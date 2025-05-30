รวมวิดีโอ 2 คลิปเป็นคลิปเดียว

รวมคลิปของคุณให้กลายเป็นวิดีโอเดียวแบบลื่นไหลได้ในไม่กี่คลิก อัปโหลดไฟล์ จัดเรียงตามต้องการ แล้วดาวน์โหลดไฟล์ MP4 แบบสะอาด ไม่มีลายน้ำ ไม่ต้องสมัครสมาชิก ทุกอย่างทำงานได้บนเบราว์เซอร์ รวดเร็วและปลอดภัย เหมาะสำหรับโพสต์โซเชียล คลิปจากมือถือ โปรเจกต์เรียน หรือการตัดต่อด่วนๆ ใช้งานให้ง่าย รวมวิดีโอของคุณ แล้วรับไฟล์พร้อมใช้งานได้ภายในไม่กี่วินาที

Combine Videos Online
136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
รวมวิดีโอสองคลิป

ผสานวิดีโอ 2 คลิปให้เป็นเรื่องราวเดียวต่อเนื่อง

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณต่อวิดีโอได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพียงอัปโหลดคลิป จัดลำดับใหม่ ตัดส่วนที่ไม่ต้องการ และเลือกเลย์เอาต์ที่เหมาะกับโปรเจกต์ของคุณ คุณสามารถใส่เพลง แก้ปัญหาวิดีโอแนวตั้งแนวนอนปนกัน และผสานวิดีโอแนวนอนหรือแนวตั้งให้กลายเป็นไฟล์เดียวที่ดูเรียบร้อย รองรับไฟล์ MP4, MOV, AVI และอื่นๆ ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ ทุกอย่างประมวลผลอย่างปลอดภัยในเบราว์เซอร์ของคุณ จึงสามารถรวมวิดีโอได้อย่างรวดเร็วและดาวน์โหลดไฟล์ที่เสร็จแล้วได้โดยไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ยังสามารถลองใช้เครื่องมืออื่นๆ เช่น สร้างคอนเทนต์ใหม่ตั้งแต่ต้นด้วยตัวสร้าง to Video generator

รวมวิดีโอสองคลิป

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการผสานวิดีโอกับ HeyGen

การปรับเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้วิดีโอที่รวมแล้วลื่นไหลขึ้นได้ พยายามใช้คลิปที่มีความละเอียดใกล้เคียงกันเพื่อลดความแตกต่างของคุณภาพให้สังเกตได้น้อยที่สุด หากวิดีโอของคุณถ่ายมาในแนวตั้งแนวนอนต่างกัน ให้ใช้เครื่องมือตัดครอปหรือจัดเลย์เอาต์เพื่อให้ตัวแบบอยู่กึ่งกลางและดูได้สบายตา ตรวจสอบระดับเสียงให้สมดุลเพื่อให้จังหวะการเปลี่ยนฉากเป็นธรรมชาติ และตัดช่วงที่ไม่จำเป็นออก เลือกอัตราส่วนภาพให้เหมาะกับแพลตฟอร์มที่ต้องการเผยแพร่ และพรีวิววิดีโอก่อนส่งออกทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างไหลลื่นต่อเนื่อง

รวมวิดีโอสองคลิป

ทำไมต้องผสานวิดีโอกับ AI Studio ของ HeyGen?

เครื่องมือรวมวิดีโอออนไลน์นี้ช่วยให้คุณต่อคลิปเข้าด้วยกันได้โดยไม่ต้องสมัครบัญชี ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม และไม่มีลายน้ำ ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์และรองรับไฟล์ยอดนิยมอย่าง MP4 และ MOV จึงอัปโหลดและรวมวิดีโอได้อย่างสะดวก คุณสามารถรวมหลายคลิป รักษาความคมชัดของภาพ และบันทึกวิดีโอที่เสร็จแล้วได้ภายในไม่กี่วินาที ไฟล์ของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยระหว่างประมวลผลและถูกลบหลังจากดาวน์โหลดเสร็จ เป็นวิธีง่ายๆ ในการสร้างวิดีโอสะอาดตาพร้อมแชร์สำหรับงาน โรงเรียน หรือโซเชียลแพลตฟอร์ม หากต้องการเพิ่มความเป็นตัวเองให้วิดีโอของคุณ ลองใช้สร้างอวตารของคุณเองได้เลย

วิธีการทำงาน

วิธีรวมวิดีโอสองคลิปใน HeyGen

การรวมวิดีโอ 2 ไฟล์ทำได้ง่ายเหมือนแค่อัปโหลด จัดเรียงซีน แล้วก็ส่งออกใน HeyGen’s AI Studioเพียงอัปโหลด จัดเรียง แก้ไข แล้วส่งออกไฟล์ MP4 สุดท้ายของคุณได้ภายในไม่กี่นาที

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดคลิปของคุณ

อัปโหลดไฟล์วิดีโอของคุณในรูปแบบ MP4, MOV, AVI หรือฟอร์แมตอื่นที่รองรับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิปทั้งหมดที่ต้องการรวมพร้อมใช้งานแล้ว

ขั้นตอนที่ 2

จัดเรียงไทม์ไลน์ของคุณ

จัดเรียงคลิปตามลำดับที่ต้องการ ตัดส่วนเกิน ปรับเลย์เอาต์ และจัดตำแหน่งแต่ละซีนให้ทุกอย่างต่อเนื่องลื่นไหล

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งการตัดต่อของคุณ

ปรับแต่งวิดีโอของคุณด้วยการเพิ่มหรือเปลี่ยนเสียง ปรับเวลา และจัดให้ทรานซิชันลื่นไหลเป็นธรรมชาติ จากนั้นพรีวิวลำดับวิดีโอเพื่อเช็กให้แน่ใจว่าทุกอย่างแสดงผลได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 4

รวมและดาวน์โหลด

เมื่อพอใจกับผลงานแล้ว รวมคลิปทั้งหมดให้กลายเป็นวิดีโอเดียวแบบลื่นไหล ส่งออกเป็นไฟล์ MP4 ขั้นสุดท้ายและดาวน์โหลดได้ทันที ทั้งหมดนี้ทำได้รวดเร็ว เข้าใจง่าย และออนไลน์เต็มรูปแบบ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรวมวิดีโอสองคลิป

จะรวมวิดีโอ 2 ไฟล์ออนไลน์ได้อย่างไร?

อัปโหลดคลิปของคุณ จัดเรียงในตัวแก้ไข แล้วส่งออกเป็นไฟล์ MP4 เดียวได้ภายในไม่กี่นาที หากต้องการตัดหรือล้างคลิปให้เรียบร้อยก่อนรวม ลองใช้ Online Video Trimmer

สามารถรวมวิดีโอหลายไฟล์ได้ฟรีหรือไม่?

ได้ คุณสามารถรวมคลิป 2 คลิปขึ้นไปได้ฟรี และส่งออกไฟล์ MP4 แบบไม่มีลายน้ำ พร้อมใช้งานบนโซเชียลมีเดีย งานพรีเซนเทชัน หรือโปรเจกต์ในโรงเรียนแพ็กเกจที่เริ่มต้นเพียง $49 ต่อเดือน เพื่อปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียม

การรวมวิดีโอจะทำให้คุณภาพลดลงหรือไม่?

ไม่ใช่ วิดีโอที่รวมไฟล์เสร็จแล้วของคุณยังคมชัดระดับ HD และถูกปรับให้เล่นได้ลื่นไหล HeyGen จะรักษาความคมชัด สี และความละเอียดของวิดีโอให้เหมือนเดิมโดยอัตโนมัติระหว่างการประมวลผล สำหรับการสร้างวิดีโอขั้นสูงแพ็กเกจ Proเริ่มต้นที่ $49

อัปโหลดวิดีโอรูปแบบใดได้บ้าง?

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ MP4, MOV, AVI และ WebM ได้ เครื่องมือนี้ยังรองรับวิดีโอที่มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน ทำให้ผสมฟุตเทจทั้งสองแบบให้กลายเป็นวิดีโอเดียวที่ดูเนียนตาได้

สามารถรวมวิดีโอบนมือถือได้ไหม

ใช่ เครื่องมือนี้ทำงานได้โดยตรงบนเบราว์เซอร์มือถือของคุณทั้งบน iPhone, Android และแท็บเล็ต รวมถึงบน Mac, Windows และ Chromebook แพลตฟอร์มของเราได้สร้างอวตารจาก AI ไปแล้วกว่า 111,252,277 อวตาร สำหรับครีเอเตอร์และธุรกิจ

สามารถเพิ่มหรือแทนที่เสียงขณะรวมวิดีโอได้ไหม

ได้ คุณสามารถอัปโหลดแทร็กเสียงใหม่หรือคงเสียงต้นฉบับไว้ หากต้องการปรับความเร็วการเล่น ให้ใช้ ตัวปรับความเร็วเสียง (Audio Speed Changer)

ไฟล์ที่อัปโหลดปลอดภัยและเป็นส่วนตัวหรือไม่?

ใช่ วิดีโอของคุณจะถูกประมวลผลอย่างปลอดภัยในเบราว์เซอร์และถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากดาวน์โหลด เสมีคุณเท่านั้นที่เข้าถึงคอนเทนต์ของคุณได้ตลอดกระบวนการ

สามารถใช้เครื่องมือนี้สร้างคอนเทนต์สำหรับ TikTok หรือ YouTube ได้ไหม

ได้แน่นอน คุณสามารถรวมคลิปสำหรับ TikTok, Instagram Reels, YouTube และแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ หากต้องการสร้างวิดีโอเล่าเรื่องหรือเพิ่มเสียง AI ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากข้อความเป็นเสียงพูด

