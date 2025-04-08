Tomorrow.io แพลตฟอร์ม Resilience™ ชั้นนำของโลกที่ช่วยให้ทั้งภาครัฐและเอกชนลดผลกระทบจากสภาพอากาศต่อการดำเนินงานของตน ด้วยกลุ่มดาวเทียมที่กำลังขยายตัว Tomorrow.io ผสานรวมข้อมูลขั้นสูงเข้ากับโมเดลเฉพาะของตนเพื่อมอบอินไซต์เชิงคาดการณ์ที่เหนือกว่า ผ่าน Resilience Platform™ ของบริษัท ช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์และจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศได้ล่วงหน้า รักษาความยืดหยุ่นและความต่อเนื่องของธุรกิจในทุกสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันภัยรถยนต์สามารถแจ้งเตือนผู้เอาประกันให้ย้ายรถได้หากมีพายุลูกเห็บกำลังจะมา
เนื่องจาก Tomorrow.io รองรับอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย บริษัทจึงเผชิญความท้าทายในการขยายการผลิตคอนเทนต์วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและมีอิมแพ็กต์สูง เพื่อรองรับกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เสริมภาพลักษณ์ผู้บริหาร และขับเคลื่อนกลยุทธ์คอนเทนต์
ใช้ AI stack เพื่อขยายการทำการตลาดให้เติบโตแบบสเกลได้
ทีมการตลาดของ Tomorrow.io ดำเนินงานด้วยขอบเขตงานที่กว้างแต่โครงสร้างกระชับ มีสมาชิกเพียง 5 คน เพื่อแข่งขันกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรด้านการตลาดมหาศาล Kelly Peters ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดจึงใช้กลยุทธ์และเทคสแต็กที่ขับเคลื่อนด้วย AI
“เราดูแลหลายหน่วยธุรกิจที่แตกต่างกัน เราต้องโดดเด่นเหมือนทีมการตลาดทีมอื่น แต่ด้วยขนาดทีมของเราเอง เราต้องคล่องตัวเป็นพิเศษ” ปีเตอร์สกล่าว “นั่นคือเหตุผลที่เราเลือกใช้และโอบรับ AI อย่างจริงจัง แทนที่จะรอแค่ตอบสนองแบบเฉยๆ”
ทีมการตลาดของ Tomorrow.io พึ่งพาวิดีโออย่างมาก วิดีโอเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การตลาดของพวกเขา ทั้งในมุมมองด้าน SEO และการมีส่วนร่วมของผู้ชม อย่างไรก็ตาม การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมใช้เวลามาก ต้องประสานงานกับผู้บริหาร ช่างวิดีโอ และทำงานโพสต์โปรดักชันอย่างละเอียด
“เรารู้ว่าวิดีโอจะช่วยดึงดูดผู้คนได้ดีกว่าและสร้างผลกระทบที่มากขึ้นในมุมมองของแบรนด์” ปีเตอร์สกล่าว “เรามองว่านี่จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของการตลาด”
เพื่อปรับมาใช้แนวทางแบบ ABM มากขึ้น ทีมงานต้องการวิธีในการขยายการสร้างคอนเทนต์แบบ personalize ทั้งในระดับบัญชีและระดับบุคคล พร้อมรักษาความสม่ำเสมอให้ได้ในเอาต์พุตที่มีจำนวนและรูปแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และนั่นคือสิ่งที่พาพวกเขามาถึง HeyGen
ค้นหาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับเครื่องผลิตคอนเทนต์ของคุณ
หลังจากใช้ Synthesia ทีมงานพบว่าคุณภาพของอวตารยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการ Tomorrow.io จึงเลือก HeyGen เพราะมีอวตาร AI ที่สมจริง และสามารถสร้างและส่งวิดีโอส่วนบุคคลของผู้บริหารได้
“หนึ่งในความท้าทายที่เราต้องเจอก่อนใช้ HeyGen คือเรื่องเวลาอย่างชัดเจน การทำโฆษณาหรือวิดีโอที่ดูดีและดูเป็นมืออาชีพต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ และเรากำลังมองหาวิธีลดระยะเวลาเหล่านั้นลง” มาดิสัน โซฟีลด์ ผู้ดูแลกลยุทธ์คอนเทนต์ AI และการสร้างวิดีโอที่ Tomorrow.io กล่าว
ตอนนี้ HeyGen เป็นพลังขับเคลื่อนเครื่องผลิตคอนเทนต์ประจำวันของ Tomorrow.io และผสานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ด้านคอนเทนต์ได้อย่างไร้รอยต่อ ทีมงานใช้แพลตฟอร์มนี้ในการสร้างวิดีโอคอนเทนต์ที่สามารถนำไปปรับใช้ซ้ำได้ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่วิดีโออธิบายสินค้าและวิดีโอผู้บริหาร ไปจนถึงโพสต์โซเชียลมีเดียและแคมเปญอีเมล
“ทีมการตลาดส่วนใหญ่จะวางแผนจากคอนเทนต์ตัวหนังสือแล้วค่อยสร้างวิดีโอจากสิ่งนั้น แต่เราวางแผนจากคอนเทนต์วิดีโอแล้วค่อยเปลี่ยนให้กลายเป็นคอนเทนต์ตัวหนังสือ” รูธ ฟาเวลลา AI Marketing Manager กล่าว “เราเลยคิดได้ว่า ทำไมไม่เริ่มจากวิดีโอที่ต่อยอดเป็นคอนเทนต์ได้หลายรูปแบบไปเลยล่ะ?”
ตัวอย่างเช่น Tomorrow.io ใช้ HeyGen เพื่อสร้างอวตาร AI ของผู้บริหารรวมถึง CMO และผลิตคอนเทนต์วิดีโอแบบ Personalized สำหรับกลุ่มเป้าหมายมูลค่าสูง สิ่งที่ทีมต้องทำมีแค่ประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดเป้าหมาย ใช้ ChatGPT หรือ Claude เขียนสคริปต์ ใส่สคริปต์ลงใน HeyGen เพื่อสร้างวิดีโออวตาร แล้วส่งออกไฟล์สำหรับงานโพสต์โปรดักชัน—ทั้งหมดนี้ด้วย AI จากนั้นจึงนำวิดีโอสุดท้ายไปผสานเข้ากับช่องทางการกระจายคอนเทนต์ต่างๆ
“ตอนที่ฉันดูวิดีโอ HeyGen วิดีโอแรกของตัวเอง รู้สึกเท่มากแต่ก็แปลกมากเหมือนกัน เพราะฉันเหมือนเป็นคนสร้างวิดีโอของเจ้านายตัวเอง มันรู้สึกเหมือนฉันมีอำนาจในมือเยอะมาก แต่ก็เท่มากเพราะฉันได้ทำอะไรบางอย่างสำหรับโฆษณาของเราได้ทันที” มาดิสันกล่าว
นอกเหนือจากงานด้านการตลาดแล้ว อวตาร AI ของ HeyGen ยังถูกนำไปใช้ในหลายแผนก โดยมีเคสการใช้งานที่เป็นไปได้อย่างเช่น โมดูลการฝึกอบรม หรือวิดีโอช่วยเหลือลูกค้า “ทีมการตลาดของเราตอนนี้กลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความเป็นผู้นำด้าน AI marketing ทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้ว” Peters กล่าว
เปลี่ยนวิดีโอ AI ให้กลายเป็นการตลาดระดับสูง
HeyGen ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์คอนเทนต์ของ Tomorrow.io ช่วยให้ทีมสามารถขยายการผลิตคอนเทนต์และเพิ่มการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพ ด้วยการทำให้กระบวนการผลิตวิดีโอมีประสิทธิภาพและรองรับการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล HeyGen ช่วยให้ Tomorrow.io มองเห็นศักยภาพใหม่ๆ ของวิดีโอในงานมาร์เก็ตติ้งของตน
การนำ HeyGen มาใช้ช่วยลดระยะเวลาการผลิตวิดีโอลงอย่างมาก ทีมงานสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงแทนการใช้เวลาหลายสัปดาห์ ด้วย HeyGen ทีมสามารถสร้างวิดีโอได้ภายในเพียง 2 วันแทนการใช้เวลาทั้งสัปดาห์ เร่งความเร็วของแคมเปญและตอบโจทย์ความต้องการคอนเทนต์ที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการขยายการผลิตและการปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลด้วย HeyGen ได้เปลี่ยนศักยภาพของ Tomorrow.io ในการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและยกระดับประสบการณ์ของผู้ซื้อโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรภายในมากเกินไป
“นึกภาพไม่ออกเลยว่าจะทำแบบนั้นด้วยการถ่ายวิดีโอแบบดั้งเดิมได้ยังไง” เมดิสันกล่าว “เราต้องเรียกช่างวิดีโอมา ให้ผู้บริหารอ่านสคริปต์ยาวหนึ่งนาที แล้วก็นั่งรอไฟล์วิดีโอ”
Tomorrow.io แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือ AI ขั้นสูงสามารถช่วยให้ทีมขนาดเล็กแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมได้อย่างไร ทั้งยังขับเคลื่อนนวัตกรรมและความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน พร้อมเปลี่ยนวิธีที่องค์กรเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของตน
ด้วยทีมการตลาดเพียง 3–5 คนที่สามารถผลิตคอนเทนต์ในปริมาณระดับองค์กร Tomorrow.io แสดงให้เห็นว่า AI ช่วยปลดล็อกผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดทีมสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างไร โดยรวมแล้วทีมสามารถประหยัดเวลาในการผลิตวิดีโอได้ราว 2–3 เดือนต่อปี ด้วยการตัดขั้นตอนการถ่ายทำแบบดั้งเดิม การแก้ไขงานไปมา และเวลาการทำงานของฟรีแลนซ์ออกไป
“มันไม่ใช่แค่เรื่องประหยัดเวลา แต่เป็นเพราะพอไม่ต้องเอาเวลาไปลงกับงานโฆษณา ฉันก็มีเวลาคิดถึงโปรเจกต์ใหญ่ๆ อย่างสารคดีหรือแคมเปญที่ก่อนหน้านี้ฉันยังไม่เคยจินตนาการเลยว่าจะทำได้ถ้าไม่มีเครื่องมือนี้” ปีเตอร์สกล่าว