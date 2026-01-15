ปล่อยวิดีโอเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่วันแรก ไม่ต้องรอถึงวันที่สามสิบ
ประกาศฟีเจอร์ใหม่ เดโมผลิตภัณฑ์ คอนเทนต์ช่วยงานขาย และการวางตำแหน่งเทียบคู่แข่ง—สร้างคอนเทนต์ go-to-market ที่ปล่อยพร้อมผลิตภัณฑ์ อัปเดตอัตโนมัติเมื่อผลิตภัณฑ์เปลี่ยน และเข้าถึงทุกตลาดในภาษาของพวกเขา
- ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
- อัปเดตคอนเทนต์ได้ทันทีเมื่อสินค้าเปลี่ยน
ปัญหาด้านการทำการตลาดผลิตภัณฑ์
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด
ช่องว่างคอนเทนต์ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
สินค้าของคุณจะเริ่มจัดส่งสัปดาห์หน้า ทีมขายต้องการคอนเทนต์สำหรับการขาย ทีมการตลาดต้องการวิดีโอเปิดตัว ทีมซัพพอร์ตต้องการเอกสารประกอบ และคุณยังต้องรอให้ทีมโปรดักชันทำเดโมที่ขอไปตั้งแต่เดือนที่แล้ว วิดีโอแบบดั้งเดิมตามไม่ทันความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์—กว่าคอนเทนต์จะเสร็จ ฟีเจอร์ก็เปลี่ยนไปแล้ว คุณต้องเลือกอยู่ตลอดเวลาระหว่างปล่อยฟีเจอร์ตามกำหนดโดยไม่มีวิดีโอ หรือเลื่อนปล่อยเพื่อรอคอนเทนต์ที่ล้าสมัยไปแล้ว ขณะเดียวกัน ทีมในแต่ละประเทศก็ต้องเปิดตัวด้วยวัสดุที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เพราะการทำโลคัลไลซ์เพิ่มเวลาไปอีกหนึ่งเดือน ทำให้ทีมโปรดักต์มาร์เก็ตติ้งกลายเป็นคอขวดแทนที่จะเป็นตัวเร่ง
โซลูชันของ HeyGen
HeyGen เปลี่ยนทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณให้กลายเป็นเครื่องผลิตคอนเทนต์ที่เคลื่อนที่เร็วเท่ากับความเร็วของผลิตภัณฑ์ เขียนข้อความของคุณเอง หรือให้ AI สร้างจากเอกสารด้านการวางตำแหน่ง เลือกอวตาร AI แล้วสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้วิดีโอผลิตภัณฑ์ได้ในไม่กี่นาที คอนเทนต์วันเปิดตัวพร้อมใช้งานทันวันเปิดตัว ฟีเจอร์เปลี่ยนตอนเบต้า? แก้สคริปต์แล้วสร้างใหม่ได้ทันที เปิดตัวทั่วโลก? แปลเป็นมากกว่า 175 ภาษาพร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ สร้างคลังคอนเทนต์ go-to-market แบบครบชุด—ประกาศ ฟีเจอร์เดโม เนื้อหา enablement และคอนเทนต์ด้านการแข่งขัน—โดยไม่ต้องติดขัดกับการพึ่งพางานโปรดักชันที่มาชะลอโรดแมปของคุณ
ทุกสิ่งที่ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ต้องการเพื่อเปิดตัวได้เร็วขึ้น
เครื่องมือ เวิร์กโฟลว์ และอินไซต์แบบครบวงจรที่ช่วยลดแรงเสียดทานตลอดกระบวนการวางแผน ดำเนินการ และเปิดตัว ทำให้ทีมปล่อยงานได้เร็วขึ้นด้วยการส่งตองงานระหว่างทีมที่น้อยลง
เปิดตัวคอนเทนต์ได้รวดเร็ว
ปล่อยคอนเทนต์วิดีโอได้ในวันเดียวกับที่สินค้าของคุณเปิดตัว สร้างประกาศเปิดตัวสินค้าเดโมฟีเจอร์ และวิดีโอเปิดตัวได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์เหมือนการโปรดักชันแบบเดิมๆ ไทม์ไลน์การทำการตลาดสู่ลูกค้าของคุณจะไม่ถูกจำกัดด้วยการผลิตวิดีโออีกต่อไป
• สร้างวิดีโอเปิดตัวได้ในไม่กี่นาที
• ไม่มีการพึ่งพาการผลิต
• ปล่อยคอนเทนต์พร้อมตัวผลิตภัณฑ์
อัปเดตคอนเทนต์ได้ทันที
ผลิตภัณฑ์พัฒนาอยู่ตลอด คอนเทนต์ของคุณก็ควรพัฒนาเช่นกัน เมื่อฟีเจอร์เปลี่ยน ราคาอัปเดต หรือข้อความสื่อสารขยับ ปรับสคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่ได้ทันที ไม่ต้องถ่ายทำซ้ำ ไม่ต้องประสานงานโปรดักชัน คอนเทนต์อัปเดตทันทุกการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์คุณ
• อัปเดตสคริปต์แล้วสร้างใหม่อีกครั้ง
• ไม่ต้องถ่ายทำใหม่
• ข้อความอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ
คลังเนื้อหาสำหรับทีมขาย
เสริมศักยภาพทีมขายด้วยคอนเทนต์ที่ช่วยให้ปิดดีลได้มากขึ้น เดโมสินค้า, เจาะลึกฟีเจอร์ การวางตำแหน่งเทียบคู่แข่ง การรับมือข้อโต้แย้ง—คลังคอนเทนต์สำหรับการขายที่อัปเดตเร็วทันใจเท่าความเปลี่ยนแปลงของสินค้า
• ไลบรารีคอนเทนต์แบบรวมศูนย์
• ข้อความการขายที่สอดคล้องกัน
• อัปเดตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสินค้า
การสนับสนุนการเปิดตัวทั่วโลก
เปิดตัวได้ทุกที่พร้อมกันการแปลวิดีโอ AIช่วยปรับเนื้อหา go-to-market ของคุณให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ การเปิดตัวใน EMEA ไม่ต้องรอให้การเปิดตัวใน NA เสร็จสิ้น
• การโคลนเสียงช่วยรักษาโทนเสียงของแบรนด์
• ลิปซิงก์ซิงก์ปากให้ตรงกับการเคลื่อนไหวบนใบหน้า
• ใช้ต้นฉบับเดียว กระจายคอนเทนต์ได้ทั่วโลก
วิดีโอประกาศฟีเจอร์ใหม่
ทุกฟีเจอร์ควรได้รับการแนะนำอย่างเหมาะสม สร้างวิดีโอประกาศฟีเจอร์ใหม่ที่อธิบายว่ามีอะไรใหม่ ทำไมจึงสำคัญ และใช้งานอย่างไร ส่งพร้อมกับการปล่อยฟีเจอร์ใหม่ ฝังในบันทึกเวอร์ชัน และกระจายไปตามทุกช่องทาง
• วิดีโอประกาศสำหรับทุกการอัปเดต
• ฝังในบันทึกประจำรุ่น
• กระจายคอนเทนต์หลายช่องทาง
คอนเทนต์ด้านการวางตำแหน่งทางการแข่งขัน
เสริมศักยภาพทีมของคุณด้วยคอนเทนต์วิดีโอที่ช่วยวางตำแหน่งเหนือคู่แข่ง แบทเทิลการ์ดถูกถ่ายทอดให้มีชีวิตด้วยวิดีโออธิบายที่ทีมขายแชร์ต่อได้และลูกค้าเข้าใจง่าย
• วิดีโอเปรียบเทียบคู่แข่ง
• คอนเทนต์ Sales battle card
• การวางตำแหน่งสำหรับลูกค้า
จากเอกสาร Positioning สู่วิดีโอเปิดตัวใน 3 ขั้นตอน
เริ่มจากข้อความของคุณ
วางเอกสารด้านการวางโพสิชันนิ่ง ฟีเจอร์บรีฟ หรือประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณลงที่นี่ หรือให้ตัวสร้างสคริปต์วิดีโอด้วย AI สร้างสคริปต์จากคำอธิบายผลิตภัณฑ์ของคุณ เริ่มต้นจากคอนเทนต์ที่ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์มีอยู่แล้ว
เลือกผู้นำเสนอของคุณ
เลือกอวตาร AI ที่สะท้อนตัวตนแบรนด์ของคุณ หรือสร้างผู้บรรยายประจำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้กับคอนเทนต์ทุกชิ้น ปรับโทนเสียงและสไตล์ภาพให้สอดคล้องกับคู่มือแบรนด์ของคุณ
สร้างและเผยแพร่
คลิกสร้าง ภายในไม่กี่นาทีคุณจะได้วิดีโอผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพ แปลสำหรับการเปิดตัวทั่วโลกได้ในคลิกเดียว กระจายคอนเทนต์ไปยังเว็บไซต์ โซเชียล อีเมล แพลตฟอร์มสำหรับทีมขาย และบันทึกการอัปเดตเวอร์ชัน
ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานการตลาดผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบ
วิดีโอเปิดตัวสินค้า
เผยแพร่คอนเทนต์เปิดตัวให้ทันวันเปิดตัวจริง วิดีโอประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ที่อธิบายสิ่งใหม่ แสดงให้เห็นคุณค่า และกระตุ้นการใช้งานจริง สร้างเสร็จได้ในไม่กี่ชั่วโมง ไม่ต้องรอเป็นเดือน
กรณีการใช้งาน: สร้างแพ็กเกจวิดีโอเปิดตัวแบบครบชุด (ประกาศ เดโม FAQ) ให้เสร็จทันวันเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์หลังเปิดตัว
ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว: Attention Grabbing Media ลดเวลาการผลิตจาก 3 วันเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง พร้อมขยายคอนเทนต์เป็นมากกว่า 10 ภาษาใหม่
ประกาศฟีเจอร์ใหม่
ทุกการปล่อยฟีเจอร์ควรมีวิดีโอ สร้างคอนเทนต์ประกาศฟีเจอร์ใหม่ที่มาพร้อมกับสินค้า ฝังในบันทึกเวอร์ชัน แชร์บนโซเชียล และกระจายถึงลูกค้า
กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอประกาศฟีเจอร์ใหม่สำหรับทุกการปล่อยสปรินต์ เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คอนเทนต์สำหรับเสริมประสิทธิภาพงานขาย
มอบคอนเทนต์ที่ทันสมัยและดึงดูดให้ทีมขายใช้งาน เดโมผลิตภัณฑ์ คำอธิบายกรณีการใช้งาน การวางตำแหน่งเทียบคู่แข่ง—คอนเทนต์ที่ช่วยให้ทีมขายปิดการขายได้มากขึ้น
กรณีการใช้งาน: สร้างไลบรารีวิดีโอสำหรับเสริมศักยภาพทีมขายให้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ เพอร์โซนา และทุกสถานการณ์การแข่งขัน
ผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้ว: Advantive ลดเวลาในการสร้างคอนเทนต์ได้ 50% โดยการผลิตเสียงพากย์ลดจากหลายวันเหลือเพียง 2-3 ชั่วโมง
วิดีโอแนะนำสินค้า
ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณทำอะไรและสำคัญอย่างไร วิดีโออธิบายสำหรับเว็บไซต์ การเริ่มต้นใช้งาน และการให้ความรู้ลูกค้า
กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโออธิบายสินค้าให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มลูกค้า เจาะจงปัญหาและกรณีการใช้งานของแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ระดับโลก
เปิดตัวในทุกตลาดพร้อมกัน ปรับเนื้อหา go-to-market ทั้งหมดให้เหมาะกับแต่ละประเทศสำหรับการเปิดตัวระดับนานาชาติ โดยไม่ต้องผลิตแยกกันในแต่ละภูมิภาค
กรณีการใช้งาน: แปลแพ็กเกจเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบครบชุดเป็น 15 ภาษา สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ตลาดทั่วโลก
ผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้ว: Workday ลดเวลาการทำโลคัลไลซ์จากหลายสัปดาห์เหลือไม่กี่นาที สร้างคอนเทนต์ได้ 10-15 ภาษาในวิดีโอเดียว
การวางตำแหน่งทางการแข่งขัน
ปิดดีลได้มากขึ้นด้วยคอนเทนต์วิดีโอที่ช่วยวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของคุณให้โดดเด่นเหนือทางเลือกอื่น พร้อม battle card คอนเทนต์เปรียบเทียบ และข้อความแข่งขันทางการตลาดที่ทีมขายนำไปใช้ได้จริง
กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอบัตรเปรียบเทียบสำหรับคู่แข่งหลัก 5 ราย อัปเดตทุกไตรมาสตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกไปจนถึงวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ นี่คือบางส่วนของประโยชน์ที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
วิดีโอการตลาดผลิตภัณฑ์คืออะไร?
การสร้างวิดีโอ AI คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างวิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องพึ่งกระบวนการโปรดักชันแบบเดิม HeyGen ผสานอวตาร AI การสังเคราะห์เสียง และการตัดต่ออัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นคอนเทนต์วิดีโอที่เนี๊ยบโดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือทีมถ่ายทำ ทีมการตลาดสามารถสร้างวิดีโอสินค้า คอนเทนต์โซเชียล และครีเอทีฟโฆษณาได้ภายในไม่กี่นาทีแทนการรอเป็นสัปดาห์
จะสร้างวิดีโอเปิดตัวสินค้าอย่างรวดเร็วได้อย่างไร?
เขียนข้อความเปิดตัวของคุณหรือวางเอกสาร Positioning เลือกอวตาร AI เป็นผู้นำเสนอ เลือกสไตล์ภาพ แล้วกดสร้าง วิดีโอเปิดตัวส่วนใหญ่จะสร้างเสร็จในไม่กี่นาที ถ้าผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงก่อนเปิดตัว (ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเสมอ) ก็แค่แก้สคริปต์แล้วสร้างใหม่ ไม่ต้องถ่ายทำซ้ำ ไม่ต้องประสานงานโปรดักชัน เนื้อหาพร้อมปล่อยเมื่อผลิตภัณฑ์พร้อมเปิดตัว
สามารถอัปเดตวิดีโอเมื่อสินค้าเปลี่ยนแปลงได้ไหม
ใช่ นี่คือหนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของ HeyGen สำหรับการทำการตลาดสินค้า เมื่อฟีเจอร์พัฒนา ราคาเปลี่ยน หรือข้อความสื่อสารปรับใหม่ เพียงอัปเดตสคริปต์แล้วสร้างวิดีโอขึ้นมาอีกครั้ง คอนเทนต์ของคุณจะอัปเดตให้ทันกับสินค้าโดยไม่ต้องเริ่มกระบวนการโปรดักชันใหม่ ทีมงานจำนวนมากรายงานว่ารอบการอัปเดตเร็วขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับวิดีโอแบบดั้งเดิม
จะสร้างคอนเทนต์สำหรับช่วยงานขายด้วย HeyGen ได้อย่างไร?
สร้างคลังเนื้อหาเพื่อการขายของคุณด้วยการสร้างวิดีโอสำหรับแต่ละสินค้า เพอร์โซนา สถานการณ์การแข่งขัน และทุกสเตจของกระบวนการขาย เดโมสินค้า คำอธิบายฟีเจอร์ การรับมือข้อโต้แย้ง และการวางตำแหน่งเทียบคู่แข่ง—ทั้งหมดนี้จากสคริปต์ที่ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณมีอยู่แล้ว เมื่อสินค้าและข้อความสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลง เพียงอัปเดตและสร้างวิดีโอใหม่เพื่อให้เนื้อหาสำหรับการขายทันสมัยอยู่เสมอ
สามารถทำคอนเทนต์สินค้าให้เหมาะกับแต่ละประเทศสำหรับการเปิดตัวทั่วโลกได้ไหม
ได้ สร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณในภาษาหลักก่อน จากนั้นใช้ translation feature ของ HeyGen เพื่อสร้างเวอร์ชันในภาษาต่างๆ กว่า 175 ภาษา การแปลครอบคลุมการโคลนเสียง (รักษาโทนเสียงแบรนด์ให้เป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา) และการลิปซิงก์ เปิดตัวพร้อมกันได้ในภูมิภาค EMEA, APAC และ LATAM แทนการทยอยเปิดทีละภูมิภาค
สามารถสร้างวิดีโอการตลาดสินค้าได้เร็วแค่ไหน?
วิดีโอผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่สร้างเสร็จภายในไม่กี่นาที Advantive รายงานว่าสามารถลดเวลาในการสร้างคอนเทนต์ได้ 50% Attention Grabbing Media ลดเวลาการผลิตจาก 3 วันเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง การเปลี่ยนจากไทม์ไลน์การผลิตแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนมาเป็นการส่งมอบภายในวันเดียวกัน หมายความว่าคอนเทนต์ของคุณสามารถปล่อยพร้อมกับตัวผลิตภัณฑ์ได้เลย
สามารถสร้างวิดีโอประกาศฟีเจอร์ใหม่สำหรับทุกการอัปเดตได้ไหม
ได้ HeyGen รองรับการปรับแต่งแบบไดนามิกด้วยช่องตัวแปรสำหรับชื่อ บริษัท และรายละเอียดแบบกำหนดเอง สร้างเทมเพลตเพียงหนึ่งเดียวแล้วสร้างวิดีโอเวอร์ชันแบบปรับให้เป็นส่วนตัวได้หลายพันรายการสำหรับ account-based marketing การขายเชิงรุก หรือแคมเปญสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า Videoimagem สร้างวิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนตัวมากกว่า 50,000 รายการให้กับ AB InBev ด้วยวิธีนี้
จะรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ให้เหมือนกันในคอนเทนต์สินค้าทั้งหมดได้อย่างไร?
Brand Kit ของ HeyGen รวมศูนย์อัตลักษณ์แบรนด์ของคุณไว้ในที่เดียว ทั้งสี ฟอนต์ โลโก้ และชุดอวตารที่อนุมัติแล้ว ส่วน Brand Glossary ช่วยควบคุมการออกเสียงชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อฟีเจอร์ และคำศัพท์เชิงเทคนิค ไม่ว่ากำลังสร้างวิดีโอเปิดตัว คอนเทนต์สำหรับทีมขาย หรือคอนเทนต์เปรียบเทียบคู่แข่ง วิดีโอทุกชิ้นจะคงมาตรฐานแบรนด์ไว้อย่างสม่ำเสมอ
สมาชิกหลายคนในทีม PMM ของฉันสามารถสร้างคอนเทนต์ได้หรือไม่?
ได้ HeyGen for Business มีเวิร์กสเปซสำหรับทีมที่ให้ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการด้านการเสริมศักยภาพ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำงานร่วมกันได้ ไลบรารีทรัพยากรร่วมช่วยให้ทุกคนเข้าถึงองค์ประกอบแบรนด์และเทมเพลตที่ได้รับอนุมัติแล้วได้อย่างสะดวก การควบคุมสิทธิ์ของแอดมินช่วยให้ข้อความสื่อสารมีความสอดคล้องกัน พร้อมเปิดโอกาสให้ทีมของคุณสร้างคอนเทนต์ได้ในระดับที่ขยายขนาดได้
ฉันสามารถสร้างคอนเทนต์การตลาดสินค้าแบบไหนได้บ้าง?
HeyGen รองรับวิดีโอการตลาดผลิตภัณฑ์ได้แทบทุกรูปแบบ: วิดีโอเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เดโมฟีเจอร์ วิดีโออธิบายผลิตภัณฑ์ วิดีโอสำหรับทีมขาย วิดีโอโพสิชันนิ่งเทียบคู่แข่ง กรณีศึกษาลูกค้า วิดีโอยูสเคส คู่มือการใช้งานและการเชื่อมต่อระบบ วิดีโออธิบายราคา และอื่นๆ อีกมากมาย หากทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณต้องการคอนเทนต์วิดีโอ HeyGen สามารถช่วยสร้างได้ด้วยความเร็วที่สอดคล้องกับโรดแมปของคุณ
สิ่งนี้แตกต่างจากการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่างไร?
การผลิตวิดีโอโปรดักต์แบบดั้งเดิมต้องมีการเขียนสคริปต์ ทำสตอรีบอร์ด ประสานงานกับผู้แสดง ถ่ายทำ และตัดต่อ ซึ่งมักใช้เวลาอย่างน้อย 4-8 สัปดาห์ แล้วยังต้องคูณเวลานั้นด้วยจำนวนภาษาที่ต้องใช้สำหรับการเปิดตัวในแต่ละประเทศอีก HeyGen ช่วยสร้างวิดีโอคุณภาพเทียบเท่าได้ภายในไม่กี่นาทีถึงไม่กี่ชั่วโมง พร้อมแปลเป็นทุกภาษาได้ทันที ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์จึงสามารถปล่อยคอนเทนต์เปิดตัวได้ตรงเวลาเป็นครั้งแรก และยังอัปเดตเนื้อหาได้ตลอดเมื่อโปรดักต์พัฒนาไป
เนื้อหาผลิตภัณฑ์ของฉันปลอดภัยหรือไม่?
HeyGen ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย SOC 2 Type II และเป็นไปตามข้อกำหนด GDPR เนื้อหาของคุณถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ สำหรับทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ต้องจัดการข้อมูลก่อนเปิดตัวหรือข้อมูลเชิงแข่งขัน HeyGen มีฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับองค์กรรวมถึงการเชื่อมต่อ SSO และการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงแบบรวมศูนย์ เราไม่ได้นำเนื้อหาของคุณไปใช้เทรนโมเดล AI ของเรา
เริ่มสร้างวิดีโอการตลาดสินค้าได้ตั้งแต่วันนี้
ไม่ต้องเลือกระหว่างการปล่อยฟีเจอร์ตามกำหนดกับการใช้วิดีโออีกต่อไป สร้างคอนเทนต์สินค้าแบบมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที อัปเดตได้ทันทีเมื่อสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง และเปิดตัวได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องรอการทำโลคัลไลซ์ เข้าร่วมทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ HubSpot, Miro และองค์กรชั้นนำที่เร่งความเร็ว go-to-market ด้วยวิดีโอ AI แล้ววันนี้
