ขั้นตอนที่ 1: เข้าใช้งานฟีเจอร์พากย์เสียงวิดีโอ
จากแดชบอร์ดให้คลิกที่ Translate จากนั้นเลือก Video Dubbing
ขั้นตอนที่ 2: อัปโหลดวิดีโอของคุณ
จากตรงนี้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าการใช้งานของคุณ
เลือกใช้โหมด Speed หรือ Precision หากต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมให้สลับไปที่แท็บ Advanced จากนั้นสามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ เช่น
เพื่อความแม่นยำสูงสุด คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์ซับไตเติลของคุณเองในรูปแบบ SRT หรือ ASS ได้ด้วย
ขั้นตอนที่ 4: เปิดเครื่องมือตรวจปรู๊ฟ
เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้คลิก Review and Edit เพื่อเปิด Proofreader ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบและปรับแต่งคำแปลของคุณได้ก่อนที่จะสร้างวิดีโอฉบับสุดท้าย
การประมวลผลอาจใช้เวลาสองสามนาทีขึ้นอยู่กับความยาววิดีโอของคุณ
สำคัญ: คุณไม่สามารถตรวจปรู๊ฟหรือแก้ไขวิดีโอที่แปลแล้วได้หลังจากสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ต้องใช้เครื่องมือตรวจปรู๊ฟเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์การแปลก่อนที่จะสร้างผลลัพธ์สุดท้าย
หากคุณแปลเสร็จแล้วและต้องการแก้ไข ตัวเลือกของคุณคือ:
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจทานสคริปต์ที่แปลแล้ว
เมื่อประมวลผลเสร็จแล้ว วิดีโอของคุณจะแสดงในไลบรารี เปิดเพื่อเริ่มตรวจทาน ข้างๆ วิดีโอคุณจะเห็นสคริปต์ที่แปลแล้ว ที่นี่คุณสามารถ:
แนะนำให้พรีวิววิดีโอของคุณเพื่อตรวจสอบการออกเสียงและความลื่นไหลของเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 6: ใช้เครื่องมือสคริปต์เพิ่มเติม
คลิกไอคอนแฮมเบอร์เกอร์เหนือสคริปต์เพื่อเข้าถึงเครื่องมือเพิ่มเติม คุณสามารถ:
ขั้นตอนที่ 7: สร้างผลลัพธ์สุดท้ายของคุณ
เมื่อพอใจกับสคริปต์และคำแปลแล้ว ให้คลิก Generate Result ก่อนสร้างผลลัพธ์ คุณยังสามารถเลือกที่จะ:
ขั้นตอนที่ 8: เชิญผู้ตรวจทานข้อความ (ไม่บังคับ)
หากต้องการให้เจ้าของภาษาตรวจทานผลงานของคุณ สามารถจ้าง HeyGen Proofreader ที่ได้รับการรับรองได้โดยตรงผ่าน Contra.com
คุณมี 2 วิธีในการให้สิทธิ์เข้าถึง:
ตัวเลือก A — เชิญโดยตรง: คลิก Invite Proofreaders จากนั้นเพิ่มอีเมลของพวกเขาหรือคัดลอกลิงก์สำหรับตรวจปรู๊ฟ
ตัวเลือก B — ผ่านแท็บ Projects: ไปที่แท็บ Projects ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิดีโอของคุณอยู่ในโฟลเดอร์ คลิกจุดสามจุดถัดจากโฟลเดอร์นั้นแล้วเลือก Share จากนั้นกรอกอีเมลของผู้ตรวจปรู๊ฟและเชิญให้เป็นผู้ตรวจปรู๊ฟ
ผู้ตรวจปรู๊ฟต้องมีเพียงบัญชี HeyGen แบบแผนใดก็ได้เพื่อเข้าถึงโปรเจกต์ของคุณ โดยพวกเขาจะเห็นเฉพาะโฟลเดอร์ที่คุณเชิญให้เข้าถึงเท่านั้น ไม่เห็นส่วนอื่นในบัญชีของคุณ