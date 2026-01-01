แทนที่จะต้องตั้งค่าเลย์เอาต์ แอนิเมชัน และลำดับภาพด้วยตัวเอง เทมเพลตจะช่วยให้มีจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงและปรับแต่งต่อได้ง่าย เหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว รักษาความสม่ำเสมอของงานออกแบบ หรือผลิตคอนเทนต์จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงปรับไม่กี่จุดก็สามารถใส่แอสเซ็ต อวตาร และชุดแบรนด์ของคุณเอง เพื่อให้ทุกวิดีโอดูเนี้ยบและสะท้อนตัวตนของแบรนด์อย่างเต็มที่
เข้าถึงคลังเทมเพลต
To get started, head to your HeyGen dashboard and click the Templates tab. This opens the full template library, where you’ll find a wide variety of pre-built options designed for different use cases. You can browse the entire collection or filter by categories such as marketing, training, social media, or announcements.
เมื่อเจอเทมเพลตที่ตรงกับความต้องการ ให้คลิกที่เทมเพลตนั้นแล้วเลือก Create with AI Studio เทมเพลตจะเปิดขึ้นในตัวแก้ไขทันที พร้อมให้ปรับแต่งได้เลย
ปรับแต่งเทมเพลตของคุณใน AI Studio
Inside AI Studio, nearly every element of the template can be updated. You can swap avatars, change backgrounds, insert your own script, add or remove scenes, and fine-tune visuals to match your goals.
หากต้องการอัปเดตอวตารหรือพื้นหลัง เพียงคลิกที่องค์ประกอบที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นสามารถเลือกสีพื้นหลัง รูปภาพ หรือวิดีโอใหม่ และเลือกอวตารอื่นจากไลบรารี HeyGen ของคุณได้
แก้ไขและปรับแต่งสคริปต์ของคุณ
สามารถแก้ไขสคริปต์ของแต่ละซีนได้โดยตรงในตัวแก้ไข คลิกเข้าไปที่ซีนเพื่ออัปเดตข้อความ ปรับจังหวะ หรือเขียนบรรทัดเฉพาะใหม่ หากต้องการให้ช่วยสร้างหรือปรับแต่งข้อความของคุณ ให้พิมพ์เครื่องหมายทับ / ในช่องสคริปต์แล้วเลือก AI Script Writer ฟีเจอร์นี้ช่วยให้สร้างคอนเทนต์ใหม่หรือปรับปรุงข้อความเดิมด้วย AI ได้
เพิ่มหรือลเปลี่ยนเพลงพื้นหลัง
Some templates include background music by default, but you can easily change it or add your own. Click the Music button in the left sidebar to browse and preview available tracks, then add one directly to your video. If you prefer custom audio, open the Assets section and upload your own file.
ตรวจสอบและส่งวิดีโอของคุณ
Once your video looks the way you want, preview it to ensure the visuals, script, and audio work together smoothly. When you’re ready, click Submit, choose your output resolution, and confirm. HeyGen will process your video, and you’ll receive a notification or email when it’s ready. Processing time may vary depending on video length and file size.
สร้างเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ของคุณเอง
ยังสามารถสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเองให้ตรงกับแบรนด์ของคุณได้ เพียงแก้ไขวิดีโอจนได้เลย์เอาต์ โครงสร้าง และสไตล์ตามที่ต้องการ จากนั้นเปิดเมนูมุมขวาบนแล้วเลือก Save as Template ระบบจะบันทึกวิดีโอนั้นเป็นเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้สำหรับโปรเจกต์ในอนาคต ช่วยให้จัดมาตรฐานคอนเทนต์ เร่งกระบวนการผลิต และรักษาความสม่ำเสมอให้กับวิดีโอทั้งหมดของคุณได้ง่ายขึ้น
That’s it. Templates help you move faster, stay consistent, and focus on your message rather than setup. With just a few clicks, you can turn a pre-built template into a fully customized, share-ready video.