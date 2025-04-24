Reply.io เพิ่มการมองเห็นบน TikTok ให้กับ CEO ได้อย่างไรด้วย HeyGen
Reply.ioก่อตั้งขึ้นในปี 2014 เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมด้านการขายแบบหลายช่องทางสำหรับทีมขายภายในองค์กรและเอเจนซี ช่วยให้เข้าถึงลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2023 ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Oleg Campbell ต้องการขยายการปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดีย แต่เวลาทั้งหมดของเขาทุ่มให้กับการดูแลแพลตฟอร์ม sales engagement ให้ทำงานได้อย่างราบรื่น เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของ Reply.io และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ทีมโซเชียลมีเดียของ Oleg จึงเริ่มใช้ HeyGen เพื่อยกระดับการปรากฏตัวบนโซเชียลของเขา ด้วยการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจซึ่งเน้นมุมมองของเขาและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของ Reply.io
เราได้พูดคุยกับ Anastasiia Nak ผู้จัดการโซเชียลมีเดียของ Reply.io ซึ่งดูแลช่องโซเชียลของ Oleg นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทีมของเธอได้ยกระดับการปรากฏตัวของ Oleg บน TikTok ได้อย่างสำเร็จด้วยอวตารสมจริงของ HeyGen
ความท้าทาย
ในช่วงแรกการเริ่มทำแผนโซเชียลมีเดียสำหรับ CEO ของพวกเขาดูเป็นเรื่องยากและมีต้นทุนสูง ตารางงานที่แน่นของ Oleg แทบไม่เหลือเวลาให้สำหรับการถ่ายทำ ตัดต่อ และประสานงานกับทีมโปรดักชันที่ต้องนัดพบกันหลายครั้งต่อสัปดาห์เพื่อสร้างคอนเทนต์โซเชียล หากไม่มีเวิร์กโฟลว์ที่เป็นระบบ ทีมงานกังวลว่าการนำเสนอความเป็นผู้นำทางความคิดของ Oleg บนออนไลน์จะให้ผลลัพธ์น้อยมาก ทำให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาคอนเทนต์ที่สม่ำเสมอและน่าสนใจไว้ได้
อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อเริ่มใช้ HeyGen แพลตฟอร์มนี้มอบเครื่องมือให้ทีมสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการรอการอนุมัติจาก Oleg ทั้งหมดนี้ด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดิม
โซลูชัน
Oleg ต้องการนำเครื่องมือมาใช้เพื่อช่วยให้ทีมประหยัดเวลาในการสร้างคอนเทนต์โซเชียลมีเดีย และแสดงให้เห็นว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงการปฏิสัมพันธ์ระดับโลกอย่างไร
HeyGen กลายเป็นโซลูชันที่คุ้มค่าและประหยัดเวลามากที่สุดสำหรับ Anastasiia และทีมในการสร้างวิดีโอ TikTok ส่วนตัวของ Oleg HeyGen ช่วยให้พวกเขาสร้างคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์พร้อมทั้งเพิ่มผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียของ Oleg ได้อย่างก้าวกระโดด โดยไม่ต้องให้เขามีส่วนร่วมโดยตรง
หลังจากทดสอบแพลตฟอร์มวิดีโอ AI แบบสร้างสรรค์หลายตัว ทีมงานเลือกใช้ HeyGen เพราะมีอวตารที่สมจริงที่สุดและกระบวนการสร้างวิดีโอที่ใช้งานง่าย
ด้วย HeyGen ทีมโซเชียลของ Reply.io สามารถผลิตวิดีโอได้สัปดาห์ละ 10 ถึง 14 วิดีโอ ลดความกดดันจากการต้องอัดวิดีโอทุกวัน และช่วยให้เชื่อมต่อกับผู้ชมของ Oleg ได้มากขึ้น เพียงอัปโหลดอวตารหลากหลายแบบก็สามารถเพิ่มคุณภาพวิดีโอได้อย่างแนบเนียน โดยที่ผู้ชมมักไม่ทันสังเกตความแตกต่าง
ทีมของ Anastasiia ไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการถ่ายวิดีโออีกต่อไป แต่สามารถโฟกัสกับสิ่งที่ถนัดที่สุดได้ นั่นคือการสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดใจ
ผลลัพธ์
หลังจากใช้ HeyGen มาเป็นเวลา 10 เดือน ทีมโซเชียลมีเดียของ Oleg เห็นผลลัพธ์ที่โดดเด่น ไม่เพียงแค่การใช้ HeyGen ช่วยให้ทีมประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง สาม ชั่วโมงต่อวิดีโอ แต่ยังสร้างผลลัพธ์เหล่านี้บน TikTok อีกด้วย:
- อัตรามีส่วนร่วมที่โดดเด่น: วิดีโอ TikTok ที่มียอดเข้าชมสูงสุดของพวกเขาทะลุ 5.7 ล้าน ครั้งด้วย HeyGen โดยวิดีโออื่นๆ มียอดเข้าชมอย่างสม่ำเสมอระหว่าง 8,000 ถึง 30,000 ครั้ง
- การเติบโตของผู้ติดตาม: ภายใน 10 เดือน จำนวนผู้ติดตาม TikTok ของ Oleg เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น ผู้ติดตาม 200,000 คน โดยมี ผู้ติดตามใหม่ 50,000 คน ในช่วงหกเดือนแรกของการใช้ HeyGen
- การเพิ่มทราฟฟิก:ด้วยลิงก์ในหน้าโปรไฟล์ ตอนนี้พวกเขาสามารถดึงทราฟฟิกจาก TikTok ได้มากกว่าโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นๆ ส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจด้วยการดึงผู้ชมเพิ่มมายังเว็บไซต์ และสร้างการรับรู้ต่อ Reply.io โดยรวมมากยิ่งขึ้น
“HeyGen ช่วยเราได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะนี่เป็นพื้นที่ใหม่สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง คิดว่าไม่ค่อยมีครีเอเตอร์คนไหนที่โพสต์วิดีโอวันละหนึ่งถึงสองคลิปที่โฟกัสเรื่อง AI และยังใช้ AI ไปพร้อมกันด้วย ตอนแรกเราไม่แน่ใจเลยว่าจะประสบความสำเร็จแค่ไหน เราไม่มีวิดีโอไวรัลเลยจนกระทั่งเริ่มใช้ HeyGen พอเริ่มใช้แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไป จำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้น และผู้ชมมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ของเรามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด”
Anastasiia Nak
ผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่ Reply.io