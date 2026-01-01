เมื่อวิดีโอประมวลผลเสร็จใน HeyGen แล้ว ระบบจะเปิดไปที่หน้า Share Page ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการตรวจทาน ทำงานร่วมกัน และกระจายคอนเทนต์ของคุณ จากหน้านี้สามารถดูวิดีโอของคุณ เปิดหรือปิดคำบรรยาย และย้อนกลับไปแก้ไขได้หากต้องการปรับเพิ่มเติม Share Page ถูกออกแบบมาให้เป็นมากกว่าหน้าดูวิดีโอทั่วไป แต่เป็นจุดที่การทำงานร่วมกันและการกระจายคอนเทนต์มาบรรจบกัน
การให้ฟีดแบ็กทำได้ง่ายและโต้ตอบได้ทันที การใช้รีแอ็กชันอีโมจิอย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้ชมตอบสนองได้ในทันที ขณะที่คอมเมนต์แบบมีเวลาแนบช่วยให้การทำงานร่วมกันแม่นยำขึ้น เพื่อนร่วมทีมสามารถหยุดวิดีโอได้ทุกช่วงเวลา เขียนโน้ตลงบนไทม์ไลน์โดยตรง และตอบกลับกันได้ สร้างเป็นเธรดบทสนทนาที่ผูกกับช่วงเวลานั้นๆ ทำให้เสนอแก้ไข อนุมัติบางส่วน หรือเน้นจุดที่ควรปรับปรุงได้อย่างง่ายดายโดยไม่สับสน
เมื่อถึงเวลาที่ต้องแชร์วิดีโอของคุณ หน้า Share ให้ตัวเลือกได้หลากหลาย คุณสามารถเก็บไว้ภายในทีมด้วยการแชร์ให้เพื่อนร่วมงานหรือโฟลเดอร์ เปิดให้ทุกคนในเวิร์กสเปซเข้าถึง หรือสร้างลิงก์สาธารณะที่ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ สำหรับคอนเทนต์ที่มีความสำคัญ การตั้งรหัสผ่านช่วยเพิ่มชั้นความปลอดภัยอีกระดับ นอกเหนือจากบน HeyGen แล้ว วิดีโอยังสามารถฝังบนเว็บไซต์ โพสต์ลงโซเชียล รวมในแคมเปญอีเมล หรือส่งออกเป็นตัวอย่างแบบ GIF ได้
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้หลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์เวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกัน คุณสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงได้ถึง 4K ส่งออกเป็น SCORM สำหรับแพลตฟอร์ม LMS หรือดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์เสียงและคำบรรยายเพื่อนำไปใช้ซ้ำ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คอนเทนต์ชิ้นเดียวรองรับได้หลายช่องทาง
หน้าแชร์ยังให้ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพด้วย สามารถติดตามจำนวนการดู ระยะเวลาการรับชม อัตราการดูจบ และจำนวนการดาวน์โหลด เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนถึงการมีส่วนร่วมของผู้ชม บันทึกผู้ชมแบบละเอียดจะแสดงว่าใครเข้าถึงวิดีโอบ้าง ช่วยให้ตรวจสอบได้โปร่งใสทั้งสำหรับการรีวิวภายในหรือแคมเปญภายนอก
ฟีเจอร์แปลภาษาถูกผสานอยู่ในหน้า Share Page โดยตรง สามารถแปลสคริปต์ คำบรรยาย หรือทั้งสองอย่าง และสร้างเวอร์ชันหลายภาษาพร้อมกันได้ เมื่อการแปลเสร็จสมบูรณ์ Multi-Lingual Player จะทำงาน เปิดให้ผู้ชมสลับภาษาได้จากเมนูดรอปดาวน์โดยไม่ต้องออกจากหน้า
ด้วยความสามารถทั้งหมดเหล่านี้ในที่เดียว ทั้งการให้ฟีดแบ็ก การแชร์ การวิเคราะห์ และการแปล Share Page จึงเปลี่ยนขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างวิดีโอให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทำงานร่วมกันได้และขยายผลได้ เป็นพื้นที่ที่ผลงานของคุณถูกปรับแต่ง ตรวจอนุมัติ และเผยแพร่สู่ผู้ชมของคุณ