ฟีเจอร์อินเทอร์แอกทีฟช่วยให้เพิ่มองค์ประกอบที่คลิกได้อย่างปุ่ม รูปทรง และข้อความ ซึ่งสามารถลิงก์ไปยังคอนเทนต์ภายนอกหรือพาผู้ชมไปยังฉากอื่นๆ ภายในวิดีโอของคุณได้
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์การฝึกอบรมที่ผู้ชมต้องการสำรวจเนื้อหาด้วยจังหวะของตัวเอง ยืนยันว่าตนได้ทบทวนข้อมูลสำคัญแล้ว หรือเลือกได้เองว่าจะเรียนรู้อะไรต่อไป
สามารถเพิ่มความอินเทอร์แอกทีฟให้แต่ละซีนและจัดการได้จากแผงด้านขวา เมื่อกำหนดแล้ว ซีนที่มีการโต้ตอบจะถูกระบุอย่างชัดเจนบนไทม์ไลน์ ทำให้ดูได้ง่ายว่าต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในจุดใด
เพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบให้กับซีนของคุณ
เริ่มต้นโดยเปิดโปรเจกต์ของคุณแล้วไปที่แผงด้านขวา จากนั้นเลือก Interactivity เพื่อดูประเภทของอินเทอร์แอกชันที่มีให้ใช้งาน จากตรงนี้คุณสามารถเลือกใช้ branching ปุ่มกดแบบ action และแบบทดสอบ ได้ตามประสบการณ์ที่ต้องการสร้าง
Each interactivity type is configured using two tabs:
These tabs work consistently across all interactivity types, making it easy to switch between branching, action buttons, and quizzes while maintaining a familiar setup flow.
ประเภทของอินเทอร์แอกชัน
Branching ช่วยให้ส่งผู้ชมไปยังฉากต่างๆ ตามตัวเลือกที่พวกเขาเลือก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้แบบสถานการณ์จริง การจำลองบทบาทสมมติ และการฝึกอบรมที่ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจ
เมื่อเพิ่มการโต้ตอบแบบ Branching ตัวแก้ไขจะสลับไปเป็นมุมมอง Branch โดยอัตโนมัติ มุมมองนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อมีการใช้ Branching และใช้งานได้สำหรับลูกค้าองค์กรในโซลูชัน L&D เท่านั้น
เมื่อเข้าสู่มุมมองสาขา คุณสามารถสร้างและจัดการประสบการณ์แบบแตกแขนงได้โดยตรงบนไทม์ไลน์เอง หากต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มได้ทันทีในมุมมองสาขา ทำให้ขยายสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นขณะวางแผนเส้นทางการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ
As you design each branch, you can create new scenes directly within that branch and edit them just like any other scene in your project.
หากคุณมีฉากที่ต้องการใช้ซ้ำอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ คุณสามารถเลือกข้ามไปยังฉากที่มีอยู่ได้เลย ทำให้ตัวเลือกหรือเส้นทางหลายแบบมาบรรจบกันที่จุดเดียวกันในวิดีโอ
เมื่อมีการตั้งค่า jump ไว้ ระบบจะแสดงตัวบ่งชี้ให้เห็นชัดเจนว่ากำลังนำฉากเดิมกลับมาใช้ซ้ำ ไม่ได้สร้างฉากใหม่
Branch view also makes it easy to reorganize your content as your video evolves. You can drag and drop scenes between different branches, which helps ensure that content is never locked into a single path or underutilized.
หากฉากหรือกิ่งทางเลือกใดไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป สามารถลบออกได้ทันทีและโครงสร้างจะอัปเดตอัตโนมัติ ระหว่างขั้นตอนนี้เลย์เอาต์แบบภาพจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแต่ละตัวเลือกจะไปต่อที่ไหน ทำให้มองเห็นภาพรวมของโฟลว์วิดีโอทั้งหมดได้ในทันทีโดยไม่ต้องพึ่งการพรีวิวซ้ำๆ
เพื่อช่วยป้องกันปัญหา HeyGen จะแจ้งเตือนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงในตัวแก้ไข ฉากที่อาจถูกข้ามเนื่องจากการแตกแขนงจะแสดงด้วยตัวบ่งชี้สีแดง และจะแสดงการแจ้งเตือนเพิ่มเติมหากฉากใดไม่มีสคริปต์หรือหากสาขาใดไม่มีฉากที่เชื่อมต่ออยู่
คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองแบบกิ่งและไทม์ไลน์แบบเส้นตรงได้ทุกเมื่อ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการตัดต่อที่ต้องการ
Action buttons
ปุ่มการทำงานกระตุ้นให้ผู้ชมดำเนินการบางอย่างระหว่างการเล่นวิดีโอ สามารถใช้เพื่อพาผู้เรียนไปยังลิงก์ภายนอกหรือข้ามไปยังฉากอื่นภายในวิดีโอได้
หากต้องการใช้งานปุ่มแอ็กชัน ให้เลือก Action button จากเมนู Interactivity จากนั้นเลือกประเภทของแอ็กชัน:
Quizzes
แบบทดสอบช่วยให้คุณตั้งคำถามกับผู้เรียนและให้ฟีดแบ็กได้ทันทีตามคำตอบของพวกเขา เหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบความรู้ เสริมความเข้าใจ และประเมินผลตลอดทั้งวิดีโอ
หากต้องการใช้แบบทดสอบ ให้เลือก Quiz จากเมนู Interactivity แล้วอัปเดตข้อความคำถามในแท็บ Content สามารถเพิ่มหรือลบตัวเลือกคำตอบตามต้องการและระบุว่าคำตอบใดถูกต้อง
แบบทดสอบรองรับได้ทั้งคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวและหลายข้อ เมื่อผู้เรียนตอบแล้วจะได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนทันทีว่าคำตอบที่เลือกถูกต้องหรือไม่
ควบคุมประสบการณ์ด้วยฟีเจอร์ “Wait for Click”
หนึ่งในส่วนที่ทรงพลังที่สุดของฟีเจอร์นี้คือ Wait for click ซึ่งถูกเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งาน วิดีโอจะหยุดชั่วคราวและรอให้ผู้ชมคลิกก่อนเล่นต่อ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการยืนยันความเข้าใจหรือควบคุมจังหวะเนื้อหาในคอร์สเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง
คุณยังสามารถปิด Wait for Click ได้หากต้องการให้วิดีโอเล่นต่อไปโดยไม่ต้องให้ผู้ชมคลิกโต้ตอบ แต่อย่าลืมว่า ถ้ามีการแตกแขนงเส้นทางการเรียนรู้เกิดขึ้น ต้องเปิด Wait for Click ไว้เสมอเพื่อไม่ให้ผู้เรียนข้ามจุดตัดสินใจไป
ถ้าการแตกแขนงของคุณส่งผู้ใช้ไปยังฉากที่ 3 แล้วภายหลังคุณเพิ่มฉากใหม่ก่อนหน้านั้น ลิงก์เดิมจะยังคงชี้ไปที่สิ่งที่ตอนนี้กลายเป็นฉากที่ 4 ซึ่งช่วยให้ตรรกะของคุณสอดคล้องกัน แต่ควรระวังว่าฉากที่ถูกข้ามเพราะการแตกแขนงจะถูกทำเครื่องหมายไว้เพื่อให้คุณกลับมาตรวจสอบได้
Preview and finalize your interactive video
องค์ประกอบแบบอินเทอร์แอกทีฟจะไม่ทำงานโดยตรงบนแคนวาส แต่คุณสามารถดูการทำงานจริงได้โดยคลิก Preview ที่นี่คุณจะสามารถทดสอบแต่ละองค์ประกอบที่คลิกได้ ดูการไหลของแต่ละสาขา และยืนยันได้ว่า Wait for Click ทำงานตามที่ต้องการ
ไอคอนสีน้ำเงินในไทม์ไลน์ยังช่วยให้มองออกได้ง่ายว่าซีนไหนมีองค์ประกอบแบบโต้ตอบอยู่
Once everything looks good, click Generate. Your interactive video is now ready to use and share.