำให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีทักษะตัดต่อ ระบบจะนำช่วงที่ดีที่สุดของคุณมาต่อเข้าด้วยกันด้วยทรานซิชันที่แนบเนียน ทำให้วิดีโอเดโมสินค้าแต่ละชิ้นดูเหมือนอัดมาอย่างสมบูรณ์แบบและช่วยประหยัดเวลาตัดต่อวิดีโอไปได้หลายชั่วโมง

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AI product demo workspace with Speech Cleanup editing.

โฆษณา UGC สไตล์ครีเอเตอร์พร้อมเสียงพากย์

สร้างโฆษณาที่หยุดสายตาเหมือนโพสต์จากลูกค้าจริง เขียนฮุก ใส่เสียงบรรยายธรรมชาติ แล้วผลิตคลิปรีวิวสไตล์ Testimonial ได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือสร้างโฆษณา AI และเครื่องมือ AI ในตัวช่วยให้คอนเทนต์ของคุณกลมกลืนกับฟีดและ Reels บน Instagram ที่ดึงคลิกไปยังหน้าสินค้าของคุณ

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Social media video ads for ecommerce in creator UGC style.

วิดีโอหลายภาษาสำหรับแบรนด์ระดับโลก

เข้าถึงผู้ซื้อในทุกตลาดโดยไม่ต้องสร้างวิดีโอใหม่แม้แต่ชิ้นเดียว สร้างเสียงบรรยายธรรมชาติได้มากกว่า 175 ภาษา แล้วโลคัลไลซ์วิดีโอที่เสร็จแล้วด้วยการลิปซิงก์ที่แม่นยำด้วย video translator วิดีโอสินค้าเพียงชิ้นเดียวก็กลายเป็นแอสเซ็ตพร้อมใช้งานบนหน้าร้านสำหรับทุกภูมิภาคได้จากแพลตฟอร์มเดียว

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Multilingual AI video production for global ecommerce brands.

All-in-one Editor บนเบราว์เซอร์ของคุณ

ทดสอบครีเอทีฟได้มากขึ้นโดยไม่ทำให้บานปลายเกินงบ ปรับแต่งวิดีโอของคุณ เปลี่ยนขนาดให้พอดีกับทุกอัตราส่วน หรือเปลี่ยนฮุก แล้วสร้างวิดีโอหลายเวอร์ชันจากโปรเจกต์เดียวและดาวน์โหลดได้ทันที วิดีโอเอดิเตอร์ AI แบบครบวงจรทำงานบนเบราว์เซอร์ ไม่ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอก็แก้ไขวิดีโออีคอมเมิร์ซได้

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All-in-one AI video generator editor for product marketing.

ไอเดียและกรณีการใช้งานวิดีโอสำหรับอีคอมเมิร์ซ

วิดีโอสาธิตสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย

Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.

สร้างวิดีโอการตลาดบน Instagram ได้ในไม่กี่นาที

Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ดึงดูดความสนใจ

Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.

วิดีโอโปรโมตเพื่อรีแพ็กเกจและเผยแพร่ซ้ำ

Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.

วิดีโออธิบายจากภาพเป็นวิดีโอ

New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.

ปรับขนาด ส่งออก และเพิ่มคำบรรยาย

Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.

วิธีการทำงาน

วิธีการทำงานของเครื่องมือสร้างวิดีโอสำหรับอีคอมเมิร์ซ

Create an ecommerce video in four simple steps that take you from product idea to a polished, ready-to-publish clip.

ขั้นตอนที่ 1

เลือกสไตล์วิดีโอ

เลือกเทมเพลต อัตราส่วน และสไตล์ให้เหมาะกับร้านของคุณ จากนั้นตั้งค่าประเภทวิดีโอสินค้าแบบที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

เพิ่มข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

วางรายละเอียดหรือคำอธิบายสินค้า ระบบจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นซีนและกำหนดจังหวะการเล่าเรื่องให้เป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งรายละเอียด

Add captions, backgrounds, music, branding, or voice, then adjust timing so the message lands.

ขั้นตอนที่ 4

Generate and publish

Render a clean video, then export it in the right format for your store and social channels.

Choosing a product video style and template for ecommerce.
Adding product copy to create an ecommerce video.
Customizing details of an AI product demo video.
Multi-platform ecommerce product videos ready to publish.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Ecommerce video maker คืออะไรและทำงานอย่างไร?

เครื่องมือสร้างวิดีโออีคอมเมิร์ซคือแพลตฟอร์ม AI ที่เปลี่ยนข้อมูลสินค้าให้กลายเป็นวิดีโอได้โดยไม่ต้องถ่ายทำ เลือกสไตล์ วางข้อความ แล้วสร้างวิดีโอสินค้าได้ภายในไม่กี่นาที เวิร์กโฟลว์จากสคริปต์สู่วิดีโอช่วยรวบทุกอย่างที่ต้องใช้ไว้ในที่เดียว

วิดีโอสินค้า AI จะช่วยดึงดูดผู้ซื้อและเพิ่มยอดคลิกได้จริงหรือไม่?

ได้ ใช้ AI เพื่อสร้างคลิปสไตล์ครีเอเตอร์ที่พูดจาธรรมชาติและเข้ากับโทนสบายๆที่ผู้ซื้อคาดหวัง นักการตลาดใช้เครื่องมือ AI เหล่านี้ในการสร้างวิดีโอที่ดึงดูดด้วย AI social media ad tools ทดสอบเวอร์ชันโฆษณา Instagram แบบต่างๆ และขยายการผลิตคลิปที่ช่วยเพิ่มยอดคลิกและการมีส่วนร่วม

Can I make ecommerce videos without filming or editing skills?

ได้แน่นอน ไม่ต้องมีทักษะการใช้กล้องหรือการตัดต่อก็สร้างวิดีโอแบบไม่ต้องออกหน้ากล้องสำหรับร้านของคุณได้ ใช้ผู้บรรยายและข้อความสร้างวิดีโอได้เลยบนเบราว์เซอร์หรือแอปบนมือถือ แล้วเผยแพร่วิดีโอออนไลน์ไปยังโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใดก็ได้โดยไม่ต้องถ่ายทำ

จะแปลงรูปภาพสินค้าให้กลายเป็นวิดีโออีคอมเมิร์ซแบบมืออาชีพได้อย่างไร?

Upload a product image, select a script or motion prompt, and the image to video tool adds animation with cinematic pans and zooms. Static catalog shots become polished videos you can showcase on Amazon, lifestyle ads, and product listings in a breeze.

Can I customize and download high-quality videos to save time?

Yes. Customize your videos, resize them to any dimension, and download high-quality files for every channel. Pair this with AI voice Cloning to keep a consistent brand voice, update any version with a final touch, and save time on testing and video editing.

มีเทมเพลตวิดีโอแบบมืออาชีพให้แก้ไขได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อนไหม

Yes. Select professional templates built for ecommerce and edit them in this intuitive online video editor or instagram video maker. Add a caption or text overlay in one click, drop in graphics, and create stunning videos with a professional look.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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