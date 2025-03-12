พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

สร้างอวตารของคุณเอง

เปลี่ยนรูปถ่ายหรือวิดีโอสั้นของคุณให้กลายเป็นตัวตนดิจิทัลที่สมจริง ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างอวตาร AI ที่พูด ขยับ และสื่อสารได้มากกว่า 175+ ภาษา รวดเร็ว สมจริง เหมาะสำหรับวิดีโอ คอร์สเทรนนิง หรือคอนเทนต์โซเชียลมีเดีย

Tool featured image
136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
สร้างอวตารของคุณเอง

อยากได้อวตาร AI แบบไม่ซ้ำใครสำหรับวิดีโอของคุณหรือไม่

ด้วย AI Avatar Generator ของ HeyGen คุณสามารถสร้างเวอร์ชันดิจิทัลที่สมจริงของตัวเองหรือออกแบบตัวละครแบบคัสตอมที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่ากำลังทำวิดีโอการตลาด สื่อการสอน หรือคอนเทนต์โซเชียลมีเดีย อวตารแบบเฉพาะของคุณจะช่วยให้ปรากฏตัวได้ทุกที่โดยไม่ต้องอยู่หน้ากล้อง

HeyGen ให้คุณปรับแต่งรูปลักษณ์ เสียง และสีหน้าท่าทางของอวตารให้เข้ากับโทนและบุคลิกของคุณได้อย่างลงตัว เลือกโครงหน้า เสื้อผ้า และท่าทางที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ อวตารของคุณยังสามารถพูดได้มากกว่า 175 ภาษา ทำให้การสื่อสารระดับโลกเป็นเรื่องง่ายและเป็นธรรมชาติ

ด้วยการสร้างวิดีโอด้วย AI ของ HeyGen คุณสามารถออกแบบอวตารระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง นักแสดง หรือเครื่องมือตัดต่อที่ซับซ้อน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างคอนเทนต์วิดีโอที่น่าสนใจและขยายการผลิตได้ ซึ่งเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
a recording of a woman on a green screen with heygen written on the bottom
สร้างอวตารของคุณเอง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างอวตาร AI ของคุณ

เพื่อให้อวตารแบบกำหนดเองของคุณดูเป็นธรรมชาติและมืออาชีพ ทำตามเคล็ดลับง่ายๆ เหล่านี้:

✓ ใช้วิดีโอหรือภาพความละเอียดสูง: ภาพคมชัดและมีแสงสว่างเพียงพอช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่สมจริงที่สุด
✓ บันทึกในสภาพแสงสว่างสม่ำเสมอ: หลีกเลี่ยงเงามืดเพื่อให้ AI จับรายละเอียดได้อย่างแม่นยำ
✓ ใช้ฉากหลังเรียบง่าย: พื้นหลังที่เรียบและไม่มีสิ่งรบกวนช่วยให้วิดีโอออกมาดูสะอาดตา
✓ ลองใช้การโคลนเสียง: ใช้การโคลนเสียงด้วย AI ของ HeyGen เพื่อให้อวตารของคุณพูดด้วยเสียงเหมือนตัวคุณ
✓ ปรับแต่งชุดและสีหน้า: ปรับเสื้อผ้า โทนเสียง และท่าทางให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
✓ เพิ่มหลายภาษา: พูดได้อย่างเป็นธรรมชาติในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง เพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก

• เพิ่มหลายภาษา: พูดได้อย่างเป็นธรรมชาติในมากกว่า 175+ ภาษาและสำเนียง เพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก

ต้องการบันทึกวิดีโอสอนหรือเดโมสินค้าโดยใช้อวตารของคุณใช่ไหม ลองใช้ AI Screen Recorder เพื่อบันทึกวิดีโอของคุณได้โดยตรงบนเบราว์เซอร์

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
a screenshot of a website that says " upload a high-quality 2 min video footage "
สร้างอวตารของคุณเอง

เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยอวตาร AI

HeyGen ช่วยให้การสร้างอวตารระดับมืออาชีพที่สมจริงเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องใช้กล้อง นักแสดง หรือทักษะการตัดต่อ ทุกอย่างทำงานได้บนเบราว์เซอร์ของคุณ จึงได้วิดีโอที่ดูเนี้ยบภายในไม่กี่นาที

✓ สีหน้าและท่าทางเป็นธรรมชาติ: อวตารพูดและขยับด้วยแอนิเมชันใบหน้าที่สมจริงสอดคล้องกับโทนเสียงของคุณ
✓ การโคลนเสียงด้วย AI: ให้อวตารใช้เสียงของคุณเองด้วยเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงขั้นสูง
✓ รองรับภาษาทั่วโลก: สื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง
✓ เวิร์กโฟลว์บนเบราว์เซอร์ที่เรียบง่าย: สร้าง ปรับแต่ง และเรนเดอร์วิดีโอออนไลน์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์

ฟีเจอร์ Create Your Own Avatar ของ HeyGen ทำให้ตัวละครมีชีวิตด้วยการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ น้ำเสียงพูดที่ลื่นไหล และรายละเอียดสมจริง ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้ชมได้ดียิ่งขึ้น

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
a video that says boost engagement on it
ใช้งานอย่างไร

สร้างอวตาร AI แบบกำหนดเองของคุณใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

จากวิดีโอสั้นๆ สู่ตัวตนดิจิทัลของคุณที่ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบและพร้อมพูดคุย สร้างอวตาร AI ของคุณด้วย HeyGen ได้อย่างรวดเร็วและไม่ซับซ้อน แค่มีวิดีโอสั้นๆ หรือรูปภาพก็เริ่มต้นได้ ภายในไม่กี่นาที อวตาร AI แบบกำหนดเองของคุณก็พร้อมพูด พรีเซนต์ และเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณแล้ว

ขั้นตอนที่ 1

บันทึกวิดีโอสั้น

บันทึกคลิปตัวเองที่ชัดและมีแสงสว่างเพียงพอ โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจออย่างง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 2

อัปโหลดวิดีโอและแบบฟอร์มยินยอมของคุณ

ระบบจะประมวลผลฟุตเทจของคุณอย่างปลอดภัยเพื่อสร้างอวตารส่วนตัวของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งลุคและเสียงของคุณ

ปรับสไตล์ สีหน้า และโทนเสียงให้เข้ากับตัวตนหรือแบรนด์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 4

เริ่มสร้างวิดีโอ

พิมพ์สคริปต์ของคุณแล้วให้อวตารพูดข้อความของคุณอย่างเป็นธรรมชาติได้ทุกภาษา

Smiling woman on a screen with an 'Upload your video footage' button.
A user interface for uploading video, showing options to drag and drop files, browse local files, upload via Google Drive, or record using a webcam or phone.
HeyGen AI video creation interface with a smiling female avatar, video controls, and the prompt 'Simply type your script to get started!'.
A video player featuring a smiling woman in a white shirt, with Instagram, YouTube, and TikTok icons below.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสร้างอวตารของคุณเอง

เครื่องมือ “Create Your Own Avatar” ของ HeyGen คืออะไร?

เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เปลี่ยนวิดีโอหรือรูปภาพของคุณให้กลายเป็นเวอร์ชันดิจิทัลที่พูดได้ของตัวคุณเอง ใช้สร้างวิดีโอสำหรับธุรกิจ งานพรีเซนเทชัน และคอนเทนต์ต่างๆ ได้ เข้าถึง 500 ได้เต็มรูปแบบและสำรวจ อวตารสาธารณะทั้งหมด

สามารถสร้างอวตารจากรูปภาพหรือวิดีโอได้ไหม?

ได้ เพียงอัปโหลดรูปถ่ายที่คมชัดหรือคลิปวิดีโอสั้นๆ แล้ว HeyGen จะสร้างอวตารเสมือนจริงของคุณได้ภายในไม่กี่นาที

อวตารของฉันพูดได้หลายภาษาหรือไม่?

ได้ อวตารของคุณสามารถพูดได้มากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง เหมาะสำหรับผู้ชมทั่วโลก

สามารถอัปเดตหรือสร้างอวตารใหม่ภายหลังได้ไหม

ได้ คุณสามารถลบ สร้างใหม่ หรืออัปเดตอวตารจากแดชบอร์ดได้ตามต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการสมัครสมาชิกของคุณ

ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้ในทุกแพ็กเกจหรือไม่?

การสร้างอวตารแบบกำหนดเองมีให้ใช้ในแพ็กเกจแบบพรีเมียม และบางแพ็กเกจมีทดลองใช้ฟรีหรือการเข้าถึงแบบจำกัด สำหรับการสร้างขั้นสูง แพ็กเกจ Pro เริ่มต้นที่ $49

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

เริ่มสร้างด้วย HeyGen

เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
CTA background