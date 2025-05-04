เปลี่ยนคอนเทนต์ตัวหนังสือที่ดีที่สุดของคุณให้กลายเป็นวิดีโอที่คนดูจนจบ ด้วย HeyGen คุณสามารถแปลงบทความ บล็อก และคอนเทนต์แบบ Long Form ให้เป็นวิดีโอพร้อมผู้บรรยายที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึง การมีส่วนร่วม และเวลาอยู่บนหน้าเว็บได้ โดยไม่ต้องใช้ทีมตัดต่อหรือกล้องถ่ายทำ
Convert long blog posts into short vertical videos with clear hooks and takeaways. Use them as teasers that bring viewers back to your full article. This helps your content travel further across feeds.
Turn opinion pieces and deep dives into engaging video explainers. Present ideas visually so complex topics feel accessible. Executives and experts stay visible without extra recording time.
Take support docs and FAQs and transform them into guided tutorials. Visual walkthroughs reduce confusion and help customers self-serve, especially when using an AI video generator. Fewer tickets means more time for higher value work.
Convert timely updates into short summary videos for social or email. Viewers get the key points in seconds, which keeps your brand top of mind through engaging video content. Perfect for publishers and internal comms teams.
Break down long form guides into shorter video lessons. Each module covers one section of the article in a focused way. Learners can watch in order or jump straight to what they need, enhancing their experience with the AI video content.
Turn high performing product copy into short promo or explainer videos. Show benefits with visuals and narration directly pulled from your page. This keeps messaging aligned across formats.
ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอจากบทความที่ดีที่สุด
HeyGen ช่วยเปลี่ยนบทความคุณภาพทุกชิ้นให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสูงได้หลายรูปแบบ เริ่มจากใส่ URL หรือวางข้อความของคุณ แล้วให้ AI ช่วยสรุป เขียนสคริปต์ และออกแบบซีนให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ คุณจึงได้คอนเทนต์เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ขณะที่ผู้ชมสามารถเลือกวิธีการรับชมในแบบที่ต้องการได้
วางลิงก์หรือวางข้อความบทความของคุณลงมาแล้ว HeyGen จะดึงประเด็นสำคัญออกมาให้ทันที AI จัดระเบียบคอนเทนต์ของคุณให้เป็นสคริปต์แบบมีฉาก คำบรรยาย และไอเดียภาพประกอบ ช่วยข้ามขั้นตอนเริ่มจากหน้าว่างแล้วไปโฟกัสที่การปรับแต่งได้เลย
แปลงบล็อกโพสต์ คู่มือ และอัปเดตข่าวสารให้กลายเป็นวิดีโอสำหรับโซเชียลฟีด อีเมล และแลนดิ้งเพจ เรื่องเดียวกันสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ ช่วยให้คุณดึงคุณค่าได้มากขึ้นจากทุกคอนเทนต์ที่เผยแพร่
ปรับใช้ฟอนต์ สี และโลโก้ของคุณเพื่อให้วิดีโอจากบทความดูกลมกลืนเป็นแบรนด์เดียวกัน บันทึกเลย์เอาต์เป็นแพทเทิร์นที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้เพื่อให้วิดีโอใหม่ทุกชิ้นมีความสม่ำเสมอ แม้จะสร้างโดยสมาชิกทีมคนละคนกัน
นำเข้า URL และข้อความพร้อมสรุปอัจฉริยะ
วาง URL บทความหรือข้อความใดๆ แล้ว HeyGen จะวิเคราะห์โครงสร้าง หัวข้อ และไอเดียสำคัญ จากนั้นเลือกได้ว่าจะสรุปเนื้อหาให้กระชับ หรือคงรายละเอียดส่วนใหญ่ไว้ AI จะสร้างสคริปต์วิดีโอที่รักษาใจความหลักของคุณ ช่วยให้สร้างวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
ตัวเลือกเสียงบรรยายและผู้บรรยาย AI
เลือกเสียง AI ที่ฟังเป็นธรรมชาติหรือสไตล์ผู้บรรยายให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ระบบจะซิงก์เสียงบรรยายกับแต่ละซีนให้อัตโนมัติจึงได้จังหวะที่ลื่นไหล เหมาะสำหรับวิดีโอที่ดึงดูดความสนใจ คุณยังปรับโทนให้เข้ากับคอนเทนต์ด้านการศึกษา บทบรรณาธิการ หรือโปรโมชันได้
ฉากภาพ วิดีโอสต็อก และคำบรรยาย
HeyGen แนะนำภาพและเลย์เอาต์ตามเนื้อหาบทความของคุณ ช่วยยกระดับประสบการณ์การแปลงบทความเป็นวิดีโอ ผสมผสานข้อความ ฟุตเทจสต็อก รูปภาพ และโมชั่นแบบเรียบง่ายเพื่อให้วิดีโอมีความน่าสนใจอยู่เสมอ ระบบสร้างคำบรรยายอัตโนมัติช่วยด้านการเข้าถึงและการรับชมแบบปิดเสียง
ส่งออกได้หลายรูปแบบสำหรับทุกช่องทาง
ส่งออกวิดีโอในแนวตั้ง แนวนอน และสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้จากโปรเจกต์เดียวกัน แต่ละเวอร์ชันยังคงให้ข้อความอ่านง่ายและจัดองค์ประกอบฉากได้ดี ช่วยให้คุณรักษาคุณภาพตลอดกระบวนการตัดต่อวิดีโอ และเผยแพร่วิดีโอจากบทความได้ทุกที่ที่กลุ่มเป้าหมายใช้เวลาอยู่
วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากบทความ
HeyGen เปลี่ยนการแปลงบทความเป็นวิดีโอให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ง่ายๆ ที่เข้ากับกระบวนการสร้างคอนเทนต์ที่คุณใช้อยู่ เพียงใส่ลิงก์หรือข้อความ แพลตฟอร์มจะจัดการสคริปต์ ซีน และเสียงให้ครบผ่านเวิร์กโฟลว์แบบลิงก์เป็นวิดีโอและข้อความเป็นวิดีโอได้ทันที
วางลิงก์บทความของคุณหรือวางข้อความที่ต้องการนำไปใช้ต่อ เลือกเป้าหมายและความยาววิดีโอที่ต้องการเพื่อให้สรุปเนื้อหาเหมาะกับฟอร์แมต
เลือกอัตราส่วนวิดีโอให้เหมาะกับช่องหลักของคุณ จากนั้นเลือกเสียงและสไตล์ภาพ กำหนดว่าวิดีโอนี้ควรให้ความรู้สึกเหมือนทีเซอร์ วิดีโออธิบาย หรือเรื่องเล่าแบบเต็มรูปแบบ
พรีวิวสคริปต์และโครงร่างฉากที่สร้างขึ้น แก้ไขถ้อยคำ จัดลำดับส่วนต่างๆ ใหม่ และเพิ่มหรือลบประเด็นได้ตามต้องการ
สร้างวิดีโอฉบับสมบูรณ์แล้วส่งออกเป็นทุกเวอร์ชันที่ต้องการ เผยแพร่บนโซเชียล ฝังใกล้บทความต้นฉบับ หรือเพิ่มในแคมเปญอีเมล
เครื่องมือแปลงบทความเป็นวิดีโอจะเปลี่ยนคอนเทนต์ตัวหนังสืออย่างบล็อก ข่าว และคู่มือให้กลายเป็นวิดีโอ โดยสรุปไอเดียสำคัญ เพิ่มเสียงบรรยาย และจับคู่กับภาพประกอบ เพื่อให้ผู้ชมรับชมได้สะดวกแทนการอ่านอย่างเดียว
บทความที่ชัดเจนเป็นโครงสร้าง มีการแบ่งส่วนหรือหัวข้อย่อยชัดเจนมักเปลี่ยนเป็นวิดีโอได้ผลลัพธ์ดีเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นบทความ How to บทความแบบลิสต์ คอนเทนต์เชิงผู้นำความคิด หรืออัปเดตข่าวสารก็ล้วนเป็นตัวเลือกที่แข็งแรง แม้แต่คอนเทนต์ที่เนื้อหาแน่นก็จะได้ประโยชน์เมื่อถูกแบ่งออกเป็นสตอรีภาพต่อเนื่อง โดยเฉพาะเวลาที่คุณแปลงบทความเป็นวิดีโอ
ไม่ใช่ HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับนักเขียน นักการตลาด บรรณาธิการ และผู้สอนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการตัดต่อวิดีโอ ทำให้เป็นเครื่องมือวิดีโอ AI ที่เหมาะสำหรับทุกคน แพลตฟอร์มจะจัดการโครงสร้างและรายละเอียดทางเทคนิคให้ คุณจึงโฟกัสที่สารและความถูกต้องของเนื้อหาได้เต็มที่
ได้ คุณสามารถกำหนดความยาวเป้าหมายและเลือกได้ว่าวิดีโอควรเป็นทีเซอร์สั้นๆ หรือเวอร์ชันแบบเต็มมากขึ้น คุณยังสามารถแก้ไขสคริปต์และซีนด้วยตัวเองเพื่อคงหรือเอารายละเอียดบางส่วนออกได้
ได้ คุณสามารถใช้สีประจำแบรนด์ โลโก้ และฟอนต์กับวิดีโอบทความได้ สไตล์ที่บันทึกไว้ช่วยให้ทุกคอนเทนต์ที่เผยแพร่มีเอกลักษณ์และความรู้สึกเป็นแบรนด์เดียวกัน
ได้ คุณสามารถอัปโหลดภาพหน้าจอ แผนผัง ฟุตเทจ b-roll และคลิปผลิตภัณฑ์เพื่อใช้แทนหรือใช้เสริมภาพที่ระบบแนะนำในโปรเจกต์แปบบทความเป็นวิดีโอของคุณได้ ช่วยให้ผสมผสานระหว่างระบบอัตโนมัติกับการควบคุมแบบเต็มที่ในส่วนที่สำคัญ
คุณสามารถส่งออกวิดีโอในรูปแบบที่พร้อมใช้งานสำหรับ TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn และเว็บไซต์ของคุณเอง วิดีโอสามารถฝังไว้ใกล้บทความ แชร์ทางอีเมล หรือใช้ในแคมเปญโฆษณา ช่วยให้เปลี่ยนบล็อกเป็นวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
บทความสั้นอาจกลายเป็นคลิปยาวประมาณสามสิบถึงหกสิบวินาที ส่วนคู่มือที่ยาวกว่าสามารถกลายเป็นวิดีโอยาวไม่กี่นาทีได้ คุณสามารถปรับระยะเวลาเป้าหมายและจังหวะการเล่าเรื่องเพื่อให้วิดีโอตรงกับกลยุทธ์ของคุณ
ได้แน่นอน คุณสามารถปรับฉาก แก้ไขข้อความ ปรับเวลา และสลับภาพประกอบได้ก่อนส่งออกวิดีโอ หากบทความของคุณมีการเปลี่ยนแปลง สามารถเปิดโปรเจกต์เดิมแล้วสร้างเวอร์ชันใหม่ได้อีกครั้ง
การแปลงบทความเป็นวิดีโอช่วยขยายการเข้าถึงคอนเทนต์ที่คุณสร้างไว้แล้ว ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่ชอบรับชมวิดีโอ เพิ่มอัตราการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ทุกบทความที่แข็งแรงทำผลงานได้มากขึ้นบนทุกช่องทาง
