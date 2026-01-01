Instant Highlights ถูกออกแบบมาเพื่อแปลงวิดีโอความยาวของคุณให้กลายเป็นไฮไลต์สั้นๆ ที่น่าสนใจโดยอัตโนมัติ แทนที่จะต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงไล่ดูคอนเทนต์เอง คุณสามารถให้ AI ของ HeyGen ช่วยค้นหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดและแปลงเป็นคลิปพร้อมแชร์ได้ทันที ฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในช่วง Beta และเปิดให้ใช้งานทั้งผู้ใช้แบบฟรีและแบบชำระเงิน
เลือก Instant Highlights จากแอป
จากแดชบอร์ด HeyGen ของคุณไปที่ Apps แล้วเลือก Instant Highlights เลือกแหล่งวิดีโอโดยอัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือวางลิงก์ YouTube หรือ Google Drive เมื่อเพิ่มวิดีโอแล้วให้คลิก Get Highlights
เลือกภาษาและคำแนะนำ
เลือกภาษาของอินพุตหรือให้ HeyGen ตรวจจับภาษาอัตโนมัติ Instant Highlights จะทำงานในภาษาต้นฉบับของวิดีโอ หากต้องการแปลภายหลังสามารถใช้ฟีเจอร์แปลวิดีโอของ HeyGen ได้ ในช่องคำแนะนำให้กำหนดทิศทางให้ AI โดยอธิบายว่าสิ่งที่อยากให้โฟกัสคืออะไร
ตั้งค่าคลิปตามต้องการ
เลือกความยาวของแต่ละคลิปไฮไลต์ จากนั้นเลือกอัตราส่วนภาพ 16:9 หรือ 9:16 และกำหนดได้ด้วยว่าจะเปิดหรือปิดคำบรรยาย
สร้างและตรวจทานไฮไลต์
คลิก Submit แล้ว HeyGen จะสร้างคลิปไฮไลต์ที่ปรับแต่งเรียบร้อยให้คุณและจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์เฉพาะ เมื่อไฮไลต์พร้อมแล้วให้เปิดโฟลเดอร์คลิกที่คลิปไฮไลต์และตรวจทาน จากนั้นสามารถแชร์หรือดาวน์โหลดคลิปได้