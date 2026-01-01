ตรวจสอบข้อความ

ขั้นตอนที่ 1: เข้าใช้งานฟีเจอร์พากย์เสียงวิดีโอ

จากแดชบอร์ดให้คลิกที่ Translate จากนั้นเลือก Video Dubbing

ขั้นตอนที่ 2: อัปโหลดวิดีโอของคุณ

จากตรงนี้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

  • อัปโหลดไฟล์วิดีโอของคุณโดยตรง
  • ใช้ลิงก์จาก YouTube หรือ Google Drive

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าการใช้งานของคุณ

เลือกใช้โหมด Speed หรือ Precision หากต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมให้สลับไปที่แท็บ Advanced จากนั้นสามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ เช่น

  • อภิธานศัพท์แบรนด์
  • ตัวเลือกขั้นสูงอื่นๆ

เพื่อความแม่นยำสูงสุด คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์ซับไตเติลของคุณเองในรูปแบบ SRT หรือ ASS ได้ด้วย

ขั้นตอนที่ 4: เปิดเครื่องมือตรวจปรู๊ฟ

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้คลิก Review and Edit เพื่อเปิด Proofreader ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบและปรับแต่งคำแปลของคุณได้ก่อนที่จะสร้างวิดีโอฉบับสุดท้าย

การประมวลผลอาจใช้เวลาสองสามนาทีขึ้นอยู่กับความยาววิดีโอของคุณ

สำคัญ: คุณไม่สามารถตรวจปรู๊ฟหรือแก้ไขวิดีโอที่แปลแล้วได้หลังจากสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ต้องใช้เครื่องมือตรวจปรู๊ฟเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์การแปลก่อนที่จะสร้างผลลัพธ์สุดท้าย
หากคุณแปลเสร็จแล้วและต้องการแก้ไข ตัวเลือกของคุณคือ:
  • เริ่มการแปลใหม่โดยเปิดใช้ Proofreader
  • ดาวน์โหลดคำบรรยายแยกต่างหากแล้วแก้ไขในเครื่องมือของบุคคลที่สาม
  • แปลวิดีโอใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจทานสคริปต์ที่แปลแล้ว

เมื่อประมวลผลเสร็จแล้ว วิดีโอของคุณจะแสดงในไลบรารี เปิดเพื่อเริ่มตรวจทาน ข้างๆ วิดีโอคุณจะเห็นสคริปต์ที่แปลแล้ว ที่นี่คุณสามารถ:

  • แก้ไขข้อความและปรับสำนวนให้เหมาะสม
  • เลือกเสียงบรรยายใหม่
  • สร้างการโคลนเสียงแบบกำหนดเอง

แนะนำให้พรีวิววิดีโอของคุณเพื่อตรวจสอบการออกเสียงและความลื่นไหลของเนื้อหา

ขั้นตอนที่ 6: ใช้เครื่องมือสคริปต์เพิ่มเติม

คลิกไอคอนแฮมเบอร์เกอร์เหนือสคริปต์เพื่อเข้าถึงเครื่องมือเพิ่มเติม คุณสามารถ:

  • ดาวน์โหลดสคริปต์ของคุณเป็นไฟล์ Excel, Translation SRT หรือ Original Transcript SRT
  • แก้ไขสคริปต์แบบออฟไลน์แล้วอัปโหลดกลับเมื่อพร้อม
  • ไฮไลต์คำใดก็ได้เพื่อดูการสะกดแบบโฟเนติกสำหรับการออกเสียงที่แม่นยำ

ขั้นตอนที่ 7: สร้างผลลัพธ์สุดท้ายของคุณ

เมื่อพอใจกับสคริปต์และคำแปลแล้ว ให้คลิก Generate Result ก่อนสร้างผลลัพธ์ คุณยังสามารถเลือกที่จะ:

  • ใส่คำบรรยาย
  • แปลเฉพาะเสียงเท่านั้น หากไม่ต้องการเปิดใช้ลิปซิงก์

ขั้นตอนที่ 8: เชิญผู้ตรวจทานข้อความ (ไม่บังคับ)

หากต้องการให้เจ้าของภาษาตรวจทานผลงานของคุณ สามารถจ้าง HeyGen Proofreader ที่ได้รับการรับรองได้โดยตรงผ่าน Contra.com

คุณมี 2 วิธีในการให้สิทธิ์เข้าถึง:

ตัวเลือก A — เชิญโดยตรง: คลิก Invite Proofreaders จากนั้นเพิ่มอีเมลของพวกเขาหรือคัดลอกลิงก์สำหรับตรวจปรู๊ฟ

ตัวเลือก B — ผ่านแท็บ Projects: ไปที่แท็บ Projects ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิดีโอของคุณอยู่ในโฟลเดอร์ คลิกจุดสามจุดถัดจากโฟลเดอร์นั้นแล้วเลือก Share จากนั้นกรอกอีเมลของผู้ตรวจปรู๊ฟและเชิญให้เป็นผู้ตรวจปรู๊ฟ

ผู้ตรวจปรู๊ฟต้องมีเพียงบัญชี HeyGen แบบแผนใดก็ได้เพื่อเข้าถึงโปรเจกต์ของคุณ โดยพวกเขาจะเห็นเฉพาะโฟลเดอร์ที่คุณเชิญให้เข้าถึงเท่านั้น ไม่เห็นส่วนอื่นในบัญชีของคุณ