โหมด Batch ช่วยให้สร้างวิดีโออวตารแบบฉากเดียวหลายรายการได้พร้อมกัน แต่ละวิดีโอสามารถมีสคริปต์ อวตาร และเสียงเป็นของตัวเอง โดยระบบจะสร้างทั้งหมดรวมกันในงานแบบแบตช์งานเดียว แทนที่จะต้องสร้างวิดีโอทีละชิ้นในสตูดิโอ โหมด Batch จะทำงานเหมือนสายการผลิตที่ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการสร้างโฆษณาหลายเวอร์ชัน ผู้สอนที่ผลิตบทเรียนหลายภาษา เอเจนซี่ที่ดูแลคอนเทนต์ให้ลูกค้าหลายราย หรือทีมองค์กรที่ต้องการปรับแต่งข้อความแบบจำนวนมาก
โหมด Batch แตกต่างจากสตูดิโอสำหรับแก้ไขวิดีโอ สตูดิโอเหมาะที่สุดเมื่อคุณต้องการหลายซีน รายละเอียดภาพที่ซับซ้อน ทรานซิชัน หรือการควบคุมงานสร้างสรรค์แบบลงมือทำเอง โหมด Batch เหมาะที่สุดเมื่อวิดีโอของคุณมีโครงสร้างเดียวกันแต่เปลี่ยนสคริปต์ อวตาร หรือเสียง ลองนึกถึงสตูดิโอเป็นพื้นที่ทำงานสร้างสรรค์ของคุณ และโหมด Batch เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอจำนวนมากของคุณ
สร้างวิดีโอด้วย Batch Mode
จากแดชบอร์ด Hen ไปที่ Apps แล้วเลือก Batch Mode เริ่มจากตั้งชื่อโปรเจกต์แบบแบตช์เพื่อให้วิดีโอที่สร้างทั้งหมดถูกจัดระเบียบไว้ด้วยกัน
จากนั้นเลือกอัตราส่วนภาพ คุณสามารถเลือกแนวตั้งหรือแนวนอนตามแพลตฟอร์มหรือช่องทางที่ต้องการใช้วิดีโอ การตั้งค่านี้จะถูกใช้กับวิดีโอทุกไฟล์ในชุด
จากนั้นเพิ่มสคริปต์ของคุณ ในแต่ละช่องสคริปต์ให้เขียนหรือวางข้อความที่ต้องการให้อวตารพูด Batch Mode รองรับ 1 ฉากต่อวิดีโอ ดังนั้นแต่ละสคริปต์จึงเท่ากับวิดีโอ 1 รายการ หากต้องการสร้างวิดีโอเพิ่มเติมให้คลิกไอคอนเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มช่องสคริปต์ใหม่ แต่ละช่องจะกลายเป็นวิดีโอแยกกัน
จากนั้นกำหนดอวตารและเสียง สำหรับแต่ละสคริปต์ให้เลือกอวตารที่จะเป็นผู้พูดข้อความ คุณสามารถใช้อวตารตัวเดิมซ้ำในหลายสคริปต์หรือเลือกอวตารคนละตัวสำหรับแต่ละสคริปต์ก็ได้ จากนั้นเลือกเสียงจะใช้เสียงที่คุณสร้างเองหรือเลือกจากคลังเสียงของ HeyGen ก็ได้ตามที่เหมาะกับวิดีโอแต่ละชิ้นมากที่สุด
เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วให้คลิก Generate Videos จากนั้น HeyGen จะสร้างวิดีโอทั้งหมดในชุดงานพร้อมกัน เมื่อประมวลผลเสร็จแล้ววิดีโอแต่ละรายการจะแสดงเป็นโปรเจกต์แยกกัน
Edit after generation
หากต้องการแก้ไขคุณไม่ถูกล็อกไว้ หลังจากสร้างวิดีโอแล้วคุณสามารถเปิดวิดีโอใดก็ได้แล้วคลิก Edit เพื่อเปิดในสตูดิโอแก้ไข จากนั้นสามารถปรับแต่งสคริปต์สลับอวตารหรือเสียงหรือเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆ ได้ตามต้องการ