เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อ Adobe Express เข้ากับ HeyGen เพื่อให้คุณเปลี่ยนจากงานออกแบบครีเอทีฟไปสู่วิดีโอ AI แบบไดนามิกได้อย่างลื่นไหล ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดที่กำลังขัดเกลาคามเปญ นักออกแบบที่สร้างคอนเทนต์ หรือครีเอเตอร์ที่ต้องการขยายการผลิต อินทิเกรชันนี้จะช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในเวิร์กโฟลว์เดียวที่เป็นระเบียบและต่อเนื่อง
ตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบ
จากแดชบอร์ด HeyGen ไปที่ Apps แล้วเปิด Integrations จากนั้นเลือกปลั๊กอิน Adobe Express ระบบจะแจ้งให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Adobe หรือสร้างบัญชีใหม่หากยังไม่มี
เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Adobe Express แล้ว หากระบบไม่พาไปที่ปลั๊กอิน HeyGen โดยอัตโนมัติ ให้คลิก Add-ons ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นค้นหา HeyGen แล้วคลิก Add เพื่อติดตั้งปลั๊กอิน เมื่อติดตั้งเสร็จ HeyGen จะพร้อมใช้งานได้โดยตรงภายใน Adobe Express
เพิ่มอวตารแล้วสร้างวิดีโอของคุณ
เริ่มจากการเลือกอวตารที่ต้องการใช้ จากนั้นเพิ่มสคริปต์ของคุณ คลิกที่ Text ใต้หัวข้อ Add your script แล้ววางสคริปต์ที่คุณเขียนไว้แล้วหรือพิมพ์สคริปต์ใหม่ได้โดยตรงในตัวแก้ไข
หลังจากเพิ่มสคริปต์แล้วให้เลือกเสียง ขั้นแรกเลือกภาษากับเพศให้ตรงกับอวตาร จากนั้นคุณจะเห็นตัวเลือกเสียงหลากหลายแบบที่มีโทน พลัง และสไตล์ต่างกัน เลือกเสียงที่เหมาะกับข้อความของคุณมากที่สุด
หากต้องการใช้ออดิโอของตัวเองให้คลิก Audio แล้วอัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ รองรับไฟล์รูปแบบ MP3, M4A และ WAV
สร้างและเพิ่มวิดีโอลงในดีไซน์ของคุณ
เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วให้คลิก Generate your video และปล่อยให้ HeyGen จัดการส่วนที่เหลือให้ เมื่อวิดีโอเสร็จแล้วให้คลิก Add to design
ตอนนี้สามารถลากและจัดวางวิดีโอบนผืนงาน Adobe Express ได้ทุกตำแหน่งตามต้องการ
ปรับแต่งและสรุปโปรเจกต์ของคุณให้สมบูรณ์
เมื่อเพิ่มวิดีโอแล้วคุณสามารถปรับแต่งดีไซน์ได้อย่างอิสระด้วยเครื่องมือของ Adobe Express เพิ่มเพลงสต็อก ข้อความ กราฟิก และองค์ประกอบดีไซน์อื่นๆ เพื่อให้เลย์เอาต์โดดเด่นยิ่งขึ้น
หากต้องการใส่วิดีโออวตารหลายคลิป เพียงทำซ้ำขั้นตอนเดิมเพื่อสร้างและเพิ่มคลิป HeyGen เพิ่มเติม
เมื่อโปรเจกต์ของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดหรือแชร์ได้โดยตรง หากเลือกแชร์ลิงก์ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงหรือเปิดให้ทุกคนที่มีลิงก์เข้าชมได้