เครื่องมือสร้างคำบรรยายวิดีโอด้วย AI

สร้างคำบรรยายวิดีโอที่แม่นยำได้ในไม่กี่วินาที HeyGen’s AI Caption Generator แปลงเสียงพูดให้เป็นคำบรรยายที่อ่านง่ายพร้อมใช้งาน ช่วยเพิ่มการเข้าถึง ยกระดับการมีส่วนร่วม และทำให้คอนเทนต์ของคุณทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นบนทุกแพลตฟอร์ม อัปโหลดวิดีโอของคุณ สร้างคำบรรยายได้ทันที และแก้ไขได้ด้วยเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของคุณรวดเร็วและไร้ความกังวล

ตัวสร้างคำบรรยายวิดีโอ AI

สร้างคำบรรยายอัตโนมัติด้วย AI

คำบรรยายช่วยให้ผู้ชมจำนวนมากขึ้นดูและเข้าใจคอนเทนต์ของคุณได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มการเข้าถึง เพิ่มการจดจำ และทำให้วิดีโอของคุณทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นบนโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆ HeyGen มอบวิธีง่ายๆ ให้คุณสร้างคำบรรยายที่แม่นยำได้โดยไม่ต้องพึ่งซอฟต์แวร์ซับซ้อนหรือการถอดเสียงด้วยตนเอง

เมื่อให้ AI จัดการงานหนักให้ คุณจะได้ซับไตเติลที่สะอาด ตรงเวลา และซิงก์กับเสียงของคุณทันที แก้ไขได้รวดเร็ว ปรับสไตล์ได้ตามต้องการ และส่งออกเป็นไฟล์ฟอร์แมตที่ต้องใช้สำหรับ YouTube, TikTok, Instagram, Reels หรือคอนเทนต์แบบ Long Form ทุกอย่างทำได้บนเบราว์เซอร์ จึงใส่ซับให้วิดีโอจากอุปกรณ์ไหนก็ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่จัดเก็บหรือการตั้งค่า

ถ้าคลิปของคุณต้องตัดต่อก่อนใส่คำบรรยาย สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วด้วย Online Video Trimmer เครื่องมือนี้:

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างคำบรรยายด้วย AI ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

คำบรรยายที่ดีช่วยให้ผู้ชมติดตามสารของคุณได้แม้จะไม่ได้เปิดเสียงดังขึ้นก็ตาม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจาก HeyGen’s AI Caption Generator เพียงทำตามไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ ก็ช่วยให้ผลลัพธ์แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

1.ใช้เสียงที่ชัดเจนให้ได้มากที่สุด การพูดที่ชัดช่วยให้ AI จับทุกคำได้อย่างแม่นยำ การลดเสียงรบกวนหรือเสียงสะท้อนจะช่วยให้คำบรรยายของคุณน่าเชื่อถือมากขึ้น

2.พูดด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอ การพูดเร็วหรือไม่สม่ำเสมออาจทำให้จังหวะเวลาในวิดีโอคลาดเคลื่อน จังหวะที่คงที่ช่วยให้คำบรรยายของคุณซิงก์ตรงกับวิดีโอได้ดีขึ้น

3. ตรวจทานและปรับแต่งคำบรรยายของคุณ AI จะช่วยให้คุณทำงานได้เกือบเสร็จ แต่การอ่านทวนอย่างรวดเร็วจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าชื่อเฉพาะ คำศัพท์เทคนิค หรือสำเนียงต่างๆ ถูกต้อง

4. ปรับสไตล์คำบรรยายให้เหมาะกับแพลตฟอร์ม วิดีโอแบบสั้นมักต้องใช้ตัวอักษรหนา อ่านง่าย ส่วนคอนเทนต์แบบยาวเหมาะกับซับไตเติลแบบเรียบง่ายที่ไม่รบกวนการรับชม

5.เลือกฟอร์แมตการส่งออกให้เหมาะสม ไฟล์ SRT และ VTT เหมาะที่สุดสำหรับ YouTube หรือคอนเทนต์ฝึกอบรม ส่วนคำบรรยายแบบฝังในวิดีโอเหมาะสำหรับ TikTok, Instagram และ Reels

เข้าถึงผู้ชมมากขึ้นด้วยคำบรรยายวิดีโอที่ช่วยเพิ่มยอดคอนเวอร์ชัน

HeyGen มาพร้อมชุดเครื่องมือครบถ้วนสำหรับสร้างคำบรรยายวิดีโอที่แม่นยำโดยไม่ทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณช้าลง ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณทำงานตั้งแต่การอัปโหลดจนถึงการส่งออกได้อย่างรวดเร็วพร้อมคงการควบคุมผลลัพธ์สุดท้ายได้อย่างเต็มที่

1.ระบบสร้างคำบรรยายอัตโนมัติด้วย AI สร้างคำบรรยายได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วยเทคโนโลยีจดจำเสียงพูดขั้นสูง HeyGen จับเสียงพูดได้อย่างคมชัดและสร้างซับไตเติลที่สะอาด ตรงจังหวะ และตรงกับวิดีโอของคุณ

2. เครื่องมือแก้ไขแบบง่าย แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย ปรับเวลา หรืออัปเดตเครื่องหมายวรรคตอนได้โดยตรงในตัวแก้ไข ปรับปรุงวิดีโอได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

3. เบิร์นอินหรือส่งออกไฟล์คำบรรยายส่งออกไฟล์ SRT หรือ VTT สำหรับแพลตฟอร์มอย่าง YouTube หรือเบิร์นคำบรรยายลงในวิดีโอโดยตรงสำหรับ TikTok, Instagram และ Reels

4. รองรับคำบรรยายหลายภาษา สร้างคำบรรยายได้หลายภาษาเพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก เหมาะสำหรับวิดีโอด้านการตลาด การศึกษา และการฝึกอบรม

5. ปรับแต่งสไตล์และรูปแบบปรับฟอนต์ สี ขนาด และตำแหน่งให้ซับไตเติลของคุณสอดคล้องกับสไตล์แบรนด์หรือแพลตฟอร์ม ใช้ซับไตเติลแบบเรียบง่ายอ่านสบายหรือข้อความที่ดึงดูดสายตาสำหรับคอนเทนต์แบบสั้น

หากต้องการเพิ่มข้อความบนหน้าจอเพิ่มเติมหรือไฮไลต์ช่วงสำคัญ ลองใช้เครื่องมือ Add Text to Video ดังนี้:

ทำงานอย่างไร

เพิ่มคำบรรยายในวิดีโอของคุณง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

การสร้างคำบรรยายด้วย HeyGen ทำได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ตัดต่อหรือใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ทุกอย่างทำออนไลน์ และได้คำบรรยายที่สะอาดแม่นยำภายในไม่กี่นาที

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดวิดีโอของคุณ

เลือกไฟล์ MP4, MOV หรือ WebM แล้วอัปโหลดไปยัง HeyGen

ขั้นตอนที่ 2

ให้ AI สร้างคำบรรยายของคุณ

HeyGen วิเคราะห์เสียงของคุณและสร้างคำบรรยายแบบมีไทม์สแตมป์ที่แม่นยำโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบและแก้ไขตามต้องการ

ตรวจสอบชื่อ คำศัพท์เทคนิค หรือการปรับเวลา แก้ไขคำบรรยายได้โดยตรงในตัวแก้ไข

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกคำบรรยายของคุณ

ดาวน์โหลดคำบรรยายเป็นไฟล์ SRT หรือ VTT หรือส่งออกวิดีโอที่ฝังคำบรรยายลงไปในตัว หากต้องการโพสต์ลง TikTok, Instagram หรือ Reels

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Captions Generator

เครื่องสร้างคำบรรยายวิดีโอด้วย AI ทำงานอย่างไร?

เครื่องสร้างคำบรรยายด้วย AI ใช้การรู้จำเสียงพูดเพื่อแปลงเสียงเป็นข้อความ จากนั้นใส่เวลาให้คำบรรยายแสดงตรงกับช่วงที่พูด คุณสามารถตรวจทาน แก้ไข และส่งออกคำบรรยายเป็นไฟล์ซับไตเติลหรือวิดีโอที่มีคำบรรยายฝังไว้แล้ว สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แผน Creatorเริ่มต้นที่ $29

สามารถใช้เป็นตัวสร้างซับไตเติลด้วย AI ได้ไหม?

ได้ เครื่องมือนี้ทำงานได้ทั้งเป็นตัวสร้างแคปชัน AI และตัวสร้างซับไตเติล สามารถสร้างซับไตเติลอัตโนมัติ แก้ไขให้แม่นยำ และส่งออกไฟล์ SRT หรือ VTT สำหรับแพลตฟอร์มที่รองรับการอัปโหลดซับไตเติลได้

คำบรรยายที่สร้างด้วย AI แม่นยำแค่ไหน?

เมื่อเสียงชัดเจน คำบรรยายที่สร้างด้วย AI จะมีความแม่นยำสูงและมักต้องแก้ไขเพียงเล็กน้อย การตรวจทานคำบรรยายช่วยให้มั่นใจได้ว่าชื่อเฉพาะ คำศัพท์เทคนิค และภาษาของแบรนด์ถูกต้องก่อนเผยแพร่ ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วยแพ็กเกจที่เริ่มต้นเพียง $49 ต่อเดือน

สามารถแก้ไขคำบรรยายหลังจากสร้างเสร็จแล้วได้ไหม?

ได้ คุณสามารถปรับแก้ถ้อยคำ เครื่องหมายวรรคตอน และจังหวะเวลาได้โดยตรงในตัวแก้ไข ช่วยให้ปรับแต่งคำบรรยายได้อย่างละเอียดโดยไม่ต้องอัปโหลดวิดีโอใหม่หรือใช้ซอฟต์แวร์แยกต่างหาก

รองรับการส่งออกเป็นไฟล์รูปแบบใดบ้าง?

คุณสามารถส่งออกคำบรรยายเป็นไฟล์ซับไตเติลแบบ SRT หรือ VTT หรือดาวน์โหลดวิดีโอที่ฝังคำบรรยายลงไปในภาพแล้วได้ คำบรรยายแบบฝังในวิดีโอเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ TikTok, Instagram, Reels และโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นๆ

คำบรรยายช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมได้หรือไม่?

ใช่ หลายคนดูวิดีโอโดยไม่เปิดเสียง คำบรรยายช่วยให้ผู้ชมเข้าใจสารของคุณได้ทันที ซึ่งช่วยเพิ่มเวลาในการรับชม การจดจำเนื้อหา และการมีส่วนร่วมโดยรวม

สามารถใช้คำบรรยายร่วมกับเครื่องมืออื่นของ HeyGen ได้ไหม

ได้ หลายทีมใช้คำบรรยายร่วมกับ AI Video Script Generator เพื่อเขียนสคริปต์ให้ชัดเจนก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นวิดีโอใส่คำบรรยายได้เร็วขึ้นและแก้น้อยลง

จะแชร์วิดีโอที่มีคำบรรยายได้อย่างง่ายดายได้อย่างไร?

หลังจากส่งออกวิดีโอที่มีคำบรรยายแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือ Share Video ของ HeyGen เพื่อส่งลิงก์ให้ทีมงานหรือลูกค้าได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่

