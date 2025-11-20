วิดีโอขายแบบ Personalization ที่ช่วยเพิ่มยอดการตอบกลับได้จริง
การหาลีด การติดตามเดโม เนื้อหาในดีลรูม—สร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละรายสำหรับทุกโปรสเปกต์ได้โดยไม่ต้องอัดทีละวิดีโอ มอบอัตราการมีส่วนร่วมระดับท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ให้กับทั้งทีมขายของคุณ
ปัญหาในการทำเซลส์เอาต์รีช
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด
ปฏิทินคอนเทนต์ของคุณไม่มีวันหยุด เปิดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละครั้งก็ต้องใช้วิดีโอ ช่องโซเชียลต้องการคอนเทนต์ทุกวัน แคมเปญต่างๆ ต้องมีครีเอทีฟที่โลคัลไลซ์ให้เหมาะกับแต่ละตลาด แต่การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมต้องจองสตูดิโอ ประสานงานกับทีมและพรสวรรค์ รอการตัดต่อเป็นสัปดาห์ๆ และใช้บัดเจ็ตก้อนใหญ่ไปกับการถ่ายทำครั้งเดียว กว่าคอนเทนต์จะเสร็จ ช่วงเวลาสำคัญก็ผ่านไปแล้ว คู่แข่งปล่อยวิดีโอทุกวัน ในขณะที่คุณยังอยู่ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำ แล้วจะให้ผู้บริหารมาพูดหน้ากล้องอีกเหรอ เรื่องตารางเวลานั่นก็แทบเป็นไปไม่ได้
โซลูชันของ HeyGen
HeyGen เปลี่ยนทุกเซลส์ให้กลายเป็นตัวท็อปของทีม สร้างวิดีโอเทมเพลตเพียงชิ้นเดียว แล้วสร้างวิดีโอเวอร์ชันแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้เป็นพันๆ วิดีโอ โดยใส่ชื่อ ลูกค้าเป้าหมาย บริษัท และปัญหาเฉพาะของแต่ละรายได้ครบถ้วน โดยไม่ต้องอัดวิดีโอเพิ่มแม้แต่คลิปเดียว การทำเซลส์แบบ Personalized ที่ขยายได้ระดับอัตโนมัติ แต่ยังคงการมีส่วนร่วมแบบ 1:1 สร้างคลัง sales enablementที่อัปเดตทันการเปลี่ยนแปลงของสินค้า เทรนเซลส์ใหม่ด้วยข้อความที่สอดคล้องกัน เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายทั่วโลกด้วยภาษาของพวกเขา ให้ทั้งทีมมีเครื่องมือขายได้เฉียบเหมือนเซลส์ที่เก่งที่สุดของคุณ
ทุกอย่างที่ทีมขายต้องมีเพื่อปิดดีลให้ได้มากขึ้น
วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในปริมาณมาก
เปลี่ยนวิดีโอต้นฉบับเพียงหนึ่งไฟล์ให้กลายเป็นวิดีโอ Outreach แบบปรับให้เหมาะกับแต่ละคนได้เป็นพันๆ วิดีโอ ใช้ตัวแปรไดนามิกใส่ชื่อโปรสเปกต์ ชื่อบริษัท ปัญหาในอุตสาหกรรม และรายละเอียดเฉพาะต่างๆ ลงไปในวิดีโอแต่ละชิ้น วิดีโอทุกอันให้ความรู้สึกเหมือนอัดทีละคนจริงๆ เพราะการปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลนั้นเป็นของจริง แต่คุณสร้างครั้งเดียวแล้วส่งต่อได้ทั้ง Pipeline
• ฟิลด์ปรับแต่งแบบไดนามิก
• สร้างแบบแบตช์สำหรับแคมเปญ
• การเจาะกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล
การเชื่อมต่อ CRM
วิดีโอผสานเข้ากับเวิร์กโฟลว์การขายที่คุณใช้อยู่แล้ว การเชื่อมต่อกับ HubSpot ช่วยทริกเกอร์วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติ—มีลีดใหม่ก็สร้างวิดีโอต้อนรับ มีการจองประชุมก็สร้างวิดีโอแนะนำก่อนคอล เปลี่ยนสเตจดีลก็ส่งกรณีศึกษาให้ตรงบริบท Zapier, Make และ n8n เชื่อม HeyGen เข้ากับ CRM แทบทุกตัวได้อย่างง่ายดาย
• การเชื่อมต่อ HubSpot โดยตรง
• ระบบอัตโนมัติด้วย Zapier/Make
• ทริกเกอร์วิดีโอจากสถานะดีล
คลังเนื้อหาสำหรับเสริมประสิทธิภาพงานขาย
ให้ทุกเซลส์มีคอนเทนต์ครบเพื่อปิดการขายได้เดโมสินค้า การวางตำแหน่งเทียบคู่แข่ง การรับมือข้อโต้แย้ง เรื่องราวจากลูกค้า—ไลบรารีแอสเซทด้านการขายที่อัปเดตอยู่เสมอไปพร้อมกับการพัฒนาสินค้าและข้อความสื่อสารของคุณ
• ไลบรารีคอนเทนต์แบบรวมศูนย์
• อัปเดตข้อความได้ทันที
• เนื้อหาสอดคล้องกันสำหรับทุกทีมขาย
การออนบอร์ดและเทรนนิ่งทีมขาย
ลดเวลาเตรียมพนักงานใหม่ให้พร้อมลงสนามด้วย วิดีโอเทรนนิ่ง ที่สอนทั้งเมธอดโลยี ผลิตภัณฑ์ และสคริปต์การคุยกับลูกค้า ทุกคนได้รับการออนบอร์ดคุณภาพเดียวกันไม่ว่าจะมีใครเป็นคนเทรนหรือเริ่มงานเมื่อไร
• การเทรนด้านวิธีการและกระบวนการทำงาน
• วิดีโอความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
• การออนบอร์ดตัวแทนอย่างสม่ำเสมอ
การเข้าถึงหลายภาษา
กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้ภาษาต่างกัน การสื่อสารของคุณก็ควรเช่นกัน การแปลวิดีโอ AI ช่วยปรับวิดีโอขายของคุณให้เข้ากับท้องถิ่นได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อมการโคลนเสียงและลิปซิงก์ เข้าถึงลูกค้าในภูมิภาค EMEA, APAC และ LATAM ด้วยภาษาท้องถิ่นของพวกเขา
• การโคลนเสียงช่วยรักษาความเป็นธรรมชาติของเสียงเดิม
• ลิปซิงก์ซิงก์ปากให้ตรงกับการเคลื่อนไหวบนใบหน้า
• เทมเพลตเดียว ใช้งานได้ทั่วโลก
การวิเคราะห์วิดีโอ
รู้ว่าวิดีโอไหนช่วยดึงดูดการมีส่วนร่วมและลีดคนไหนพร้อมซื้อ ติดตามยอดวิว ระยะเวลาการรับชม และการมีส่วนร่วมเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการติดตามผล และเข้าใจว่าข้อความแบบใดที่โดนใจผู้ชม
• ติดตามการรับชมและการมีส่วนร่วม
• สัญญาณเจตนาของกลุ่มเป้าหมาย
• ปรับให้เหมาะสมโดยอิงจากข้อมูล
จากเทมเพลตสู่ข้อความ Outreach แบบเฉพาะบุคคลใน 3 ขั้นตอน
สร้างเทมเพลตของคุณ
อัดวิดีโอครั้งเดียวหรือเขียนสคริปต์ สร้างข้อความ outreach ของคุณด้วยตัวแปร placeholder สำหรับชื่อผู้มุ่งหวัง บริษัท อุตสาหกรรม และฟิลด์แบบกำหนดเอง เทมเพลตเดียวขยายเป็นวิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนตัวได้ไม่จำกัด
เลือกสไตล์คอนเทนต์ของคุณ
เลือกจากอวตาร AI หลากหลายกว่า 200 แบบให้เข้ากับแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ เลือกเสียง ฉากหลัง และสไตล์ภาพได้ตามต้องการ หรือสร้างโคลนโฆษกประจำแบรนด์เพื่อให้ภาพลักษณ์สอดคล้องกันในทุกคอนเทนต์
ส่งและติดตาม
สร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแบบเป็นชุดหรือแบบออนดีมานด์ ฝังในลำดับอีเมล แชร์ผ่านลิงก์ หรือส่งตรงไปยัง CRM ของคุณ ติดตามการมีส่วนร่วมและจัดลำดับความสำคัญให้กับกลุ่มเป้าหมายที่แสดงสัญญาณความต้องการซื้อ
ออกแบบมาสำหรับทุกกระบวนการขาย
การหาลีดสำหรับ SDR
โดดเด่นท่ามกลางกล่องอีเมลที่แน่นขนัด วิดีโอหาลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล ที่พูดถึงบริษัท ตำแหน่ง และความท้าทายเฉพาะของแต่ละเป้าหมายได้ในระดับจำนวนมาก ให้ SDR ทุกคนได้อัตราการตอบกลับเทียบเท่าท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ที่ใช้วิดีโอแบบทำมือ
กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอโปรสเปกติ้งแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละราย 500 วิดีโอสำหรับแคมเปญ ABM ในเวลาที่ใช้ในการอัดวิดีโอเองเพียง 5 วิดีโอ
ผลลัพธ์ยืนยันแล้ว: Videoimagem เพิ่มอัตรามีส่วนร่วมได้ 3 เท่าด้วยวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ผลิตวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากกว่า 50,000 วิดีโอสำหรับลูกค้าองค์กร
ติดตามผลเดโม
เสริมพลังเดโมของคุณด้วยวิดีโอสรุปแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละคน สรุปประเด็นสำคัญ ตอบคำถามเฉพาะเจาะจง และรักษาโมเมนตัมตลอดดีลโดยไม่ต้องนัดคุยรอบใหม่
กรณีการใช้งาน: ส่งวิดีโอติดตามผลเดโมภายในวันเดียวกันที่อ้างอิงถึงจุดปวดของลูกค้าที่พูดคุยกันในที่ประชุม
คอนเทนต์ห้องดีล
ให้องค์กรของคุณมีคอนเทนต์พร้อมใช้งานสำหรับทีมแชมป์เปี้ยนภายใน เพื่อใช้ขายและผลักดันโครงการภายในองค์กรวิดีโออธิบายสินค้า, สรุป ROI และข้อความสื่อสารเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ช่วยให้คอนแท็กต์ของคุณปิดดีลภายในองค์กรของพวกเขาได้สำเร็จ
กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอสรุปสำหรับผู้บริหารแต่ละคนในดีลองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
การเสริมศักยภาพด้านการขาย
ให้ทีมของคุณเข้าถึงคอนเทนต์ที่ทันสมัยและสอดคล้องกันเสมอ อัปเดตผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเชิงลึกด้านการแข่งขัน การรับมือข้อโต้แย้ง—ไลบรารีสำหรับการเสริมศักยภาพทีมที่พัฒนาไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์และตลาดของคุณ
กรณีการใช้งาน: เปิดตัวข้อความการสื่อสารสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับทีมขายทั้งหมด พร้อมวิดีโอเทรนนิ่งที่ส่งมอบในวันเดียวกับที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์
การออนบอร์ดตัวแทนขายใหม่
ลดเวลาเรียนรู้งานด้วยคอนเทนต์การonboarding ที่มีโครงสร้างชัดเจน การเทรนวิธีการทำงาน การเจาะลึกตัวสินค้า และตัวอย่างสคริปต์การคุยกับลูกค้าที่ช่วยให้พนักงานขายใหม่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเร็วขึ้น
กรณีการใช้งาน: สร้างหลักสูตรปฐมนิเทศ 30 วันให้พนักงานขายใหม่เรียนรู้ด้วยตัวเองตามจังหวะของตัวเองพร้อมคุณภาพที่สม่ำเสมอ
ทีมขายระดับโลก
ขายได้ในทุกตลาดโดยไม่ต้องสร้างคอนเทนต์แยกตามแต่ละภูมิภาค ปรับเนื้อหางานขายให้เหมาะกับทีมใน EMEA, APAC และ LATAM ได้ทันที
กรณีการใช้งาน: แปลคลังเนื้อหาสำหรับเสริมศักยภาพทีมขายเป็น 10 ภาษา สำหรับการประชุมเปิดตัวทีมขายระดับโลก
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกหรือวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ ต่อไปนี้คือประโยชน์ที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
วิดีโอขายแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลคืออะไร
วิดีโอขายแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลคือคอนเทนต์การติดต่อหาลูกค้าที่ใส่รายละเอียดเฉพาะของแต่ละโปรสเปกต์ เช่น ชื่อ บริษัท ความท้าทายในอุตสาหกรรม และประเด็นพูดคุยที่เกี่ยวข้อง ทำให้แต่ละวิดีโอให้ความรู้สึกเหมือนอัดขึ้นมาสำหรับผู้รับคนนั้นโดยเฉพาะ HeyGen ช่วยให้สร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ในปริมาณมาก: สร้างเทมเพลตเดียวที่มีตัวแปรไดนามิก จากนั้นสร้างเวอร์ชันวิดีโอที่ไม่ซ้ำกันนับพันสำหรับทั้งเซลส์ไปป์ไลน์ของคุณได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอทีละชิ้นด้วยตัวเอง
จะสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับการทำ Sales Outreach ได้อย่างไร
เขียนสคริปต์ของคุณเองหรือให้ AI script generator ของ HeyGen สร้างสคริปต์จากบรีฟของคุณ เลือกอวตาร AI เป็นผู้นำเสนอบนหน้าจอ เลือกเสียงและสไตล์ภาพ แล้วสร้างวิดีโอของคุณ กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านโปรดักชัน เพื่อความสม่ำเสมอของแบรนด์ โคลนเสียงโฆษกประจำแบรนด์ของคุณ เพื่อให้ดิจิทัลทวินของเขาหรือเธอสามารถเป็นตัวแทนแบรนด์ของคุณในทุกคอนเทนต์ได้
HeyGen สามารถเชื่อมต่อกับ CRM ของฉันได้ไหม
ได้เลย—HeyGen สามารถส่งออกวิดีโอได้หลายอัตราส่วนจากโปรเจกต์เดียว สร้างครั้งเดียวแล้วส่งออกเป็น 16:9 สำหรับ YouTube, 9:16 สำหรับ TikTok และ Instagram Reels และ 1:1 สำหรับโพสต์ฟีดบน Instagram ไม่ต้องสร้างคอนเทนต์ใหม่แยกแต่ละแพลตฟอร์มหรือจัดการเวิร์กโฟลว์การผลิตหลายชุด
วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลช่วยเพิ่มอัตราการตอบกลับได้อย่างไร?
สร้างวิดีโอการตลาดของคุณด้วยภาษาหลักที่ใช้ แล้วใช้ translation feature ของ HeyGen เพื่อสร้างเวอร์ชันในภาษาต่างๆ กว่า 175 ภาษา การแปลครอบคลุมทั้งการโคลนเสียง (ทำให้โทนเสียงแบรนด์ฟังเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา) และลิปซิงก์ (ให้การขยับปากตรงกับเสียงที่แปลแล้ว) เปิดตัวแคมเปญระดับโลกได้จากวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียว
สามารถใช้ HeyGen สำหรับคอนเทนต์ด้านการขายและการขายเสริมได้หรือไม่?
ได้ นอกจากการหาลีดแล้ว HeyGen ยังช่วยสร้างไลบรารีสำหรับงานขายแบบครบวงจร สร้างเดโมสินค้าวิดีโอโพสิชันนิ่งเทียบคู่แข่ง คู่มือรับมือข้อโต้แย้ง และสรุปเคสสตัดดี้จากลูกค้า เมื่อสินค้าและข้อความสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลง เพียงอัปเดตสคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่ ไลบรารีของคุณก็จะทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่ ทีมงานรายงานว่าสามารถอัปเดตคอนเทนต์ได้เร็วขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับการผลิตวิดีโอแบบเดิม
จะฝึกอบรมพนักงานขายใหม่ด้วย HeyGen ได้อย่างไร
สร้างคอนเทนต์การอบรมแบบมีโครงสร้าง สำหรับการเริ่มงานพนักงานใหม่ ครอบคลุมวิธีการทำงาน ผลิตภัณฑ์ ตลาด และสคริปต์การพูด ให้เซลส์ใหม่เรียนรู้ได้ตามจังหวะของตัวเอง พร้อมรับการสอนที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอไม่ว่าจะเรียนกับใครหรือเริ่มเมื่อไหร่ อัปเดตคอนเทนต์การอบรมได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน หมดปัญหาสื่อการสอนล้าสมัยหรือประสบการณ์การเริ่มงานที่ไม่เป็นมาตรฐาน
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเป็นภาษาของพวกเขาได้ไหม
ได้แน่นอน สร้างคอนเทนต์งานขายของคุณเป็นภาษาหลักก่อน จากนั้นใช้ translation feature ของ HeyGen เพื่อสร้างเวอร์ชันในภาษาต่างๆ กว่า 175 ภาษา การแปลครอบคลุมทั้งการโคลนเสียง (ทำให้ข้อความของคุณฟังเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา) และการซิงก์ปาก (การขยับปากตรงกับเสียงที่แปลแล้ว) เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในภูมิภาค EMEA, APAC และ LATAM ได้โดยไม่ต้องโปรดักชันแยกสำหรับแต่ละภูมิภาค
สามารถสร้างวิดีโอขายแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้เร็วแค่ไหน?
HeyGen รองรับวิดีโอความยาวหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับการออกแบบหลักสูตรของคุณ โมดูลด้านกฎระเบียบส่วนใหญ่มักเหมาะกับรูปแบบไมโครเลิร์นนิงที่ความยาวประมาณ 3-10 นาที แต่คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ที่ยาวขึ้นสำหรับหัวข้อเชิงลึกได้ สำหรับการอบรมแบบยาว (20 นาทีขึ้นไป) แนะนำให้แบ่งคอนเทนต์ออกเป็นบทหรือโมดูลย่อยเพื่อช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการติดตามผล
สามารถติดตามได้ไหมว่าใครดูวิดีโอขายของฉันบ้าง?
ได้ HeyGen มีการติดตามการรับชมและการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมเพื่อให้คุณรู้ว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคนไหนดูวิดีโอของคุณ ดูนานแค่ไหน และเมื่อไหร่ ใช้ intent data เหล่านี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการติดตามต่อ ลูกค้าที่ดูวิดีโอจบทั้งเรื่องมักมีความสนใจมากกว่าคนที่ไม่เปิดดู การเชื่อมต่อกับ CRM ของคุณช่วยให้ข้อมูลนี้ผูกกับดีลของคุณโดยอัตโนมัติ
จะรักษาข้อความสื่อสารให้สอดคล้องกันในทีมขายได้อย่างไร
ระบบเทมเพลตของ HeyGen ช่วยให้ทุกเซลส์ใช้ข้อความที่ผ่านการอนุมัติเดียวกัน สร้างเทมเพลตสำหรับสถานการณ์การติดต่อแบบต่างๆ การตอบข้อโต้แย้ง และการอธิบายสินค้า แต่ละคนสามารถปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของตัวเองได้โดยยังคงสื่อสารตรงตามแนวทาง แบรนด์คิทช่วยล็อกอัตลักษณ์แบรนด์ และไลบรารีส่วนกลางช่วยให้ทุกคนใช้คอนเทนต์เวอร์ชันล่าสุดแทนสไลด์หรือสคริปต์เก่าที่ล้าสมัย
ฉันสามารถสร้างวิดีโอขายแบบไหนได้บ้าง?
HeyGen รองรับวิดีโอสำหรับงานขายแทบทุกประเภท: วิดีโอหาลูกค้าใหม่ วิดีโอติดตามเดโม วิดีโอสำหรับ deal room เนื้อหาเสนอขาย วิดีโออธิบายข้อเสนอ วิดีโอสรุปสำหรับผู้บริหาร พรีเซนเทชันเคสสตูดี้ วิดีโอโชว์จุดแข็งเหนือคู่แข่ง วิดีโอรับมือข้อโต้แย้ง วิดีโอเทรนนิ่งเซลส์ใหม่ วิดีโออธิบายวิธีการขาย และอื่นๆอีกมากมาย ถ้าทีมขายของคุณต้องการคอนเทนต์วิดีโอ HeyGen สามารถช่วยสร้างได้ในปริมาณมากตามต้องการ
เนื้อหางานขายของฉันปลอดภัยหรือไม่?
HeyGen ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย SOC 2 Type II และเป็นไปตามข้อกำหนด GDPR เนื้อหาของคุณถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ สำหรับทีมขายที่ต้องจัดการข้อมูลดีลที่อ่อนไหวหรือเอกสารเชิงแข่งขัน HeyGen มีฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับองค์กรรวมถึงการเชื่อมต่อ SSO และการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงแบบรวมศูนย์ เราไม่ใช้เนื้อหาของคุณในการเทรนโมเดล AI ของเรา
เริ่มสร้างวิดีโอขายแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ตั้งแต่วันนี้
ไม่ต้องเลือกระหว่างความเป็นส่วนตัวกับการขยายผลอีกต่อไป สร้างวิดีโอหาลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลได้ภายในไม่กี่นาที ให้ทีมของคุณเข้าถึงคอนเทนต์ enablement ล่าสุด และมอบเครื่องมือให้เซลส์ทุกคนขายได้ดีเหมือนท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ของคุณ ร่วมกับทีมขายจาก Reply.io, HubSpot และองค์กรระดับเอนเทอร์ไพรส์ทั่วโลกที่เปลี่ยนการทำ outreach ด้วยวิธีนี้แล้ว
