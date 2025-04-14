แปลงข้อความเป็นเสียงพูดที่ฟังเป็นธรรมชาติไม่เหมือนหุ่นยนต์ได้ทันที เลือกใช้เสียง AI คุณภาพสูงกว่า 300 เสียงในมากกว่า 175 ภาษา ปรับแต่งรายละเอียดการพูดได้ทุกจุด แล้วใส่เสียงบรรยายลงในวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทันที
ฟีเจอร์ของ HeyGen AI Text to Speech
เสียง AI สมจริงกว่า 300 เสียง ครอบคลุมมากกว่า 175 ภาษา
เลือกสำรวจเสียงหลากหลายช่วงวัย สำเนียง และสไตล์การพูดจนกว่าจะเจอเสียงที่เหมาะกับคอนเทนต์ของคุณ ทุกตัวเลือกใน HeyGen's AI voice generator รักษาคุณภาพเสียงได้ดีแม้ใช้กับสคริปต์ยาว ทำให้มอดูลเทรนนิงยาว 10 นาทีฟังนิ่งและคงที่ไม่ต่างจากโฆษณา 10 วินาที
ควบคุมอารมณ์ จังหวะ และการออกเสียง
Direct the read the way you would direct a voice actor. You get full creative control: customize tone, speed, pauses, and voice style from the text editor, and use emotional control to shift the expressive, emotional delivery of a single line without regenerating the whole script.
โคลนเสียงของคุณจากตัวอย่างสั้นๆ
บันทึกตัวอย่างสั้นๆ แล้วใช้ AI Voice Cloning เพื่อสร้างเสียงเสมือนมนุษย์ที่ฟังดูเหมือนคุณ อวตารเสียงของคุณจะบรรยายทุกสคริปต์ที่พิมพ์ รักษาโทนเสียงแบรนด์ให้สม่ำเสมอในวิดีโอนับร้อย โดยไม่ต้องเสียเวลาสตูดิโอ ถ่ายซ้ำ หรืออัดใหม่เมื่อแก้ไขสคริปต์
Text to Speech ที่ออกแบบมาเพื่อวิดีโอเอาต์พุต
เครื่องมือแปลงข้อความเป็นเสียงส่วนใหญ่จะให้แค่ไฟล์เสียงแล้วปล่อยให้คุณจัดการวิดีโอเอง แต่ HeyGen สร้างเสียงพูดอยู่ในตัวแก้ไขวิดีโอเดียวกับที่ใช้สร้างซีน ทำให้เสียงพูด คำบรรยาย และจังหวะเวลาต่างๆ ซิงก์กันตั้งแต่ร่างแรกไปจนถึงไฟล์ส่งออกสุดท้าย
บรรยายลิปซิงก์ได้ทุกภาษา
เสียงที่สร้างขึ้นจะซิงก์กับการขยับปากบนหน้าจอผ่าน AI Lip Sync ทำให้อวตาร AI ที่พูดตามสคริปต์ของคุณดูเหมือนถ่ายทำจริงไม่ใช่แค่พากย์เสียง เปลี่ยนเสียงเป็นภาษาสเปน ฮินดี หรือญี่ปุ่นแล้วการขยับปากจะตามเสียงแบบโฟนีมต่อโฟนีม รองรับมากกว่า 175 ภาษาและหลายสำเนียง
การอัดเสียงบรรยายซ้ำไปซ้ำมาทีละเทคกินเวลาหลายชั่วโมง แค่วางสคริปต์ของคุณ สร้างเสียงบรรยาย AI ที่เข้ากับช่องของคุณ แล้วเผยแพร่วิดีโอคอนเทนต์ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าไมโครโฟนเลย พร้อมลงตามตารางโพสต์รายวัน
การอัดเสียงบรรยายใหม่ทุกครั้งที่มีการอัปเดตนโยบายทำให้ทีม L&D สะดุด สร้างเสียงบรรยายสำหรับวิดีโอเทรนนิ่งแต่ละชิ้นจากสคริปต์ที่แก้ไขแล้ว อัปเดตการเปลี่ยนแปลงได้ในวันเดียวกัน และปล่อยโมดูลล่าสุดขึ้น LMS ของคุณด้วยเสียงเดียวกันทั้งหมด
Agencies quote hundreds of dollars for a two minute voiceover. Write the ad copy, generate voiceovers in seconds, and test five different voices against each other before the campaign ships.
Founders and PMs rarely have time to narrate walkthroughs. Type what each screen does, generate a clear voice track for your product demo video, and update the audio whenever the interface changes.
การโพสต์ Reels, Shorts และ TikTok ทุกวันหมายถึงต้องทำเสียงบรรยายตลอดเวลา แปลงแคปชันและฮุกเป็นเสียงด้วย text to voice ได้ในไม่กี่วินาที และรักษาเอกลักษณ์เสียง AI แบบเดียวกันในทุกคลิปและทุกแพลตฟอร์ม
Competing tools stop at the audio file. HeyGen's AI video translator regenerates your speech in 175+ languages, clones the original voice, and matches lip movement, turning one video into a global library.
การทำงานของ AI แปลงข้อความเป็นเสียงพูด
ตัวสร้างสุนทรพจน์ของ HeyGen ช่วยเปลี่ยนสคริปต์ที่วางไว้ให้กลายเป็นวิดีโอเล่าเรื่องพร้อมแชร์ได้ใน 4 ขั้นตอน ผู้ใช้ใหม่ส่วนใหญ่สร้างเสร็จได้ภายในไม่กี่นาที
Type or paste your text into the editor. Long scripts split into scenes automatically.
เลือกจากเสียงมากกว่า 300 แบบตามภาษา สำเนียง ช่วงอายุ และสไตล์ หรือใช้เสียงที่โคลนจากเสียงของคุณเอง
ปรับอารมณ์ จังหวะการพูด การเว้นวรรค และการออกเสียงให้ตรงกับเจตนาที่ต้องการ
Render the finished video in HD or 4K, download the MP4, or publish straight to your channels.
AI text to speech คือการแปลงข้อความตัวอักษรให้กลายเป็นเสียงพูดผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์เสียงพูด โมเดล AI text to speech ขั้นสูงที่ผ่านการเทรนด้วยเสียงมนุษย์จะเรียนรู้จังหวะ น้ำเสียง และการเน้นคำ ทำให้สร้างเสียงพูดที่ฟังเป็นธรรมชาติสำหรับการบรรยายวิดีโอ หนังสือเสียง พอดแคสต์ และเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงเนื้อหา
ไม่ใช่เลย จังหวะการพูดที่ราบเรียบและเว้นระยะเท่ากันตลอดคือสิ่งที่ทำให้เสียงเก่าๆ แบบ TTS ฟังไม่เป็นธรรมชาติ HeyGen ปรับจังหวะและน้ำเสียงตามบริบทและให้คุณใส่จังหวะหยุดหรือเน้นคำเองได้ ทำให้แม้การบรรยายยาว 20 นาทียังคงเต็มไปด้วยอารมณ์และฟังเป็นธรรมชาติตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้าย
วางสคริปต์ของคุณลงในเวิร์กโฟลว์ text to video เลือกเสียงพูดแล้วสร้างวิดีโอได้เลย เอนจิน AI text-to-speech จะสร้างเสียงบรรยายให้โดยอัตโนมัติ ขณะที่ HeyGen สร้างฉากให้เข้ากันและซิงก์คำบรรยาย ทำให้คุณส่งออกไฟล์ MP4 ที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทันทีแทนที่จะได้แค่ไฟล์เสียงเปล่าๆ
เครื่องมือ TTS ส่วนใหญ่ทำได้แค่ดาวน์โหลดไฟล์เสียง แต่ HeyGen สร้างเสียงพูดสมจริงขั้นสุดในเอ็นจินวิดีโอเต็มรูปแบบ เพิ่มผู้นำเสนอแบบอวตารบนหน้าจอที่ลิปซิงก์ตรงเป๊ะได้ตามต้องการ และแปลท้องถิ่นผลงานเป็นมากกว่า 175 ภาษา ทำให้สคริปต์เดียวกลายเป็นวิดีโอพร้อมเผยแพร่ได้ทันที
มากพอที่จะเปลี่ยนวิธีที่ทีมวางแผนคอนเทนต์ Advantive ลดเวลาการผลิตเสียงพากย์จากหลายวันเหลือเพียง 2-3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่บันทึกไว้ในกรณีศึกษาลูกค้า Advantiveและลดเวลาในการสร้างคอนเทนต์โดยรวมลงได้ 50% หลังจากย้ายมาใช้เวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ HeyGen
ถ้าเป็นการบรรยายเสียงที่ใช้ในวิดีโอ ตอบว่าใช่ แผนใช้งานฟรีสำหรับแปลงข้อความเป็นเสียงช่วยให้ทดสอบเสียงและสร้างวิดีโอก่อนได้โดยไม่ต้องจ่ายเงิน และแผน AI แบบฟรีก็ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนและปรับขยายได้จนถึงสัญญาแบบ Enterprise ตามความต้องการ
ได้ ลูกค้าธุรกิจกว่า 85,000 รายเผยแพร่เสียงบรรยายที่สร้างด้วย AI บน YouTube ในโฆษณาแบบชำระเงิน และในงานส่งมอบให้ลูกค้า โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของแพลนที่ใช้งานเพื่อให้ระดับสิทธิ์การใช้งานสอดคล้องกับประเภทงานของคุณก่อนเผยแพร่เชิงพาณิชย์
ได้ เพียงอัดตัวอย่างเสียงสั้นๆ แล้ว HeyGen จะสร้างโคลนเสียงที่สามารถสร้างเสียงบรรยายธรรมชาติจากสคริปต์ที่คุณพิมพ์ได้ทุกแบบ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเปลี่ยนเสียง โคลนเสียงนี้จะคงโทนเสียงของคุณไว้ ในขณะที่ช่วยให้ผลิตคอนเทนต์ได้เร็วเกินกว่าห้องอัดเสียงทั่วไปจะทำได้ และยังพูดได้หลายภาษาที่คุณไม่เคยเรียนมาก่อน
แก้สคริปต์ตรงบรรทัดที่มีปัญหา เขียนคำให้ตรงกับเสียงที่ต้องการ ใส่จังหวะเว้นวรรคก่อนและหลังคำ แล้วสร้างบรรทัดนั้นใหม่ ทุกบรรทัดยังปรับแก้ได้หลังจากสร้างเสร็จ ดังนั้นใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีและได้เสียงที่เป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องอัดใหม่ทั้งชุด
ได้ HeyGen เปิดให้ใช้งานความสามารถ text-to-speech และการสร้างเสียงผ่าน API และ SDK และ LiveAvatar ยังขับเคลื่อน voice agent แบบเรียลไทม์ที่ตอบสนองด้วย latency ต่ำมาก ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถส่งมอบวิดีโอแบบบรรยายเสียงหรือการโต้ตอบด้วยเสียงแบบสดให้กับผู้ใช้ของตัวเองได้
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