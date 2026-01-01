Step 1: create or open a portrait video
Start inside HeyGen by creating a new portrait video or opening one you’ve already finished. Make sure the video is complete and ready for final formatting.
ขั้นตอนที่ 2: แตะแก้ไขสไตล์
เมื่อเปิดวิดีโอของคุณแล้วให้เลือก edit styles เพื่อย้ายวิดีโอของคุณไปยังมุมมองการปรับแต่งสไตล์
ขั้นตอนที่ 3: ดูตัวอย่างเทมเพลตที่มีให้ใช้งาน
เลื่อนดูเทมเพลตที่มีอยู่และพรีวิวว่าแต่ละแบบจะแสดงผลบนวิดีโอของคุณอย่างไร สังเกตว่าฮุกปรากฏอย่างไร คำบรรยายแสดงแบบไหน และจังหวะของวิดีโอให้ความรู้สึกอย่างไร
ขั้นตอนที่ 4: เลือกเทมเพลต
เลือกเทมเพลตที่เหมาะกับแพลตฟอร์มและสไตล์คอนเทนต์ของคุณมากที่สุด แล้วนำไปใช้กับวิดีโอของคุณ
Step 5: adjust color if needed
หากเทมเพลตมีตัวเลือกสีให้เลือกใช้สีที่สอดคล้องกับแบรนด์หรือสไตล์ภาพที่ต้องการ
Step 6: review the final result
ดูเวอร์ชันที่สไตล์แล้วตั้งแต่ต้นจนจบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำบรรยาย ฮุก และจังหวะของวิดีโอเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ขั้นตอนที่ 7: โพสต์วิดีโอของคุณ
Once you’re satisfied, publish your video directly. No additional editing or external tools are required.