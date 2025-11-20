วิดีโอขายแบบ Personalization ที่ช่วยเพิ่มยอดการตอบกลับได้จริง

การหาลีด การติดตามเดโม เนื้อหาในดีลรูม—สร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละรายสำหรับทุกโปรสเปกต์ได้โดยไม่ต้องอัดทีละวิดีโอ มอบอัตราการมีส่วนร่วมระดับท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ให้กับทั้งทีมขายของคุณ

136,944,840วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,528,421อวตารที่สร้างแล้ว
18,863,971วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ปัญหาในการทำเซลส์เอาต์รีช

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด

หากไม่มี HeyGen

ปัญหาในการทำ Sales Outreach

ปฏิทินคอนเทนต์ของคุณไม่มีวันหยุด เปิดตัวผลิตภัณฑ์แต่ละครั้งก็ต้องใช้วิดีโอ ช่องโซเชียลต้องการคอนเทนต์ทุกวัน แคมเปญต่างๆ ต้องมีครีเอทีฟที่โลคัลไลซ์ให้เหมาะกับแต่ละตลาด แต่การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมต้องจองสตูดิโอ ประสานงานกับทีมและพรสวรรค์ รอการตัดต่อเป็นสัปดาห์ๆ และใช้บัดเจ็ตก้อนใหญ่ไปกับการถ่ายทำครั้งเดียว กว่าคอนเทนต์จะเสร็จ ช่วงเวลาสำคัญก็ผ่านไปแล้ว คู่แข่งปล่อยวิดีโอทุกวัน ในขณะที่คุณยังอยู่ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำ แล้วจะให้ผู้บริหารมาพูดหน้ากล้องอีกเหรอ เรื่องตารางเวลานั่นก็แทบเป็นไปไม่ได้

ด้วย HeyGen

โซลูชันของ HeyGen

HeyGen เปลี่ยนทุกเซลส์ให้กลายเป็นตัวท็อปของทีม สร้างวิดีโอเทมเพลตเพียงชิ้นเดียว แล้วสร้างวิดีโอเวอร์ชันแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้เป็นพันๆ วิดีโอ โดยใส่ชื่อ ลูกค้าเป้าหมาย บริษัท และปัญหาเฉพาะของแต่ละรายได้ครบถ้วน โดยไม่ต้องอัดวิดีโอเพิ่มแม้แต่คลิปเดียว การทำเซลส์แบบ Personalized ที่ขยายได้ระดับอัตโนมัติ แต่ยังคงการมีส่วนร่วมแบบ 1:1 สร้างคลัง sales enablementที่อัปเดตทันการเปลี่ยนแปลงของสินค้า เทรนเซลส์ใหม่ด้วยข้อความที่สอดคล้องกัน เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายทั่วโลกด้วยภาษาของพวกเขา ให้ทั้งทีมมีเครื่องมือขายได้เฉียบเหมือนเซลส์ที่เก่งที่สุดของคุณ

ทุกอย่างที่ทีมขายต้องมีเพื่อปิดดีลให้ได้มากขึ้น

วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในปริมาณมาก

เปลี่ยนวิดีโอต้นฉบับเพียงหนึ่งไฟล์ให้กลายเป็นวิดีโอ Outreach แบบปรับให้เหมาะกับแต่ละคนได้เป็นพันๆ วิดีโอ ใช้ตัวแปรไดนามิกใส่ชื่อโปรสเปกต์ ชื่อบริษัท ปัญหาในอุตสาหกรรม และรายละเอียดเฉพาะต่างๆ ลงไปในวิดีโอแต่ละชิ้น วิดีโอทุกอันให้ความรู้สึกเหมือนอัดทีละคนจริงๆ เพราะการปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลนั้นเป็นของจริง แต่คุณสร้างครั้งเดียวแล้วส่งต่อได้ทั้ง Pipeline

• ฟิลด์ปรับแต่งแบบไดนามิก

• สร้างแบบแบตช์สำหรับแคมเปญ

• การเจาะกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล

Blurred image of a woman in a kitchen with an overlay describing her as a joyful food blogger presenting olive oil and filming, alongside 'Video' and '16:9' buttons.

การเชื่อมต่อ CRM

วิดีโอผสานเข้ากับเวิร์กโฟลว์การขายที่คุณใช้อยู่แล้ว การเชื่อมต่อกับ HubSpot ช่วยทริกเกอร์วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติ—มีลีดใหม่ก็สร้างวิดีโอต้อนรับ มีการจองประชุมก็สร้างวิดีโอแนะนำก่อนคอล เปลี่ยนสเตจดีลก็ส่งกรณีศึกษาให้ตรงบริบท Zapier, Make และ n8n เชื่อม HeyGen เข้ากับ CRM แทบทุกตัวได้อย่างง่ายดาย

• การเชื่อมต่อ HubSpot โดยตรง

• ระบบอัตโนมัติด้วย Zapier/Make

• ทริกเกอร์วิดีโอจากสถานะดีล

HeyGen logo at the center of a diagram connecting to four distinct icons.

คลังเนื้อหาสำหรับเสริมประสิทธิภาพงานขาย

ให้ทุกเซลส์มีคอนเทนต์ครบเพื่อปิดการขายได้เดโมสินค้า การวางตำแหน่งเทียบคู่แข่ง การรับมือข้อโต้แย้ง เรื่องราวจากลูกค้า—ไลบรารีแอสเซทด้านการขายที่อัปเดตอยู่เสมอไปพร้อมกับการพัฒนาสินค้าและข้อความสื่อสารของคุณ

• ไลบรารีคอนเทนต์แบบรวมศูนย์

• อัปเดตข้อความได้ทันที

• เนื้อหาสอดคล้องกันสำหรับทุกทีมขาย

A digital presentation editor showing a "Weekly Report" with a central slide featuring a woman and "Team Performance" text, flanked by fanned-out slide previews.

การออนบอร์ดและเทรนนิ่งทีมขาย

ลดเวลาเตรียมพนักงานใหม่ให้พร้อมลงสนามด้วย วิดีโอเทรนนิ่ง ที่สอนทั้งเมธอดโลยี ผลิตภัณฑ์ และสคริปต์การคุยกับลูกค้า ทุกคนได้รับการออนบอร์ดคุณภาพเดียวกันไม่ว่าจะมีใครเป็นคนเทรนหรือเริ่มงานเมื่อไร

• การเทรนด้านวิธีการและกระบวนการทำงาน

• วิดีโอความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

• การออนบอร์ดตัวแทนอย่างสม่ำเสมอ

A slide displaying solutions for AI-powered personalization and one-click checkout, next to a smiling woman in a blue sweater gesturing with colorful lighting.

การเข้าถึงหลายภาษา

กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้ภาษาต่างกัน การสื่อสารของคุณก็ควรเช่นกัน การแปลวิดีโอ AI ช่วยปรับวิดีโอขายของคุณให้เข้ากับท้องถิ่นได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อมการโคลนเสียงและลิปซิงก์ เข้าถึงลูกค้าในภูมิภาค EMEA, APAC และ LATAM ด้วยภาษาท้องถิ่นของพวกเขา

• การโคลนเสียงช่วยรักษาความเป็นธรรมชาติของเสียงเดิม

• ลิปซิงก์ซิงก์ปากให้ตรงกับการเคลื่อนไหวบนใบหน้า

• เทมเพลตเดียว ใช้งานได้ทั่วโลก

Illustration of video localization showing a video in Spanish, a language selection menu, and the same video in Chinese.

การวิเคราะห์วิดีโอ

รู้ว่าวิดีโอไหนช่วยดึงดูดการมีส่วนร่วมและลีดคนไหนพร้อมซื้อ ติดตามยอดวิว ระยะเวลาการรับชม และการมีส่วนร่วมเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการติดตามผล และเข้าใจว่าข้อความแบบใดที่โดนใจผู้ชม

• ติดตามการรับชมและการมีส่วนร่วม

• สัญญาณเจตนาของกลุ่มเป้าหมาย

• ปรับให้เหมาะสมโดยอิงจากข้อมูล

A video recording review interface showing Q4 Market Expansion Results, featuring a bar chart, key metrics, and a play button.

จากเทมเพลตสู่ข้อความ Outreach แบบเฉพาะบุคคลใน 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

สร้างเทมเพลตของคุณ

อัดวิดีโอครั้งเดียวหรือเขียนสคริปต์ สร้างข้อความ outreach ของคุณด้วยตัวแปร placeholder สำหรับชื่อผู้มุ่งหวัง บริษัท อุตสาหกรรม และฟิลด์แบบกำหนดเอง เทมเพลตเดียวขยายเป็นวิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนตัวได้ไม่จำกัด

A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
ขั้นตอนที่ 2

เลือกสไตล์คอนเทนต์ของคุณ

เลือกจากอวตาร AI หลากหลายกว่า 200 แบบให้เข้ากับแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ เลือกเสียง ฉากหลัง และสไตล์ภาพได้ตามต้องการ หรือสร้างโคลนโฆษกประจำแบรนด์เพื่อให้ภาพลักษณ์สอดคล้องกันในทุกคอนเทนต์

A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
ขั้นตอนที่ 3

ส่งและติดตาม

สร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแบบเป็นชุดหรือแบบออนดีมานด์ ฝังในลำดับอีเมล แชร์ผ่านลิงก์ หรือส่งตรงไปยัง CRM ของคุณ ติดตามการมีส่วนร่วมและจัดลำดับความสำคัญให้กับกลุ่มเป้าหมายที่แสดงสัญญาณความต้องการซื้อ

A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

ออกแบบมาสำหรับทุกกระบวนการขาย

การหาลีดสำหรับ SDR

โดดเด่นท่ามกลางกล่องอีเมลที่แน่นขนัด วิดีโอหาลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล ที่พูดถึงบริษัท ตำแหน่ง และความท้าทายเฉพาะของแต่ละเป้าหมายได้ในระดับจำนวนมาก ให้ SDR ทุกคนได้อัตราการตอบกลับเทียบเท่าท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ที่ใช้วิดีโอแบบทำมือ

กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอโปรสเปกติ้งแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละราย 500 วิดีโอสำหรับแคมเปญ ABM ในเวลาที่ใช้ในการอัดวิดีโอเองเพียง 5 วิดีโอ

ผลลัพธ์ยืนยันแล้ว: Videoimagem เพิ่มอัตรามีส่วนร่วมได้ 3 เท่าด้วยวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ผลิตวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากกว่า 50,000 วิดีโอสำหรับลูกค้าองค์กร

ติดตามผลเดโม

เสริมพลังเดโมของคุณด้วยวิดีโอสรุปแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละคน สรุปประเด็นสำคัญ ตอบคำถามเฉพาะเจาะจง และรักษาโมเมนตัมตลอดดีลโดยไม่ต้องนัดคุยรอบใหม่

กรณีการใช้งาน: ส่งวิดีโอติดตามผลเดโมภายในวันเดียวกันที่อ้างอิงถึงจุดปวดของลูกค้าที่พูดคุยกันในที่ประชุม

คอนเทนต์ห้องดีล

ให้องค์กรของคุณมีคอนเทนต์พร้อมใช้งานสำหรับทีมแชมป์เปี้ยนภายใน เพื่อใช้ขายและผลักดันโครงการภายในองค์กรวิดีโออธิบายสินค้า, สรุป ROI และข้อความสื่อสารเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ช่วยให้คอนแท็กต์ของคุณปิดดีลภายในองค์กรของพวกเขาได้สำเร็จ

กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอสรุปสำหรับผู้บริหารแต่ละคนในดีลองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย

การเสริมศักยภาพด้านการขาย

ให้ทีมของคุณเข้าถึงคอนเทนต์ที่ทันสมัยและสอดคล้องกันเสมอ อัปเดตผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเชิงลึกด้านการแข่งขัน การรับมือข้อโต้แย้ง—ไลบรารีสำหรับการเสริมศักยภาพทีมที่พัฒนาไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์และตลาดของคุณ

กรณีการใช้งาน: เปิดตัวข้อความการสื่อสารสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับทีมขายทั้งหมด พร้อมวิดีโอเทรนนิ่งที่ส่งมอบในวันเดียวกับที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์

การออนบอร์ดตัวแทนขายใหม่

ลดเวลาเรียนรู้งานด้วยคอนเทนต์การonboarding ที่มีโครงสร้างชัดเจน การเทรนวิธีการทำงาน การเจาะลึกตัวสินค้า และตัวอย่างสคริปต์การคุยกับลูกค้าที่ช่วยให้พนักงานขายใหม่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเร็วขึ้น

กรณีการใช้งาน: สร้างหลักสูตรปฐมนิเทศ 30 วันให้พนักงานขายใหม่เรียนรู้ด้วยตัวเองตามจังหวะของตัวเองพร้อมคุณภาพที่สม่ำเสมอ

ทีมขายระดับโลก

ขายได้ในทุกตลาดโดยไม่ต้องสร้างคอนเทนต์แยกตามแต่ละภูมิภาค ปรับเนื้อหางานขายให้เหมาะกับทีมใน EMEA, APAC และ LATAM ได้ทันที

กรณีการใช้งาน: แปลคลังเนื้อหาสำหรับเสริมศักยภาพทีมขายเป็น 10 ภาษา สำหรับการประชุมเปิดตัวทีมขายระดับโลก

ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกหรือวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ ต่อไปนี้คือประโยชน์ที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อพูดถึงสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพทีมของเรา ทำงานได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

วิดีโอขายแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลคืออะไร

วิดีโอขายแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลคือคอนเทนต์การติดต่อหาลูกค้าที่ใส่รายละเอียดเฉพาะของแต่ละโปรสเปกต์ เช่น ชื่อ บริษัท ความท้าทายในอุตสาหกรรม และประเด็นพูดคุยที่เกี่ยวข้อง ทำให้แต่ละวิดีโอให้ความรู้สึกเหมือนอัดขึ้นมาสำหรับผู้รับคนนั้นโดยเฉพาะ HeyGen ช่วยให้สร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ในปริมาณมาก: สร้างเทมเพลตเดียวที่มีตัวแปรไดนามิก จากนั้นสร้างเวอร์ชันวิดีโอที่ไม่ซ้ำกันนับพันสำหรับทั้งเซลส์ไปป์ไลน์ของคุณได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอทีละชิ้นด้วยตัวเอง

จะสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับการทำ Sales Outreach ได้อย่างไร

เขียนสคริปต์ของคุณเองหรือให้ AI script generator ของ HeyGen สร้างสคริปต์จากบรีฟของคุณ เลือกอวตาร AI เป็นผู้นำเสนอบนหน้าจอ เลือกเสียงและสไตล์ภาพ แล้วสร้างวิดีโอของคุณ กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านโปรดักชัน เพื่อความสม่ำเสมอของแบรนด์ โคลนเสียงโฆษกประจำแบรนด์ของคุณ เพื่อให้ดิจิทัลทวินของเขาหรือเธอสามารถเป็นตัวแทนแบรนด์ของคุณในทุกคอนเทนต์ได้

HeyGen สามารถเชื่อมต่อกับ CRM ของฉันได้ไหม

ได้เลย—HeyGen สามารถส่งออกวิดีโอได้หลายอัตราส่วนจากโปรเจกต์เดียว สร้างครั้งเดียวแล้วส่งออกเป็น 16:9 สำหรับ YouTube, 9:16 สำหรับ TikTok และ Instagram Reels และ 1:1 สำหรับโพสต์ฟีดบน Instagram ไม่ต้องสร้างคอนเทนต์ใหม่แยกแต่ละแพลตฟอร์มหรือจัดการเวิร์กโฟลว์การผลิตหลายชุด

วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลช่วยเพิ่มอัตราการตอบกลับได้อย่างไร?

สร้างวิดีโอการตลาดของคุณด้วยภาษาหลักที่ใช้ แล้วใช้ translation feature ของ HeyGen เพื่อสร้างเวอร์ชันในภาษาต่างๆ กว่า 175 ภาษา การแปลครอบคลุมทั้งการโคลนเสียง (ทำให้โทนเสียงแบรนด์ฟังเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา) และลิปซิงก์ (ให้การขยับปากตรงกับเสียงที่แปลแล้ว) เปิดตัวแคมเปญระดับโลกได้จากวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียว

สามารถใช้ HeyGen สำหรับคอนเทนต์ด้านการขายและการขายเสริมได้หรือไม่?

ได้ นอกจากการหาลีดแล้ว HeyGen ยังช่วยสร้างไลบรารีสำหรับงานขายแบบครบวงจร สร้างเดโมสินค้าวิดีโอโพสิชันนิ่งเทียบคู่แข่ง คู่มือรับมือข้อโต้แย้ง และสรุปเคสสตัดดี้จากลูกค้า เมื่อสินค้าและข้อความสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลง เพียงอัปเดตสคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่ ไลบรารีของคุณก็จะทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่ ทีมงานรายงานว่าสามารถอัปเดตคอนเทนต์ได้เร็วขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับการผลิตวิดีโอแบบเดิม

จะฝึกอบรมพนักงานขายใหม่ด้วย HeyGen ได้อย่างไร

สร้างคอนเทนต์การอบรมแบบมีโครงสร้าง สำหรับการเริ่มงานพนักงานใหม่ ครอบคลุมวิธีการทำงาน ผลิตภัณฑ์ ตลาด และสคริปต์การพูด ให้เซลส์ใหม่เรียนรู้ได้ตามจังหวะของตัวเอง พร้อมรับการสอนที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอไม่ว่าจะเรียนกับใครหรือเริ่มเมื่อไหร่ อัปเดตคอนเทนต์การอบรมได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน หมดปัญหาสื่อการสอนล้าสมัยหรือประสบการณ์การเริ่มงานที่ไม่เป็นมาตรฐาน

สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเป็นภาษาของพวกเขาได้ไหม

ได้แน่นอน สร้างคอนเทนต์งานขายของคุณเป็นภาษาหลักก่อน จากนั้นใช้ translation feature ของ HeyGen เพื่อสร้างเวอร์ชันในภาษาต่างๆ กว่า 175 ภาษา การแปลครอบคลุมทั้งการโคลนเสียง (ทำให้ข้อความของคุณฟังเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา) และการซิงก์ปาก (การขยับปากตรงกับเสียงที่แปลแล้ว) เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในภูมิภาค EMEA, APAC และ LATAM ได้โดยไม่ต้องโปรดักชันแยกสำหรับแต่ละภูมิภาค

สามารถสร้างวิดีโอขายแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้เร็วแค่ไหน?

HeyGen รองรับวิดีโอความยาวหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับการออกแบบหลักสูตรของคุณ โมดูลด้านกฎระเบียบส่วนใหญ่มักเหมาะกับรูปแบบไมโครเลิร์นนิงที่ความยาวประมาณ 3-10 นาที แต่คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ที่ยาวขึ้นสำหรับหัวข้อเชิงลึกได้ สำหรับการอบรมแบบยาว (20 นาทีขึ้นไป) แนะนำให้แบ่งคอนเทนต์ออกเป็นบทหรือโมดูลย่อยเพื่อช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการติดตามผล

สามารถติดตามได้ไหมว่าใครดูวิดีโอขายของฉันบ้าง?

ได้ HeyGen มีการติดตามการรับชมและการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมเพื่อให้คุณรู้ว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคนไหนดูวิดีโอของคุณ ดูนานแค่ไหน และเมื่อไหร่ ใช้ intent data เหล่านี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการติดตามต่อ ลูกค้าที่ดูวิดีโอจบทั้งเรื่องมักมีความสนใจมากกว่าคนที่ไม่เปิดดู การเชื่อมต่อกับ CRM ของคุณช่วยให้ข้อมูลนี้ผูกกับดีลของคุณโดยอัตโนมัติ

จะรักษาข้อความสื่อสารให้สอดคล้องกันในทีมขายได้อย่างไร

ระบบเทมเพลตของ HeyGen ช่วยให้ทุกเซลส์ใช้ข้อความที่ผ่านการอนุมัติเดียวกัน สร้างเทมเพลตสำหรับสถานการณ์การติดต่อแบบต่างๆ การตอบข้อโต้แย้ง และการอธิบายสินค้า แต่ละคนสามารถปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของตัวเองได้โดยยังคงสื่อสารตรงตามแนวทาง แบรนด์คิทช่วยล็อกอัตลักษณ์แบรนด์ และไลบรารีส่วนกลางช่วยให้ทุกคนใช้คอนเทนต์เวอร์ชันล่าสุดแทนสไลด์หรือสคริปต์เก่าที่ล้าสมัย

ฉันสามารถสร้างวิดีโอขายแบบไหนได้บ้าง?

HeyGen รองรับวิดีโอสำหรับงานขายแทบทุกประเภท: วิดีโอหาลูกค้าใหม่ วิดีโอติดตามเดโม วิดีโอสำหรับ deal room เนื้อหาเสนอขาย วิดีโออธิบายข้อเสนอ วิดีโอสรุปสำหรับผู้บริหาร พรีเซนเทชันเคสสตูดี้ วิดีโอโชว์จุดแข็งเหนือคู่แข่ง วิดีโอรับมือข้อโต้แย้ง วิดีโอเทรนนิ่งเซลส์ใหม่ วิดีโออธิบายวิธีการขาย และอื่นๆอีกมากมาย ถ้าทีมขายของคุณต้องการคอนเทนต์วิดีโอ HeyGen สามารถช่วยสร้างได้ในปริมาณมากตามต้องการ

เนื้อหางานขายของฉันปลอดภัยหรือไม่?

HeyGen ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย SOC 2 Type II และเป็นไปตามข้อกำหนด GDPR เนื้อหาของคุณถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ สำหรับทีมขายที่ต้องจัดการข้อมูลดีลที่อ่อนไหวหรือเอกสารเชิงแข่งขัน HeyGen มีฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับองค์กรรวมถึงการเชื่อมต่อ SSO และการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงแบบรวมศูนย์ เราไม่ใช้เนื้อหาของคุณในการเทรนโมเดล AI ของเรา

เริ่มสร้างวิดีโอขายแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ตั้งแต่วันนี้

ไม่ต้องเลือกระหว่างความเป็นส่วนตัวกับการขยายผลอีกต่อไป สร้างวิดีโอหาลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลได้ภายในไม่กี่นาที ให้ทีมของคุณเข้าถึงคอนเทนต์ enablement ล่าสุด และมอบเครื่องมือให้เซลส์ทุกคนขายได้ดีเหมือนท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ของคุณ ร่วมกับทีมขายจาก Reply.io, HubSpot และองค์กรระดับเอนเทอร์ไพรส์ทั่วโลกที่เปลี่ยนการทำ outreach ด้วยวิธีนี้แล้ว

