ยินดีต้อนรับสู่คู่มือเริ่มต้นการทำการตลาดวิดีโอ AI
อยากสร้างคอนเทนต์วิดีโอให้มากขึ้นแต่ติดปัญหาเรื่องเวลา งบประมาณ หรือทรัพยากรการโปรดักชันใช่ไหม คุณไม่ได้เจอปัญหานี้คนเดียว และข่าวดีก็คือ ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอที่ดูดีกว่างานโปรดักชันแบบเดิมได้ในต้นทุนและเวลาที่น้อยกว่ามาก
คู่มือนี้สร้างขึ้นสำหรับนักการตลาดที่ต้องการยกระดับกลยุทธ์ด้วยวิดีโอ AI คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการคิดไอเดียไปจนถึงเปิดแคมเปญ สร้างคอนเทนต์คุณภาพสูงที่ขยายการผลิตได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือผู้แสดงจริงบนหน้าจอ
ห้ามพลาดแบบฝึกหัดสร้างวิดีโอแบบลงมือทำในส่วน Making Your First Video ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้จากการลงมือทำและใช้งานได้คล่องอย่างรวดเร็ว!
เคสการใช้งานยอดนิยม: นักการตลาดใช้ HeyGen อย่างไร
HeyGen ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือทำวิดีโอ แต่คือเอนจินสร้างสรรค์สำหรับนักการตลาดที่ต้องการทำงานให้เร็วขึ้น ขยายการผลิตคอนเทนต์ และขับเคลื่อนผลลัพธ์โดยไม่ลดทอนคุณภาพ ตั้งแต่โฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ไปจนถึงเวิร์กโฟลว์การออนบอร์ด ต่อไปนี้คือนักการตลาดในทุกฟังก์ชันใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอที่มีอิมแพ็กในระดับใหญ่ได้อย่างไร
โฆษณาวิดีโอ
เหมาะสำหรับ: Growth Marketers, Demand Generation Marketers, Performance Marketers และอีกมากมาย!
วิดีโอโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์
เหมาะสำหรับ: Social Media Marketers, Content Marketers, Performance Marketers, Demand Generation Marketers, Growth Marketers และอีกมากมาย!
วิดีโอวิธีใช้งาน
เหมาะสำหรับ: Product Marketers, Performance Marketers, Demand Generation Marketers, Growth Marketers
วิดีโอแบรนด์
เหมาะสำหรับ: Content Marketers, Brand Marketers, Social Media Marketers
วิดีโออธิบายสินค้า
เหมาะสำหรับ: Product Marketers, Performance Marketers, Demand Generation Marketers, Growth Marketers
ทำไมวิดีโอจึงสำคัญต่อการตลาดในปัจจุบัน
ความท้าทาย
- การผลิตแบบดั้งเดิมมีต้นทุนสูง ใช้เวลานาน และถูกจำกัดด้วยจำนวนบุคลากรและงบประมาณ
- นักการตลาดต้องทำผลงานให้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง—งบประมาณจำกัด เวลาน้อยลง และแรงกดดันให้ทำผลงานเหนือกว่าคู่แข่ง
สร้างวิดีโอ AI แรกของคุณ
Introduction
เพิ่งเริ่มทำวิดีโอหรือใช้ HeyGen ครั้งแรกใช่ไหม ไม่ต้องกังวล ส่วนนี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้สร้างวิดีโอคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
วิดีโอสอนวิธีใช้
เหมาะสำหรับวิดีโอสอนหรือวิดีโอแนะนำที่ต้องใช้การบันทึกหน้าจอหรือภาพประกอบอื่นๆ
ชอบเรียนรู้จากตัวอย่างจริงหรือไม่
เลือกประเภทวิดีโอด้านบนเพื่อเปิดเทมเพลตสำเร็จรูปใน HeyGen แล้วทำตามไปทีละขั้นตอน
เก่งเกินไปหรือเปล่า?
ชอบแบบนี้มาก! ข้ามไปที่ Step 4: เลือก AI Avatar Spokesperson ที่ใช่ แล้วสร้าง AI avatar ของคุณเอง–ดิจิทัลทวินและดาวเด่นวิดีโอคนต่อไปของคุณ
Not ready to dive in yet?
ไม่ต้องรีบ ตอนนี้แค่ไล่ดูขั้นตอนคร่าวๆ แล้วค่อยกลับมาอ่านวิธีทำแบบเต็มเมื่อพร้อม
ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าเวิร์กสเปซ HeyGen ของคุณให้พร้อมรองรับการขยายการใช้งาน
นักการตลาดที่ฉลาดไม่เริ่มจากศูนย์ทุกครั้ง แต่สร้างระบบที่ขยายการทำงานได้
ด้วย HeyGen การรักษาให้วิดีโอของคุณสอดคล้องกับแบรนด์ทำได้ง่ายเพียงแค่ตั้งค่า Brand Kit เพื่อให้ระบบดึงฟอนต์ สี โลโก้ และแอสเซ็ตของคุณมาใช้โดยอัตโนมัติ
เพียงวาง URL เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเริ่มต้นใช้งาน หรืออัปโหลดองค์ประกอบแบรนด์ของคุณเองแบบแมนนวล
รีบอยู่ใช่ไหม ไม่เป็นไร คุณสามารถกลับมาทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จทีหลังได้เสมอ
เคล็ดลับเพิ่มเติม
เมื่อ Brand Kit ของคุณตั้งค่าด้วยสีประจำแบรนด์เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถอัปเดต HeyGen ส่วนใหญ่ได้อย่างง่ายดาย Templates ให้เข้ากันได้ทันที เพียงสลับมาใช้สีของคุณเพื่อให้ทุกวิดีโอคงความเป็นแบรนด์ หรือกดปุ่ม Shuffle Colors เพื่อให้ HeyGen สลับสีให้อัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดกลยุทธ์ของคุณ
ก่อนเริ่มสร้างวิดีโอให้กำหนดกลยุทธ์แคมเปญให้ชัดเจนโดยระบุเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการเผยแพร่ และจุดดึงดูดของคอนเทนต์
เป้าหมายแคมเปญ
คุณต้องการให้วิดีโอนี้บรรลุเป้าหมายอะไร?
ตัวอย่าง: การสร้างการรับรู้แบรนด์ การเปิดตัวสินค้าใหม่ การหาลีดใหม่ การเพิ่มยอดขาย
กลุ่มเป้าหมาย
คุณกำลังสร้างวิดีโอนี้ให้ใคร ลูกค้าของพวกเขาเป็นแบบไหน และพวกเขาอยู่ในขั้นตอนไหนของฟันเนล
ตัวอย่าง: กลุ่ม Gen Z ที่ยังไม่รู้จักแบรนด์ของคุณเลยและยังเย็นชาต่อข้อเสนอของคุณ กลุ่มลูกค้าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่อยู่ช่วงกลางฟันเนลกำลังพิจารณาตัวเลือกต่างๆ
ช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก
วิดีโอของคุณจะถูกเผยแพร่ที่ไหน?
ตัวอย่าง: LinkedIn, TikTok, YouTube, โฆษณาแบบชำระเงิน, เว็บไซต์, แคมเปญอีเมล
ฮุค
คุณกำลังแก้ปัญหาอะไร และจะดึงดูดความสนใจในไม่กี่วินาทีแรกได้อย่างไร
เคล็ดลับเพิ่มเติม
ต้องการมุมมองที่สองเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคุณหรือไม่? ไปที่ ChatGPT, Claude หรือเครื่องมืออื่นที่คุณเลือก แล้วใช้พรอมต์ต่อไปนี้:
"ฉันวางแผนทำแคมเปญวิดีโอการตลาดสำหรับ [product/service] โดยมีเป้าหมายคือ [goal] กลุ่มเป้าหมายคือ [audience] จะเผยแพร่บน [channel] และข้อความหลักหรือฮุกคือ: [hook] ช่วยให้คำแนะนำด้วยว่าข้อความนี้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพแค่ไหน และควรปรับปรุงตรงไหนบ้าง?"
ขั้นตอนที่ 3: เขียนสคริปต์ของคุณ
สคริปต์คือโครงหลักของวิดีโอที่ยอดเยี่ยม ต่อไปนี้คือวิธีทำให้สคริปต์ของคุณทรงพลังและได้ผลลัพธ์จริง:
- เริ่มต้นด้วยฮุกที่ดึงดูดตั้งแต่แรก (ช่วง 3-5 วินาทีแรกสำคัญที่สุด)
- ปิดท้ายด้วย CTA ที่ชัดเจน (คำกระตุ้นให้ดำเนินการ)
- เขียนให้เรียบง่าย ตรงประเด็น และไม่มีศัพท์เทคนิค
Pro Tip
Want to move faster? Check the following Best Practices page for guidance on using tools like ChatGPT to write your script.
ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี? นี่คือตัวอย่างโครงร่างบางส่วนสำหรับใช้เป็นแรงบันดาลใจ
หากกำลังทำตามใน HeyGen สคริปต์เหล่านี้ถูกใส่ไว้ในเทมเพลตของคุณเรียบร้อยแล้ว
เข้าถึงเทมเพลตที่มีสคริปต์เหล่านี้ได้ที่นี่:
สำรวจเทมเพลตสคริปต์และเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับวิดีโอการตลาดยอดนิยมประเภทต่างๆ
เจาะลึกการเขียนสคริปต์ให้มากขึ้น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: เขียนสคริปต์ให้ดีขึ้นและเร็วขึ้นด้วย AI
อยากทำงานให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่หนักขึ้นใช่ไหม นี่คือทิปส์ในการใช้เครื่องมืออย่าง ChatGPT, Claude, Gemini และอื่นๆ เพื่อเร่งการเขียนสคริปต์ให้เร็วขึ้น
ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยพรอมต์ที่ชัดเจน
ให้ AI ด้วยพรอมต์ที่ชัดเจนและละเอียดเพื่ออธิบายวิดีโอที่กำลังสร้างอยู่ เพิ่มบริบทสำคัญ เช่น:
- คุณกำลังสร้างวิดีโอประเภทใด (โฆษณาโซเชียล วิดีโอสอนใช้สินค้า วิดีโอแบรนด์)
- เหมาะสำหรับใคร (กลุ่มเป้าหมาย)
- เป้าหมายของวิดีโอ (กระตุ้นให้คลิก อธิบายแนวคิด ให้ความรู้)
- โทนหรือสไตล์เสียงที่ต้องการให้ใช้ (เป็นกันเอง มืออาชีพ สนทนา)
Sample prompt:
"Write a 60-second video script for a B2B HeyGen product explainer targeting small business owners. The tone should be confident and clear. End with a strong call to action.”
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อ
สามารถได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นโดยใส่รายการหัวข้อแบบสั้นๆ ที่ต้องการให้วิดีโอกล่าวถึง
ตัวอย่าง:
- ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
- Key value proposition
- Call to action
ตัวอย่างพรอมต์:
"Include the following points: HeyGen helps small businesses save time and money and is easy to use. CTA: Sign up for a free trial."
ขั้นตอนที่ 3: ระบุรูปแบบที่ต้องการ
บอกให้ AI รู้ว่าคุณต้องการสคริปต์ในรูปแบบที่เหมาะกับการใช้ทำวิดีโอ
ตัวอย่าง:
- สคริปต์การพูดที่ถ่ายทอดโดยอวตารของ CEO ของเรา
- โทนภาษาสบายๆ เป็นธรรมชาติแบบมนุษย์
ตัวอย่างพรอมต์:
"เขียนเนื้อหานี้ให้เป็นสคริปต์พูดสำหรับอวตารของ CEO HeyGen ใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติและเหมือนการสนทนา"
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบและปรับแต่ง
จากนั้นคัดลอกและวางสคริปต์ลงใน HeyGen แล้วกดปุ่มพรีวิวเพื่อให้อวตารของคุณอ่านออกเสียงให้ฟัง ดูแล้วฟังเป็นธรรมชาติไหม ลื่นไหลอย่างที่ต้องการหรือเปล่า ถ้ายังไม่ใช่ให้ขอให้เครื่องมือ AI ปรับแก้ด้วยพรอมต์ประมาณนี้:
- ทำให้ข้อความนี้มีโทนภาษาที่ไม่เป็นทางการ/เป็นทางการมากขึ้น
- เพิ่มประโยคเปิดที่ดึงดูดและน่าสนใจมากขึ้นตั้งแต่ต้น
- เพิ่มบรรทัดเกี่ยวกับ [feature or benefit]
- เปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นเวอร์ชันความยาว 30 วินาที
- สร้างข้อความ CTA ให้ 3 เวอร์ชัน
ขั้นตอนที่ 4: เลือก AI อวตารที่เหมาะสม
โฆษกของคุณเป็นตัวกำหนดโทนของวิดีโอ เลือกใช้ Public Avatar ที่พร้อมใช้งาน สร้าง Custom Avatar ให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ หรือถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวขั้นสุด สร้างดิจิทัลทวินของคุณได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยฟีเจอร์ Hyper Realistic Avatar ของ HeyGen!
HeyGen มีตัวเลือกหลากหลายในการสร้าง Custom Avatars คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติม
ประเภทอวตาร
สิ่งที่ต้องมี
คุณจะได้รับ
เหมาะสำหรับ
วิดีโอเทรนนิงความยาว 2-5 นาที
รูปลักษณ์ การเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สมจริงที่สุดจากวิดีโอฝึกสอนของคุณ
ดิจิทัลทวินเสมือนจริงขั้นสูง
รูปถ่าย 10-15 รูป
รูปลักษณ์สมจริงจากรูปถ่ายของคุณ พร้อมการเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สร้างด้วย AI
ดิจิทัลทวินสมจริง
พรอมต์ข้อความ
รูปลักษณ์ การเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สร้างด้วย AI แบบครบวงจร
ตัวละครสมมติในสไตล์แอนิเมชันสมจริงหรือหลากหลายรูปแบบ
Avatar IV (ใหม่!)
1 รูปภาพ
รูปลักษณ์สมจริงมากจากภาพถ่าย พร้อมการเคลื่อนไหว เสียง และการลิปซิงก์ที่สร้างด้วย AI ต้องใช้เครดิตในการสร้าง
วิดีโอความยาวไม่เกิน 30 วินาที รวมถึงลิปซิงก์ตามเพลง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: สร้างอวตารแบบกำหนดเองให้สมบูรณ์แบบ
พร้อมสร้างอวตารระดับมืออาชีพสมจริงพร้อมตัวเลือกปรับแต่งไม่รู้จบหรือยัง สำรวจทรัพยากรด้านล่างเพื่อดูทิปส์ แนวทางปฏิบัติที่แนะนำ และภาพรวมแบบรวดเร็วของสิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
เมื่อสร้าง Custom Avatar อย่าลืมว่า input ดี output ก็ดีตาม ยิ่งรูปภาพ วิดีโอ และพรอมต์ข้อความของคุณมีคุณภาพมากเท่าไร อวตารของคุณก็จะยิ่งสมจริงและดูมืออาชีพมากขึ้นเท่านั้น
ทุกอย่างที่อยู่ในวิดีโอเทรนนิง Hyper Realistic Avatar ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นท่าทาง การแสดงสีหน้า หรือโทนเสียง จะถูกสะท้อนออกมาในผลลัพธ์สุดท้าย
ประเภทอวตาร
สิ่งที่ต้องมี
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
วิดีโอเทรนนิงความยาว 2-5 นาที
รูปถ่าย 10-15 รูป
สร้างอวตาร
พรอมต์ข้อความ
หากเพิ่งเริ่มต้นเขียนพรอมต์ ลองดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนพรอมต์ของเรา
Avatar IV (ใหม่!)
รูปถ่าย 1 รูป
รูปถ่าย 1 รูปที่มีเฉพาะตัวแบบ แสงสว่างเพียงพอและความละเอียดคมชัด
เคล็ดลับสำหรับมือโปร
ใช้ฟีเจอร์ Generating Looks ของ HeyGen เพื่อสลับท่าทาง ฉากหลัง หรือชุดของอวตารได้ง่ายๆ ด้วยพรอมต์ข้อความเท่านั้น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: การสร้างเสียง AI แบบกำหนดเองคุณภาพสูง
HeyGen มีไลบรารีเสียงสต็อกจาก AI ขนาดใหญ่ครอบคลุมมากกว่า 175 ภาษา สำเนียง และโทนเสียงหลากหลายอารมณ์ แต่บางครั้งวิดีโอที่ใช่ก็ต้องการเสียงแบบคัสตอม ด้านล่างนี้คือ 3 วิธีในการสร้างเสียงแบบ Custom Voices
ประเภทเสียงแบบกำหนดเอง
วิธีการสร้าง
ผลลัพธ์
เหมาะสำหรับ
ทำงานอัตโนมัติเมื่อสร้างอวตารแบบสมจริงขั้นสูงหรืออัปโหลดไฟล์เสียงความยาว 2-5 นาที
โคลนเสียงสมจริงจากเสียงและน้ำเสียงจริงของคุณ รองรับอารมณ์ได้หลากหลาย
A voice clone that sounds just like you
พรอมต์ข้อความที่ระบุคุณลักษณะต่างๆ (อายุ สำเนียง เพศ โทนเสียง ระดับเสียง อารมณ์)
เสียงที่สร้างด้วย AI แบบเต็มรูปแบบจากพรอมต์
A fictional voice or highly characterized voices
บริการเสียง AI ภายนอก (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
โคลนเสียงสมจริงที่เทรนจากเสียงจริงและน้ำเสียงของคุณเอง การปรับแต่งรายละเอียดขึ้นอยู่กับแต่ละบริการ เหมาะสำหรับสร้างดิจิทัลทวิน แต่โดยทั่วไปมักมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
โคลนเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงของคุณจริงๆ
เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดควรเริ่มจากไฟล์เสียงต้นฉบับที่คมชัด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้ได้เสียงบันทึกที่ยอดเยี่ยม:
• ใช้ไมโครโฟนหรือสมาร์ทโฟนคุณภาพสูง ถือห่างจากปากประมาณ 6–8 นิ้ว
• บันทึกเสียงในพื้นที่ที่เงียบและปราศจากเสียงรบกวน
• Speak clearly with natural pauses and slight emotional expression
• อัปโหลดตัวอย่างหลายไฟล์ที่มี โทนเสียงอารมณ์แตกต่างกัน เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้น (สำหรับ HeyGen Custom Voice Clones เท่านั้น)
Best Practices: Prompting Like A Pro
การทำพรอมต์คือการร่างและปรับแต่งข้อความคำสั่งอย่างพิถีพิถัน (เรียกว่าพรอมต์) เพื่อใช้กำหนดทิศทางให้เครื่องมือ AI สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง
Prompting is a powerful skill for any AI marketer. When paired with HeyGen, prompting unlocks countless ways to create high-impact videos where your imagination is your only limitation! Get ready to experiment, iterate, and use prompts in HeyGen for:
Feature
ฟังก์ชัน
Use it For
Change a Custom Avatar’s pose, surroundings or outfit
ทำให้ Photo Avatars มีชีวิตด้วยท่าทางและสีหน้า
Creating Custom Avatars (realistic or animated)
สร้างเสียงพูดแบบกำหนดเอง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนพรอมต์
ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
The more clearly you describe what you want (tone, look, gesture, emotion) the better the AI can match your vision.
เริ่มจากโครงสร้าง
ใช้โครงสร้างที่สม่ำเสมอ: what, who, where, how แนวทางนี้ใช้ได้กับทั้งภาพ เสียงพูด และทิศทางการเคลื่อนไหว
ใส่บริบทและเจตนา
บอกให้ AI รู้จุดประสงค์: ใช้สำหรับเดโมสินค้า? โฆษณาบนโซเชียล? หรือวิดีโอสอนใช้งาน? การให้บริบทช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น
ใช้ภาษาที่สื่อภาพชัดเจน
Use adjectives that convey emotion, style, or clarity (e.g., “confident,” “minimalist,” “high energy,” “calm pace”).
Iterate & Refine
อย่าหยุดแค่ความพยายามครั้งแรก การปรับพรอมต์เพียงเล็กน้อยสามารถช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างมากในทุกประเภทสื่อ!
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนพรอมต์อาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่กำลังสร้าง
สำรวจทรัพยากรด้านล่างเพื่อเจาะลึกแต่ละประเภทและใช้พรอมต์ของคุณได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด!
Step 5: Create and polish your scenes in AI Studio
เมื่อสคริปต์และอวตารของคุณพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลานำข้อความของคุณมามีชีวิตในตัวแก้ไข AI Studio ของ HeyGen ที่ซึ่งคุณสามารถปรับแต่ง เพิ่มความโดดเด่น และเกลาวิดีโอของคุณได้ทุกส่วนอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอมาก่อน!
- ออกแบบซีนของคุณได้ในไม่กี่นาทีด้วย Brand Kit หรือ Templates ที่ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนที่ 1
- เสริมพลังข้อความของคุณด้วยข้อความหรือภาพบนหน้าจอและตั้งค่าให้แสดง/ซ่อนด้วย แอนิเมชัน.
- เรียกดูคลังสื่อสต็อกของ HeyGen เพื่อค้นหาวิดีโอ b-roll คุณภาพสูง ใช้งานได้แบบปลอดค่าลิขสิทธิ์
- Use Premium Scene Transitions to give your video a smooth, professional polish.
- Add and customize Captions to make your videos more engaging and accessible.
เคล็ดลับระดับโปร
สร้างและทดสอบ A/B หลายเวอร์ชันของวิดีโอของคุณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนผลลัพธ์ และเพิ่มอัตราการแปลง
Best Practices: Adjust Pronunciation, Emotions, and Intonations
อยากให้อวตารของคุณฟังดูเป๊ะตรงใจใช่ไหม HeyGen มีเครื่องมือทรงพลังให้ปรับแต่งเสียงพากย์ได้ละเอียด เพื่อการพูดที่เป็นธรรมชาติ แม่นยำ และสมจริง
Feature
Function
ใช้สำหรับ
เพิ่มจังหวะหยุดและปรับการออกเสียงคำเฉพาะได้โดยตรงใน Script Panel
อัปโหลดหรือบันทึกเสียงด้วยโทน จังหวะ และการออกเสียงตามที่ต้องการ แล้วให้อวตารใดก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดด้วยเสียงของตัวเอง
กำหนดอารมณ์และโทนของสคริปต์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
เพิ่มความหลากหลายให้ Custom Voice ของคุณด้วยการอัปโหลดเสียงบันทึกเพิ่มเติมที่มีโทนอารมณ์ต่างกัน แล้วเลือกใช้เสียงที่เหมาะที่สุดกับแต่ละช่วงเวลา
Strategies to Scale Your Impact
ไม่ว่ากำลังขยายไปสู่ตลาดใหม่ ทดสอบว่าอะไรได้ผล หรือปรับคอนเทนต์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน แนวทางปฏิบัติขั้นสูงและเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้ขยายผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ
Optimize and Iterate like a Performance Marketing Pro
With HeyGen, creating multiple versions of your videos for A/B testing has never been easier, faster, and cheaper. Learn how to A/B test like a performance marketing pro and start boosting conversions, maximizing performance, and building campaigns with data-driven confidence!
ขยายธุรกิจสู่ระดับโลกด้วยการแปลภาษา
Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.
Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled (i.e., brandname pronunciations, forcing or blocking translation for certain terms).
Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.
Need some inspiration? Check out how Trivago used HeyGen to simultaneously localize TV ads in 30 markets.
ปรับแต่งแบบเฉพาะบุคคลในระดับใหญ่
เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แคมเปญอีเมล การติดต่อด้านการขาย หรือการดูแลลูกค้าของคุณด้วย วิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคล โดยใช้องค์ประกอบแบบไดนามิก เช่น ชื่อผู้ชม หรือรายละเอียดที่ปรับตามความสนใจของแต่ละคน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำกันและน่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน
Interactive Avatar
Whether for sales, customer support, or education, Interactive Avatars turn one-way videos into dynamic, two-way conversations. It’s a powerful way to boost engagement, personalize experiences, and drive action.
Need some inspiration? Check out how getitAI increases ecommerce sales with live, personalized shopping experiences.
กรณีการใช้งานที่ 1: วิดีโอโฆษณา
เรื่องราวและตัวอย่างจากลูกค้า
Videoimagem พลิกโฉมแคมเปญลูกค้าด้วย HeyGen ได้อย่างไร
Trivago ใช้ HeyGen เพื่อโลคัลไลซ์โฆษณาทีวีพร้อมกันใน 30 ตลาดได้อย่างไร
โปรโมต “Hollywood Virgin: Breaking Into and Out of Show Business” โดย Jason Felts
Perfect For
Growth Marketers, Demand Generation Marketers, Performance Marketers, & more!
Best Practices
- Keep videos short. Aim for under 30 seconds to keep viewer attention and increase completion rates.
- Lead with the value. Make sure your core message or value proposition is conveyed within the first few seconds.
- Match the format to the funnel. Tailor the ad length, style, and CTA based on where it will appear and what action you want.
- Design for mobile-first viewing. Optimize framing and pacing for small screen consumption.
- Make your edits pop. Use b-roll, animated text and motion to keep visual energy high and engagement steady.
- Test like a performance marketing pro. A/B test different hooks, visuals, avatars, and CTAs to find what converts.
Top Features
- Product Placement: add physical products to your videos with a click.
- Generate Looks: make your avatar more dynamic by switching their pose, surroundings or attire with nothing but a text prompt.
Pro tip
Here's a tried and true script structure from social media producer George “GG” Gossland of Favoured:
- Hook – Something visually weird or unexpected.
- Problem – What challenges is your viewer facing?
- Solution – How does the product or service alleviate those challenges?
- USPs – aka “unique selling point.” Show the features that stand out!
- CTA – Always give viewers something to do next.
Use Case #2: Social Influencer Video
Customer Stories & Examples
Favoured scales UGC content by 6X with HeyGen to unlock quantity and quality
How Reply.io boosted its CEO’s TikTok presence with HeyGen
“How are tariffs affecting your business?” by Glass Engine
Perfect For
Content Marketers, Performance Marketers, Demand Generation Marketers, Growth Marketers, & more ready to turn their brief into a UGC ad
Best Practices
- Hook viewers fast. Aim to grab attention in the first 1-2 seconds with motion, bold text, or a compelling visual.
- Design for silent autoplay. Use captions, text overlays, and visual storytelling since many users watch without sound.
- Keep it short. Less is more. Aim for under 15-30 seconds on TikTok, Instagram Reels, or YouTube Shorts. Adjust your script speed using advanced voice settings.
- Frame it for the feed. Use vertical (9:16) or square formats depending on the platform. Avoid landscape orientation unless you’re posting to YouTube.
- Lead with the “aha.” Highlight the transformation, benefit, or emotional payoff early, not just the product features.
- Make it look native. Use platform trends, faster-paced creator-style edits, or UGC avatars to blend into the feed.
Top Features
- UGC avatars: browse hundreds of AI-generated stock avatars with an authentic content creator feel.
- Captions: make sure your message gets through, even when the sound is off.
Pro tip
Here’s a high-performing content structure used by top creators across TikTok, Reels and Shorts:
- Scroll-stopping visuals: open with bold text, motion or a surprising visual to halt the scroll
- Relatable moment: reflect a real pain point or “I’ve been there” situation to build an instant connection
- Transformation or payoff: show the value of your product in action
- Creator POV: use voiceover or on-screen text to narrate with a personal, authentic tone
- Simple CTA: make the next step obvious! (“Try this,” “watch more,” or “visit website.”)
Use Case #3: How To Video
Customer Stories & Examples
How Pyne uses HeyGen to double trial conversion rates for PLG B2B companies
HeyGen Academy: AI Studio follow along video course
How to add AI Avatars to NotebookLM Video Podcast, by Pascal van Aken
Perfect For
Product Marketers, Performance Marketers, Demand Generation Marketers, Growth Marketers
Top Features
- Animations: add animated text or visuals to highlight key steps, reinforce learning, and keep viewers engaged.
- Templates: streamline creation and keep things consistent. Don’t forget you can customize HeyGen’s stock templates with your brand’s colors!
Best Practices
- Keep it concise. Aim for 60-120 seconds for quick guides, and up to 5 minutes for detailed tutorials.Structure for clarity. Begin with a clear introduction, followed by step-by-step instructions, and conclude with a strong summary and call-to-action.
- Enhance with visuals. Use graphics, captions, and screen recordings to illustrate key points and improve comprehension.Maintain consistency. Use consistent branding, tone, and style across all videos to reinforce brand identity.
- Optimize for accessibility. Include subtitles and ensure content is mobile-friendly to reach a broader audience.
Pro tip
If your how-to video needs extra visuals like screen recordings, make sure they align with your script. Start by writing your script, then use the preview button to play the audio while recording your screen in sync with the narration for the best timing.
